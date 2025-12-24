(†) Nașterea Domnului (Crăciunul)
Basilica.ro, 25 decembrie 2025 00:00
Calendar Ortodox 25 decembrie Sărbătoarea Naşterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră. Naşterea Mântuitorului a avut loc la nouă luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la Buna-Vestire, când Dumnezeu a trimis pe…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
00:00
Acum 6 ore
19:40
Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul Psaltic Tronos au susținut miercuri, 24 decembrie 2025, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, un concert de colinde la Catedrala Patriarhală. Evenimentul de pe Dealul Patriarhiei a devenit deja o tradiție în Ajunul Crăciunului. Trinitas TV o oferit ocazia și celor de acasă să se bucure de colinde…
19:40
PS Mihail către românii din Australia și Noua Zeelandă: Să serbăm Nașterea Domnului arătând recunoștință față de bunătatea Lui # Basilica.ro
„Să sărbătorim Nașterea Domnului arătând recunoștință față de bunătatea lui Dumnezeu revărsată asupra noastră; să participăm la bucuria sărbătorii cu mintea înălțată la Pruncul Iisus care se naște pentru a mântui neamul omenesc”, i-a îndemnat Episcopul Mihail pe românii din Australia și Noua Zeelandă în Pastorala de Crăciun. Preasfinția Sa a subliniat că Mântuitorul Iisus…
19:10
Episcopia de Bălți: Colindătorii au vestit Nașterea Domnului la Festivalul de la Sîngerei # Basilica.ro
Colindătorii au vestit Nașterea Domnului luni la Casa Raională de Cultură „Nicolae Iorga” din Sîngerei, Republica Moldova. Evenimentul a făcut parte din Festivalul Colindelor Româneşti „Astăzi S-a născut Hristos”. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, evenimentul a reunit pe scenă zece grupuri de elevi de la instituții de învățământ din nordul Republicii Moldova. Efortul fiecărui…
18:50
„Nașterea lui Hristos înseamnă și o chemare pentru fiecare în parte, că precum Fecioara Maria s-a făcut lăcaș lui Dumnezeu prin persoana și viața ei, și noi să devenim lăcaș Lui și prin viețile noastre să vestim lumii Nașterea cea mântuitoare”, a subliniat Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale în scrisoare pastorală de sărbătoarea…
Acum 8 ore
17:20
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar, au sfințit duminică paraclisul Schitului Sf. Nectarie din Nandru, Hunedoara, ocrotit de Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Ierarhii au oficiat și o slujbă de pomenire pentru Episcopul Gurie Georgiu și pentru binefăcătorii schitului trecuți la Domnul. Preasfințitul Părinte Nestor a felicitat obștea…
17:00
De Praznicul Nașterii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.…
Acum 12 ore
16:10
Aplicația Calendar Ortodox a Patriarhiei Române a fost actualizată: Noua versiune cuprinde calendarul 2026 # Basilica.ro
Aplicația „Calendar Ortodox” a Patriarhiei Române a fost actualizată recent. Noua versiune cuprinde calendarul pentru anul 2026, îmbunătățiri tehnice și corectarea unor erori. Utilizatorii calendarului oficial al Patriarhiei Române sunt invitați să actualizeze aplicația pentru a beneficia de cele mai noi îmbunătățiri. De asemenea, persoanele care utilizează aplicația sunt încurajate să transmită feedback pentru a…
16:00
„Dumnezeu S-a făcut Om, pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la hramul parohiei românești din Utebo, Spania. Ierarhul a explicat înțelesurile adânci ale tainei Întrupării Domnului ca început al mântuirii oamenilor. „Pentru că este Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit,…
15:50
Episcopul Ungariei avertizează împotriva „egoismului care duce la războaie” în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a avertizat în Pastorala de Crăciun asupra derivelor societății contemporane, marcate de un egoism care duce inclusiv la războaie. PS Siluan subliniază că Nașterea Domnului reprezintă singurul element de noutate reală într-o existență care, altfel, ar repeta la infinit aceleași greșeli. Întruparea Fiului lui Dumnezeu în ieslea Betleemului aduce o…
15:10
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a rugat luni alături de copiii de la Centrul de servicii rezidențiale și de zi din Roman. În contextul sărbătorii Nașterii Domnului, beneficiarii centrului și personalul instituției au participat la Taina Sfântului Maslu oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Ierarhul le-a oferit sfaturi duhovnicești,…
14:20
Nașterea Domnului, vestită la Reședința Patriarhală: Binevestirea nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a primit miercuri pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală. Preafericirea Sa a subliniat că atunci când preoții vin cu icoana praznicului la casele oamenilor, vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine. „Cuvântul se ascultă, dar icoana se privește, se…
13:50
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind promulgarea Legii privind declararea lunii martie ca Luna Femeilor (PL-x 181/04.06.2025), a anunțat Administrația Prezidențială. Inițiativa legislativă fusese adoptată în luna noiembrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Potrivit legii, luna martie este dedicată sublinierii contribuției femeilor din România la viața societății. „Autoritățile administrației publice…
13:10
Patriarhul Daniel i-a primit miercuri, 24 decembrie 2025, în ajunul Crăciunului, pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului Iisus Hristos. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
12:50
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, subliniază, în prima sa Pastorală de Crăciun, necesitatea unei schimbări lăuntrice și a regăsirii curăției sufletești în fața provocărilor lumii contemporane. „Înnoirea noastră începe astăzi, un permanent astăzi, căci înaintea Domnului nu există ziua de ieri – prin Sfânta Taină a Spovedaniei, nici ziua de…
11:20
Tradiția continuă în Mitropolia celor două Americi: A șaptea ediție a „Liturghiei Copiilor” # Basilica.ro
Evenimentul misionar catehetic „Liturghia Copiilor” s-a desfășurat, pentru al șaptelea an consecutiv, în Parohia Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna din San Antonio, Texas, din cadrul Mitropoliei celor două Americi. Acțiunea, începută în 2019, s-a desfășurat și anul acesta și a reunit copii, tineri și adulți din comunitate. Printre participanți s-au numărat membrele Asociației…
Acum 24 ore
10:30
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I: Eutanasia reprezintă una dintre cele mai delicate și complexe probleme contemporane # Basilica.ro
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat in cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Fanar săptămâna trecută că eutanasia reprezintă „una dintre cele mai delicate și complexe probleme contemporane cu care sunt chemate să se confrunte societățile noastre”. Conferința intitulată „Buna viețuire – Decizii privind sfârșitul vieții” a avut loc în perioada, 19-20 decembrie, sub…
09:50
Ultima conferință din acest an a preoților care slujesc în cimitirele de stat din București a avut loc joi, la Centrul cultural-misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov, informează Ziarul Lumina. Înaintea conferinței, în capela Cimitirului Pantelimon 2 a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoți, sub coordonarea părintelui Gheorghe Dilirici, responsabil cu activitatea…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul României i-a transmis o scrisoare irenică de Crăciun Patriarhului Ecumenic Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o scrisoare irenică în care i-a urat sănătate, pace și bucurie cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului și al…
Ieri
00:00
Calendar Ortodox 24 decembrie Sfânta Cuvioasa Muceniță Eugenia s-a născut la Roma, în anul 183, din părinţi păgâni, Filip şi Claudia, de neam ales. La porunca împăratului Comod (180-192) tatăl Sfintei a primit înalta dregătorie de cârmuitor al cetăţii Alexandria Ciliciei, unde a plecat împreună cu soţia, cu cei doi fii şi cu fiica lor,…
23 decembrie 2025
19:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a prezentat duminică, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, două volume recent apărute, dedicate înțelegerii duhovnicești a marelui praznic al Crăciunului. Prezentarea cărților scrise de Mitropolitul Banatului a avut loc în prezența a mii de credincioși după Sfânta Liturghie. Înaltpreasfinția Sa a asemănat cele două cărți cu „doi trandafiri” aduși Peșterii…
19:10
Pachete și ajutoare materiale pentru familii în dificultate din Episcopia Sloboziei și Călărașilor # Basilica.ro
Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia a finalizat luni, o campanie umanitară desfășurată pe parcursul ultimelor săptămâni, în contextul pregătirilor pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. În urma unei colecte publice organizate la nivelul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, s-a strâns suma totală de 13.114 lei, fondurile fiind utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare destinate persoanelor din categorii…
17:50
Preoți din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei au organizat o acțiune socială în sprijinul a două spitale din județul Vrancea. Astfel, parohiile din Adjud s-au mobilizat săptămâna trecută, în sprijinul pacienților internați la Secția de îngrijiri paliative a Spitalului Focșani, cărora le-au adus daruri și bunuri de strictă necesitate. Potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, printre obiectele…
16:40
Episcopul Timotei: Îl primim pe Hristos prin pocăință, spovedanie și împărtășire, iar atunci devenim purtători de Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a spus că înțelesul Evangheliei citite în Duminica dinaintea Nașterii Domnului este acela că Hristos a venit pentru toți oamenii, dar depinde de fiecare persoană să-L primească în viața sa. La finalul Sfintei Liturghii oficiate, duminică, în Parohia „Sfânta Muceniță Cecilia” din Lloret de Mar, Spania, Episcopul Timotei…
16:30
Parohia românească „Sfânta Parascheva și Sfântul Evin” din Monasterevin, Irlanda, și-a sărbătorit, la sfârșitul săptămânii trecute, cel de-al doilea hram, închinat Sfântului Evin din Munster. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Manifestarea a debutat în seara zilei de sâmbătă, când a avut loc un concert de colinde susținut de grupul…
16:10
Arhiepiscopul Irineu a oferit daruri beneficiarilor Centrului „Sfântul Meletie” din Alba Iulia # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, a oferit luni daruri persoanelor cu dizabilități de la Centrul de zi „Sfântul Meletie”. Înaltpreasfinția Sa a discutat cu cei 20 de beneficiari ai centrului și le-a oferit sfaturi duhovnicești. Arhiepiscopul Albei Iulia a purtat un dialog cu personalul instituției aflate sub coordonarea Ramonei Nicolae, manager în servicii sociale,…
15:30
Decizie la Camera Deputaților: 2026, declarat Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului” # Basilica.ro
Comisia de Cultură a Camerei Deputaților a avizat pozitiv proiectul de lege care instituie 2026 drept Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei”. Proiectul a fost avizat cu unanimitate de voturi și este propus în contextul în care anul viitor se împlinesc 570 de ani de la moartea lui…
15:20
Editura Cuvântul Vieții: „Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal” # Basilica.ro
Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat recent un album care marchează etapele istorice ale realizării Catedralei Naționale. Volumul este intitulat Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal și este coordonat de un colectiv format din Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, arhim.…
15:10
Preasfințitul Părinte Moussa El-Khoury, Episcop vicar al Patriarhului Antiohiei, a vizitat marți dimineață Patriarhia Română. Ierarhul a fost întâmpinat la Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, împreună cu părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe. Din delegația Patriarhiei Antiohiei a făcut parte și Episcopul…
14:50
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a hirotonit duminică un diacon pentru comunitatea ortodoxă din capitala Regatului Norvegiei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica „Învierea Domnului, Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea și Alăptătoarea de la Țibleș și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul”, paraclis episcopal. În cadrul slujbei a avut loc…
14:40
14:10
Anul 2025 a fost foarte bogat în evenimente importante pentru lumea creștină, pe care Agenția de știri Basilica le-a relatat cititorilor, prin intermediul sitului nostru și a celorlalte canale de comunicare în social media. Cel mai important eveniment al anului a fost, de departe, Sfințirea Picturii Catedralei Naționale, moment de referință pentru Biserica Ortodoxă Română…
14:00
Aeroportul Otopeni: Eroii jandarmi de la Revoluția din 1989, pomeniți la 36 de ani de la trecerea în veșnicie # Basilica.ro
La 36 de ani de la evenimentele tragice din 23 decembrie 1989, jandarmii și civilii uciși în atacul de la Aeroportul Otopeni au fost pomeniți de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Parastasul a avut loc la monumentul ridicat în memoria militarilor și jandarmilor căzuți la Aeroportul Otopeni. Datorie fundamentală „Este o datorie fundamentală…
13:40
Colinde cu Jonathan Jackson la Roma: Colectă pentru casa care va găzdui părinții copiilor tratați la Spitalul Bambino Gesù # Basilica.ro
Episcopia Italiei a organizat luni, la Basilica Sant’Anastasia al Palatino din Roma, un nou concert caritabil de colinde în beneficiul proiectului de finalizare a Casei Sfânta Anastasia, unde, după renovare, vor fi cazați părinții copiilor români care vin la tratament la vestitul Spital Bambino Gesù al Vaticanului. Concertul a fost susținut de Corul „Sfântul Potițiu”…
13:40
Comemorarea eroilor jandarmi căzuți la datorie în decembrie 1989 la Aeroportul Otopeni – 2025 | Galeria foto # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 23 decembrie 2025, la Monumentul Eroilor Jandarmi din Otopeni, slujba de pomenire a celor care au căzut la datorie în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
12:30
Violența împotriva creștinilor în Europa se menține crescută: între motivații, secularismul și extremismul radical de sânga # Basilica.ro
Centrul European pentru Drept și Justiție (ECLJ) și Observatorul Intoleranței și Discriminării împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC) au publicat recent un raport anual care arată că infracțiunile de ură și violențele îndreptate împotriva creștinilor se mențin la un nivel ridicat în Europa. Între motivații apar tot mai mult și cele ideologice, nu doar cele care…
12:10
Prin venirea Sa, Hristos sfințește lumea ca dar al iubirii lui Dumnezeu. PS Andrei explică simbolismul darurilor magilor # Basilica.ro
„Prin venirea Sa în lume, Iisus Hristos sfințește lumea ca dar al iubirii lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, ca oamenii să îi răspundă Lui cu mulțumire, adică euharistic”, scrie Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei în Pastorala de Crăciun. Ierarhul explică în mesajul său și simbolismul darurilor oferite de magi Pruncului Sfânt. „Betleem înseamnă în…
11:30
Protoieria Sector 3 Capitală a împărțit vineri daruri pentru 200 de familii vulnerabile social. Activitatea s-a desfășurat la sediul protoieriei. Persoanele cu posibilități materiale limitate, care se află în evidența Biroului de asistență socială al instituției, au primit pachete cu alimente de bază și produse tradiționale. Înainte de a distribui produsele de primă necesitate, părintele…
11:20
Piața Revoluției din Capitală a fost luminată sâmbătă seară de candele aprinse în memoria eroilor care au luptat pentru libertatea țării în decembrie 1989. La evenimentul comemorativ a participat și Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, care a apreciat că în cei 36 de ani de la Revoluție, orașul s-a transformat semnificativ. „Vreau să-i felicit pe cei…
11:00
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o scrisoare irenică în care i-a urat sănătate, pace și bucurie cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului. Text integral: București, Nașterea Domnului, 2025 Sanctității Sale BARTOLOMEU, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă, Patriarhul Ecumenic Sanctitatea Voastră, Taina Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire…
10:30
Momente reper din 2025 la Catedrala Națională: Un an sub paza sfântului ocrotitor al României # Basilica.ro
Dacă în 2018 am celebrat Centenarul Marii Uniri prin sfințirea altarului Catedralei Naționale, un gest care marca rolul național al edificiului – de memorial al sacrificiilor istorice făcute de români pentru a-și păstra identitatea și credința –, anul acesta, la Centenarul Patriarhiei Române, sfințirea picturii în mozaic a pus accentul pe partea artistică și spirituală.…
10:30
Vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine, inspirați de păstorii de la Betleem, subliniază PS Vincențiu # Basilica.ro
„Vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine inspirați de păstorii de la Betleem”, subliniază Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în Pastorala de Crăciun, în care vorbește despre păstori ca primii martori și mărturisitori ai venirii în lume a lui Hristos. Preasfințitul Părinte Vincențiu amintește că singurul dintre cei patru evangheliști care vorbește despre…
10:10
Moaștele Sf. Andrei în pelerinaj în Basarabia, unde anul 2026 va fi dedicat Mitropolitului Antonie Plămădeală # Basilica.ro
Mitropolia Basarabiei dedică anul 2026 Mitropolitului Antonie Plămădeală. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 13 decembrie, la Mănăstirea Durlești, care și-a cinstit ocrotitorul, pe Sf. Ap. Andrei, conform calendarului nerevizuit. Mitropolitul Petru al Basarabiei a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos și cu Episcopul Visarion al Tulcii. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (Video) Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni seară un mesaj cu ocazia sărbătorilor Nașterii…
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana; Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 23 decembrie Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana Cuvioasa Antonina a venit pe lume în ziua de 7 martie 1923, în comuna Runcu, județul Vâlcea, într-o familie de cucernici creștini, Ispas și Maria. Ea a mai avut încă doi frați și o soră. Din Sfântul Botez a primit numele Ilinca. Încă din copilărie,…
22 decembrie 2025
21:00
Patriarhul Daniel, colindat de aproape o sută de tineri: Vă felicităm pentru frumoasele cântări # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit luni seară aproape o sută de tineri colindători din toată țara la Reședința Patriarhală. Preafericirea Sa i-a felicitat pentru frumoasele cântări interpretate, cât și pentru costumele populare specifice zonelor din care provin. Seara de colinde a fost deschisă de Grupul de colindători al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români –…
20:00
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit vineri un paraclis închinat Sfinților Cuvioși Părinți Cleopa și Paisie, la Baia, în județul Suceava. Slujba a reunit consilieri eparhiali, reprezentanți ai Protopopiatului Fălticeni și clerici din parohiile din zonă. Sfințirea a marcat și începutul misiunii duhovnicești a ieromonahului Andrei Vasîlcu în…
19:50
Arhiepiscopul Râmnicului în Pastorala de Crăciun: Recunoștința se poate transforma într-o rugăciune continuă # Basilica.ro
Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului îi îndeamnă pe credincioși să trăiască sărbătoarea Nașterii Domnului nu doar ca un moment festiv, ci ca o stare lăuntrică permanentă, arătând că recunoștința pentru darurile lui Dumnezeu „se poate transforma într-o rugăciune continuă”. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie arată că Nașterea Domnului este o taină vie, care continuă să lucreze în viața…
19:40
Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor, monument UNESCO, au fost recepționate joi în prezența reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ai autorităților locale și ai specialiștilor implicați în proiect. Intervențiile au urmărit conservarea și punerea în valoare a ansamblului monahal. Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a subliniat că restaurarea…
19:20
Peste 2.000 de copii au fost întâmpinați joi la Catedrala din Huși cu daruri și colinde. Activitatea a fost organizată de Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”. Tinerii proveniți din familii modeste au fost așteptați de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Cei prezenți au fost colindați de beneficiarii Centrelor de zi ale Asociației „Filantropia Ortodoxă”…
