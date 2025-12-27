Volodimir Zelenski: „Atacul asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului”
StirileProtv.ro, 27 decembrie 2025 12:20
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia "nu vrea să pună capăt războiului", a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
• • •
Acum 10 minute
12:30
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate. Auroritățile italiene cresc temporar nivelul de alertă # StirileProtv.ro
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie.
Acum 30 minute
12:20
Volodimir Zelenski: „Atacul asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului” # StirileProtv.ro
Acum o oră
12:00
Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO # StirileProtv.ro
Lily Collins a împărtășit joi, pe Instagram, o serie de imagini rare cu fiica sa, Tove, în timp ce ea și soțul ei, Charlie McDowell, au sărbătorit primul Crăciun al micuței.
11:50
„Unul la un milion”. Bebeluș născut după o sarcină abdominală extrem de rară, în SUA. Fătul era ascuns după un chist uriaș # StirileProtv.ro
O mamă din California și-a ținut în brațe fiul născut după o sarcină extrem de rară, în care fătul s-a dezvoltat în afara uterului, ascuns de un chist uriaș, într-un caz atât de rar încât medicii îl numesc „incredibil”.
11:50
Un bărbat din Timiș a lovit cu un tractor neînmatriculat patru mașini parcate, după ce a consumat alcool. Nu avea permis # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez.
11:50
România va avea un nou nou tip de concediu plătit, pentru „refacere profesională”. Ce obligații au angajatorii - Proiect # StirileProtv.ro
Angajatorii din România vor avea obligația să informeze salariații privind riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire. De asemenea, vor putea acorda anual un concediu plătit pentru refacere profesională.
Acum 2 ore
11:30
Kylie Minogue și-a încântat fanii într-o ținută de Moș Crăciun, cu un mesaj special de sărbători. FOTO # StirileProtv.ro
Kylie Minogue și-a împărtășit bucuria sărbătorilor cu fanii într-o ținută sexy de Moș Crăciun, miercuri, celebrând faptul că a obținut primul său single de Crăciun clasat pe locul 1 în topurile din Marea Britanie.
11:20
Un bărbat din Turcia, obligat să plătească despăgubiri soției pentru că a dat „like” fotografiilor altor femei # StirileProtv.ro
Un soț care aprecia în mod repetat fotografiilor altor femei pe rețelele sociale a fost obligat să plătească pensie alimentară și despăgubiri, după ce cea mai înaltă instanță de apel din Turcia a decis că a încălcat loialitatea maritală.
11:00
Ce rol are proteina C-reactivă în evaluarea bolilor de inimă. Explicațiile specialiștilor # StirileProtv.ro
De ce inflamaţia măsurată prin proteina C-reactivă prezice mai bine bolile de inimă decât colesterolul „rău”?
11:00
Chiar şi în vacanţă, Lamine Yamal nu renunţă la fotbal. Tânărul fotbalist a profitat de pauza competiţională pentru a petrece timp cu familia în Emiratele Arabe Unite, fără a se desprinde însă de sportul care l-a consacrat.
10:50
Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea # StirileProtv.ro
Aproape o jumătate de tonă de articole pirotehnice, deținute și depozitate ilegal, a fost descoperită de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Vâlcea.
10:50
Vânt puternic, ninsori viscolite și polei. ANM a emis avertizări meteo pentru toată țara. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.
Acum 4 ore
10:30
Un bărbat, răpit și torturat de trei prieteni după ce au aflat că a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun, în Spania # StirileProtv.ro
Un câștigător al loteriei a fost răpit și torturat de trei foști prieteni care încercau să îi fure câștigul de 25.000 de euro.
10:00
Sfântul Ștefan, Primul Martir al Bisericii. Ce înseamnă dacă ninge astăzi și alte tradiții și obiceiuri de respectat # StirileProtv.ro
Sfântul Ștefan a fost una dintre cele mai importante figuri din începuturile creștinismului și primul martir al Bisericii.
09:40
Două țări vecine în conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au întâlnit la frontieră și au semnat armistițiul # StirileProtv.ro
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de ciocniri la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună, informează sâmbătă dpa.
09:30
Studiu: Consumul zilnic de brânză, un potenţial factor protector împotriva demenţei # StirileProtv.ro
Alimentaţia este tot mai des analizată ca factor care ar putea influenţa riscul de apariţie a demenţei, o afecţiune aflată în creştere la nivel mondial.
09:30
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit # StirileProtv.ro
Moscova ar amplasa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, au descoperit doi cercetători americani studiind imagini din satelit, potrivit Reuters.
09:10
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că, până nu aprobă el, Volodimir Zelenski „nu are nimic”.
09:00
Infern pe o autostradă înzăpezită din Japonia, după un accident în lanț între 50 de mașini. Un mort și 26 de răniți. VIDEO # StirileProtv.ro
Un grav accident în condiții de ninsoare a dus la moartea unei persoane și rănirea altor 26 pe o autostradă din Japonia, vineri seara, în contextul începerii sezonului sărbătorilor de sfârșit de an.
08:40
Jumătate de țară, sub cod galben de vânt puternic până duminică. La munte va ninge viscolit # StirileProtv.ro
Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Acum 6 ore
08:20
Imagini spectaculoare din Pitești: căprioare surprinse în prima zi de Crăciun, alergând libere lângă un centru comercial # StirileProtv.ro
Imagini superbe au fost surprinse în prima zi de Crăciun de un localnic la un centru comercial de la marginea Piteștiului.
08:20
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren # StirileProtv.ro
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călătorii cu dare de mână.
08:20
Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț # StirileProtv.ro
Doi indivizi din Statele Unite au plecat la furat, însă nu au avut noroc. Au vrut să jefuiască un bancomat aflat în interiorul unui magazin din Texas. Așa că s-au apucat de treabă.
08:10
Un bărbat din Dolj și-ar fi omorât soția în bătaie în ziua de Crăciun, apoi a chemat o asistentă. Femeia a sunat la 112 # StirileProtv.ro
Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, și-a agresat soția. Ulterior, a chemat o asistentă medicală, dar victima nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a alertat Poliția.
07:50
Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani. Anunțul colegilor de formație # StirileProtv.ro
Perry Archangelo Bamonte, chitarist și claviaturist de lungă durată al influentei trupe goth The Cure, a murit. Avea 65 de ani.
07:40
Zelenski este dispus să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu preşedintele SUA, Donald Trump, asupra unui plan-cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică.
07:40
Vremea de azi, 27 decembrie. Zonele unde vor mai cădea câțiva fulgi de zăpadă. Frig și vânt în aproape toată țara # StirileProtv.ro
Sâmbătă o să mai ningă puțin la munte, în estul și în centrul țării. În rest avem o zi destul de însorită, însă dimineața este ceață în special în vest și în ținuturile sudice.
07:30
Kim Jong Un a lăudat „sângele” vărsat alături de ruşi în Ucraina. „Un an cu adevărat semnificativ” # StirileProtv.ro
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP.
07:30
Donald Trump respinge ironic recunoașterea Somalilandului de către SUA: „Chiar există oameni care ştiu ce este?” # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat într-un interviu pentru New York Post că se opune recunoașterii Somalilandului de către SUA, deși Israelul a recunoscut oficial republica autoproclamată separată de Somalia.
07:30
Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă # StirileProtv.ro
La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN.
07:30
Mai multe explozii puternice au zguduit Kievul sâmbătă, în timp ce autorităţile au avertizat că oraşul este ameninţat de un atac cu rachete, informează The Guardian.
07:20
Sfântul Ștefan 2025, sărbătorit în a treia zi de Crăciun. De ce este bine să dai de pomană pâine în această zi # StirileProtv.ro
În a treia zi de Crăciun, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.
07:20
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica # StirileProtv.ro
În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.
Acum 24 ore
22:20
Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metroul parizian de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, relatează AFP.
22:00
Un angajat al Şcolii de Poliţie Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev # StirileProtv.ro
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev, fapta fiind sesizată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanţii unităţii de învăţământ.
22:00
Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Guvernul japonez a aprobat un plan bugetar record pentru apărare, care depășește 9 trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari) pentru anul 2026.
21:40
Google a anunțat un adevărat „cadou de Crăciun” pentru utilizatorii Gmail care încă folosesc adrese de e-mail stânjenitoare din perioada liceului, scrie CNBC.
21:40
Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de luptă F-16, care au lansat aproximativ 40 de bombe asupra unui sat # StirileProtv.ro
Thailanda și Cambodgia au fost implicate vineri într-un conflict armat de-a lungul frontierei lor, chiar în timp ce cele două țări purtau discuții pentru a încerca să pună capăt conflictelor armate care au izbucnit la începutul lunii decembrie.
21:30
Emmanuel Macron atinge cel mai scăzut nivel de încredere din 2017. Popularitatea președintelui se prăbușește în decembrie # StirileProtv.ro
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri.
21:10
Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică # StirileProtv.ro
Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.
20:50
Armata rusă își intensifică atacurile în Ucraina de Crăciun. Peste 112 confruntări au avut loc pe front în doar o zi # StirileProtv.ro
Armata rusă își intensifică ofensiva în Ucraina, anunță vineri Statul Major al armatei ucrainene, în a doua zi de Crăciun. De la începutul zilei, au fost înregistrate cel puțin 112 confruntări pe front, potrivit relatării Le Monde.
20:50
O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc # StirileProtv.ro
Egiptul s-a alăturat Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP.
20:50
Horoscop 27 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O să luați toți banii pe care îi așteptați # StirileProtv.ro
Horoscop 27 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim.
20:30
Jimmy Kimmel acuză la televiziunea britanică: „Tirania prosperă în SUA. 2025 a fost un an foarte bun pentru fascism” # StirileProtv.ro
Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, "din punctul de vedere al fascismului", un "an foarte bun" în SUA.
20:10
Furtună pe Valea Prahovei. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci și au surprins un autoturism cu trei persoane # StirileProtv.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora.
20:10
Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi” # StirileProtv.ro
O femeie aflată pe sanie a leșinat după ce a fost lovită, din spate, de o altă sanie, care cobora cu viteză. Iar în Bușteni, un bărbat a fost și el rănit, în timp ce se plimba cu ATV-ul, pe un traseu dificil, din Munții Baiului.
20:00
Ministrul Economiei: „Voi numi temporar oameni de calitate la companiile de stat și voi organiza concursuri corecte” # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri, că va uza de toate prerogativele pentru a numi temporar oameni de calitate acolo unde se poate în companiile de stat şi a adăugat că va face diligenţele pentru a avea concursuri corecte.
19:50
Statele Unite au lansat un atac împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, ca să-i apere pe creștinii din regiune # StirileProtv.ro
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.
19:50
Gel optic și lasere împotriva ciorilor și porumbeilor: soluții high-tech, testate de autoritățile din Lugoj # StirileProtv.ro
Gelul optic şi laserele intra în luptă cu ciorile zgomotoase şi cu porumbeii care fac mizerie.
19:50
„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun # StirileProtv.ro
În California, acest Crăciun a fost marcat de tragedii. Cel puţin 3 oameni au murit în urma furtunilor violente care s-au abătut asupra statului de pe coastă şi până în zonele înalte ale Munților Sierra Nevada.
