Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce a dezvăluit Liviu despre relația cu Ștefania. Emily a recunoscut totul, pentru prima dată
Antena1, 27 decembrie 2025 10:50
Liviu a recunoscut adevăratul motiv pentru care s-a apropiat de Ștefania. La rândul ei, Emily a spus de ce a vrut să plece din emisiune, prima dată, și a amintit momentul cu trandafirul. Ce dezvăluiri au făcut finaliștii sezonului 12 Mireasa.
• • •
Acum 15 minute
10:50
Acum 2 ore
09:10
Cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice. Fața pe care ar fi avut-o la 88 de ani, de fapt # Antena1
Jane Fonda ar fi arătat foarte diferit la 88 de ani fără operațiile estetice despre care a vorbit de-a lungul anilor.
09:10
Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul ei, actorul Callum Turner, în timp ce se aflau într-o locație exotică.
09:10
Te-ai întrebat vreodată de unde vine „mirosul de iarnă”? Nu ți se pare, lunile mai reci au un miros specific, susțin experții.
09:10
Când vom găsi extratereștri, de fapt. Experții au dezvăluit cât va mai dura: „Sunt absolut convinsă” # Antena1
Experții au estimat când vom găsi extratereștri, de fapt, pe măsură ce tehnologia noastră avansează și explorăm mai mult din univers.
09:10
De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte. Riscul la care te expui # Antena1
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să își lași vasele murdare la înmuiat peste noapte și la ce risc te expui dacă o faci.
Acum 4 ore
07:10
Imaginea din copilărie cu Carmen Grebenișan care a atras atenția fanilor. Cum arăta la vârsta de 6 ani # Antena1
Carmen Grebenișan, fosta concurentă Asia Express, a devenit de curând mama unui băiețel minunat pe nume Kadri.
Acum 12 ore
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 46, 47 și 48 din 26 decembrie 2025. Andei i se face rău. Ce pățește Ioana # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 46, 47 și 48 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 26 decembrie 2025.
Acum 24 ore
19:30
Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ștefan 2025: Urări creștine și felicitări cu imagini pentru sărbătoriții zilei # Antena1
De Sfântul Ștefan, surprinde-i pe cei dragi cu mesaje de „La mulți ani”, urări creștine și felicitări cu imagini. Idei perfecte de trimis pe WhatsApp și Facebook, pe 27 decembrie.
18:20
Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Mesajul cu subînțeles transmis de ziua ei de naștere: „Aș da timpul înapoi?” # Antena1
În a doua zi de Crăciun, Elena Udrea și-a sărbătorit ziua de naștere. Fostul Ministru al Turismului a făcut o retrospectivă a celor 52 de ani și fără să intre în detalii, a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în perioada din detenție.
18:10
18:00
Ion Drăgan a decedat în cursul dimineții de 25 decembrie 2025, la doar 54 de ani. Iată când au anunțat apropiații că va fi înmormântat.
17:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Liviu urma să se căsătorească cu o altă fată în vara lui 2026: „Mi-ai confimat și tu” # Antena1
Liviu și Emily, cuplul căsătorit în Marea Finală, dar fără șansa la premiu, este invitatul Andreei Frățilă la Mireasa: Confiesiuni, epsiodul 4. Tinerii proaspăt căsătoriți nu s-au abținut de la dezvăluiri și au ieșit la iveală noi detalii despre ei.
16:20
Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive # Antena1
Jet Li a publicat câteva fotografii personale cu ocazia Crăciunului. Iată ce mesaj le-a transmis urmăritorilor.
15:40
Nicolas Sarkozy, la bustul gol. Unde și-a petrecut Crăciunul fostul președinte al Franței după eliberarea din închisoare # Antena1
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, își petrece sărbătorile într-o destinație exotică. Iată cum a fost surprins fostul președinte francez.
15:00
Dacă te-ai săturat de rețetele clasice de mâncare de mazăre, atunci cu siguranță ar trebui să încerci acest deliciu culinar, sănătos și sățios. Descoperă cum prepari rețeta de curry de mazăre.
12:40
Ion Drăgan a murit la 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun. Îndrăgitul interpret de muzică populară a fost găsit de tatăl lui # Antena1
Doliu în muzica populară! Ion Drăgan, celebrul interpret de muzică populară, s-a stins din viață, chiar de Crăciun. Ce mesaj publicase cu doar câteva ore înainte de vestea tragică.
12:40
Jennifer Lopez a petrecut Crăciunul în familie. Iată cine i-a fost alături și ce activități au făcut de sărbători.
11:40
Horoscop zilnic 27 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
11:40
Horoscop zilnic 28 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 28 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
11:40
Horoscop zilnic 29 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 29 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
11:40
Camelia Potec, planuri de nuntă cu Sebastian Tudor. De ce nu a făcut până acum pasul cel mare. Cine vrea să organizeze evenimentul # Antena1
Campioana Camelia Potec se gândește la căsătorie. Iată de ce nu a făcut până acum acest pas.
Ieri
07:50
Interviu Liviu Vârciu. Ce le urează artistul femeilor de sărbători. Acesta are planuri mari pentru 2026 # Antena1
Liviu Vârciu a vorbit în exclusivitate pentru a1.o despre atmosfera de Crăciun din familia sa, activitățile pe care le face cu cei mici, dar și despre planurile artistice pentru 2026. Iată ce ne-a dezvăluit.
25 decembrie 2025
23:20
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 decembrie. Constance, decizie radicală pentru a salva numele familiei: „O fată pentru o fată!” # Antena1
Lucrurile s-au complicat semnificativ în viața Anei și a lui Tudor la finalul sezonului 2. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 17 din 25 decembrie 2025 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.
22:00
Horoscop zilnic 26 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Conform horoscopului pentru vineri, 26 decembrie 2025, mulți nativi se vor confrunta cu energii negative și probleme în privința comunicării cu cei din jur. Descoperă previziunile astrologice pentru fiecare semn zodiacal în parte.
21:10
Cum s-au fotografiat Ella și Maria de la Insula Iubirii de Crăciun. Cum au apărut în mediul online împreună # Antena1
Ella și Maria Avram, două dintre concurentele care au atras atenția publicului în ultimul sezon al emisiunii Insula Iubirii, continuă să surprindă fanii cu evoluția frumoasei lor prietenii.
18:10
Sergiu Deac și Tal Berkovich s-au întâlnit după finalul show-ului Chefi la cuțite. Cei doi concurenți au lămurit ce fel de relație există între ei după ce s-au afișat în ipostaze apropiate.
17:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară # Antena1
În episodul 3 al sezonului 8 de Mireasa: Confesiuni, Alex, Florina și bunica Virginia au fost invitați să spună în ce cupluri cred și nu cred și cine din casă a fost fals din punctul lor de vedere.
17:10
Pescobar, donație uriașă în Orașul Faptelor Bune. Cât a putut să scoată din buzunar controversatul afacerist # Antena1
Paul Nicolau, pus la zid după ce s-a aflat suma pe care a donat-o în Orașul Faptelor Bune. Descoperă în rândurile de mai jos din ce cauza i-a fost atrasă atenția.
16:40
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina și doamna Virginia, schimb de reproșuri. Cu ce supărări au rămas bunica și soția lui Alex # Antena1
În episodul 3 de Mireasa: Confesiuni, bunica și soția lui Alex au avut un schimb de replici și și-au exprimat unele nemulțumiri. Doamna Virginia a fost supărată.
16:30
Chef Ștefan Popescu a decis să le dezvăluie fanilor povestea din spatele tatuajelor sale, într-un clip postat recent pe rețelele de socializare.
16:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina a aflat că frații ei sunt supărați pe ea. Motivul din spatele absenței lor de la Finală # Antena1
Florina, Alex și bunica Virginia au fost prezenți în episodul 3 de Mireasa: Confesiuni. Fata a vorbit despre lipsa familiei de la cununia civilă, precizând că a aflat că și-a supărat unii frați.
15:20
Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit multe” # Antena1
Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite. Iată ce a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro.
15:10
Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. Ce și-a dorit șeful statului să transmită într-o zi atât de deosebită # Antena1
Șeful statului a făcut o urare specială cu ocazia Crăciunului. Mesajul lui a fost apreciat de peste 26.000 de persoane.
14:50
Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou” Primele imagini cu burtica # Antena1
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, a anunțat că este însărcinată. Iată cum a făcut fercitul anunț.
14:20
Ce mesaj a publicat Alexandru Helju, după finala de la Chefi la cuțite. Ce a ținut să precizeze cuțitul de aur al lui chef Sautner # Antena1
Finala sezonului 16 Chefi la cuțite a fost urmată de numeroase reacții în mediul online, iar printre cei care au transmis un mesaj public s-a numărat și Alexandru Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner. Iată ce a transmis finalistul.
13:40
Giani Kiriță și-a investit toți banii într-un nou proiect. Ce pregătește fostul căpitan de la Dinamo și ce secret are de sărbători # Antena1
Antrenorul a vorbit inclusiv despre cum se vor desfășura sărbătorile la el în familie.
13:30
Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii # Antena1
Momentul special a fost urmărit cu multe emoții, iar videoclipul oficial s-a viralizat rapid pe internet în întreaga lume.
13:30
Mireasa, sezon 12. Diana, imagine de pe patul de spital. Ce a transmis tânăra a doua zi: „Nu vă panicați!” # Antena1
Diana și-a îngrijorat susținătorii cu o imagine de pa patul de spital. Concurenta sezonului 12 Mireasa a precizat că este în regulă și că nu există motiv de panică.
12:40
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Denisa și Cristian. S-au mutat sau nu în garsoniera închiriată de tatăl băiatului? # Antena1
Denisa și Cristian, finaliștii sezonului 12 Mireasa, au vorbit despre viața după emisiune. Fiind la început de drum, aceștia au primit un ajutor important de la tatăl lui. Ce au povestit în episodul 2 din Mireasa: Confesiuni.
12:10
Chef Ștefan Popescu, mesaj emoționant după finala Chefi la cuțite. Ce le-a transmis Ștefanei și lui Luca, marele câștigător # Antena1
Finala sezonului 16 Chefi la cuțite a adus nu doar emoții în bucătărie, ci și un val de reacții din partea celor implicați. Ce a transmis chef Ștefan Popescu.
11:50
Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite # Antena1
Seară de gală pentru Chefi la cuțite ieri: Luca Zvaleni, finalistul lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar, după un maraton de gătit care a durat mai bine de trei ore.
11:10
Chef Alexandru Sautner a reacționat în mediul online după Marea Finală Chefi la cuțite: „N-ar fi fost la fel fără...” # Antena1
Chef Alexandru Sautner a transmis două mesaje emoționante în online după Marea Finală Chefi la cuțite. Juratul emisiunii i-a felicitat pe toți finaliștii, dar și pe Chef Richard Abou Zaki. Ce a spus despre finalistul său, Alexandru Helju.
11:10
Chef Orlando Zaharia, cuvinte de laudă pentru Luca Zvaleni. Ce i-a transmis juratul câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 16 # Antena1
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Tânărul din echipa verde a fost felicitat atât de Chefi, cât și de ceilalți concurenteți. Iată ce i-a transmis Chef Orlando Zaharia.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Mesajul emoționant al lui chef Richard Abou Zaki după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite # Antena1
Chef Richard Abou Zaki a oferit prima reacție la rece după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul cu numărul 16 Chefi la cuțite.
02:30
Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras imediat atenția # Antena1
Descoperă în ce ipostază a fost surprinsă Irina Fodor într-un avion privat, chiar alături de mama ei, celebra Monica Gabor. Detaliul ce a atras atenția internauților imediat.
01:40
Horoscop zilnic 25 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
24 decembrie 2025
23:30
Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Luca Zvaleni pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena # Antena1
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki laureatcu stea Michelin din Italia.
21:00
Finala Chefi la cuțite, 24 decembrie 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 16. Ce premieră spectaculoasă a avut loc în Marea Finală # Antena1
Finaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au fost desemnați chiar la începutul ultimei ediții din acest an! Emoțiile și suspansul au predominat, însă cele mai intense momente din sezon au început abia după marele anunț făcut de Irina Fodor.
18:10
Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la dosarul electronic # Antena1
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea momentului! Sistemul asigurărilor de sănătate va fi schimbat radical. Când va fi gata prima versiune a platformei informatice și ce presupune noul sistem.
