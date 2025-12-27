Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut

15:40

O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde în timpul unui test de levitaţie magnetică, a relatat vineri postul de televiziune de stat CCTV.