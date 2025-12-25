Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou” Primele imagini cu burtica

17:10

Când ești răcit, nopțile pot fi cele mai dificile: nasul înfundat nu te lasă să dormi, tusea apare exact când te pui în pat, iar febra îți dă o stare de neliniște. Totuși, o rutină de seară bine gândită poate face diferența. Ea îți ajută corpul să se refacă mai repede și să treci mai ușor peste răceală.