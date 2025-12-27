Trump: Zelenski are nevoie de aprobarea mea înainte de întâlnirea din Florida

Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski nu are „nimic până nu aprob eu”, înaintea întâlnirii lor din Florida. Aceasta va include discuții despre un plan de pace în 20 de puncte între Ucraina și Rusia, cu accent pe garanțiile de securitate. Trump se vede ca un „arbitrul suprem” în negocieri. Donald Trump consideră că … Articolul Trump: Zelenski are nevoie de aprobarea mea înainte de întâlnirea din Florida apare prima dată în Main News.

