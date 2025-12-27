Ecouri după „cutremurul” din final de an: „Mă tem că Alcaraz va abandona tenisul la 25 de ani”
Gazeta Sporturilor, 27 decembrie 2025 10:50
Vestea sfârșitului de an în tenis a venit din tabăra lui Carlos Alcaraz (22 ani, 1 ATP), care a decis să pună capăt colaborării cu antrenorul alături de care a devenit lider mondial, Juan Carlos Ferrero (45 de ani). Acum, toată lumea se întreabă cine va fi noul antrenor al celui mai bun tenismen din lume și cum se va descurca tânărul spaniol în Australia, la un Grand Slam pe care nu a reușit să-l câștige până acum. ...
• • •
Acum 5 minute
11:00
Omul cu două titluri în Ghencea se regăsește la Steaua, dar o consideră pe FCSB favorită la titlu: „Are un plus, sper să reușească” # Gazeta Sporturilor
De-o viață în slujba clubului Steaua, Radu Troi, 76 de ani, fost fotbalist în Ghencea în anii '70, a acordat zilele trecute un interviu extins Gazetei Sporturilor, cel supranumit „Iepurele” pentru viteza sa abordând mai multe subiecte: situația din fotbalul juvenil, unde activează și astăzi, la grupele Clubului Sportiv al Armatei, fotbaliștii pe care i-a descoperit, dar și lupta pentru titlu din prima ligă a României. ...
Acum 15 minute
10:50
Acum 30 minute
10:40
Alimentul pe care Robert Lewandowski l-a eliminat din meniu: „Luam în fiecare dimineață și nu mă simțeam bine” # Gazeta Sporturilor
Spaniolii admiră condiția fizică excepțională a lui Robert Lewandowski, pe care reușește să o mențină chiar și la 37 de ani. Prin urmare, analizează și factorii care stau la baza performanței sale pe termen lung.Născut la Varșovia, Lewandowski a muncit sistematic ani la rând pentru a ajunge unde este astăzi. ...
10:40
Jucătorul pregătit de Cosmin Olăroiu dezvăluie: „Este foarte diferit de omul pe care îl vedem noi” # Gazeta Sporturilor
Numit selecționer al Emiratelor Arabe Unite în luna aprilie, Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit o performanță importantă la FIFA Arab Cup 2025, competiție încheiată cu un loc 3 pentru naționala pe care o conduce.Finala mică a turneului, disputată la Doha, a fost însă abandonată la pauză, după ce terenul a fost inundat de o ploaie torențială, iar jocul nu a mai putut fi reluat. ...
Acum o oră
10:20
„Dați drumul la tobogan, că eu cobor” » Zbor de coșmar pentru Marius Șumudică: „Am venit cu o barcă înapoi” # Gazeta Sporturilor
Un clasament realizat de AirAdvisor analizează aeroporturile europene care le provoacă pasagerilor cele mai intense emoții. Cel mai „periculos” aeroport? Funchal / Madeira (Portugalia), acolo unde Marius Șumudică are o grămadă de amintiri... neplăcute!Frica de zbor nu are neapărat legătură cu siguranța, ci cu felul în care trăim anumite momente din timpul unei aterizări, arată un nou studiu european. ...
10:10
Radu Drăgușin vrea să știe! » Un club imens îl ia în considerare pentru mercato din ianuarie # Gazeta Sporturilor
Meciul cu Crystal Palace, de duminică, ar putea fi crucial pentru viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham.Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după ruptura de ligament încrucișat suferită în ianuarie 2025, și acum așteaptă să vadă ce are de gând managerul Thomas Frank cu el. ...
10:10
Șapte miliardari în fotbal » Așa arată topul celor mai valoroase echipe de pe continent # Gazeta Sporturilor
În timp ce lumea fotbalului se pregătește pentru viitorul Campionat Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, de vara viitoare, doar două echipe naționale, Anglia și Franța, se pot lăuda cu loturi a căror valoare de piață depășește un miliard de euro, conform datelor Transfermarkt.Totuși, în fotbalul de club, imaginea este considerabil diferită. Competiția este mai acerbă, iar șapte echipe au loturi evaluate la peste un miliard de euro. ...
10:10
Liverpool și Wolverhampton se întâlnesc diseară, de la ora 17:00, pe Anfield, într-un meci contând pentru etapa a 18-a din Premier League. Partida va fi una specială, dedicată memoriei lui Diogo Jota, decedat tragic în luna iulie, în urma unui accident rutier. Duelul va putea fi urmărit livetext pe GSP.ro și în direct pe Voyo. ...
Acum 2 ore
10:00
Genial! Povestea fotbalistului care a jucat DOUĂ meciuri oficiale într-o singură zi » Cum a fost posibil # Gazeta Sporturilor
Escortat de poliție, un Porsche la viteză maximă, doi kilometri pe jos până la stadion și două meciuri oficiale în aceeași zi: aceasta este pe scurt incredibila poveste a lui Soren Lerby (67 de ani). Fostul mijlocaș a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, pe 13 noiembrie 1985: după-amiaza a jucat pentru Danemarca, la Dublin, iar seara pentru Bayern... la Bochum, la 1. ...
10:00
Chelsea - Aston Villa, duel tare în fruntea Premier League » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Chelsea și Aston Villa se vor confrunta într-un meci din etapa cu numărul 18 din Premier League. Partida va începe la ora 19:30 pe stadionul „Stamford Bridge" din Londra. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și contracost pe platforma Voyo. Întâlnirea va fi condusă de arbitrul Stuart Attwell, care va veghea la respectarea regulilor în acest duel important între două echipe din top patru al campionatului englez. ...
09:50
Vedeta din New York s-a logodit cu o influenceriță celebră » Moment unic pe acoperiș # Gazeta Sporturilor
Una dintre vedetele echipei New York Knicks, Karl-Anthony Towns, și influencerița Jordyn Woods s-au logodit, după cum au anunțat cei doi printr-o postare pe Instagram.Cuplul a publicat 15 fotografii de la cererea în căsătorie, realizată pe un acoperiș din New York, Woods fiind îmbrăcată într-o rochie albă lungă și un palton.GALERIE FOTO. Karl-Anthony Towns și Jordyn Woods s-au logodit+1 FOTOCei doi formează un cuplu de cinci ani. ...
09:40
Ultimatum pentru Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB » Becali nu mai are răbdare: „Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a luat decizia să le mai dea o ultimă șansă lui Dennis Politic (25 de ani) și Tavi Popescu (22 de ani), jucători care au evoluat sporadic în ultima perioadă și pe care nu a mai mizat atât de mult. Cantonamentul din această iarnă va fi, potrivit spuselor acestuia, o ultimă încercare de a-i readuce pe aceștia printre titulari. ...
09:30
A găsit campionatul perfect pentru Denis Drăguș și Valentin Mihăilă: „Acolo m-aș duce” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu, legenda Craiovei, i-a sfătuit pe doi internaționali români, Denis Drăguș (26 de ani, atacant) și Valentin Mihăilă (25, aripă stânga), să schimbe echipele în această iarnă, considerând că prima ligă din Turcia nu este potrivită pentru ei. Mihăilă a schimbat campionatul în vară, alegând să plece de la Parma la Caykur Rizespor. A bifat în acest sezon 8 meciuri, două goluri și o pasă decisivă. ...
09:10
Cotidianul Marca a făcut clasamentul celor mai rapizi jucători din La Liga în acest sezon, după 17 etape scurse.Ca și stagiunea trecută, Andrei Rațiu se află și acum pe podiumul ierarhiei viteziștilor din La Liga. ...
Acum 4 ore
09:00
În plin scandal, Louis Munteanu a fost anunțat oficial » Duminică revine pe teren # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce a apărut îmbrăcat în tricoul rivalei de la FCSB la un eveniment care a avut loc la Vaslui, în urmă cu câteva zile. Duminică, 28 decembrie, acesta revine pe teren, organizatorii de la CSM Vaslui anunțându-l oficial și punându-l chiar pe afiș pentru un nou demonstrativ. ...
08:30
Victor Pițurcă a numit SINGURA echipă din România la care ar mai fi dispus să lucreze # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 și fost selecționer al României, nu se gândește în prezent să revină în antrenorat. Chiar dacă la un moment dat ar face-o, ar alege o echipă din străinătate, fiind interesat doar de zona Golfului.Chiar dacă nu are în minte nici retragerea, în România se gândește la doar o singură echipă la care ar mai putea lucra, însă nu în funcția de antrenor: Steaua. ...
08:30
În fața unui întreg stadion! » Casemiro îi cere socoteală managerului Ruben Amorim # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul brazilian Casemiro (33 de ani) n-a fost deloc de acord cu decizia managerului Ruben Amorim de a-l înlocui în Manchester United - Newcastle 1-0.Manchester United a câștigat din nou în Premier League, după dușul rece de la Birmingham (1-2 cu Aston Villa) și remiza nebună cu Bournemouth (4-4). Dar nu toată lumea a fost fericită după victoria în fața lui Newcastle (1-0). ...
08:00
Echipa din Premier League nu va avea un stadion nou prea curând » Planul a intrat în impas # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Newcastle, Eddie Howe (48 de ani), a recunoscut că toți cei din club sunt în incertitudine cu privire la planurile proprietarilor pentru construirea unui nou stadion și a unei noi baze de antrenament.Proprietarii saudiți ai „coțofenelor” evaluează în prezent opțiunile, fie să modernizeze „St. James' Park”, fie să se mute într-o locație nouă, încercând să-și mărească veniturile comerciale. ...
07:50
Florin Tănase (30 de ani), unul dintre liderii celor de la FCSB, s-ar putea despărți de echipă în această iarnă. Mijlocașul ofensiv al campioanei are oferte pe numele lui și nu este exclus ca până la urmă una să fie acceptată și să se realizeze transferul în acest mercato, cu 6 luni înainte de expirarea contractului. ...
07:40
Henrikh Mhitaryan, despre impactul lui Chivu la Inter: „Eram la fundul prăpastiei când a venit” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a preluat-o pe Inter în vară, după ce echipa pierduse toate trofeele majore ale sezonului cu Simone Inzaghi pe bancă.Inter ratase lo scudetto, câștigat pe ultimii metri ai campionatului de Napoli, dar mai ales Champions League, pierdută la scor, 0-5, în fața lui PSG. Atunci a revenit Cristi Chivu în peisajul nerazzurro, după ce tocmai o salvase pe Parma de la retrogradare în 13 etape infernale. ...
Acum 12 ore
01:30
„A fost execuție, am văzut bilețelele” » Cristi Borcea vorbește despre un moment-cheie din viața lui: „Vă dau exemplul Mitea” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea, 55 de ani, fost patron al lui Dinamo, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în studioul GSP și a vorbit despre situațiile grele din viața lui. A încercat să explice cum funcționa „plimbarea” jucătorilor în Dosarul Transferurilor. Dinamovistul a fost condamnat la 6 ani și patru luni de închisoare în „Dosarul Transfeurilor” (martie 2014 – iulie 2018), fiind eliberat condiționat după 4 ani și aproape 4 luni. ...
26 decembrie 2025
23:50
Internaționalul de 1.000.000 de euro, remarcat de MM Stoica în Superligă: „N-am stat pe gânduri când mi-a venit oferta din România” + Amintiri cu Messi din MLS: „Era bătaie pe tricoul lui” # Gazeta Sporturilor
Cipriotul Marinos Tzionis, 24 ani, vorbește pentru GSP despre perioada de aproape un an petrecută la UTA, scanează experiențele din Liga 1 și din campionatul american, la Kansas City, punctând că ar fi bucuros să vadă România la Mondiale. ...
23:40
Se apropie începutul noului sezon de tenis, și odată cu el, primul Grand Slam al sezonului, Australian Open. Jack Draper, 24 de ani, va rata acest turneu, deoarece încă se confruntă cu o accidentare. Britanicul nu a mai pus mâna pe rachetă de aproape jumătate de an. Ultimul meci la simplu al lui Draper a fost victoria din prima rundă de la US Open 2025 împotriva lui Federico Agustin Gomez. ...
23:20
Incidente grave în Belgia! Anderlecht - Charleroi, întrerupt minute bune după ce un jucător a fost lovit de ultrași # Gazeta Sporturilor
Partida dintre Anderlecht și Charleroi, din etapa #20 a Jupiler Pro League, a fost întreruptă după doar 13 minute de joc, în urma unor incidente grave produse în tribune.Totul a pornit după deschiderea scorului reușită de Charleroi, când jucătorii „zebrelor” au celebrat golul chiar în fața ultrașilor lui Anderlecht, gest care a provocat reacții violente din partea suporterilor gazdelor.Gol urmat de haos în tribuneStartul meciului a fost unul dificil pentru Anderlecht. ...
22:10
Cătălin Oprișan și ce nu a mai spus până acum despre FCSB și Becali: „100.000 de euro! Unde au ajuns banii, ce s-a întâmplat cu ei?” # Gazeta Sporturilor
Protagonistul unei episod special, de Sărbători, a podcastului GSP „2 la 1”, Cătălin Oprișan argumentează de ce i-a cerut explicit lui Gigi Becali să nu participe la lansarea cărții lui despre Steaua, dezvăluie că a donat venituri de 100.000 de euro Academiei Steaua și vorbește despre miza unui palmares bucățit în justiție. ...
Acum 24 ore
22:00
Van Dijk, mesaj emoționant înainte de duelul cu Wolverhampton: „Vrem să onorăm moștenirea lui Diogo Jota” # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Wolverhampton sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 17:00. Virgil van Dijk (34 de ani) a vorbit deschis despre moartea lui Diogo Jota, într-o mărturie emoționantă care arată cât de profund a afectat tragedia vestiarul lui Liverpool și pe căpitanul „cormoranilor.”Duelul dintre Liverpool și Wolverhampton este primul duel dintre singurele din Anglia pentru care internaționalul portughez a evoluat. ...
22:00
Selecționata de fotbal a Egiptului este prima calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025. Vineri, a învins-o în Maroc pe Africa de Sud, scor 1-0, în grupa B, și a obținut „biletele” pentru faza următoare. Partida a avut loc la Agadir, în fața a peste 40.000 de spectatori.Mohamed Salah (33 de ani) a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 45 și a stabilit scorul final. ...
21:40
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, și-a lansat propriul canal de YouTube și a depășit rapid toate așteptările. În mai puțin de 48 de ore, puștiul Barcelonei a trecut de un milion de abonați, după publicarea unui singur videoclip.Lamine Yamal continuă să stabilească recorduri și în afara terenului, potrivit sportal.gr. ...
21:10
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin » Două cluburi îl vânează pe român # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea părăsi Premier League la doi ani după ce Spurs îl cumpăra de la Genoa cu 25 de milioane de euro. Specialistul în mercato Fabrizio Romano a vorbit despre situația internaționalului român.Drăgușin a trecut prin cea mai complicată perioadă din cariera de jucător. ...
20:50
Ionuț Lupescu, despre fuziunea mult discutată: „FC Dinamo a depus acum câteva luni o cerere către Minister. Încă n-au primit un răspuns” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu (57 de ani), fost jucător emblematic al lui Dinamo în perioadele 1982-1990 și 1998-2002, în prezent angajat al CS Dinamo București, a vorbit despre posibilitatea unei asocieri între FC Dinamo București și CS Dinamo București.Fostul internațional român a dezvăluit că oficialii clubului din Superliga au depus o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însă până în acest moment nu au primit niciun răspuns. ...
20:50
„E prea mult!” » „Copilul teribil” al lui Mircea Lucescu sare în apărarea acestuia: „Ar pleca și acum. Problema e alta” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) este din august 2024 selecționerul echipei naționale a României. Cu Il Luce pe banca tehnică, „tricolorii” vor încerca în martie să se califice la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, fostul internațional Dănuț Lupu (58 de ani) unul dintre „copiii” de suflet ai selecționerului a vorbit deschis despre situația lui Lucescu pe banca primei reprezentative. ...
20:50
Louis Munteanu și-a aflat pedeapsa după ce s-a pozat în tricoul celor de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, va primi o amendă de 10% din salariul lunar, adică 2.100 de euro, pentru faptul că s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB, susțin sursele Gazetei Sporturilor.Conducerea clubului a răbufnit după ce a văzut imaginile cu Louis Munteanu în tricoul celor de la FCSB. ...
20:40
Devis Epassy, portarul lui Dinamo, premiat după etapa 1 a Cupei Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Naționala Camerunului a învins-o pe cea din Gabon, scor 1-0, în prima rundă a Cupei Africii pe Națiuni, grupa F. Camerunezul Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost integralist și a avut o prestație solidă, motiv pentru care a fost premiat după încheierea primei runde.Epassy a avut mai multe intervenții salvatoare și a fost inclus în echipa etapei 1 de către cei de la DAZN Football. ...
20:20
Djibril Cisse, fost atacant pentru naționala Franței, a reaprins rivalitatea dintre „Les Bleus” și Argentina, la trei ani de la finala Cupei Mondiale din Qatar 2022, câștigată de selecționata lui Lionel Messi. Fostul internațional francez, în vârstă de 44 de ani, a fost invitat la o ediție specială realizată de L’Équipe, dedicată finalei de la Doha, iar reacțiile sale au fost extrem de dure. ...
19:50
„Nu i-a mers bine” » Fostul internațional român consideră că Denis Alibec a greșit când s-a întors la FCSB: „S-a pripit” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Marius Niculae (44 de ani) este de părere că Denis Alibec (34 de ani) a greșit când a decis să revină la FCSB la începutul acestui sezon. După doar un gol reușit la revenirea sa la campioana en-titre, atacantul este dat ca și plecat de la echipă în această iarnă.Măcinat de accidentări încă de la începutul stagiunii, Denis Alibec nu a mai bifat nicio apariție în ultimele două luni și deja își caută echipă cu care să semneze din iarnă. ...
19:50
Scandal monstru în Egipt - Africa de Sud, meciul lui Ngezana cu Salah » Două decizii i-au „înnebunit” pe sud-africani # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana (28 de ani), stoperul celor de la FCSB, a fost integralist vineri pentru naționala Africii de Sud, în eșecul cu Egipt, în etapa a doua de la Cupa Africii pe Națiuni. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mohamed Salah (33 de ani), starul lui Liverpool, în minutul 45, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.Partida a fost marcată de două decizii controversate de arbitraj, contestate de sud-africani. ...
19:30
Cazul Kurt Zouma, din nou în presa din Anglia: „Fundașul care a câștigat Liga Campionilor, aproape de despărțire după doar 197 de minute” # Gazeta Sporturilor
Situația fundașului francez Kurt Zouma (31 de ani) la CFR Cluj a ajuns din nou subiect de presă în Anglia. Jurnaliștii britanici au reacționat după ce ardelenii iau în calcul despărțirea de apărătorul central, la doar câteva luni după transfer. ...
19:20
Surpriza din Europa » E pe locul 1 și vrea să le întrerupă dominația după 14 ani! # Gazeta Sporturilor
Se schimbă polii de putere în campionatul Bulgariei? Levski Sofia a terminat anul 2025 pe primul loc, cu 44 de puncte, 7 în plus față de CSKA 1948 Sofia și Ludogorets, formațiile care completează podiumul.În cazul în care ar câștiga titlul, Levski le-ar întrerupe dominația celor de la Ludogorets! Începând cu sezonul 2011-2012, Ludogorets Razgrad a câștigat de fiecare dată campionatul, 14 trofee în total.Levski Sofia a terminat 2025 pe primul loc în Bulgaria. ...
19:20
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!” # Gazeta Sporturilor
Constantin Dima, 26 de ani, fundașul retras devreme din fotbal pentru o carieră în domeniul HoReCa, și-a reconstituit aventura de jucător profesionist într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor. Fost la Astra și Sepsi, Dima a trecut la un moment dat și pe la Viitorul lui Hagi, bifând însă o singură apariție pentru dobrogeni, și aceea în Cupă. ...
18:50
Dorit de Dinamo, George Pușcaș e așteptat să semneze cu altă echipă: „Îi surâde ideea” # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract de la 1 septembrie după despărțirea de Bodrumspor, a reprezentat un fotbalist interesant pentru Dinamo în această pauză de mercato. Așa cum GSP.ro a scris zilele trecute, internaționalul român solicită un salariu uriaș pentru nivelul Superligii, 50.000 de euro pe lună, iar „câinii” nu-și permit să ofere atât de mult.În cele din urmă, atacantul român ar putea ajunge în campionatul Chinei. ...
18:50
Fostul antrenor secund al naționalei Franței, Jean-Louis Gasset, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, a anunțat clubul Olympique Marseille, unde acesta a fost antrenor principal în 2024. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.Gasset a condus Marseille în semifinalele Europa League, unde echipa a pierdut cu 0-4 în fața formației italiene Atalanta. Gasset a lucrat cu naționala Franței între 2010 și 2012, ca asistent al antrenorului principal Laurent Blanc. ...
18:50
Florin Niță a numit cel mai bun portar din Superliga: „Domnul Becali vorbește despre el” » Ce spune despre FCSB și revenirea în România # Gazeta Sporturilor
Rămas fără angajament din luna iulie a acestui an, Florin Niță (38 de ani) a vorbit despre campionatul intern, despre revenirea FCSB în lupta pentru play-off, dar și despre cel mai în formă portar din Superliga, în opinia sa.Fostul internațional român a apărat poarta roș-albaștrilor în perioada 2013-2018, fiind integralist în 117 meciuri și câștigând nu mai puțin de 5 trofee alături de FCSB. ...
18:20
A marcat unul dintre golurile sezonului în Superligă, iar bucuria e dublă la final de 2025: „Ceva ce nu am mai trăit până acum!” » Le-a promis fanilor play-off-ul! # Gazeta Sporturilor
Florin Borța, 26 de ani, unul dintre titularii de drept de la FC Argeș, autorul unei „capodopere” în meciul cu CFR Cluj de acum o lună, și-a făcut inventarul unui an nemaipomenit în plan personal și profesional, încheiat cu o clasare pe loc de play-off, dar și cu căsătoria cu aleasa inimii lui, Erica. ...
18:10
Zimbabwe, naționala antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), a obținut primul punct la Cupa Africii pe Națiuni. Deși pornea cu șansa a doua în fața Angolei, Zimbabwe a smuls un rezultat de egalitate, scor 1-1, în etapa a doua a grupelor.Echipa lui Mario Marinică venea după ce a fost aproape de un rezultat istoric în prima rundă. A condus naționala Egiptului cu 1-0, însă a pierdut după un gol primit în prelungirile partidei (90+1'). ...
18:00
Ce se întâmplă cu Răzvan Sava după ce a încasat 5 goluri în ultimul meci » Antrenorul italienilor și-a anunțat decizia înaintea duelului cu Lazio # Gazeta Sporturilor
Tehnicianul italienilor de la Udinese, Kosta Runjaic (54 de ani), a vorbit despre situația portarului român Răzvan Sava (23 de ani), integralist în înfrângerea usturătoare suferită duminică seară, scor 1-5 cu Fiorentina.Portarul român a intrat pe teren în minutul 12, după ce titularul Maduka Okoye a fost eliminat pentru un fault dur comis în afara careului. Meciul a fost unul de coșmar pentru Sava, care a încasat nu mai puțin de cinci goluri. ...
17:50
Wanda Nara, din nou în centrul atenției: ultimele fotografii au stârnit o furtună pe rețelele de socializare # Gazeta Sporturilor
Wanda Nara, fosta soție a celebrului fotbalist Mauro Icardi, a fost surprinsă dintr-un unghi neobișnuit, fără filtre și fără imaginea „strălucită” cu care și-a obișnuit urmăritorii, fapt ce a declanșat o avalanșă de comentarii.În imaginile controversate apărute pe o pagină de Instagram, Wanda Nara arată semnificativ diferit față de profilul ei de Instagram. Mulți internauți și-au exprimat șocul față de discrepanța dintre imaginea ei online și realitate. ...
17:40
Decizia CFR-ului în privința lui Louis Munteanu, după imaginile virale: „S-a încheiat!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a anunțat faptul că Louis Munteanu (23 de ani) nu va ajunge la FCSB în această pauză de iarnă. Declarațiile șefului din Gruia vin în contextul în care atacantul s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul roș-albaștrilor.Imediat după acest gest, Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, l-a jignit pe fotbalist: „lipsit de creier”, și a anunțat că nu va ajunge la FCSB. ...
17:30
Alexandru Maxim (35 de ani) a fost titular în eșecul suferit de Gaziantep în deplasare cu Bașakșehir, scor 1-5, și a bifat meciul cu numărul 200 în prima ligă a Turciei. Fostul internațional român i-a pasat decisiv lui Drissa Camara la golul de 1-1, înscris în minutul 26. Astfel, Maxim a ajuns la 3 goluri și 6 assist-uri în cele 16 apariții din acest sezon. ...
17:20
După ce a debutat cu “Culorile adevărului”, în care își valorifică experiența de jurnalist care a relatat despre migrație, Sebastian Perju a scris un nou roman care are în centru un fenomen global: fotbalul. O poveste din vremea EURO 2020 (campionat desfășurat în 2021). Dar o poveste care rămâne.- Sebastian Perju, an de zile jurnalist, corespondent TV în Franța, romancier. Și deloc în ultimul rând: pasionat de Liverpool. ...
17:10
Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după 16 ani, de data aceasta din postura de antrenor în cadrul Centrului de copii și juniori al clubului. La o lună și jumătate după ce a semnat contractul, fostul mijlocaș central a oferit primele impresii despre ceea ce a găsit în interiorul clubului. ...
