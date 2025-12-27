Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure
Digi24.ro, 27 decembrie 2025 07:10
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, în timp ce industria şi piaţa internă, dominate din ce în ce mai mult de China, se deteriorează, arată o analiză EFE.
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefonice separate: cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice şi cu cele mai recente detalii ale discuţiilor cu partea americană, anunţă Administraţia Prezidenţială de la Kiev. De asemenea, le-a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
Șase răniți, dintre care unul grav, la Târgu Mureș, într-un accident rutier produs noaptea trecută # Digi24.ro
Şase persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs sâmbătă noaptea, în municipiul Târgu Mureş.
Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate care le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului, transmite CNBC.
Specialist în economie Adrian Codîrlașu: „Din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă în 2026” # Digi24.ro
România este singurul stat european pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în 2026. Este vorba despre 0,9% scădere, potrivit unui studiu privind trendurile salariale, iar despre această situație, nu tocmai bună pentru români, Digi 24 a discutat cu specialistul în economie Adrian Codîrlașu, președintele CFA România. În opinia acestuia, din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă, chiar dacă se va îmbunătăți situația, în sensul că pierderea de putere de cumpărare va fi mai mică.
Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu.
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent # Digi24.ro
Noua strategie de securitate națională a SUA marchează o cotitură istorică semnificativă. Aceasta mută accentul de la suprapopularea globală la îngrijorările legate de declinul populației în lumea occidentală. Împreună cu criticile reînnoite la adresa slăbiciunilor militare ale Europei, strategia actualizează narațiunile antieuropene de lungă durată, scrie Roman Birke, profesor asistent de istorie europeană modernă la Universitatea din Dublin, în The Conversation.
Cum să scapi de cadourile de Crăciun care nu îți plac, fără să afle nimeni. Sfaturi de la specialiști # Digi24.ro
Cu toții am primit cel puțin un cadou de Crăciun care nu a fost pe gustul nostru - un pulover care nu se potrivește, un ornament sau un parfum care nu ne place. Nu toate cadourile sunt primite cu încântare, așa că, în loc să le ascundem în spatele unui dulap, o analiză BBC arată cum putem scăpa de ele fără a face pe nimeni să se simtă prost.
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina # Digi24.ro
Viziunea lui Vladimir Putin asupra unei „lumi multipolare” a fost piatra de temelie a politicii externe a Rusiei încă de la celebrul său discurs de la München din 2007. Afirmând că dominația SUA este în declin și că Rusia este destinată să joace un rol special în noua ordine internațională, acest concept ajută la explicarea apelurilor repetate ale lui Putin la o „nouă Yalta” și a criticilor sale regulate la adresa „Occidentului colectiv”. Însă, potrivit analistului politic Anton Barbașin, acest concept nu reușește să explice acțiunile concrete ale Rusiei pe scena mondială, în special în ceea ce privește invazia pe scară largă a Ucrainei, scrie Meduza.io.
De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor # Digi24.ro
După ce a petrecut săptămâni întregi acuzând guvernul nigerian că nu a reușit să combată persecuția creștinilor, Donald Trump a anunțat o serie de atacuri asupra țării africane în ziua de Crăciun. Atacurile, care vizează militanții Statului Islamic din nordul țării, marchează cea mai recentă intervenție militară în străinătate a lui Trump, care a promis în campania electorală din 2024 că va scoate SUA din „războaiele nesfârșite” care durează de zeci de ani, scrie The Guardian într-un articol în care încearcă să explice cum s-a ajuns la această situație și care sunt interesele SUA.
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan. Lista completă a prenumelor celebrate pe 27 decembrie # Digi24.ro
Ziua Sfântului Ștefan este o sărbătoare încărcată de semnificații spirituale și tradiționale. În această zi, românii sărbătoresc persoanele cu numele Ștefan și Ștefania, precum și derivatele acestora.
Planul lui Trump pentru un portavion contravine unor decenii de strategie navală și schimbări tehnologice în SUA. Experții l-au descris drept un „proiect de prestigiu”, un „magnet pentru bombe” și au spus c
Un an de la tragedia Jeju Air: raportul privind ce s-a întâmplat de fapt întârzie, familiile victimelor nu mai au încredere în anchetă # Digi24.ro
Ancheta sud-coreeană privind prăbușirea avionului Jeju Air, care a provocat moartea a 179 de persoane, nu va respecta termenul de un an pentru publicarea raportului privind progresul anchetei, au declarat doi oficiali, în timp ce rudele victimelor, frustrate, continuă să ceară răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 29 decembrie 2024, scrie Reuters.
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri” # Digi24.ro
Data de 27 decembrie este dedicată praznicului Sfântului Ștefan, primul martir creștin. După festivitățile și vizitele din ziua de Crăciun, această zi rămâne un prilej pentru odihnă și petrecerea timpului alături de familie, menținând armonia și legăturile comunitare.
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment # Digi24.ro
Timothy Shultz, un american care a câștigat la loto 28 de milioane de dolari în 1999, când avea 21 de ani, spune că există riscul de a da faliment în câțiva ani, în ciuda unui asemenea câștig. El a pus la punct un plan care să-l ajute să nu devină unul dintre câștigătorii nefericiți care, în cele din urmă, pierd totul, relatează Business Insider.
Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut # Digi24.ro
Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metrou din Paris de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, relatează AFP.
Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a anunţat vineri că aşteaptă al doilea copil, o fetiţă care se va naşte în luna mai, relatează Reuters.
Moștenitorul averii lui Warren Buffett se alătură poliției ucrainene în eforturile de evacuare și donează vehicule blindate # Digi24.ro
Omul de afaceri și filantropul american Howard Buffett a vizitat o zonă situată la doar 40 de kilometri în spatele liniei frontului, unde bombardamentele continue amenință viețile civililor, relatează TVPWorld.
Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze” # Digi24.ro
Președinții Karol Nawrocki și Donald Trump au purtat vineri o conversație telefonică axată pe relațiile transatlantice, securitatea regională și războiul în curs din Ucraina. Discuția s-a concentrat în special pe progresul negocierilor de pace, relatează TWP World.
Moarte suspectă în anturajul lui Putin. Fostul viceministru al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit la vârsta de 56 de ani # Digi24.ro
Un general important al armatei ruse a murit chiar de Crăciun. Informația a fost confirmată de agenția oficială de presă Tass. Iuri Sadovenko a murit la vârsta de 56 de ani, pe 25 decembrie, la Moscova, scrie Tass, citând o sursă din anturajul militarului. Moartea subită a colonelului-general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării, se înscrie într-un șir tot mai lung de decese suspecte în rândul elitelor politice, militare și economice ale Federației Ruse, scrie cotidianul.md.
Avertisment din partea specialiştior în securitate cibernetică. Cum profită atacatorii de sezonul sărbătorilor de iarnă # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, vineri, că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump s-a autoproclamat, vineri, arbitrul suprem al oricărui acord de pace dintre Ucraina și Rusia, într-un interviu acordat publicației Politico.
Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut # Digi24.ro
WhatsApp acuză autoritățile ruse că încearcă să priveze milioane de oameni de dreptul lor la comunicare privată, scrie Euronews Italia, în contexul în care Roskomnadzor a susținut că mesageria este folosită pentru activități ilegale.
China a transformat o navă civilă de marfă într-o platformă militară de lansare a rachetelor. „Putem vedea un nou Pearl Harbor” # Digi24.ro
Recent, Ministerul Apărării din Taiwan a prezentat o camionetă civilă echipată cu un lansator de rachete antitanc AGM-114 Hellfire, un catarg telescopic și senzori optronici. Ideea este de a oferi o capacitate de atac mobilă și greu de detectat pentru a întări apărarea coastelor insulei, dacă este necesar.
Dosar penal pentru tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut # Digi24.ro
Un dosar penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut.
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa” # Digi24.ro
Moscova ar putea staționa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete în toată Europa, au descoperit doi cercetători americani studiind imagini din satelit, relatează Reuters.
Putin se teme de o revoluție decembristă, precum țarii, acum două secole. „Din scânteie va izbucni o flacără” # Digi24.ro
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse - decembriştii - de a pune capăt autocraţiei în ţara lor. Ca şi în cazul centenarului Revoluţiei Bolşevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, expert în arta conspiraţiei, a ignorat comemorarea pentru a nu permite ca nemulţumirea în creştere faţă de războiul din Ucraina să se traducă într-o nouă revoltă, scrie EFE într-un comentariu preluat de Agerpres.
Cel mai recent sondaj din Franța arată care mai este cota de încredere a preşedintelui Emmanuel Macron # Digi24.ro
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri, relatează AFP.
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad. „Invadatorii suferă pierderi semnificative” # Digi24.ro
Forțele ucrainene mențin liniile defensive în Mîrnohrad, regiunea Donețk, acolo unde rușii continuă să pună presiune. Pentru a descuraja invadatorii ruși, apărarea orașului a fost întărită cu forțe și resurse suplimentare, informează Ukrinform.
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele de localnici # Digi24.ro
Nicușor Dan a ales să-și petreacă Crăciunul alături de familie în județul Brașov. Președintele a vizitat și satul bunicilor săi, Ileni, unde a mers la muzeu împreună cu fiica sa.
Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online” # Digi24.ro
Pavel Durov, fondatorul Telegram, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că încearcă să transforme UE într-un „gulag digital” prin restricții impuse giganților tehnologici, relatează The Times.
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități” # Digi24.ro
Egiptul s-a alăturat vineri Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerpres.
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace: „Minimul necesar” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.
Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta în urma audierilor, acesta fiind deja reţinut de poliţişti şi urmând să fie prezentat sâmbătă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, a informat vineri Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman.
Furtună pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o maşină cu trei persoane, la Sinaia, din cauza vântului puternic # Digi24.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025: Urări și felicitări pentru sărbătoriții din a treia zi de Crăciun # Digi24.ro
Sfântul Ștefan, sărbătorit pe 27 decembrie, este cinstit drept primul martir al creștinătății și un simbol al credinței neclintite. Am pregătit o listă cu cele mai frumoase mesaje și felicitări pentru sărbătoriți, menite să aducă bucurie, emoție și căldură în inimile celor dragi.
În plin avânt al mașinilor electrice, un constructor american reînvie un motor V8 de 5,7 l și nu mai poate face față comenzilor # Digi24.ro
Autovehiculele electrice și-au luat un avânt substanțial în ultimii ani, dar este posibil ca elanul căpătat să se disipe în fumul motoarelor cu ardere internă. În Statele Unite un producător auto a avut inspirația să propună pe unul dintre modelele sale un propulsor V8 de 5,7l, la care renunțase, iar succesul a luat pe toată lumea prin surprindere.
Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră” # Digi24.ro
Moscova și Washingtonul sunt mai aproape de rezolvarea conflictului ucrainean. Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, în cadrul emisiunii „60 de minute” de pe postul de televiziune Rossiya-1.
Pentru ucraineni, orașul Pokrovsk din estul țării, distrus de război, unde trupele sunt angajate în lupte cu rușii în această perioadă de Crăciun, evocă asocieri cu una dintre cele mai durabile moșteniri culturale ale țării lor: „Colindul clopoțeilor”.
2026, anul de calibrare pentru 2027. Irineu Darău, despre misiunea Guvernului: „Să punem cărămizile viitoarei dezvoltări” # Digi24.ro
Irineu Darău a declarat vineri, 26 decembrie, la Digi24, că 2026 „va fi în continuare greu”, descriind viitorul an drept unul de „calibrare”. Totuși, noul ministru al Economiei a punctat: „Cred, așa cum a fost spus de la instalarea guvernului, că aceasta este misiunea guvernului: maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”.
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal” # Digi24.ro
Noul ministru al economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc compabiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu Darău: „Culegem roadele otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu” # Digi24.ro
Invitat la Digi24, noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a fost întrebat despre sentimentul urgenței României în ceea ce privește înarmarea și dacă țara noastră întârzie în această privință din cauza faptului că contractele sunt negociate de Ministerul Apărării, dar producția este la Ministerul Economiei. Oficialul a explicat că lentoarea provine și din faptul că, în trecut, nu a existat o calitate competitivă.
Migranți din zona Orientului Mijlociu care au intrat fraudulos în România au fost descoperiți de polițiștii din Constanța # Digi24.ro
Paisprezece persoane din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan au fost găsite de polițiștii de frontieră pe 25 decembrie, între localitățile Negru Vodă și Cerchezu din Constanța. Potrivit poliției de frontieră, niciuna dintre cele paisprezece persoane nu avea documente valabile și nu îndeplinea condițiile legale de intrare în România.
Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată # Digi24.ro
Luptătorii unității speciale Primari (Fantomele) a Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) au distrus un lansator rus S-300V și alte ținte de mare valoare în Crimeea ocupată temporar.
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră” # Digi24.ro
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că „omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinați cu forță letală.
Recomandările Salvamon pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi # Digi24.ro
Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte în zilele următoare să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea, valabile pentru zonele situate la altitudini mari.
Două persoane, ucise în nordul Israelului. Ministrul Apărării a ordonat un atac împotriva satului de unde e originar atacatorul # Digi24.ro
Cel puțin două persoane au murit vineri într-un atac cu cuțitul și un altul cu mașina în nordul Israelului, a declarat poliția israeliană. Ambele victime au murit din cauza rănilor, iar presupusul atacator cu mașina, un rezident din Cisiordania ocupată, a fost rănit și internat în spital. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a ordonat rapid represalii militare asupra orașului natal al suspectului.
Israelul a devenit prima țară care recunoaște Republica Somaliland ca stat independent, la mai bine de trei decenii după ce s-a separat de Somalia, informează Times of Israel.
Carambol cu 10 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. A fost activat planul roșu de intervenție # Digi24.ro
Un carambol a avut loc vineri, 26 decembrie, pe Drumul Expres Craiova - Pitești (DX 12), în care au fost implicate 10 autoturisme. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a activat planul roșu de intervenție. Trei persoane necesită îngrijiri medicale, potrivit ISU.
