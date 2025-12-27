Sf. Gherasim de la Tismana, serbat în satul natal: Este o binecuvântare pentru localitate
Basilica.ro, 27 decembrie 2025 12:20
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit vineri în localitatea Poduri din județul Bacăul, locul de naștere al Sf. Gherasim de la Tismana. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a subliniat că cele mai importante daruri pe care le-am primit noi, oamenii „sunt cele pe care le ducem înaintea Domnului și pe care El le…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
12:20
Sf. Gherasim de la Tismana, serbat în satul natal: Este o binecuvântare pentru localitate # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit vineri în localitatea Poduri din județul Bacăul, locul de naștere al Sf. Gherasim de la Tismana. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a subliniat că cele mai importante daruri pe care le-am primit noi, oamenii „sunt cele pe care le ducem înaintea Domnului și pe care El le…
Acum 2 ore
10:40
IPS Atanasie s-a rugat împreună cu românii din Borehamwood: Nașterea Domnului ne invită la renaștere lăuntrică # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal din Borehamwood, Londra. La predică, Înaltpreasfinția Sa a spus că Nașterea Domnului „nu este doar o sărbătoare a bucuriei exterioare, ci o invitație la renaștere lăuntrică, la pace cu Dumnezeu și cu aproapele, la transformarea vieții prin iubire…
Acum 4 ore
09:50
Sărbătoare la Mănăstirea Tismana: Sf. Nicodim și Gherasim l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos # Basilica.ro
„Sfinții Nicodim și Gherasim sunt următori Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au privit cu ochii aţintiţi asupra Crucii Mântuitorului şi au primit cununa sfinţeniei”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei vineri la Mănăstirea Tismana. Înaltpreasfinția Sa a slujit în a doua de zi de Crăciun în mijlocul obștii monahale din Oltenia cu ocazia cinstirii Sfinților Nicodim…
Acum 12 ore
00:00
Calendar Ortodox, 27 decembrie Sf. Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan După Pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, mulţi veneau la credinţă prin cuvintele şi minunilor Sfinţilor Apostoli. Înmulţindu-se astfel numărul ucenicilor, Apostolii au ales şapte bărbaţi „plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune”, pe care i-au hirotonit şi, prin ei, s-a făcut început treptei…
Acum 24 ore
18:20
Domnul vine să locuiască printre noi, alături de noi, a explicat IPS Nifon în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a explicat, în Pastorala de Crăciun, că prin Întruparea Domnului, omul nu mai este singur în fața încercărilor vieții. „Domnul a venit la noi pentru a nu ne lăsa niciodată singuri, pentru a ne fi mereu alături, pentru a ne însoți pe toate drumurile vieții,…
18:10
Arheologul Grigore Tocilescu, omagiat de BNR printr-o monedă aniversară la 175 de ani de la naștere # Basilica.ro
Banca Națională a României (BNR) a lansat la începutul săptămânii în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 175 de ani de la nașterea arheologului Grigore Tocilescu. Aversul monedei prezintă o imagine a monumentului de la Adamclisi, inscripția România în arc de cerc, anul de emisiune 2025, stema României și valoarea nominală 10 LEI.…
17:40
Episcopul Ieronim a adus daruri persoanelor aflate în grija Centrului pentru vârstnici din Vârșeț # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, însoțit de reprezentanți ai Centrului eparhial, a efectuat, miercuri, în Ajunul Crăciunului, o vizită la Centrul de îngrijiri pentru persoane vârstnice din Vârșeț, Republica Serbia. Cu acest prilej, ierarhul s-a întâlnit cu beneficiarii centrului, cărora le-a oferit daruri. De asemenea, Preasfinția Sa a participat la masa de prânz alături…
16:40
Sărbătoarea Nașterii Domnului, întâmpinată cu bucurie la Catedrala Episcopală din Giula # Basilica.ro
Praznicul Nașterii Domnului a fost întâmpinat cu bucurie și evlavie la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, împreună cu un sobor format din protos. Visarion Tuderici, Secretar Eparhial, părintele Teodor Marc, Consilier Economic al Episcopiei și arhid. Emanuel Văduva. La slujbă au…
16:20
PS Paisie Sinaitul, semnal de alarmă: Oare societatea noastră îl dorește pe Hristos-Domnul în mijlocul său? # Basilica.ro
În ziua Soborului Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit la Catedrala Patriarhală despre societatea în care trăim și modul în care aceasta se raportează la Hristos. În cuvântul său, PS Paisie Sinaitul s-a întrebat dacă societatea noastră de azi este cu mult diferită de cea care L-a primit cu răceală…
16:10
Anul 2025 a fost marcat de trecerea la Domnul a unor personalități care au lăsat o amprentă profundă în viața Bisericii și a societății. De la mari păstori ai Ortodoxiei contemporane și dascăli ai teologiei, până la mărturisitori ai credinței, oameni de cultură și slujitori devotați, aceste chipuri și destine alcătuiesc o moștenire duhovnicească ce…
14:50
În contextul canonizării a 16 femei cu viață sfântă, Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a realizat un studiu despre Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce. Studiul integral: Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe…
14:20
Adina Curelea, preoteasă: „În zilele noastre, căsătoria și nașterea de prunci reprezintă un adevărat act de eroism” # Basilica.ro
Pentru unii, Crăciunul se trăiește cu ușa deschisă. În povestea de viață a doamnei preotese Adina Curelea, „acasă” și „parohia” se întâlnesc firesc. În dialogul din cadrul rubricii #vinereapentruviață, ea ne vorbește despre Crăciunul trăit împreună, o lecție învățată de la bunica, de la duhovnic și de la Maica Domnului – slujirea maternității extinse a…
14:20
Sfânta Liturghie de Crăciun la Timișoara. Mitropolitul Ioan: Bucurați-vă astăzi, fraților, că S-a născut Învierea noastră! # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Sfânta Liturghie de Crăciun la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, în prezența a mii de credincioși. În cuvântul său, IPS Ioan a îndemnat la bucurie, deoarece în această zi sărbătorim „Nașterea Învierii noastre”. „Bucurați-vă astăzi, fraților, că S-a născut Învierea noastră! De azi, timpul nu ne…
12:40
Raport îngrijorător al ANITP pentru 2024: Cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane din ultimii cinci ani # Basilica.ro
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a publicat raportul pentru anul 2024, în care se arată o creștere semnificativă a victimelor comparativ cu ultimii cinci ani. Cu 610 victime identificate oficial, 2024 a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, depășind semnificativ totalul de 451 victime din 2023. „În perioada 2020 – 2022,…
Ieri
12:30
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, ne îndeamnă, în Pastorala de Crăciun de anul acesta, să folosim libertatea pentru a mărturisi credința, luându-i ca exemplu pe Sfinții Mărturisitori din toate timpurile. În acest sens, IPS Andrei a oferit câteva exemple de mucenici și mărturisitori, care ne pot folosi drept modele. Mitropolitul l-a evocat pe Sfântul Ioan…
10:40
Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru: Taina Naşterii Domnului ne descoperă sfinţenia familiei # Basilica.ro
În scrisoarea pastorală de Crăciun, Mitropolitul Petru al Basarabiei a subliniat sfințenia familiei, descoperită prin taina Nașterii Domnului. „Fiul lui Dumnezeu Se naşte într-o familie, asumând ascultarea şi creşterea firească în casa din Nazaret. Maica Domnului, prin curăţia şi disponibilitatea ei deplină faţă de voia lui Dumnezeu, devine poarta prin care mântuirea intră în lume.…
09:10
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, își cinstește vineri ocrotitorul spiritual, Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana. Sfântul Nicodim a trăit între 1320 și 1406, fiind considerat înnoitor al monahismului românesc de obşte. Sfântul a ctitorit Mănăstirea Tismana, iar ucenicii lui sunt cei care au ctitorit, cu ajutor de la binecredincioşii domni…
00:10
†) Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana (Harți) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 26 decembrie Soborul Maicii Domnului Biserica a rânduit ca astăzi, a doua zi după Crăciun, să fie pomenită Maica Domnului împreună cu soborul celor care o cinstesc pe ea. Cinstirea deosebită pe care o aducem Macii Domnului este foarte importantă, deoarece Maica Domnului reprezintă iubirea milostivă, smerită, ocrotitoare şi a devenit icoană vie…
25 decembrie 2025
19:10
Pastorala de Crăciun a PS Ambrozie: Acest praznic ne leagă și de credința strămoșilor, pe care suntem datori s-o apărăm # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a îndemnat, în Pastorala de Crăciun, la apărarea credinței strămoșești, care ne-a fost transmisă cu „jertfă” de către înaintași. Episcopul Giurgiului a subliniat că sărbătoarea Nașterii Domnului este și un moment care ne leagă de strămoșii noștri, care au păstrat credința prin vremuri grele și cu mari sacrificii. „Praznicul de…
18:30
Mitropolitul Andrei i-a vizitat pe bolnavii Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului i-a vizitat marți pe bolnavii din Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca. Înaltpreasfinția Sa le-a oferit iconițe bolnavilor și a dialogat cu ei, încurajându-i să nădăjduiască în multa milostivire a lui Dumnezeu. „În preajma Crăciunului, am venit la spitalul nostru din Cluj ca să-i vedem pe…
18:00
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat, în ziua de Crăciun, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde a vorbit despre însemnătatea acestei mari sărbători. În cuvântul său, IPS Laurențiu a explicat faptul că Nașterea Domnului petrecută la Betleem este o minune și un paradox. „Minunea Betleemului este un paradox pe care…
17:10
Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, îndeamnă Episcopul Canadei în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
„Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, cu nădejde în Dumnezeu și cu reînnoită dinamică mărturisitoare ca persoane deplin responsabile pentru misiunea noastră de creștini în generația noastră”, îndeamnă Episcopul Ioan Casian al Canadei în scrisoarea pastorală de Crăciun. Preasfinția Sa a subliniat că Nașterea Domnului este un prilej de bucurie…
16:50
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus pe Moș Crăciun la copiii din două sate prahovene # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus, marți, pe Moș Crăciun la 100 de copii din localitățile prahovene Hătcărău și Drăgănești. Cei mici au primit daruri în cadrul Campaniei „Crăciunul la sat”, aflată în desfășurare. Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat că acest gen de acțiuni își propun să răspândească dragoste și…
16:10
Mitropolitul Teofan, de sărbătoare Nașterii Domnului: Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup # Basilica.ro
„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: zi de mare bucurie, zi de intensă mângâiere duhovnicească, zi de mare nădejde în milostivirea lui Dumnezeu. Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup”, a spus IPS Teofan de sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că praznicul Nașterii…
15:40
Pastorala de Crăciun a PS Ieronim: Nașterea Mântuitorului devine temeiul restaurării omului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, subliniază în Pastorala de Crăciun că Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este doar un eveniment istoric, ci fundamentul pe care se reconstruiește întreaga ființă omenească. Omul contemporan are nevoie, mai mult ca oricând, de un scop care să ofere coerență existenței sale. Ființa umană nu se poate limita la…
15:30
În apropierea Crăciunului, IPS Atanasie s-a rugat împreună cu persoanele private de libertate de la Penitenciarul Bullingdon # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat marți Sfânta Liturghie la Penitenciarul HMP Bullingdon din Anglia. Înaltpreasfinția Sa a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, alături de Protosinghelul Gavriil Marin, preot paroh al comunității „Sfântul Ioan Casian” din Oxford și capelan în cadrul penitenciarului Bullingdon. Arhiepiscopul Atanasie a…
14:30
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împlinește joi vârsta de 62 de ani. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a născut în data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan. A urmat școala gimnazială în localitatea natală, apoi…
13:50
PS Paisie Sinaitul ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” și să-L punem pe Pruncul Iisus în centrul sărbătorii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” prin sărbătorirea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, nu a senzațiilor oferite de plăcerile materiale și de consumerism. În cuvântul rostit la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului cu ocazia praznicului Crăciunului, ierarhul a explicat că nimeni nu poate cuprinde, în totalitate, taina Întrupării. „Nașterea Domnului…
13:30
De sărbătoarea Nașterii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit joi, 25 decembrie 2025, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Sfânta Liturghie, la Catedrala Patriarhală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
13:10
Patriarhul Daniel: Hristos vine în lume ca să o sfințească și să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Hristos vine în lume ca să sfințească lumea și din interiorul ei să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu pentru însăși existența universului creat și pentru propria lor existență sau viață”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel se sărbătoarea Nașterii Domnului. Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Episcopul…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
IPS Irineu în Pastorala de Crăciun: Locul Nașterii din Betleem devine prima Catedrală în care Dumnezeu coboară pe pământ # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a menționat în Pastorala de Crăciun de anul acesta că locul nașterii lui Hristos a devenit prima catedrală „în care Dumnezeu coboară pe pământ”, referindu-se la adorarea pe care cei trei magi i-au adus-o Pruncului Iisus. Darurile oferite de magi au o semnificație aparte, a explicat Arhiepiscopul Alba…
00:00
Calendar Ortodox 25 decembrie Sărbătoarea Naşterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră. Naşterea Mântuitorului a avut loc la nouă luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la Buna-Vestire, când Dumnezeu a trimis pe…
24 decembrie 2025
19:40
Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul Psaltic Tronos au susținut miercuri, 24 decembrie 2025, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, un concert de colinde la Catedrala Patriarhală. Evenimentul de pe Dealul Patriarhiei a devenit deja o tradiție în Ajunul Crăciunului. Trinitas TV o oferit ocazia și celor de acasă să se bucure de colinde…
19:40
PS Mihail către românii din Australia și Noua Zeelandă: Să serbăm Nașterea Domnului arătând recunoștință față de bunătatea Lui # Basilica.ro
„Să sărbătorim Nașterea Domnului arătând recunoștință față de bunătatea lui Dumnezeu revărsată asupra noastră; să participăm la bucuria sărbătorii cu mintea înălțată la Pruncul Iisus care se naște pentru a mântui neamul omenesc”, i-a îndemnat Episcopul Mihail pe românii din Australia și Noua Zeelandă în Pastorala de Crăciun. Preasfinția Sa a subliniat că Mântuitorul Iisus…
19:10
Episcopia de Bălți: Colindătorii au vestit Nașterea Domnului la Festivalul de la Sîngerei # Basilica.ro
Colindătorii au vestit Nașterea Domnului luni la Casa Raională de Cultură „Nicolae Iorga” din Sîngerei, Republica Moldova. Evenimentul a făcut parte din Festivalul Colindelor Româneşti „Astăzi S-a născut Hristos”. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, evenimentul a reunit pe scenă zece grupuri de elevi de la instituții de învățământ din nordul Republicii Moldova. Efortul fiecărui…
18:50
„Nașterea lui Hristos înseamnă și o chemare pentru fiecare în parte, că precum Fecioara Maria s-a făcut lăcaș lui Dumnezeu prin persoana și viața ei, și noi să devenim lăcaș Lui și prin viețile noastre să vestim lumii Nașterea cea mântuitoare”, a subliniat Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale în scrisoare pastorală de sărbătoarea…
17:20
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar, au sfințit duminică paraclisul Schitului Sf. Nectarie din Nandru, Hunedoara, ocrotit de Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Ierarhii au oficiat și o slujbă de pomenire pentru Episcopul Gurie Georgiu și pentru binefăcătorii schitului trecuți la Domnul. Preasfințitul Părinte Nestor a felicitat obștea…
17:00
De Praznicul Nașterii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.…
16:10
Aplicația Calendar Ortodox a Patriarhiei Române a fost actualizată: Noua versiune cuprinde calendarul 2026 # Basilica.ro
Aplicația „Calendar Ortodox” a Patriarhiei Române a fost actualizată recent. Noua versiune cuprinde calendarul pentru anul 2026, îmbunătățiri tehnice și corectarea unor erori. Utilizatorii calendarului oficial al Patriarhiei Române sunt invitați să actualizeze aplicația pentru a beneficia de cele mai noi îmbunătățiri. De asemenea, persoanele care utilizează aplicația sunt încurajate să transmită feedback pentru a…
16:00
„Dumnezeu S-a făcut Om, pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la hramul parohiei românești din Utebo, Spania. Ierarhul a explicat înțelesurile adânci ale tainei Întrupării Domnului ca început al mântuirii oamenilor. „Pentru că este Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit,…
15:50
Episcopul Ungariei avertizează împotriva „egoismului care duce la războaie” în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a avertizat în Pastorala de Crăciun asupra derivelor societății contemporane, marcate de un egoism care duce inclusiv la războaie. PS Siluan subliniază că Nașterea Domnului reprezintă singurul element de noutate reală într-o existență care, altfel, ar repeta la infinit aceleași greșeli. Întruparea Fiului lui Dumnezeu în ieslea Betleemului aduce o…
15:10
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a rugat luni alături de copiii de la Centrul de servicii rezidențiale și de zi din Roman. În contextul sărbătorii Nașterii Domnului, beneficiarii centrului și personalul instituției au participat la Taina Sfântului Maslu oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Ierarhul le-a oferit sfaturi duhovnicești,…
14:20
Nașterea Domnului, vestită la Reședința Patriarhală: Binevestirea nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a primit miercuri pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală. Preafericirea Sa a subliniat că atunci când preoții vin cu icoana praznicului la casele oamenilor, vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine. „Cuvântul se ascultă, dar icoana se privește, se…
13:50
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind promulgarea Legii privind declararea lunii martie ca Luna Femeilor (PL-x 181/04.06.2025), a anunțat Administrația Prezidențială. Inițiativa legislativă fusese adoptată în luna noiembrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Potrivit legii, luna martie este dedicată sublinierii contribuției femeilor din România la viața societății. „Autoritățile administrației publice…
13:10
Patriarhul Daniel i-a primit miercuri, 24 decembrie 2025, în ajunul Crăciunului, pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului Iisus Hristos. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
12:50
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, subliniază, în prima sa Pastorală de Crăciun, necesitatea unei schimbări lăuntrice și a regăsirii curăției sufletești în fața provocărilor lumii contemporane. „Înnoirea noastră începe astăzi, un permanent astăzi, căci înaintea Domnului nu există ziua de ieri – prin Sfânta Taină a Spovedaniei, nici ziua de…
11:20
Tradiția continuă în Mitropolia celor două Americi: A șaptea ediție a „Liturghiei Copiilor” # Basilica.ro
Evenimentul misionar catehetic „Liturghia Copiilor” s-a desfășurat, pentru al șaptelea an consecutiv, în Parohia Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna din San Antonio, Texas, din cadrul Mitropoliei celor două Americi. Acțiunea, începută în 2019, s-a desfășurat și anul acesta și a reunit copii, tineri și adulți din comunitate. Printre participanți s-au numărat membrele Asociației…
10:30
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I: Eutanasia reprezintă una dintre cele mai delicate și complexe probleme contemporane # Basilica.ro
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat in cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Fanar săptămâna trecută că eutanasia reprezintă „una dintre cele mai delicate și complexe probleme contemporane cu care sunt chemate să se confrunte societățile noastre”. Conferința intitulată „Buna viețuire – Decizii privind sfârșitul vieții” a avut loc în perioada, 19-20 decembrie, sub…
09:50
Ultima conferință din acest an a preoților care slujesc în cimitirele de stat din București a avut loc joi, la Centrul cultural-misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov, informează Ziarul Lumina. Înaintea conferinței, în capela Cimitirului Pantelimon 2 a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoți, sub coordonarea părintelui Gheorghe Dilirici, responsabil cu activitatea…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul României i-a transmis o scrisoare irenică de Crăciun Patriarhului Ecumenic Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o scrisoare irenică în care i-a urat sănătate, pace și bucurie cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului și al…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.