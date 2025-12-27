Sf. Gherasim de la Tismana, serbat în satul natal: Este o binecuvântare pentru localitate

15:40

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, subliniază în Pastorala de Crăciun că Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este doar un eveniment istoric, ci fundamentul pe care se reconstruiește întreaga ființă omenească. Omul contemporan are nevoie, mai mult ca oricând, de un scop care să ofere coerență existenței sale. Ființa umană nu se poate limita la…