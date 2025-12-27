Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Ancheta arată grave erori de supraveghere în închisoare. Concluziile autopsiei
StirileProtv.ro, 27 decembrie 2025 14:50
Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA referitoare la Jeffrey Epstein includ noi detalii despre moartea sa în închisoare, a dezvăluit vineri The Washington Post, citat de EFE.
Acum 5 minute
15:00
Vacanţă de coșmar în Indonezia. O familie a dispărut pe mare după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat. FOTO & VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, scrie Antara, citată de AFP.
15:00
Mulți cred că singurătatea este o problemă a lumii dezvoltate: că societățile bogate se fragmentează pe măsură ce oamenii urmăresc bunăstarea în detrimentul relațiilor sociale.
15:00
Escaladare regională după atacul Rusiei asupra Kievului: Polonia își activează apărarea aeriană # StirileProtv.ro
Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare şi şi-a plasat sistemele de apărare aeriană în stare de alertă ridicată în cursul nopţii, după ce Moscova a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele săptămâni.
Acum 15 minute
14:50
Acum 30 minute
14:40
Crima din Teleorman. Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv # StirileProtv.ro
Judecătorii din Teleorman au admis, sâmbătă, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a bărbatului care în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi-a ucis, prin cruzimi, bunicul în vârstă de 86 de ani.
Acum o oră
14:30
FBI își închide definitiv sediul istoric din Washington „după mai bine de 20 de ani de încercări eşuate” # StirileProtv.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA.
14:20
Legătura neașteptată dintre dietă și sănătatea mintală. La ce nutrienți să fim atenți # StirileProtv.ro
Majoritatea tratamentelor pentru anxietate și depresie se bazează pe medicație și psihoterapie, însă cercetările recente arată un interes tot mai mare pentru rolul alimentației în sănătatea mintală.
Acum 2 ore
14:00
Un băiat de 12 ani a preluat controlul mașinii după ce mama lui a leșinat la volan, în UK: „A salvat atâtea vieți” # StirileProtv.ro
Un băiat de 12 ani a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și să salveze „nenumărate vieți”, după ce aceasta a leșinat la volan în timp ce rula cu aproximativ 100 km/h.
14:00
Bărbatul suspectat că a atacat trei femei în metroul parizian avea ordin de expulzare din Franţa # StirileProtv.ro
Guvernul francez a anunţat că suspectul atacului asupra a trei femei în metroul parizian era deja condamnat penal şi se afla sub ordin de deportare din Franţa.
13:50
Sute de oameni au lansat lampioane cu dorințe în Atena. „Un moment magic pentru noi toți” # StirileProtv.ro
Sute de greci și turiști s-au adunat vineri în fața Primăriei Atenei pentru a-și pune o dorință și a elibera lampioane de hârtie pe cerul nopții.
13:40
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată # StirileProtv.ro
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.
13:30
Un stat NATO și-a pregătit avioanele de vânătoare și apărarea antiaeriană după atacurile asupra Kievului # StirileProtv.ro
Avioane de vânătoare poloneze au fost ridicate de la sol la granița cu Ucraina, după ce capitala ucraineană Kiev a fost lovită peste noapte de rachete și drone rusești.
13:20
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA # StirileProtv.ro
Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.
13:10
O mare companie elveţiană și-a închis fabrica din România după trei ani, dar nu și pe cea din Ungaria. Avea 100 de angajați # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai mari branduri din Elveția, Calida, a închis fabrica din România după trei ani. În ciuda unui început promițător, fabrica brandului premium de lenjerie din Sibiu a înregistrat pierderi semnificative.
Acum 4 ore
12:40
Cod portocaliu de vânt. Mai mulți arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în Sinaia # StirileProtv.ro
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00.
12:30
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate. Auroritățile italiene cresc temporar nivelul de alertă # StirileProtv.ro
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie.
12:20
Volodimir Zelenski: „Atacul asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului” # StirileProtv.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia "nu vrea să pună capăt războiului", a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
12:00
Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO # StirileProtv.ro
Lily Collins a împărtășit joi, pe Instagram, o serie de imagini rare cu fiica sa, Tove, în timp ce ea și soțul ei, Charlie McDowell, au sărbătorit primul Crăciun al micuței.
11:50
„Unul la un milion”. Bebeluș născut după o sarcină abdominală extrem de rară, în SUA. Fătul era ascuns după un chist uriaș # StirileProtv.ro
O mamă din California și-a ținut în brațe fiul născut după o sarcină extrem de rară, în care fătul s-a dezvoltat în afara uterului, ascuns de un chist uriaș, într-un caz atât de rar încât medicii îl numesc „incredibil”.
11:50
Un bărbat din Timiș a lovit cu un tractor neînmatriculat patru mașini parcate, după ce a consumat alcool. Nu avea permis # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez.
11:50
România va avea un nou nou tip de concediu plătit, pentru „refacere profesională”. Ce obligații au angajatorii - Proiect # StirileProtv.ro
Angajatorii din România vor avea obligația să informeze salariații privind riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire. De asemenea, vor putea acorda anual un concediu plătit pentru refacere profesională.
11:30
Kylie Minogue și-a încântat fanii într-o ținută de Moș Crăciun, cu un mesaj special de sărbători. FOTO # StirileProtv.ro
Kylie Minogue și-a împărtășit bucuria sărbătorilor cu fanii într-o ținută sexy de Moș Crăciun, miercuri, celebrând faptul că a obținut primul său single de Crăciun clasat pe locul 1 în topurile din Marea Britanie.
11:20
Un bărbat din Turcia, obligat să plătească despăgubiri soției pentru că a dat „like” fotografiilor altor femei # StirileProtv.ro
Un soț care aprecia în mod repetat fotografiilor altor femei pe rețelele sociale a fost obligat să plătească pensie alimentară și despăgubiri, după ce cea mai înaltă instanță de apel din Turcia a decis că a încălcat loialitatea maritală.
Acum 6 ore
11:00
Ce rol are proteina C-reactivă în evaluarea bolilor de inimă. Explicațiile specialiștilor # StirileProtv.ro
De ce inflamaţia măsurată prin proteina C-reactivă prezice mai bine bolile de inimă decât colesterolul „rău”?
11:00
Chiar şi în vacanţă, Lamine Yamal nu renunţă la fotbal. Tânărul fotbalist a profitat de pauza competiţională pentru a petrece timp cu familia în Emiratele Arabe Unite, fără a se desprinde însă de sportul care l-a consacrat.
10:50
Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea # StirileProtv.ro
Aproape o jumătate de tonă de articole pirotehnice, deținute și depozitate ilegal, a fost descoperită de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Vâlcea.
10:50
Vânt puternic, ninsori viscolite și polei. ANM a emis avertizări meteo pentru toată țara. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.
10:30
Un bărbat, răpit și torturat de trei prieteni după ce au aflat că a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun, în Spania # StirileProtv.ro
Un câștigător al loteriei a fost răpit și torturat de trei foști prieteni care încercau să îi fure câștigul de 25.000 de euro.
10:00
Sfântul Ștefan, Primul Martir al Bisericii. Ce înseamnă dacă ninge astăzi și alte tradiții și obiceiuri de respectat # StirileProtv.ro
Sfântul Ștefan a fost una dintre cele mai importante figuri din începuturile creștinismului și primul martir al Bisericii.
09:40
Două țări vecine în conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au întâlnit la frontieră și au semnat armistițiul # StirileProtv.ro
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de ciocniri la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună, informează sâmbătă dpa.
09:30
Studiu: Consumul zilnic de brânză, un potenţial factor protector împotriva demenţei # StirileProtv.ro
Alimentaţia este tot mai des analizată ca factor care ar putea influenţa riscul de apariţie a demenţei, o afecţiune aflată în creştere la nivel mondial.
09:30
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit # StirileProtv.ro
Moscova ar amplasa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, au descoperit doi cercetători americani studiind imagini din satelit, potrivit Reuters.
09:10
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că, până nu aprobă el, Volodimir Zelenski „nu are nimic”.
Acum 8 ore
09:00
Infern pe o autostradă înzăpezită din Japonia, după un accident în lanț între 50 de mașini. Un mort și 26 de răniți. VIDEO # StirileProtv.ro
Un grav accident în condiții de ninsoare a dus la moartea unei persoane și rănirea altor 26 pe o autostradă din Japonia, vineri seara, în contextul începerii sezonului sărbătorilor de sfârșit de an.
08:40
Jumătate de țară, sub cod galben de vânt puternic până duminică. La munte va ninge viscolit # StirileProtv.ro
Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
08:20
Imagini spectaculoare din Pitești: căprioare surprinse în prima zi de Crăciun, alergând libere lângă un centru comercial # StirileProtv.ro
Imagini superbe au fost surprinse în prima zi de Crăciun de un localnic la un centru comercial de la marginea Piteștiului.
08:20
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren # StirileProtv.ro
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călătorii cu dare de mână.
08:20
Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț # StirileProtv.ro
Doi indivizi din Statele Unite au plecat la furat, însă nu au avut noroc. Au vrut să jefuiască un bancomat aflat în interiorul unui magazin din Texas. Așa că s-au apucat de treabă.
08:10
Un bărbat din Dolj și-ar fi omorât soția în bătaie în ziua de Crăciun, apoi a chemat o asistentă. Femeia a sunat la 112 # StirileProtv.ro
Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, și-a agresat soția. Ulterior, a chemat o asistentă medicală, dar victima nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a alertat Poliția.
07:50
Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani. Anunțul colegilor de formație # StirileProtv.ro
Perry Archangelo Bamonte, chitarist și claviaturist de lungă durată al influentei trupe goth The Cure, a murit. Avea 65 de ani.
07:40
Zelenski este dispus să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu preşedintele SUA, Donald Trump, asupra unui plan-cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică.
07:40
Vremea de azi, 27 decembrie. Zonele unde vor mai cădea câțiva fulgi de zăpadă. Frig și vânt în aproape toată țara # StirileProtv.ro
Sâmbătă o să mai ningă puțin la munte, în estul și în centrul țării. În rest avem o zi destul de însorită, însă dimineața este ceață în special în vest și în ținuturile sudice.
07:30
Kim Jong Un a lăudat „sângele” vărsat alături de ruşi în Ucraina. „Un an cu adevărat semnificativ” # StirileProtv.ro
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP.
07:30
Donald Trump respinge ironic recunoașterea Somalilandului de către SUA: „Chiar există oameni care ştiu ce este?” # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat într-un interviu pentru New York Post că se opune recunoașterii Somalilandului de către SUA, deși Israelul a recunoscut oficial republica autoproclamată separată de Somalia.
07:30
Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă # StirileProtv.ro
La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN.
07:30
Mai multe explozii puternice au zguduit Kievul sâmbătă, în timp ce autorităţile au avertizat că oraşul este ameninţat de un atac cu rachete, informează The Guardian.
07:20
Sfântul Ștefan 2025, sărbătorit în a treia zi de Crăciun. De ce este bine să dai de pomană pâine în această zi # StirileProtv.ro
În a treia zi de Crăciun, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.
07:20
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica # StirileProtv.ro
În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.
Acum 24 ore
22:20
Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metroul parizian de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, relatează AFP.
22:00
Un angajat al Şcolii de Poliţie Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev # StirileProtv.ro
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev, fapta fiind sesizată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanţii unităţii de învăţământ.
