Trei femei înjunghiate: soarta suspectului în acest caz dramatic
MainNews.ro, 27 decembrie 2025 02:50
Bărbatul înarmat cu un cuțit a rănit trei femei în metroul din Paris, la stațiile République, Arts et Métiers și Opéra. Victimele au suferit răni ușoare. Suspectul, cunoscut de poliție, a fost reținut în urma unei anchete. Incidentul nu este considerat terorist, ci rezultatul problemelor psihologice ale agresorului. Bărbatul a înjunghiat trei femei în stațiile … Articolul Trei femei înjunghiate: soarta suspectului în acest caz dramatic apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 15 minute
03:10
Egipt a învins Africa de Sud 1-0, grație unui penalty controversat dat de arbitru, după o intervenție VAR. Selecționerul Hugo Broos a criticat decizia, menționând că Mohamed Salah a fost surprins de penalty. Sud-africanii contestați și o altă fază în care mingea a lovit mâna unui jucător în careu. Egipt a câștigat meciul cu Africa … Articolul Scandalul selecționerului Ngezana după 0-1 cu Egipt: „Salah mi-a spus” apare prima dată în Main News.
03:10
Află programul magazinelor Penny de Anul Nou 2026. Pe 31 decembrie, magazinele se deschid la 07:00 și se închid la 18:00. Pe 1 ianuarie sunt închise, iar pe 2 ianuarie sunt deschise între orele 09:00 și 16:00. Detalii complete și posibile variații de program găsești pe site-ul oficial Penny. Magazinele Penny au program normal până … Articolul Program Penny de Anul Nou 2026: Orar magazine pe 31 decembrie și 1-2 ianuarie apare prima dată în Main News.
Acum o oră
02:50
Bărbatul înarmat cu un cuțit a rănit trei femei în metroul din Paris, la stațiile République, Arts et Métiers și Opéra. Victimele au suferit răni ușoare. Suspectul, cunoscut de poliție, a fost reținut în urma unei anchete. Incidentul nu este considerat terorist, ci rezultatul problemelor psihologice ale agresorului. Bărbatul a înjunghiat trei femei în stațiile … Articolul Trei femei înjunghiate: soarta suspectului în acest caz dramatic apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
02:10
Sportivii români își amintesc cu nostalgie de copilărie, împărtășind cele mai amuzante întâmplări de la masa de Crăciun. Între cârnați și cozonac, poveștile lor surprind esența anilor tinereții, plini de aventuri și nevinovăție. Descoperă cum aceste amintiri influențează performanțele lor din prezent. Sportivii români au povestit amintiri din copilărie la masa de Crăciun Între povești … Articolul Amintirile din copilărie ale sportivilor în Jurnalul Antena Sport apare prima dată în Main News.
02:10
Află programul magazinelor Profi de Anul Nou 2026 pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 7.00 și 19.00, iar pe 1 ianuarie sunt închise. Pe 2 ianuarie, programul este de la 10.00 la 18.00. Detalii suplimentare găsești pe site-ul oficial Profi. Profi va avea un program special de … Articolul Program Profi Anul Nou 2026: Ore deschidere 31 dec, 1 și 2 ian apare prima dată în Main News.
02:00
Rusia a început instalarea rachetelor hipersonice Oreșnik într-o fostă bază aeriană din Belarus, conform unor imagini satelit. Această acțiune, parte din strategia lui Putin, vizează extinderea influenței ruse în Europa și coincide cu expirația tratatului New START. Consecințele geopolitice sunt semnificative. Rusia instalează rachete hipersonice Oreșnik într-o fostă bază aeriană din Belarus Concluziile cercetătorilor coincid … Articolul Rusia instalează rachete hipersonice într-o bază aeriană din Belarus apare prima dată în Main News.
01:50
O familia din North Wales vinde casa lor de 325.000 de lire sterline printr-o tombola, biletele costând doar 6 lire. După un an de vânzare tradițională eșuată, Jennie și John Bailey au ales această metodă unică. Scopul este de a strânge bani și a oferi unui norocos câștigător șansa de a avea o nouă locuință. … Articolul Biletele încep de la 6 euro – ofertele care nu trebuie ratate! apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
01:10
Descoperă povestea canotorilor campioni olimpici care, prin dedicație și antrenamente intense, își obțin medaliile de aur. Află cum sportul le oferă nu doar succes, ci și o soluție eficientă pentru a scăpa de kilogramele în plus. Citește mai multe în articolul nostru Jurnal Antena Sport. Canotorii campioni olimpici se antrenează intens pentru medalii de aur … Articolul Campionii la modă în Jurnal Antena Sport: tot ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
01:10
Magazinele Kaufland vor avea un program special de Anul Nou 2026. Pe 31 decembrie, acestea vor fi deschise între 7.00 și 18.00, în timp ce pe 1 ianuarie vor fi închise. Pe 2 ianuarie, magazinele vor funcționa între 9.00 și 18.00, cu excepții pentru anumite locații. Verifică detaliile complete pe kaufland.ro. Magazinele Kaufland vor avea … Articolul Program Kaufland 2026: Orar 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie magazin apare prima dată în Main News.
01:00
Iuri Sadovenko, fost bodyguard al lui Serghei Șoigu și viceministru rus al apărării, a murit de inimă la 56 de ani în ziua de Crăciun. Sadovenko a avut o carieră militară marcată de implicarea în invazia Ucrainei, fiind pe listele de sancțiuni britanice și americane. Moartea sa survine într-un context tensionat în Rusia. Iuri Sadovenko, … Articolul Fost bodyguard al lui Șoigu, decedat „de inimă” la 56 de ani, de Crăciun apare prima dată în Main News.
00:50
Un preot din satul Ventosa de la Cuesta, Spania, a pus la vânzare porțile bisericii de secol XVI pe o platformă online pentru 390 de euro. Acest demers a stârnit reacții intense, generând discuții despre protecția patrimoniului local și acțiunile autorităților în această privință. Porțile au fost eliminate din anunț. Un preot din Ventosa de … Articolul Preot spaniol vinde porțile bisericii pe platforma de obiecte uzate apare prima dată în Main News.
00:10
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani al CFR Cluj, a avut un sezon dificil după ce a ratat un transfer în străinătate. Marius Niculae a subliniat impactul situației asupra jucătorului, care aștepta o mutare în campionatul european. Analysează impactul așteptărilor neîmplinite asupra performanței sale. Louis Munteanu a avut un sezon dificil la CFR Cluj, … Articolul Problemele lui Louis Munteanu: Impactul emoțional și viitorul său în fotbal apare prima dată în Main News.
00:10
Afla programul Carrefour de Anul Nou 2026: pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 7.00 și 18.00, pe 1 ianuarie sunt închise, iar pe 2 ianuarie revin la program normal. Detalii despre hipermarketuri, Carrefour Market, Express și Supeco, disponibile pe site-ul oficial și aplicația mobilă. Program special Carrefour de Anul Nou 2026 în toate magazinele … Articolul Orar Carrefour Anul Nou 2026: Deschidere 31 dec., 1 și 2 ian. apare prima dată în Main News.
26 decembrie 2025
23:50
O influenceriță din SUA, McCarty-Wroten, a fost implicată într-un accident mortal în timp ce transmitea live pe TikTok. Lucas, pietonul lovit, se întorcea acasă de la serviciu când a fost ucis. Autoritățile au confirmat că șoferița a utilizat un dispozitiv electronic în momentul impactului. O influenceriță din SUA a lovit mortal un pieton în timp … Articolul Influenceriță acuzată că a omorât un pieton în timp ce era live pe TikTok apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
23:10
Isabelle Marciniak, tânăra campioană națională de juniori la gimnastică ritmică din Brazilia, a murit la vârsta de 18 ani din cauza Limfomului Hodgkin. Considerată o „bijuterie” a gimnasticii braziliene, Isabelle a lăsat o amprentă semnificativă în comunitatea sportivă. Condoleanțe familiei și prietenilor. Isabelle Marciniak, campioană națională de juniori la gimnastică ritmică în Brazilia, a murit … Articolul Tragedie în gimnastica ritmică: o campioană a murit la 18 ani apare prima dată în Main News.
23:10
Programul magazinelor La Doi Pași în perioada Revelionului 2026 va fi diferit. Între 27-30 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00-22:00. Pe 31 decembrie, programul va fi 07:00-16:00/18:00, iar pe 1 ianuarie vor fi închise. Pe 2 ianuarie, magazinele vor funcționa între 09:00/10:00-16:00/18:00. Detalii pe site. Magazinele La Doi Pași au program modificat între 31 decembrie … Articolul Program magazine La Doi Pași pe 31 decembrie și 1, 2 ianuarie 2026 apare prima dată în Main News.
22:50
Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea de mai mult de 15 ani pentru garanțiile de securitate necesare Ucrainei, în contextul întâlnirii planificate cu Donald Trump. Într-un plan de pace revizuit, el propune un referendum legat de teritoriile disputate cu Rusia, inclusiv Donbasul, respingând cererile Kremlinului. Volodimir Zelenski afirmă că Asia de Est are nevoie de mai … Articolul Crește necesitatea: de ce avem nevoie de mai mult în viața noastră? apare prima dată în Main News.
22:20
Deputatul Mihai Caragață a fost surprins la Parlament conducând un SUV Mercedes GLE de 123.000 de euro, contrar declarației sale de avere, unde figurează doar o Dacia 1300. El afirmă că mașina este pe firma sa. Alte cazuri similare au fost observate la colegii săi de partid, ridicând întrebări despre transparența declarațiilor de avere. Mihai … Articolul Deputat surprins cu Mercedes de lux, diferențe în declarația de avere apare prima dată în Main News.
22:10
David Popovici, medaliat mondial, a fost ocolit la alegerea sportivului european al anului 2025, clasându-se pe locul 18 cu doar 13 puncte. Câștigătorul este Armand Duplantis, urmat de Carlos Alcaraz și Tadej Pogacar. România a avut anterior două laureate, Nadia Comăneci și Gabriela Szabo. David Popovici a fost ocolit la alegerea sportivului european al anului … Articolul David Popovici, ignorat la premiile sportivilor europeni: ce loc a ocupat? apare prima dată în Main News.
22:10
Program Auchan de Anul Nou 2026: pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00 – 18:00, pe 1 ianuarie sunt închise, iar pe 2 ianuarie, programul este 10:00 – 22:00. Excepții sunt pentru anumite locații. Află detalii complete despre orare și magazinele cu program special în articol. Programul Auchan de Anul Nou 2026 se schimbă … Articolul Program Auchan 2026: Ore deschidere pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie apare prima dată în Main News.
21:50
La Pagliara dei Marsi, nașterea Larei Bussi Trabucco, primul copil după 30 de ani, a devenit un simbol al speranței într-o comunitate afectată de criza demografică. Cu doar nouă luni, Lara atrage turiști din întreaga țară. Italia se confruntă cu o rată natalității record scăzută, iar venirea pe lume a Larei reprezintă o raritate. Pagliera … Articolul La nouă luni, a devenit o mică vedetă mondială apare prima dată în Main News.
21:50
Nunțile între oameni și personaje generate de AI câștigă popularitate în Japonia, țară cu declin demografic. Yurina Noguchi, care s-a căsătorit cu un AI numit Klaus, vorbește despre schimbarea pozitivă pe care i-a adus-o relația. Această tendință ridică debate etice privind dragostea și conexiunile virtuale. Nunțile între oameni și personaje generate de AI sunt în … Articolul Nunțile cu AI: Klaus mi-a schimbat perspectiva despre iubire și viitor. apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:20
Meteorologii au emis avertizare cod roșu de vânt puternic pentru zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, cu rafale ce pot atinge 140 km/h. Avertizările sunt valabile până la ora 23.00, vizând zone de munte de peste 1800 m. Codul portocaliu este emis pentru fenomene meteorologice periculoase care pot cauza pagube. Meteorologii au emis avertizare cod … Articolul Vânt extrem: rafale de până la 140 km/h în zone afectate apare prima dată în Main News.
21:20
Reforma administrației publice: Trump a redus numărul funcționarilor federali cu 271.000, în timp ce Bolojan întâmpină blocaje în România. Cu intenții anunțate pentru concedieri în 2026, Bolojan nu a reușit să implementeze măsuri concrete, lăsând reforma într-un stadiu incert. Comparativ, abordarea lui Trump oferă rezultate vizibile. Donald Trump a redus forța de muncă federală cu … Articolul Reforma cu impact: Ce a realizat Trump și Bolojan în cifre apare prima dată în Main News.
21:10
Istvan Kovacs a avut un final de an exceptional, fiind clasat pe locul 4 în topul celor mai buni arbitri din lume. Cu indicii promițătoare pentru o prezență la Campionatul Mondial din America, 2025 se anunță un an deosebit pentru el. Descoperă detalii despre realizările sale și perspectivele viitoare în acest articol. Istvan Kovacs a … Articolul Istvan Kovacs: Un an 2025 de excepție în cariera sa de arbitru apare prima dată în Main News.
20:50
Rusia acuză Ucraina și Uniunea Europeană că doresc să saboteze discuțiile de pace, evidențiind diferențele dintre planurile lor. Serghei Riabkov afirmă că acordurile propuse de Ucraina diferă radical de cele discutate cu Statele Unite. Președintele Zelenski vizează un plan în 20 de puncte pentru rezolvarea crizei. Serghei Riabkov acuză Ucraina și susținătorii săi că încearcă … Articolul Rusia acuză Ucraina și susținătorii săi că blochează negocierile de pace apare prima dată în Main News.
20:40
Un diplomat rus, Arseni Konovalov, a fost condamnat pentru trădare după ce a furnizat informații clasificate serviciilor secrete americane în timpul unei misiuni în SUA. Acesta a fost acuzat de procurori și riscă o pedeapsă severă, în contextul tensiunilor diplomatice între Rusia și Statele Unite. Un diplomat rus, Arseni Konovalov, a fost condamnat pentru trădare … Articolul Diplomat rus condamnat pentru trădare în favoarea Statelor Unite apare prima dată în Main News.
20:20
Alertă aeriană în Republica Moldova: un obiect zburător care a provocat panică a fost identificat ca un balon cu aer cald, nu o dronă rusă, conform autorităților. Informațiile inițiale proveneau din Ucraina, dar Poliția de Frontieră a asigurat că nu există pericol pentru cetățeni. Alertă aeriană în Republica Moldova din cauza unui obiect zburător Obiectul … Articolul Alertă aeriană în Moldova: balon cu aer cald confundat cu dronă apare prima dată în Main News.
20:20
Deputatul Mihai Caragață de la SOS România a fost surprins conducând un Mercedes GLE de 123.000 euro, în timp ce în declarația sa de avere are trecută doar o Dacia 1300 din 1980. Aceasta mașină ar fi achiziționată pe firmă, dar ridică întrebări despre transparența averii parlamentarilor. Regulile privind declarațiile de avere permit excepții pentru … Articolul Deputat SOS cu Mercedes de 123.000€ și Dacia 1300 în declarația de avere apare prima dată în Main News.
20:00
Fabrizio Romano dezvăluie echipele din Serie A interesate de Radu Drăgușin în ianuarie # MainNews.ro
Radu Drăgușin, fundașul român, se află în atenția echipelor din Serie A, precum Roma și Fiorentina, după revenirea sa la Tottenham. Cotat la 22 de milioane, jucătorul ar putea pleca în ianuarie, fie sub formă de împrumut, fie printr-un transfer definitiv. Analiza realizată de Fabrizio Romano detaliază posibilele mutări. Radu Drăgușin a revenit în lotul … Articolul Fabrizio Romano dezvăluie echipele din Serie A interesate de Radu Drăgușin în ianuarie apare prima dată în Main News.
20:00
Accident rutier pe DN12 Craiova cu 11 mașini implicate și 32 de persoane afectate. La fața locului, 27 de persoane au refuzat spitalizarea, iar două au fost transportate conștiente. Circulația a fost deviată pe DN 65. Autoritățile continuă evaluarea situației, iar ISU Olt a intervenit cu mai multe echipaje. Accident pe DN12 Craiova cu 11 … Articolul Accident deosebit pe DN12 Craiova: 11 mașini implicate, 32 de răniți apare prima dată în Main News.
19:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță finalizarea a 90% din planul de pace înainte de întâlnirea cu Donald Trump în Florida. Negocierile vizează garanții de securitate și reconstrucția postbelică. Discuțiile includ propuneri de compromis pe tema regiunii Donbas, dar Rusia nu acceptă condițiile Kievului. Volodimir Zelenski anunță că planul de pace cu Rusia este 90% finalizat … Articolul Zelenski anunță planul de pace înainte de întâlnirea cu Trump în Florida apare prima dată în Main News.
19:40
China a impus sancțiuni împotriva a 20 de companii americane, inclusiv Boeing, ca reacție la un pachet record de armament pentru Taiwan. Ministerul chinez de Externe a înghețat activele acestor companii și a interzis afacerile cu acestea. Taiwan rămâne o sursă de tensiuni între Washington și Beijing. China a impus sancțiuni împotriva a 20 de … Articolul China sancționează 20 de companii americane după pachetul de armament pentru Taiwan apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:20
Elena Udrea împlinește 52 de ani și reflectează asupra vieții sale tumultoase. Eliberată din închisoare după condamnarea în dosarul Gala Bute, ea vorbește despre alegeri, vise, suferința fiicei sale și recunoștința pentru sprijin. Mesajul ei inspiră și arată că adevărata chemare nu se termină. Elena Udrea împlinește 52 de ani și a fost eliberată din … Articolul O viață intensă: Aș opri timpul pentru a trăi experiențe unice apare prima dată în Main News.
19:10
Un fermier din Republica Moldova, cu antecedente penale, este suspectat de omorul unui bărbat de 61 de ani și posibila utilizare a trupurilor neînsuflețite ca hrană pentru porci. Autoritățile desfășoară investigații complexe pentru a identifica victimele și a aduna probe esențiale. Trei persoane au fost reținute în acest caz macabru. Un fermier din Republica Moldova, … Articolul Caz șocant în Moldova: Fermier suspectat de crime și hrană pentru porci apare prima dată în Main News.
19:00
Ioan Varga, finanțatorul CFR Cluj, a reacționat dur după ce Louis Munteanu a fost fotografiat în tricoul FCSB. Varga a catalogat gestul drept „lipsit de creier” și a afirmat că Munteanu nu va ajunge la FCSB, singura opțiune fiind un transfer în străinătate, cu un ofertă satisfăcătoare. Valencia ar putea fi interesată. Louis Munteanu, atacantul … Articolul Ioan Varga, reacție dură la poza lui Louis Munteanu în tricoul FCSB apare prima dată în Main News.
19:00
A doua zi de Crăciun, mii de credincioși din toată țara au vizitat Catedrala Națională din București, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Evenimentul a reunit familii, pelerini și turiști, atrași de măreția lăcașului de cult și de moaștele Sfântului Apostol Andrei, simbol al credinței românești. Mii de credincioși au vizitat Catedrala Națională din … Articolul Mii de credincioși la Catedrala Națională în a doua zi de Crăciun apare prima dată în Main News.
18:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni duminică în Florida, dacă totul decurge conform planului. Zelenski a anunțat o nouă versiune a planului de pace pentru Ucraina, care prevede înghețarea frontului. Regimul de la Moscova respinge planul și caută să influențeze deciziile liderilor. Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni duminică, în Florida, … Articolul Trump și Zelenski se întâlnesc duminică în Florida, dacă totul decurge bine apare prima dată în Main News.
18:40
Perioada ideală pentru plantarea teiului și etapele esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă # MainNews.ro
Plantează teiul în primăvara devreme sau toamna târziu pentru a-i asigura o dezvoltare sănătoasă. Important este să alegi perioada corectă, să menții solul umed și să eviți expunerea la stres termic. Află etapele esențiale pentru o plantare de succes și toate condițiile necesare creșterii arborelui. Teiul se plantează primăvara devreme sau toamna târziu Plantarea toamna … Articolul Perioada ideală pentru plantarea teiului și etapele esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă apare prima dată în Main News.
18:10
Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu legenda tenisului românesc, Virginia Ruzici, în cadrul unei vizite oficiale. Președintele a publicat pe social media o fotografie din acest moment și a subliniat contribuția remarcabilă a lui Ruzici la promovarea României în lume, fiind prima campioană de Grand Slam a țării. Nicușor Dan s-a întâlnit cu jucătoarea … Articolul Nicușor Dan și Virginia Ruzici s-au întâlnit la Paris, amintiri recent publicate apare prima dată în Main News.
18:00
69% din comenzile eMAG au fost efectuate de clienții Genius, care au beneficiat de livrare gratuită și economii substanțiale. Cele mai populare produse în 2025 au inclus detergenți, accesorii pentru telefoane și suplimente alimentare. Un client din Suceava a realizat 2409 comenzi, plasându-se ca cel mai activ utilizator al platformei. 69% din comenzile eMAG au … Articolul Iubitul meu în imagini, rețete proteice de la bunica și planuri în Galați apare prima dată în Main News.
18:00
Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial la tenis, s-a despărțit de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după 7 ani de colaborare fructuoasă. Marion Bartoli, campioană la Wimbledon, îngrijorată de această decizie, avertizează că presiunea și lipsa organizării ar putea afecta cariera tânărului jucător, amintind de retragerea lui Bjorn Borg. Carlos Alcaraz s-a despărțit de antrenorul său Juan … Articolul Carlos Alcaraz și despărțirea de Ferrero: E timpul retragerii? apare prima dată în Main News.
18:00
Oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă, iar conceptul de dopamine dressing evidențiază cum culorile influențează starea de bine. Analistul cromatic Silvia Dumitru subliniază că alegerea vestimentației poate activa emoții pozitive, îmbunătățindu-ne energia și încrederea. Dopamine dressing implică alegerea hainelor în funcție de culori pentru a stimula emoții pozitive și … Articolul Îmbrăcămintea influențează comportamentul uman: cum ne schimbă hainele apare prima dată în Main News.
17:50
Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu oficiali ai administrației Trump despre noi propuneri de pace pentru Ucraina. Kremlinul analizează detaliile primite după întâlnirea de la Miami, în timp ce Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Trump pentru a discuta despre soluții înainte de Anul Nou. Consilierul lui Putin a discutat cu membri ai administrației … Articolul Putin îi transmite lui Trump un nou plan de pace pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
17:40
Statele Unite au efectuat un atac aerian masiv în Nigeria, lansând rachete Tomahawk asupra taberelor ISIS. Președintele Donald Trump a descris operațiunea ca o lovitură letală împotriva terorismului, menționând persecuția creștinilor. Atacul a fost realizat în coordonare cu autoritățile nigeriene. Statele Unite au lansat 12 rachete Tomahawk împotriva taberelor ISIS din Nigeria pe 25 decembrie … Articolul Atac aerian cu rachete Tomahawk în Nigeria: Trump declară război terorismului apare prima dată în Main News.
17:00
Nicuşor Dan a avut o întâlnire specială la Paris cu fosta jucătoare de tenis Virginia Ruzici. Președintele a subliniat că performanțele acesteia au făcut cunoscut numele României în lume, inspirând generații de sportivi. Virginia Ruzici, dublă câștigătoare a Roland Garros, este o simbol al excelenței românești în sport. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris … Articolul Nicuşor Dan şi Virginia Ruzici, simboluri ale succesului românesc la Paris apare prima dată în Main News.
17:00
În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit la 14 apeluri de urgență, salvând 22 de persoane. Șapte dintre acestea au necesitat transport medical la spital. Autoritățile avertizează asupra condițiilor meteo severe din perioada următoare, îndemnând turiștii la prudență pe traseele montane. În ultimele 24 de ore, Salvamont România a înregistrat 14 apeluri de … Articolul 7 persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost internate la spital apare prima dată în Main News.
16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o întâlnire cu Donald Trump în Florida, duminică. Desigur, Casa Albă nu a confirmat oficial. Întâlnirea survine în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, iar Zelenski speră să finalizeze un plan de pace. Detalii și evoluții pe hotnews.ro. Volodimir Zelenski intenționează să se întâlnească cu Donald … Articolul Donald Trump și Volodimir Zelenski se întâlnesc în Florida: detalii noi apare prima dată în Main News.
16:40
Italia se află într-o dezbatere aprinsă după grațierea lui Franco Cioni, condamnat la șase ani pentru uciderea soției lui bolnave. Cazul amplifică discuțiile despre sinuciderea asistată și drepturile pacienților, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice, care respinge orice formă de eutanasie. Franco Cioni a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru strangularea soției sale … Articolul Italia divizată după grațierea bărbatului care și-a ucis soția bolnavă apare prima dată în Main News.
16:40
Economia globală va suferi o reașezare semnificativă în următorii 15 ani, cu Statele Unite și China pe primele două locuri, iar India urcând pe locul 3. Rusia va cădea până pe locul 16. Proiecțiile sugerează o influență crescută a statelor din Sudul global și o încetinire a creșterii economice. Economia globală se va reașeza în … Articolul Campionii economici ai lumii: previziuni pentru următorii 15 ani apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.