Prima Pastorală de Crăciun a PS Nectarie: Înnoirea noastră începe astăzi

„Toți, împreună, să-L rugăm fierbinte pe Dumnezeu pentru pace în Țara Sfântă, pentru încetarea războiului din Ucraina, pentru încetarea tuturor războaielor de pe Pământ”, îi îndeamnă pe credincioși Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Pastorala de Crăciun. De asemenea, Preasfinția Sa enumeră binecuvântările de care s-a învrednicit în acest an Biserica Ortodoxă Română,…