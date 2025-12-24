(†) Nașterea Domnului (Crăciunul)

19:50

Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului îi îndeamnă pe credincioși să trăiască sărbătoarea Nașterii Domnului nu doar ca un moment festiv, ci ca o stare lăuntrică permanentă, arătând că recunoștința pentru darurile lui Dumnezeu „se poate transforma într-o rugăciune continuă”. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie arată că Nașterea Domnului este o taină vie, care continuă să lucreze în viața…