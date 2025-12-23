Propunerile societății civile pentru reforma Justiției: clarificarea regimului prescripţiei şi protecţie pentru avertizorii de integritate

02:00

Primăria Sectorului 1 vrea să achite eșalonat, timp de trei ani, datoriile istorice pe care le are către Romprest. Operatorul de salubritate a câștigat 140 de procese cu instituția publică și mai are de recuperat 67 de milioane de lei plus penalități de aproape 50 de milioane de lei, potrivit primarului George Tuță. Romprest are […]