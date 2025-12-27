Moscova anunță că va continua să-și dezvolte triada nucleară în următorii ani
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, informează EFE, citată de Agerpres.
Castelul Balcic a primit 200.000 de vizitatori în 2025, din Bulgaria și străinătate. Care sunt planurile pentru 2026 # Economica.net
Institutul Cultural de Stat al Castelului din Balcic a primit aproximativ 200.000 de vizitatori din Bulgaria şi din străinătate în 2025, a anunţat în decembrie directoarea Galina Mitkova. Pe parcursul anului, complexul a găzduit peste 70 de expoziţii, concerte, festivaluri şi iniţiative educaţionale, îmbinând tradiţiile consacrate cu noi formate culturale.
Regizorul american Jim Jarmusch a cerut cetățenia franceză, pentru a avea un loc în care să evadeze din Statele Unite # Economica.net
Regizorul independent american Jim Jarmusch, cunoscut pentru filme clasice precum "Stranger Than Paradise" (1984), "Dead Man" (1995) şi "Coffee and Cigarettes" (2003), a anunţat într-un interviu acordat unui post de radio francez că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză, informează EFE, transmite Agerpres.
ANM a transmis o informare de intensificări ale vântului și precipitații, predominant sub formă de ninsori, până luni seara pentru cea mai mare parte a țării # Economica.net
Administraţia Naţional de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare de intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 - 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, Carpaţii Meridionali şi Orientali.
Rusia a atacat Kievul și mai multe regiuni din Ucraina cu rachete și drone, înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump # Economica.net
Rusia a atacat Kievul şi alte regiuni ale Ucrainei cu rachete şi drone sâmbătă, înainte de ceea ce preşedintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu preşedintele SUA, Donald Trump, pentru a elabora un acord care să pună capăt unui război de aproape patru ani, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Atacurile aeriene lansate de SUA în Nigeria au lovit două tabere ale grupării Statului Islamic, anunță Guvernul de la Abuja # Economica.net
Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat Guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters, citată de Agerpres.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi, relatează AFP, transmite Agerpres.
ONRC: Numărul firmelor dizolvate în primele 11 luni din an a trecut de 51.800, o creștere semnificativă față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, faţă de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), relatează Agerpres.
Thailanda şi Cambodgia au convenit să încheie un armistițiu imediat, după aproape două luni de ciocniri la graniță # Economica.net
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de ciocniri la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
Guvernul yemenit cere coaliției conduse de Arabia Saudită să-l ajute militar pentru a recuceri un teritoriu controlat de o grupare separatistă, care e sprijinită de Emiratele Arabe Unite # Economica.net
Guvernul yemenit recunoscut internaţional a cerut vineri coaliţiei conduse de aliatul său saudit să ia "măsuri militare" pentru a-i sprijini forţele într-un teritoriu cucerit recent de separatişti, notează AFP, transmite Agerpres.
Google lansează o funcție care permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail fără a crea un cont nou, o schimbare importantă în gestionarea identității digitale.
Atacul american de joi din Nigeria a fost realizat cu rachete lansate de drone, fiind sprijinit de forțele armate locale # Economica.net
Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone care zburau la altitudine medie, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al Informaţiilor, Mohammed Idris, citat de AFP, relatează Agerpres.
„Zelenski nu are nimic până nu îmi dau acordul”, avertizează Trump înainte de întâlnirea de mâine # Economica.net
Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, preşedintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu îşi va da "acordul", notează AFP, citată de Agerpres.
Comedianul american Jimmy Kimmel: Pot să vă spun că, din punctul de vedere al fascismului în SUA, 2025 a fost un an foarte bun. Tirania prosperă aici # Economica.net
Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, "din punctul de vedere al fascismului", un "an foarte bun" în SUA, într-o alocuţiune difuzată joi pe un canal al televiziunii britanice, relatează AFP, transmite Agerpres.
Bolt intră pe segmentul de lux și lansează un nou serviciu în România, prin care utilizatorii platformei pot solicita curse programate cu șoferi privat și mașini de calitate superioară, la standardul celor din showroom, cu Bolt Chauffeur.
Criză majoră de popularitate pentru Emmanuel Macron. Cota de încredere a președintelui francez a ajuns la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017 # Economica.net
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri, relatează AFP, transmite Agerpres.
Cum lasă Trump Venezuela fără bani și Cuba și China fără petrol. Doctrina Monroe 2.0? # Economica.net
Administrația Trump a ordonat armatei SUA să impună o „carantină” de două luni asupra petrolului venezuelean, semnalând o intensificare a diplomației blocadelor menită să provoace instabilitate de regim la Caracas, cu posibile efecte de propagare care ar putea afecta întreaga zonă a Caraibelor, inclusiv Cuba, scrie Zero Hedge
Egipt, Turcia, Somalia și Djibouti denunță recunoașterea republicii Somaliland de către Israel # Economica.net
Egiptul s-a alăturat vineri Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP, transmite Agerpres.
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal – Digi24 # Economica.net
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc companiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.
ONG-ul german HateAid evaluează modul în care sacțiunile americane impuse împotriva conducerii sale îi afectează situația financiară # Economica.net
HateAid, un ONG german care combate ura online şi ai cărui şefi au fost sancţionaţi de SUA, examinează în prezent dacă acţiunile autorităţilor SUA ar putea avea impact asupra tranzacţiilor sale financiare, relatează DPA, transmite Agerpres.
O centrală electrică a fost desfăcută din UE și transferată în Ucraina, 2.400 de tone duse în 40 de transporturi -cea mai mare operațiune logistică din istoria UE. I s-a mulțumit și României # Economica.net
Comisia Europeană a finalizat cea mai amplă operațiune logistică din istoria sa, prin relocarea unei centrale termice complete din Lituania în Ucraina, a anunțat instituția. Transferul restabilește capacități energetice și consolidează rețeaua națională a Ucrainei, după atacurile susținute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, potrivit CEE Energy News.
Rusia a acuzat vineri Ucraina că vrea să "torpileze" convorbirile asupra planului american pentru încheierea războiului, constatând că textul prezentat în această săptămână de Kiev este "radical diferit" de ceea ce Moscova a negociat cu americanii, relatează AFP, transmite Agerpres.
Fostul premier malaezian Najib Razak a primit a doua condamnare pentru devalizarea fondului suveran al țării 1MDB. El a fost condamnat astăzi la 15 de închisoare pentru furtul a 471 de milioane de euro # Economica.net
Deja încarcerat, fostul premier malaezian Najib Razak a fost găsit vinovat vineri de auz de putere şi spălare de bani şi condamnat la 15 ani de închisoare în scandalul tentacular de corupţie al fondului suveran malaezian 1MDB, informează AFP, transmite Agerpres.
Atac cu armă albă în Japonia. Cel puțin 15 persoane au fost rănite cu un cuțit și un lichid neidentificat într-o fabrică din centrul țării # Economica.net
Cel puţin 15 persoane au fost rănite vineri într-o fabrică din centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul în cursul căruia a fost pulverizat şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, relatează AFP, transmite Agerpres.
Israelul recunoaște independența statului Somaliland, desprins din Somalia și nerecunoscut până acum de nicio altă țară # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri recunoaşterea oficială a "statului independent şi suveran" al Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul ţării şi garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluţii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Lanțul de magazine La Cocoș, cea mai mare afacere românească din domeniul retailului alimentar, urmeaază să fie preluat efectiv de nemții de la Schwarz, patronii Lidl și Kaufland. În urma îngrijorării Consiliului Concurenței, nemții și-au asumat obligații care garantează viitorul afacerii românești, inclusiv extinderea sa în afara țării, dar și al furnizorilor actiuali ai La Cocoș. Iar Consiliul Concurenței, care trebuie să avizeze tranzacția, le-a publicat înainte de Crăciun și a emis un comunicat de presă.
Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un a ordonat creșterea producției de rachete în 2026, pentru descurajarea militară a inamicilor Phenianului # Economica.net
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, relatează AFP.
Accident rutier în care sunt implicate zece mașini în județul Olt, pe Drumul Expres Craiova – Pitești. IGSU a activat Planul Roșu de Intervenție # Economica.net
Un accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova - Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, relatează Agerpres.
30 de persoane au fost arestate în Turcia într-o vastă anchetă care privește trucarea de meciuri de fotbal. Printre acestea se numără 14 jucători și fostul vicepreședinte al Galatasaray # Economica.net
Parchetul din Istanbul a anunţat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray, Erden Timur (foto), acuzaţi de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L'Equipe, transmite Agerpres.
Moscova reia contactele cu Washingtonul după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina # Economica.net
Kremlinul a anunţat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni, informează EFE, transmite Agerpres.
Oportunitățile de angajare pentru șomerii din Germania sunt mai mici ca oricând, avertizează Agenția Federală de Ocupare a Forței de Muncă # Economica.net
Oportunităţile de angajare pentru şomerii din Germania sunt la un nivel minim istoric, a avertizat şefa Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Andrea Nahles, informează vineri DPA, citată de Agerpres.
Când se va termina de construit toată autostrada Moldovei, A7. Estimările de deschidere pentru fiecare lot, pe câți km se va circula în 2026 # Economica.net
Anul viitor ar urma să se circule pe 335 km din Autostrada Moldovei, A7, după finalizarea loturilor rămase de construit. Care este calendarul estimat al deschiderilor
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse - decembriştii - de a pune capăt autocraţiei în ţara lor. Ca şi în cazul centenarului Revoluţiei Bolşevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, expert în arta conspiraţiei, a ignorat aniversarea pentru a nu permite ca nemulţumirea în creştere faţă de războiul din Ucraina să se traducă într-o nouă revoltă, scrie vineri EFE într-un comentariu.
Trecerea le euro a Bulgariei produce noi pierderi: bulgarii stau la cozi să schimbe leva în euro la cursuri valutare dezavantajoase. De ce se îngrămădesc la casele de schimb, deși după 1 ianuarie cursul e mai bun? # Economica.net
Dacă cineva decide să schimbe leva bulgărești în euro la o casă de schimb valutar chiar acum, pierde la cursul de schimb. Pentru fiecare 100 de leva, diferența față de cursul oficial fix se ridică la aproximativ 1,70 leva, sau circa 0,88 euro, relatează Radio Free Europe, citat de Novinite. După 1 ianuarie, însă, schimbul de bani la o bancă nu va mai implica o astfel de pierdere. Cu toate acestea, s-au format cozi în fața caselor de schimb, ceea ce ridică întrebarea de ce mulți oameni aleg să-și convertească numerarul acum, în loc să aștepte.
Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump ar putea avea loc duminică, la 28 decembrie, la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, în Florida, a relatat vineri cotidianul ucrainean Kyiv Post, citând surse diplomatice, după ce şeful statului ucrainean a anunţat că se va întâlni în curând cu Trump, relatează dpa.
Scriitorul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti, potrivit Agerpres.
FOTO Cum arată acum șantierul celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, care se construiete în București din banii lui Codin Maticiuc # Economica.net
“Turnăm fundația celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România”, arată Primăria Municipiului București într-o postare pe pagina sa de facebook.
11.788 de români sunt beneficiari de pensii de serviciu. Cât e cea mai mare pensie specială # Economica.net
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în noiembrie 2025, de 11.788 de persoane, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară, din care 7.831 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), potrivit Agerpres.
Recordurile și căutările inedite din 2025 la eMAG. Un sucevean a plasat 2.409 comenzi # Economica.net
În 2025, românii au comandat pe eMAG produse pentru orice nevoi, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări. La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare.
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de grupul Rosatom Corp. şi a adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026, transmite Reuters, citată de Agerpres.
În nordul Greciei, primarul oraşului Ptolemaida, odinioară un important centru pentru producţia de electricitate pe bază de lignit, nu îşi ascunde îngrijorarea, transmite AFP, citată de Agerpres.
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului cu Ucraina # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de Reuters.
CEC Bank va asigura potențialul de dezvoltare al autorităților publice locale din diverse regiuni ale țării prin două parteneriate pe termen lung: cu BEI și cu BID # Economica.net
CEC Bank va finanța autoritățile publice locale din diverse regiuni din România în baza a două parteneriate: cel cu BEI care asigură un împrumut de 25 de milioane de euro și convenția cu BID care o convenție de garantare pentru proiectele publice de investiții strategice destinate finanțării entităților din sectorul public, arată CEC Bank.
Trei giganți tehnologici și-au unit forțele pentru a include inteligența artificială în bordul mașinilor # Economica.net
Trei mari companii cu activități în domeniul tehnologiei - Bosch, Nvidia și Microsoft - vor prezenta la CES 2026 din Las Vegas noi tehnologii bazate pe inteligența artificială (AI) dedicate vehiculelor noi, dar și vechi.
Vin zile cu temperaturi scăzute, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie. Două săptămâni de precipitaţii abundente – prognoză ANM # Economica.net
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile, potrivit agenției News.ro.
Asociațiile de Proprietari din sectorul 6, firmele și cei care locuiesc la casă și au curte trebuie să încheie noi contracte de ridicare a gunoiuluio menajer, obligatoriu cu firma Urban SA, până la data de 1 februarie. Cine nu o face, va fi amendat.
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP.
Planurile One United Properties pentru 2026: „Continuăm expansiunea regională, cu intrarea în Sibiu și Constanța” – Termene.ro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se așteaptă ca predictibilitatea legislativă, disciplina fiscală și capacitatea de a atrage în continuare investiții private în infrastructură și în economie să fie temele importante din 2026. Strategia companiei va fi de continuitate și dezvoltare regională, vizând alte orașe mari, pe lângă București, potrivit Termene.ro.
