Internaționalul de 1.000.000 de euro, remarcat de MM Stoica în Superligă: „N-am stat pe gânduri când mi-a venit oferta din România” + Amintiri cu Messi din MLS: „Era bătaie pe tricoul lui”
Gazeta Sporturilor, 26 decembrie 2025 23:50
Cipriotul Marinos Tzionis, 24 ani, vorbește pentru GSP despre perioada de aproape un an petrecută la UTA, scanează experiențele din Liga 1 și din campionatul american, la Kansas City, punctând că ar fi bucuros să vadă România la Mondiale. ...
• • •
Se apropie începutul noului sezon de tenis, și odată cu el, primul Grand Slam al sezonului, Australian Open. Jack Draper, 24 de ani, va rata acest turneu, deoarece încă se confruntă cu o accidentare. Britanicul nu a mai pus mâna pe rachetă de aproape jumătate de an. Ultimul meci la simplu al lui Draper a fost victoria din prima rundă de la US Open 2025 împotriva lui Federico Agustin Gomez. ...
Incidente grave în Belgia! Anderlecht - Charleroi, întrerupt minute bune după ce un jucător a fost lovit de ultrași # Gazeta Sporturilor
Partida dintre Anderlecht și Charleroi, din etapa #20 a Jupiler Pro League, a fost întreruptă după doar 13 minute de joc, în urma unor incidente grave produse în tribune.Totul a pornit după deschiderea scorului reușită de Charleroi, când jucătorii „zebrelor” au celebrat golul chiar în fața ultrașilor lui Anderlecht, gest care a provocat reacții violente din partea suporterilor gazdelor.Gol urmat de haos în tribuneStartul meciului a fost unul dificil pentru Anderlecht. ...
Cătălin Oprișan și ce nu a mai spus până acum despre FCSB și Becali: „100.000 de euro! Unde au ajuns banii, ce s-a întâmplat cu ei?” # Gazeta Sporturilor
Protagonistul unei episod special, de Sărbători, a podcastului GSP „2 la 1”, Cătălin Oprișan argumentează de ce i-a cerut explicit lui Gigi Becali să nu participe la lansarea cărții lui despre Steaua, dezvăluie că a donat venituri de 100.000 de euro Academiei Steaua și vorbește despre miza unui palmares bucățit în justiție. ...
Van Dijk, mesaj emoționant înainte de duelul cu Wolverhampton: „Vrem să onorăm moștenirea lui Diogo Jota” # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Wolverhampton sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 17:00. Virgil van Dijk (34 de ani) a vorbit deschis despre moartea lui Diogo Jota, într-o mărturie emoționantă care arată cât de profund a afectat tragedia vestiarul lui Liverpool și pe căpitanul „cormoranilor.”Duelul dintre Liverpool și Wolverhampton este primul duel dintre singurele din Anglia pentru care internaționalul portughez a evoluat. ...
Selecționata de fotbal a Egiptului este prima calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025. Vineri, a învins-o în Maroc pe Africa de Sud, scor 1-0, în grupa B, și a obținut „biletele” pentru faza următoare. Partida a avut loc la Agadir, în fața a peste 40.000 de spectatori.Mohamed Salah (33 de ani) a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 45 și a stabilit scorul final. ...
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, și-a lansat propriul canal de YouTube și a depășit rapid toate așteptările. În mai puțin de 48 de ore, puștiul Barcelonei a trecut de un milion de abonați, după publicarea unui singur videoclip.Lamine Yamal continuă să stabilească recorduri și în afara terenului, potrivit sportal.gr. ...
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin » Două cluburi îl vânează pe român # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea părăsi Premier League la doi ani după ce Spurs îl cumpăra de la Genoa cu 25 de milioane de euro. Specialistul în mercato Fabrizio Romano a vorbit despre situația internaționalului român.Drăgușin a trecut prin cea mai complicată perioadă din cariera de jucător. ...
Ionuț Lupescu, despre fuziunea mult discutată: „FC Dinamo a depus acum câteva luni o cerere către Minister. Încă n-au primit un răspuns” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu (57 de ani), fost jucător emblematic al lui Dinamo în perioadele 1982-1990 și 1998-2002, în prezent angajat al CS Dinamo București, a vorbit despre posibilitatea unei asocieri între FC Dinamo București și CS Dinamo București.Fostul internațional român a dezvăluit că oficialii clubului din Superliga au depus o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însă până în acest moment nu au primit niciun răspuns. ...
„E prea mult!” » „Copilul teribil” al lui Mircea Lucescu sare în apărarea acestuia: „Ar pleca și acum. Problema e alta” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) este din august 2024 selecționerul echipei naționale a României. Cu Il Luce pe banca tehnică, „tricolorii” vor încerca în martie să se califice la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, fostul internațional Dănuț Lupu (58 de ani) unul dintre „copiii” de suflet ai selecționerului a vorbit deschis despre situația lui Lucescu pe banca primei reprezentative. ...
Louis Munteanu și-a aflat pedeapsa după ce s-a pozat în tricoul celor de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, va primi o amendă de 10% din salariul lunar, adică 2.100 de euro, pentru faptul că s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB, susțin sursele Gazetei Sporturilor.Conducerea clubului a răbufnit după ce a văzut imaginile cu Louis Munteanu în tricoul celor de la FCSB. ...
Devis Epassy, portarul lui Dinamo, premiat după etapa 1 a Cupei Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Naționala Camerunului a învins-o pe cea din Gabon, scor 1-0, în prima rundă a Cupei Africii pe Națiuni, grupa F. Camerunezul Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost integralist și a avut o prestație solidă, motiv pentru care a fost premiat după încheierea primei runde.Epassy a avut mai multe intervenții salvatoare și a fost inclus în echipa etapei 1 de către cei de la DAZN Football. ...
Djibril Cisse, fost atacant pentru naționala Franței, a reaprins rivalitatea dintre „Les Bleus” și Argentina, la trei ani de la finala Cupei Mondiale din Qatar 2022, câștigată de selecționata lui Lionel Messi. Fostul internațional francez, în vârstă de 44 de ani, a fost invitat la o ediție specială realizată de L’Équipe, dedicată finalei de la Doha, iar reacțiile sale au fost extrem de dure. ...
„Nu i-a mers bine” » Fostul internațional român consideră că Denis Alibec a greșit când s-a întors la FCSB: „S-a pripit” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Marius Niculae (44 de ani) este de părere că Denis Alibec (34 de ani) a greșit când a decis să revină la FCSB la începutul acestui sezon. După doar un gol reușit la revenirea sa la campioana en-titre, atacantul este dat ca și plecat de la echipă în această iarnă.Măcinat de accidentări încă de la începutul stagiunii, Denis Alibec nu a mai bifat nicio apariție în ultimele două luni și deja își caută echipă cu care să semneze din iarnă. ...
Scandal monstru în Egipt - Africa de Sud, meciul lui Ngezana cu Salah » Două decizii i-au „înnebunit” pe sud-africani # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana (28 de ani), stoperul celor de la FCSB, a fost integralist vineri pentru naționala Africii de Sud, în eșecul cu Egipt, în etapa a doua de la Cupa Africii pe Națiuni. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mohamed Salah (33 de ani), starul lui Liverpool, în minutul 45, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.Partida a fost marcată de două decizii controversate de arbitraj, contestate de sud-africani. ...
Cazul Kurt Zouma, din nou în presa din Anglia: „Fundașul care a câștigat Liga Campionilor, aproape de despărțire după doar 197 de minute” # Gazeta Sporturilor
Situația fundașului francez Kurt Zouma (31 de ani) la CFR Cluj a ajuns din nou subiect de presă în Anglia. Jurnaliștii britanici au reacționat după ce ardelenii iau în calcul despărțirea de apărătorul central, la doar câteva luni după transfer. ...
Surpriza din Europa » E pe locul 1 și vrea să le întrerupă dominația după 14 ani! # Gazeta Sporturilor
Se schimbă polii de putere în campionatul Bulgariei? Levski Sofia a terminat anul 2025 pe primul loc, cu 44 de puncte, 7 în plus față de CSKA 1948 Sofia și Ludogorets, formațiile care completează podiumul.În cazul în care ar câștiga titlul, Levski le-ar întrerupe dominația celor de la Ludogorets! Începând cu sezonul 2011-2012, Ludogorets Razgrad a câștigat de fiecare dată campionatul, 14 trofee în total.Levski Sofia a terminat 2025 pe primul loc în Bulgaria. ...
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!” # Gazeta Sporturilor
Constantin Dima, 26 de ani, fundașul retras devreme din fotbal pentru o carieră în domeniul HoReCa, și-a reconstituit aventura de jucător profesionist într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor. Fost la Astra și Sepsi, Dima a trecut la un moment dat și pe la Viitorul lui Hagi, bifând însă o singură apariție pentru dobrogeni, și aceea în Cupă. ...
Dorit de Dinamo, George Pușcaș e așteptat să semneze cu altă echipă: „Îi surâde ideea” # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract de la 1 septembrie după despărțirea de Bodrumspor, a reprezentat un fotbalist interesant pentru Dinamo în această pauză de mercato. Așa cum GSP.ro a scris zilele trecute, internaționalul român solicită un salariu uriaș pentru nivelul Superligii, 50.000 de euro pe lună, iar „câinii” nu-și permit să ofere atât de mult.În cele din urmă, atacantul român ar putea ajunge în campionatul Chinei. ...
Fostul antrenor secund al naționalei Franței, Jean-Louis Gasset, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, a anunțat clubul Olympique Marseille, unde acesta a fost antrenor principal în 2024. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.Gasset a condus Marseille în semifinalele Europa League, unde echipa a pierdut cu 0-4 în fața formației italiene Atalanta. Gasset a lucrat cu naționala Franței între 2010 și 2012, ca asistent al antrenorului principal Laurent Blanc. ...
Florin Niță a numit cel mai bun portar din Superliga: „Domnul Becali vorbește despre el” » Ce spune despre FCSB și revenirea în România # Gazeta Sporturilor
Rămas fără angajament din luna iulie a acestui an, Florin Niță (38 de ani) a vorbit despre campionatul intern, despre revenirea FCSB în lupta pentru play-off, dar și despre cel mai în formă portar din Superliga, în opinia sa.Fostul internațional român a apărat poarta roș-albaștrilor în perioada 2013-2018, fiind integralist în 117 meciuri și câștigând nu mai puțin de 5 trofee alături de FCSB. ...
A marcat unul dintre golurile sezonului în Superligă, iar bucuria e dublă la final de 2025: „Ceva ce nu am mai trăit până acum!” » Le-a promis fanilor play-off-ul! # Gazeta Sporturilor
Florin Borța, 26 de ani, unul dintre titularii de drept de la FC Argeș, autorul unei „capodopere” în meciul cu CFR Cluj de acum o lună, și-a făcut inventarul unui an nemaipomenit în plan personal și profesional, încheiat cu o clasare pe loc de play-off, dar și cu căsătoria cu aleasa inimii lui, Erica. ...
Zimbabwe, naționala antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), a obținut primul punct la Cupa Africii pe Națiuni. Deși pornea cu șansa a doua în fața Angolei, Zimbabwe a smuls un rezultat de egalitate, scor 1-1, în etapa a doua a grupelor.Echipa lui Mario Marinică venea după ce a fost aproape de un rezultat istoric în prima rundă. A condus naționala Egiptului cu 1-0, însă a pierdut după un gol primit în prelungirile partidei (90+1'). ...
Ce se întâmplă cu Răzvan Sava după ce a încasat 5 goluri în ultimul meci » Antrenorul italienilor și-a anunțat decizia înaintea duelului cu Lazio # Gazeta Sporturilor
Tehnicianul italienilor de la Udinese, Kosta Runjaic (54 de ani), a vorbit despre situația portarului român Răzvan Sava (23 de ani), integralist în înfrângerea usturătoare suferită duminică seară, scor 1-5 cu Fiorentina.Portarul român a intrat pe teren în minutul 12, după ce titularul Maduka Okoye a fost eliminat pentru un fault dur comis în afara careului. Meciul a fost unul de coșmar pentru Sava, care a încasat nu mai puțin de cinci goluri. ...
Wanda Nara, din nou în centrul atenției: ultimele fotografii au stârnit o furtună pe rețelele de socializare # Gazeta Sporturilor
Wanda Nara, fosta soție a celebrului fotbalist Mauro Icardi, a fost surprinsă dintr-un unghi neobișnuit, fără filtre și fără imaginea „strălucită” cu care și-a obișnuit urmăritorii, fapt ce a declanșat o avalanșă de comentarii.În imaginile controversate apărute pe o pagină de Instagram, Wanda Nara arată semnificativ diferit față de profilul ei de Instagram. Mulți internauți și-au exprimat șocul față de discrepanța dintre imaginea ei online și realitate. ...
Decizia CFR-ului în privința lui Louis Munteanu, după imaginile virale: „S-a încheiat!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a anunțat faptul că Louis Munteanu (23 de ani) nu va ajunge la FCSB în această pauză de iarnă. Declarațiile șefului din Gruia vin în contextul în care atacantul s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul roș-albaștrilor.Imediat după acest gest, Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, l-a jignit pe fotbalist: „lipsit de creier”, și a anunțat că nu va ajunge la FCSB. ...
Alexandru Maxim (35 de ani) a fost titular în eșecul suferit de Gaziantep în deplasare cu Bașakșehir, scor 1-5, și a bifat meciul cu numărul 200 în prima ligă a Turciei. Fostul internațional român i-a pasat decisiv lui Drissa Camara la golul de 1-1, înscris în minutul 26. Astfel, Maxim a ajuns la 3 goluri și 6 assist-uri în cele 16 apariții din acest sezon. ...
După ce a debutat cu “Culorile adevărului”, în care își valorifică experiența de jurnalist care a relatat despre migrație, Sebastian Perju a scris un nou roman care are în centru un fenomen global: fotbalul. O poveste din vremea EURO 2020 (campionat desfășurat în 2021). Dar o poveste care rămâne.- Sebastian Perju, an de zile jurnalist, corespondent TV în Franța, romancier. Și deloc în ultimul rând: pasionat de Liverpool. ...
Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după 16 ani, de data aceasta din postura de antrenor în cadrul Centrului de copii și juniori al clubului. La o lună și jumătate după ce a semnat contractul, fostul mijlocaș central a oferit primele impresii despre ceea ce a găsit în interiorul clubului. ...
Mâncarea tradițională pe care Cîrjan o „exclude” de la masa de Crăciun: „Nu sunt eu genul” » Dinamovistul surprinde: „Nu prea îmi plac vacanțele” # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru GSP.ro despre familie, Crăciun, Revelion și dorința de a câștiga campionatul cu Dinamo.Cîrjan preferă să petreacă atât Crăciunul, cât și Revelionul acasă, alături de familie. Nu este atras de vacanțe sau ieșiri.De sărbători, fotbalistul lui Dinamo ascultă colinde, mănâncă sănătos și spune că ar renunța la sarmalele de pe masa de Crăciun. ...
Cristi Săpunaru a întocmit Top 3 fundași centrali români din Superliga: „Pentru mine, nu pleca niciodată de la Rapid!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central al Rapidului, a fost provocat să numească cei mai buni trei fundași centrali români din Superliga pe 2025.Iar opțiunile acestuia sunt următoarele: Mihai Popescu (32 de ani, FCSB), Adrian Rus (29 de ani, Universitatea Craiova) și Paul Iacob (29 de ani, Oțelul Galați).Săpunaru a fost coleg cu Iacob în sezonul trecut la Rapid, club care l-a împrumutat în iarnă la FC Botoșani, iar în vară l-a cedat definitiv la Galați. ...
MM Stoica și-a pus dorințele pentru 2026: „Măcar campionatul” » Reacțiile nu au lipsit să apară # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre dorințele sale de Crăciun, dar și despre ce își dorește pentru anul următor, într-un clip filmat de fiica sa, Teodora Stoica (31 de ani), și postat pe rețelele de socializare.Videoclipul a strâns rapid mii de reacții. Teodora Stoica este foarte activă în mediul online, iar pe TikTok, platforma unde a fost publicat clipul alături de Mihai Stoica, are peste 100. ...
Liverpool și Wolverhampton pregătesc un omagiu emoționant pentru familia lui Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Wolverhampton sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 17:00. Cele două cluburi, singurele din Anglia pentru care a evolut Diogo Jota, au pregătit un moment special care îi include și pe cei doi băieți ai fotbalistului portughez decedat în vara acestui an.Potrivit The Times, Dinis și Duarte, cei doi băieți ai lui Jota, vor fi mascotele meciului dintre Liverpool și Wolverhampton Wanderers. ...
Printre campioni » După întâlnirea cu Radu Drăgușin, președintele Nicușor Dan a fost față în față cu marea legendă a României # Gazeta Sporturilor
Nicușor Dan (55 de ani), președintele României, s-a întâlnit la Paris cu cea care a scris istorie pentru țară, devenind prima campioană de Grand Slam a României, Virginia Ruzici (70 de ani). Șeful statului participă la tot felul de întâlniri cu românii din diaspora, alegând acum să meargă în Franța, după ce la mijlocul lunii a fost în Anglia. ...
Puștiul cu pumni de aur din boxul românesc: „N-am zis niciodată «Nu mai pot» sau «Nu mai vreau». Când intru în ring, sunt în transă” # Gazeta Sporturilor
Șerban Stoica are 16 ani, e multiplu campion național și campion balcanic la juniori, plus un loc 5 la ultimele Europene U17, unde a pierdut un meci „cu cântec” în sferturile de finală, exact înainte de a-și asigura o medalie. Legitimat la CSM Suceava, a fost cooptat în urmă cu două luni în centrele naționale de pregătire de la Călărași și Giurgiu, unde-și urmează visul de a ajunge la podiumul olimpic la JO 2032, Brisbane, Australia. ...
Suntem pe 18-19 într-un clasament al numărului de meciuri adunate în Ligă » O țară conduce inclusiv la echipe! # Gazeta Sporturilor
România a strâns 72 de meciuri în competiția numărul 1 a Europei începând din sezonul 1992 - 1993, când a fost denumită Champions League și s-a introdus faza grupelor.Cotidianul Marca a făcut un clasament al țărilor și cluburilor cu cele mai multe meciuri adunate în Champions League. Iar România, cu 72 de partide bifate de Steaua, CFR Cluj, Oțelul Galați și Unirea Urziceni, se situează pe pozițiile 18-19, la egalitate cu Danemarca, care le-a adunat cu 6 echipe de club. ...
„Se schimbă treaba” » Gigi Becali aplaudă gestul lui Louis Munteanu și reia negocierile # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a reacționat plăcut surprins că Louis Munteanu (23), atacantul de la CFR Cluj, a purtat tricoul echipei sale.Louis Munteanu a petrecut ultimele zile la Vaslui, de unde este originar, și a fost prezent la un eveniment fotbalistic. Acolo, a ales să joace în tricoul celor de la FCSB, alimentând zvonurile cu privire la un posibil transfer la campioană. ...
Drept la replică solicitat de Elisabeta Lipă: „Întâlnirea nu a fost doar cu Matei” # Gazeta Sporturilor
În urma articolului apărut pe GSP.ro în urmă cu două zile, despre întâlnirea cu Bogdan Matei, președintele ANS, în care Elisabeta Lipă ar fi cerut ca respectivul să facă obiecții la concluziile auditului Curții de Conturi, dar ar fi fost refuzată, marea campioană a ținut să facă o serie de precizări.Fosta multiplă campioană olimpică a spus „nu știu de unde și de ce a pornit această campanie de denigrare împotriva mea. ...
Revoluție la echipa din „Liga Florilor” » TREI transferuri dintr-un foc, lovitură pentru două rivale și revenire după scandalul de dopaj # Gazeta Sporturilor
Corona Brașov, vicecampioana României, va trece prin schimbări semnificative de lot vara viitoare, la startul sezonului competițional 2026-2027. Echipa de sub Tâmpa a început deja transferurile, iar primele trei jucătoare vin de la rivala Gloria Bistrița: Bianca Bazaliu (28 de ani), Renata de Arruda (26 de ani) și Eva Kerekes (24 de ani). ...
Ioan Varga „a luat foc” când l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul de la FCSB: „Gest lipsit de creier” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat virulent după ce l-a văzut pe Louis Munteanu (23 de ani), liderul grupării din Gruia, fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB, echipă care l-a dorit insistent în ultimele luni. Louis Munteanu continuă să fie subiectul unui transfer în această perioadă, dar „pista” FCSB pare momentan închisă. Gigi Becali l-a dorit insistent, însă mutarea nu s-a concretizat. ...
Roy Hodgson, în L'Equipe, despre Mircea Lucescu: „Ah, da...este unul, la 80 de ani. Unii n-au...” # Gazeta Sporturilor
Fost selecționer al Angliei și al Elveției, printre altele, Roy Hodgson s-a retras în 2024, la 76 de ani, de la Crystal Palace.Roy Hodgson le-a declarat celor de la prestigiosul cotidian francez L'Equipe că, în ceea ce-l privește, consideră că momentul în care s-a retras din fotbal, la 76 de ani, a fost „cel potrivit. Sunt fericit că am avut o carieră atât de lungă și bună, de care am profitat. ...
Shakespeare, un agricultor și o încurcătură poștală » Originile numelui echipei lui Radu Drăgușin, Tottenham # Gazeta Sporturilor
Tottenham, grupare la care activează internaționalul român Radu Drăgușin (23 de ani), echipă din nordul Londrei, are o istorie curioasă care a dus la numele oficial și final, în primii ani fiind cunoscută doar ca Hotspur FC.Din aprilie 1884, la doi ani după înființarea clubului, numele oficial al lui Tottenham este Tottenham Hotspur Football Club. ...
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul lui FCSB! » O „aroganță” la adresa lui Varga sau urmează transferul? # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), vedeta celor de la CFR Cluj, s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB!În ce context s-a întâmplat? Louis Munteanu este originar din Vaslui și a ales să petreacă acolo vacanța de sărbători. A fost prezent la un eveniment fotbalistic în care ASC Ivacec Vaslui, echipa locală, a înfruntat o echipă formată din mai mulți jucători originari din Vaslui. Evenimentul are loc în fiecare an.GALERIE FOTO. ...
Al Fong și Armine Barutyan, un cuplu de antrenori care a antrenat numeroși medaliați olimpici și mondiali din SUA, au fost suspendați de SafeSport pentru „conduită necorespunzătoare fizică și emoțională”.Al Fong și Armine Barutyan au primit suspendări diferite, el până pe 22 decembrie 2030, iar ea până pe 22 decembrie 2026.Ei sunt fondatorii Great American Gymnastics Express (GAGE Center) din Blue Springs, Missouri. ...
Uganda a prezentat Stadionul Hoima, în valoare de 130 de milioane de dolari, finanțat integral de guvern, ca parte a pregătirilor pentru AFCON 2027.Președintele Yoweri Kaguta Museveni a inaugurat oficial miercuri noul Stadion Hoima City, o realizare de referință în pregătirile Ugandei pentru a co-organiza Cupa Africii pe Națiuni (AFCON) 2027 alături de Kenya și Tanzania.FOTO. ...
Anul 2025 se apropie de final, iar Gazeta Sporturilor îți prezintă mai jos cum arată topul celor mai buni marcatori, respectiv pasatori din Superliga, de-a lungul întregului an. În ediția de campionat 2024-2025, Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a fost golgheterul sezonului, terminând cu 23 de goluri. ...
Chelsea ar putea renunța la mai mulți jucători în timpul perioadei de transferuri din ianuarie pentru a strânge fonduri pentru potențiale achiziții.Până la șase jucători ar putea să o părăsească pe Chelsea în perioada următoare, într-un moment în care antrenorul Enzo Maresca încearcă să-și consolideze echipa. ...
Mesajul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, la finalul anului 2025: „Mai avem doi pași” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a transmis un mesaj la finalul anului 2025, în care a făcut o scurtă recapitulare a celor mai importante realizări la nivel de echipe naționale, de la seniori și până la loturile de juniori, amintind indiscutabil despre marea provocare din 2026, calificarea la Campionatul Mondial. Barajul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beșiktaș Arena. ...
Nick Woltemade, atacantul pe care Newcastle a dat 85 de milioane de euro în vară, a avut o ascensiune de-a dreptul stelară în 2025.Fostul director executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a rămas „de poveste” cu comentariul său din vară, despre transferul lui Nick Woltemade la Newcastle United. ...
