Concertul Moonlight Breakfast, de la West Side Christmas Market, programat în Ajunul Crăciunului, anulat din cauza vremii
Buletin de București, 23 decembrie 2025 20:40
Concertul Moonlight Breakfast, care ar fi trebuit să aibă loc pe 24 decembrie, la West Side Christmas Market, se anulează din cauza condițiilor meteo. Între 24 decembrie, ora 12.00 și 25 decembrie, ora 20.00, se anunță cod galben de ninsoare în București și în alte zone din România. În intervalul menționat, vor fi intensificări ale
• • •
Acum 30 minute
20:40
Concertul Moonlight Breakfast, de la West Side Christmas Market, programat în Ajunul Crăciunului, anulat din cauza vremii # Buletin de București
Concertul Moonlight Breakfast, care ar fi trebuit să aibă loc pe 24 decembrie, la West Side Christmas Market, se anulează din cauza condițiilor meteo. Între 24 decembrie, ora 12.00 și 25 decembrie, ora 20.00, se anunță cod galben de ninsoare în București și în alte zone din România. În intervalul menționat, vor fi intensificări ale
Acum 2 ore
20:00
Primăria Sectorului 6 a anunțat programul serelor din Drumul Taberei de Crăciun și de Anul Nou: acestea vor fi deschise cu orar scurt pe 24 și 31 decembrie și închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Începând cu 1 octombrie 2025 și până la finalul lunii martie 2026, serele exotice au trecut la programul de
19:50
Record negativ pe o autostradă din România | Accident pe Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurare # Buletin de București
Un accident între trei autovehicule s-a produs pe tronsonul Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurarea. Au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un TIR. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, scrie News.ro. Accident pe Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurare Tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat
19:50
Sector 1 | Continuă și în 2026 campania de screening pentru mai multe boli, la Complexul Multifuncțional Caraiman # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că va continua și în 2026 campania de screening pentru depistarea cancerului de sân prin mamografie digitală și marker CA15-3, evaluarea osteoporozei prin consult și osteodensitometrie, verificarea sănătății parodontale și screeningul afecțiunilor tiroidiene (TSH, Free T4 și Anti-TPO), potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. Măsura vine ca urmare
Acum 4 ore
17:20
Accident pe A7, la două ore de la inaugurarea noului tronson, Focșani-Adjud: au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un TIR. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, scrie News.ro. Accident pe A7, la două ore de la inaugurare Tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat marți, 23 decembrie, de
Acum 6 ore
15:40
Propunerile societății civile pentru reforma Justiției: clarificarea regimului prescripţiei şi protecţie pentru avertizorii de integritate # Buletin de București
Reprezentanţii Comunității Declic și ai Funky Citizens, publisherul Buletin de Bucureşti, au participat, marți, 23 decembrie, la prima reuniune a grupului de lucru constituit de Guvern, pentru reforma Justiției. Cu acest prilej, petiția modificarea Legilor Justiției., semnată de peste 220.000 cetățeni, a fost înmânată direct premierului Bolojan. Printre propunerile societății civile, pentru asigurarea independenței magistraților,
Acum 8 ore
14:30
Cresc timpii de așteptare în stațiile STB. Autobuzele nu mai circulă pe linia de tramvai # Buletin de București
Autobuzele nu mai circulă pe liniile de tramvai, începând cu 24 decembrie, ci pe carosabil, și vor opri în stațiile de la bordură, se arată într-un comunicat al Societății de Transport București (STB). Măsura este temporară, în contextul avertizării de cod galben de ninsoare, și are drept scop prevenirea accidentelor. Interdicția pentru autobuze și programul
Acum 12 ore
12:10
Cum circulă tramvaiele, autobuzele și troilebuzele de sărbători. Programul STB de Crăciun și Anul nou # Buletin de București
Programul STB de Crăciun și Anul nou se desfășoară după un orar special, redus, potrivit unui comunicat de presă. Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele Societății de Transport București vor circula după cum urmează: Programul STB de Crăciun și Anul nou pentru liniile metropolitane nu vor suferi modificări. „Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații,
12:10
Mall-urile din București au programul diferit de sărbători. Un singur centru comercial va rămâne deschis atât pe 25 decembrie, cât și pe 1 ianuarie. Program AFI Palace Cotroceni AFI Palace Cotroceni este singurul dintre mall-urile din București care va rămâne deschis de sărbători, atât de Crăciun, pe 25 decembrie, cât și de Anul Nou. În
12:10
Program de sărbători la Muzeul „Grigore Antipa", în perioada 23-28 decembrie, potrivit unei postări pe Facebook a instituției. În Ajunul Crăciunului expozițiile vor avea un program de vizitare redus, iar de Crăciun acestea sunt închise. Astfel, în perioada 23-28 decembrie programul muzeului va fi următorul: Program de sărbători la Muzeul „Grigore Antipa" și pe 24
12:00
Sector 4 | Crește taxa pentru cununia civilă oficiată în afara sediului Stării Civile # Buletin de București
Taxa pentru cununia civilă oficiată în afara sediului Stării Civile Sector 4 va crește cu aproape 10% în 2026. Astfel, cuplurile care își doresc ca ceremonia să se desfășoare în alte locații vor trebui să achite aproximativ 1.650 de lei. Proiectul de hotărâre va fi supus la votul Consiliului Local în ședința de marți, 23
10:30
Prima zăpadă apare în Capitală, înaine de sărbători. Este cod galben de ninsoare, în intervalul 24 decembrie, ora 12:00 – 25 decembrie, ora 20:00. În acest interval, vor fi intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului. Potrivit ANM, temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze
10:10
S-au deschis toaletele pe A7. Sunt amplasate în Vrancea, Buzău și lângă Mizil # Buletin de București
Începând de astăzi, au fost deschise și sunt funcționale toaletele din cadrul spațiilor de servicii situate pe Autostrada A7, la următoarele poziții kilometrice:• km 28+400 – Mizil și km 58+400 – Buzău, ambele căi de circulație (Calea 1 și Calea 2)De asemenea, începând de mâine, 23.12.2025, vor fi deschise pentru utilizare și toaletele din spațiul
09:50
EXCLUSIV | „Umbra Moscovei” peste „Winter Wonderland”. Firma „paravan” din spatele Târgului de Crăciun al lui Negoiță a fost fondată de un suspect DIICOT # Buletin de București
Rădăcinile controversate ale organizatorului „Winter Wonderland" din Piața Alba Iulia Instituția condusă de Robert Negoiță a decis să ofere peste 2 milioane de lei, fără licitație, unui SRL cu un singur angajat pentru organizarea „Winter Wonderland", târgul de Crăciun din Sectorul 3 mutat din acest an în Piața Alba Iulia, așa cum a arătat Buletin
Acum 24 ore
06:10
În perioada sărbătorilor o parte dintre instituții se închid, timp de mai multe zile. Mai exact, 25, 26 decembrie 2025, 1, 2, 6, 7 ianuarie 2026. Totuși, există și farmacii deschise de Crăciun și Anul Nou. Farmacii deschise de Crăciun și Revelion, pe sector În fiecare Sector vor există farmacii deschise nonstop, după cum urmează: Sectorul
05:20
Când se închid târgurile de Crăciun din Capitală. Trei rămân deschise până în ianuarie # Buletin de București
Săptămâna aceasta se închid târgurile de Crăciun din Piața Constituției și Drumul Taberei. De asemenea, mai sunt puține zile și pentru cele de la Opera Română și din centrul vechi. Nici târgul din Sectorul 4 nu mai stă deschis multă vreme. Sunt și târguri de Crăciun care își vor închide porțile la începutul lui ianuarie.
03:40
Sector 1 | Impozitul pe clădiri crește cu până la 500% pentru 63 de imobile degradate. Ce adrese sunt vizate # Buletin de București
Impozitul pe clădiri va crește cu până la 500% pentru 63 de clădiri neîngrijite din Sectorul 1. Suprataxarea se va aplica începând cu ianuarie 2026, pentru 152 de proprietari, atât persoane fizice, cât și juridice. Inițial, proprietarii au fost somați să facă reparațiile necesare în termen de șase luni de la momentul în care degradările
02:10
VIDEO | Cum arată noul tronson deschis pe autostrada A7, dintre Focșani și Adjud # Buletin de București
Ministerul Transporturilor a făcut luni seara, cu o zi înainte de deschiderea oficială, o simulare a circulației pe noul tronson din autostrada A7. Din 23 decembrie, se poate circula pe drum de mare viteză și între Focșani și Adjud. „Este o simulare de traseu puțin altfel, pentru că, fiind un tronson destul de lung, nu
02:00
Sector 1 | Primăria vrea să plătească eșalonat datoriile istorice către Romprest. Pentru 2025, propune o plată de 18 de milioane de lei. Dacă operatorul nu acceptă, Primăria va achita 30 de milioane de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 vrea să achite eșalonat, timp de trei ani, datoriile istorice pe care le are către Romprest. Operatorul de salubritate a câștigat 140 de procese cu instituția publică și mai are de recuperat 67 de milioane de lei plus penalități de aproape 50 de milioane de lei, potrivit primarului George Tuță. Romprest are
00:50
Ultimele concerte de la West Side Christmas Market. Cine va urca pe scenă în perioada 24 – 27 decembrie # Buletin de București
În perioada 24 – 27 decembrie, vor avea loc ultimele concerte de la West Side Christmas Market, De Crăciun, vizitatorii se vor putea bucura de muzică live și de atracțiile din cadrul evenimentului. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei va rămâne deschis până pe 27 decembrie, aceasta fiind ultima zi. În zilele de sărbătoare
00:30
Maraton de discuţii la Cotroceni, între Nicuşor Dan şi magistraţi. Fost procuror: „De ce să concurăm, dacă se știe cine va fi numit” # Buletin de București
Discuţiile de la Palatul Cotroceni, dintre preşedintele Nicuşor Dan şi foşti sau actuali magistraţi, au ţinut aproximativ opt ore. Printre principalele reclamații ale celor care au acceptat să vorbească public despre problemele din justiție se numără: numiri politice în funcţiile de conducere, dublul standard al Inspecţiei Judiciare sau lipsa transparenţei şi a mecanismelor de control,
Ieri
19:30
Sector 1 | Poliția Locală se mută în Piaţa Mureş, pentru extinderea sistemului de monitorizare video. Ce se întâmplă cu vechiul sediu # Buletin de București
Poliția Locală Sector 1 se va muta în Piața Mureș, la parterul clădirii de pe strada Mureș. nr. 18-24, unde a fost relocată și Direcția de Taxe și Impozite Locale. Vechiul sediu de pe strada Prometeu ar urma să fie ocupat de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, însă după
16:50
Primăriile sectoarelor 5 și 6 anunță că sunt pregătite pentru venirea zăpezii în București # Buletin de București
Primăriile de sector anunță că sunt pregătite pentru venirea zăpezii în București. Astfel, Sectorul 6 a mobilizat 64 de utilaje și 400 de angajați ai Administrației de Salubrizare. Dacă va fi cazul, vor interveni alți 60 de muncitori de la ADPDU, cu 45 de utilaje, potrivit unui comunicat al instituției. Primăria Sectorului 6 precizează că,
16:50
Spitalele din București care vor asigura urgențele de Crăciun. Lista completă # Buletin de București
Nouă unități medicale din Capitală vor asigura urgențele de Crăciun, respectiv în zilele de 25 și 26 decembrie. De asemenea, Direcția de Sănătate publică va avea serviciu de permanentă. Spitalele care vor prelua urgențele de Crăciun sunt: 1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021.599.23.00; 2. Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel:
16:50
Vine zăpada în București. PMB: 500 de utilaje și aproape 2.500 de angajați vor asigura deszăpezirea # Buletin de București
Vine zăpada în București și Primăria Capitalei a transmis într-un comunicat de presă că peste 500 de utilaje și aproape 2.500 de angajați vor asigura deszăpezirea. Prognozele ANM anunță că primii fulgi de nea vor cădea în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Ninsoarea va fi în schimb una blândă, neabundentă. „512 utilaje, majoritatea multifuncționale
16:10
Primăriile de Sector, pregătite pentru venirea iernii. Utilajele așteaptă prima zăpadă # Buletin de București
Primăriile de Sector anunță că sunt pregătite pentru a face față zăpezii, din această iarnă. În Sectorul 6, de exemplu, autoritatea locală are deja pregătite utilajele pentru prima ninsoare. În Sectorul 6, 64 de utilaje și 400 de angajați ai Administrației de Salubrizare Sector 6 sunt gata să intervină. O dată cu ei, dacă va
15:50
Programul Grădinii Zoologice București de Crăciun și Anul Nou este unul special de sărbători, fiind închisă în zilele de Crăciun și Anul Nou. Programul Grădinii Zoologice București este astfel: Reprezentanții instituției recomandă verificarea paginii oficiale Facebook sau a site-ului Grădina Zoologică București, înainte de vizită, pentru posibile modificări. Prețul biletelor la Grădina Zoologică București sunt:
15:50
Vremea se menține închisă, fără soare, de Crăciun în București, anunță meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi scăzute pentru această dată, iar pe timpul nopții de 24 spre 25 decembrie, ploaia s-ar putea transforma în ninsoare. Cum este vremea de Crăciun în București, pe zile Miercuri, 24 decembrie, vor apărea intensificări ale […] The post METEO | Cum este vremea de Crăciun în București. Posibile ninsori slabe appeared first on Buletin de București.
15:40
Programul magazinelor PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov în perioada 25-28 decembrie # Buletin de București
Programul magazinelor PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov în perioada 25-28 decembrie este unul special. Toate sunt închise, mai puțin del situat în Galeriile Titan, care va funcționa în ziua de 27 decembrie, în intervalul orar 09:00-14:00. De asemenea, pe 24 decembrie programul magazinelor PPC Energie va fi unul redus, până la ora 13:00. […] The post Programul magazinelor PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov în perioada 25-28 decembrie appeared first on Buletin de București.
15:20
OFICIAL | Marți se deschide A7 până la Adjud. Şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă până la București # Buletin de București
Marți, 23 decembrie, se deschide A7 până la Adjud. Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă până la București. Noul tronson din Autostrada Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, ar urma să fie dat în trafic de la ora 11:00, a anunțat Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). […] The post OFICIAL | Marți se deschide A7 până la Adjud. Şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă până la București appeared first on Buletin de București.
15:00
OFICIAL | Un nou tronson din A7, inaugurat marţi dimineaţă. Şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Bucureşti la Adjud # Buletin de București
Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la București până la Adjud, începând cu data de 23 decembrie. Un nou tronson din Autostrada Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, ar urma să fie dat în trafic miercuri dimineaţă, de la ora 11:00, anunţă Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii […] The post OFICIAL | Un nou tronson din A7, inaugurat marţi dimineaţă. Şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Bucureşti la Adjud appeared first on Buletin de București.
14:10
Programul pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției, pentru ultima săptămână, include concerte ale mai multor artiști cunoscuți, inclusiv pe 25 și 26 decembrie, Vor avea loc concerte de luni, 22 decembrie, până duminică, 28 decembrie, care este și ultima zi a târgului organizat de Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și […] The post Concerte la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, în ultima săptămână appeared first on Buletin de București.
12:50
ELCEN, despre posibila fuziune cu Termoenergetica: Poate genera riscuri semnificative, inclusiv blocarea investiţiilor # Buletin de București
ELCEN, producătorul de energie controlat de Ministerul Energiei, a reacționat la posibila fuziune cu Termoenergetica, readusă recent în discuție de primarul Ciprian Ciucu, pe fondul dificultăților financiare cu care se confruntă operatorul de distribuţie a agentului termic. Compania a transmis că reorganizarea sistemului de termoficare al Capitalei poate duce la riscuri majore, în lipsa unei […] The post ELCEN, despre posibila fuziune cu Termoenergetica: Poate genera riscuri semnificative, inclusiv blocarea investiţiilor appeared first on Buletin de București.
11:40
METEO | Vremea de Crăciun, în București: temperaturi scăzute, posibile ninsori slable # Buletin de București
Vremea închisă se menține de Crăciun, anunță meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi scăzute pentru această dată, iar pe timpul nopții de 24 spre 25 decembrie, ploaia s-ar putea transforma în ninsoare. Cum este vremea de Crăciun, în București Miercuri, 24 decembrie, vor apărea intensificări ale vântului ce vor continua până în […] The post METEO | Vremea de Crăciun, în București: temperaturi scăzute, posibile ninsori slable appeared first on Buletin de București.
10:30
FOTOGALERIE | Culisele marșului memorial pentru eroii Revoluției, surprinse de fotoreporterii Inquam # Buletin de București
Sute de persoane s-au adunat duminică seară, 21 decembrie, pentru comemorarea celor 1.166 de persoane ucise în timpul Revoluției din 1989. Marșul pentru eroii Revoluției a avut loc în contextul aniversării a 36 de ani de la sângeroasele evenimente ce au marcat căderea regimului comunist din România. Evenimentul a început în Piața Universității, de la […] The post FOTOGALERIE | Culisele marșului memorial pentru eroii Revoluției, surprinse de fotoreporterii Inquam appeared first on Buletin de București.
09:10
Grădina Zoologică București este închisă de sărbători. Programul de Crăciun și Anul Nou # Buletin de București
Grădina Zoologică București este închisă de sărbători. Instituția a anunțat programul, la sfârșitul anului. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Grădina Zoologică București este închisă în următoarele zile: Reprezentanții instituției recomandă verificarea paginii oficiale Facebook sau a site-ului Grădina Zoologică București, înainte de vizită, pentru posibile modificări. Prețul biletelor la Grădina Zoologică București sunt: CITEȘTE ȘI: […] The post Grădina Zoologică București este închisă de sărbători. Programul de Crăciun și Anul Nou appeared first on Buletin de București.
06:00
Curtea de Apel restabilește sechestrul pe averea primarului din Otopeni, după ce a fost ridicat anterior. Acuzat de DNA că a furat 7 milioane de euro, edilul invocă pentru a doua oară într-o lună „lipsa de apărare” # Buletin de București
Magistrații de la Curtea de Apel București au admis miercuri, 17 decembrie, contestația procurorilor anticorupție și au reimpus măsurile asigurătorii asupra averilor inculpaților din dosarul de corupție de la Primăria Otopeni. Decizia este definitivă și vine la scurt timp după ce instanța inferioară, Tribunalul București, dispusese ridicarea sechestrului. În paralel, procesul de fond bate pasul […] The post Curtea de Apel restabilește sechestrul pe averea primarului din Otopeni, după ce a fost ridicat anterior. Acuzat de DNA că a furat 7 milioane de euro, edilul invocă pentru a doua oară într-o lună „lipsa de apărare” appeared first on Buletin de București.
05:50
În primele zile ale anului 2026, pe scenă Teatrului de Operetă „Ion Dacian” se joacă „Voievodul țiganilor”. Reprezentația are loc pe 18 ianuarie de la ora 18:00. „Voievodul țiganilor” este o operetă în trei acte de Johann Strauss-fiul, după un libret de Ignaz Schnitzer. Premiera a avut loc la Theater an der Wien, din Viena, la […] The post „Voievodul țiganilor”, la Teatrul de Operetă, anul viitor appeared first on Buletin de București.
05:50
„Colindăm, justiția să reparăm!” | Protest la Palatul Cotroceni, în ziua consultărilor pe Justiție # Buletin de București
Societatea civilă organizează luni, 22 decembrie un protest, de la ora 9:30, la Palatul Cotroceni: ,,Colindăm, justiția să reparăm!”. Acțiunea are loc în contextul în care Administrația Prezidențială a anunțat discuții extinse cu magistrații. Acțiunea vine în contextul informațiilor despre mecanismele, prin care marile dosare de corupție sunt tergiversate până la prescripție sau sunt blocate. […] The post „Colindăm, justiția să reparăm!” | Protest la Palatul Cotroceni, în ziua consultărilor pe Justiție appeared first on Buletin de București.
05:10
Marile magazine din Capitală își modifică programele de Craciun si de Anul Nou. Magazinele Lidl vor fi închise trei zile în perioada sărbătorilor. Centrele magazinelor Kaufland au ore diferite de funcționare. Magazinele vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025, în prima zi a noului an, […] The post Marile magazine din Capitală au program special, de sărbători appeared first on Buletin de București.
21 decembrie 2025
21:20
Termoenergetica, la un pas de a intra în incapacitate de plată. Ciprian Ciucu anunță că PMB va lua „un împrumut modic de la Guvern” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu susține că „Guvernul ar urma să creeze un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic”, astfel încât Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în ianuarie. Edilul Capitalei s-a întâlnit duminică, 21 decembrie, cu doi dintre colegii de partid: prim-ministrul Ilie Bolojan și Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, pentru a discuta […] The post Termoenergetica, la un pas de a intra în incapacitate de plată. Ciprian Ciucu anunță că PMB va lua „un împrumut modic de la Guvern” appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Amenzi de aproape 12.000 de euro au fost aplicate în noaptea de 19 spre 20 decembrie, pentru autovehiculele cu deficienţe tehnice, de la probleme ale sistemului de frânare la lipsa asigurării obligatorii. Verificările vor continua și în perioada următoare, anunță Brigada Rutieră. Din cele 69 de sancțiuni contravenționale, 15 au fost aplicate pentru modificări ale […] The post Amenzi de aproape 12.000 de euro pentru autovehiculele cu deficienţe tehnice appeared first on Buletin de București.
18:00
Amenzi de aproape 12.000 de euro au fost aplicate în noaptea de 19 spre 20 decembrie, pentru șoferii prinși cu diverse probleme la mașină, de la deficiențe ale sistemului de frânare la lipsa asigurării obligatorii. Verificările vor continua și în perioada următoare, anunță Brigada Rutieră. Din cele 69 de sancțiuni contravenționale, 15 au fost aplicate […] The post Amenzi de aproape 12.000 de euro pentru șoferii cu deficienţe tehnice appeared first on Buletin de București.
14:50
Nicușor Dan anunță referendum pentru justiție: „Dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, CSM va pleca de urgență” # Buletin de București
Președintele României a anunțat că va organiza un referendum în cadrul Corpului Magistraților, cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Nicușor Dan anunța referendum. Va decide soarta CSM Referendumul va avea o singură întrebare, care va decide soarta actualilor membrii ai CSM, a explicat Nicușor Dan, în timpul unei conferințe de presă. „Voi […] The post Nicușor Dan anunță referendum pentru justiție: „Dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, CSM va pleca de urgență” appeared first on Buletin de București.
13:40
Nicușor Dan, la 36 de ani de la Revoluție: „Avem nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent” # Buletin de București
Președintele României a depus o coroană cu flori și s-a înclinat în fața Monumentului Eroilor Revoluției din Piața Universității, cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România. La 36 de ani de la Revoluție, Nicușor Dan a transmis că România are nevoie ca cei vinovați să plătească pentru crimele comise. Peste 1.000 de persoane au […] The post Nicușor Dan, la 36 de ani de la Revoluție: „Avem nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent” appeared first on Buletin de București.
11:50
Sector 4 | Crește taxa specială introdusă de Daniel Băluță, cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică # Buletin de București
Un proiect lansat în dezbatere publică de Primăria Sectorului 4 crește taxa specială de dezvoltare, introdusă de Daniel Băluță anul trecut și aplicată cetățenilor care au autovehicule dar nu și loc de parcare rezidențial. Propunerea este de 9,8% în 2026. Astfel, șoferii fără loc de parcare ar urma să plătească câte 593 lei pentru fiecare […] The post Sector 4 | Crește taxa specială introdusă de Daniel Băluță, cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică appeared first on Buletin de București.
11:50
Programul Catedralei Naţionale de sărbători. Când poate fi vizitată de Crăciun și Revelion # Buletin de București
Programul Catedralei Naţionale de sărbători permite vizitarea acesteia în perioada 24 decembrie-8 ianuarie. Începând cu 9 ianuarie 2026, cel mai mare lăcaș de cult din România va fi din nou închis, pentru continuarea lucrărilor la interior, potrivit basilica.ro. Programul Catedralei Naţionale de sărbători Credincioșii care își doresc să viziteze Catedrala Naţională de sărbători o pot […] The post Programul Catedralei Naţionale de sărbători. Când poate fi vizitată de Crăciun și Revelion appeared first on Buletin de București.
11:50
CET Grivița, datorii de peste 5 milioane de euro. Primăria Sectorului 1 împrumută bani de la Ministerul Finanțelor pentru a le achita # Buletin de București
La final de an, CET Grivița SA, companie publică responsabilă de administrarea termocentralei omonime și aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, are datorii de peste 21 de milioane de lei. Pierderile au fost anticipate încă de la finalul lunii aprilie, când Consiliul Local a aprobat bugetul companiei companiei, care estima venituri de peste 51,3 milioane […] The post CET Grivița, datorii de peste 5 milioane de euro. Primăria Sectorului 1 împrumută bani de la Ministerul Finanțelor pentru a le achita appeared first on Buletin de București.
09:20
Cafeneaua Bdb | Raluca Fișer, președinta Green Revolution, despre Masterplanul Velo: „Atâta vreme cât oamenii sunt civilizați în trafic nu este nevoie să tragem astfel de linii peste tot” # Buletin de București
Capitala are un Masterplan Velo, care prevede construirea a 150 de kilometri de rețea principală de piste de biciclete şi 400 de kilometri de reţea secundară, menită să asigure conexiuni între zonele rezidenţiale şi principalele puncte de interes: locuri de muncă, şcoli, zone comerciale şi instituţii publice. Pentru a afla mai multe despre mersul cu […] The post Cafeneaua Bdb | Raluca Fișer, președinta Green Revolution, despre Masterplanul Velo: „Atâta vreme cât oamenii sunt civilizați în trafic nu este nevoie să tragem astfel de linii peste tot” appeared first on Buletin de București.
05:50
Zilele de dinainte de sărbători aduc vreme închisă, anunță meteorologii. Temperaturile se păstrează, însă, ridicate pentru această perioada. Sunt posibile și precipitații mixte, în preajma Crăciunului. Luni, 22 decembrie, valorile termice se vor menține ușor peste normele perioadei. Norii vor persista în mare parte a intervalului și vor fi condiții de ploaie slabă sau burniță. […] The post METEO | Vreme închisă, înainte de sărbători, cu ceață și ploaie slabă appeared first on Buletin de București.
