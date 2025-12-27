Rusia a atacat Kievul și mai multe regiuni din Ucraina cu rachete și drone, înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump

14:20

Dacă cineva decide să schimbe leva bulgărești în euro la o casă de schimb valutar chiar acum, pierde la cursul de schimb. Pentru fiecare 100 de leva, diferența față de cursul oficial fix se ridică la aproximativ 1,70 leva, sau circa 0,88 euro, relatează Radio Free Europe, citat de Novinite. După 1 ianuarie, însă, schimbul de bani la o bancă nu va mai implica o astfel de pierdere. Cu toate acestea, s-au format cozi în fața caselor de schimb, ceea ce ridică întrebarea de ce mulți oameni aleg să-și convertească numerarul acum, în loc să aștepte.