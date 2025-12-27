„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Golazo.ro, 27 decembrie 2025 12:50
Presa din Ungaria l-a contrazis pe Ionel Ganea (52 de ani), după ce acesta a declarat că fiul său, George (26 de ani) a plecat de la Ujpest pentru că era român.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
13:10
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, amintit de un tehnician englez important, Roy Hodgson, care s-a retras, deși mai tânăr decât el
Acum o oră
12:50
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!” # Golazo.ro
Presa din Ungaria l-a contrazis pe Ionel Ganea (52 de ani), după ce acesta a declarat că fiul său, George (26 de ani) a plecat de la Ujpest pentru că era român.
Acum 2 ore
12:10
„S-a pripit când a ales FCSB” Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB.
11:50
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a transmis un avertisment pentru Octavian Popescu (23 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).
Acum 4 ore
11:20
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului # Golazo.ro
România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B
11:10
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal # Golazo.ro
La finalul anului 2024, Gigi Becali a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat. Patronul FCSB a candidat pe listele AUR și a câștigat un loc în Camera Deputaților. De atunci, a avut o singură luare de cuvânt în plen.
10:20
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el” # Golazo.ro
Agentul Florin Vulturar a vorbit despre posibila plecare a lui Florin Tănase (30 de ani) de la FCSB, în această iarnă.
Acum 6 ore
09:20
„Vrei să devii președinte?” Legenda fotbalului african a driblat răspunsul: „E întrebarea care îmi creează 99% din probleme” # Golazo.ro
Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a răspuns zvonurilor legate de o presupusă candidatură pentru președinția țării.
Acum 24 ore
22:50
Egipt merge în optimi „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie la Cupa Africii! Salah, din nou decisiv # Golazo.ro
Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie a Cupei Africii.
22:50
Dortmund vrea să transfere de la City Nemții vor să-l aducă în Bundesliga pe unul dintre cei mai promițători jucători ai „cetățenilor” # Golazo.ro
Borussia Dortmund ar fi intrat în cursă pentru semnătura lui Oscar Bobb (22 de ani), mijlocașul lui Manchester City.
22:20
„Să-l transferăm pe Mbappe!” Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal # Golazo.ro
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a dat lovitura de Crăciun, după ce a câștigat premiul loteriei în valoare de 468 de milioane de euro.
22:00
Louis Munteanu, pedepsit Ce sancțiune dură ar fi primit golgheterul CFR-ului, după ce a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, va fi amendat cu 2.100 de euro, echivalentul a 10% din salariul său, după ce s-a afișat purtând tricoul celor de la FCSB.
21:30
Îl exclud pe courtois Atletico îl va șterge de pe „Aleea Legendelor” pe portarul marii rivale # Golazo.ro
Atletico Madrid va schimba plachetele dedicate foștilor fotbaliști, din fața stadionului Metropolitano.
21:30
„Trebuie schimbate multe” A revenit după 16 ani la Dinamo și s-a apucat de treabă: „Sper să creștem nivelul” # Golazo.ro
Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după o pauză de 16 ani și a oferit primele sale impresii despre club.
21:10
„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie” # Golazo.ro
Alan Shearer (55 de ani), fostul mare atacant englez, a criticat decizia Premier League de a programa un singur meci de Boxing Day.
20:50
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost inclus în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025.
20:30
La un pas de istorie Selecționata antrenată de un român visează cu ochii deschiși la calificarea în optimile Cupei Africii # Golazo.ro
Zimbabwe, selecționată antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), visează la calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după 1-1 cu Angola.
20:10
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare” # Golazo.ro
Fiii lui Diogo Jota se vor număra printre copiii care vor intra pe teren de mână cu jucătorii înainte de Liverpool - Wolves.
19:50
„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, neagă categoric posibilitatea ca Louis Munteanu (23 de ani) să semneze cu FCSB.
19:20
Cum făcea Eric bani în Brazilia VIDEO. La 16 ani era la Flamengo, dar mergea și la muncă: „Mă făceau «maimuță» până am început să fac bani # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL cum reușea să facă rost de bani pentru a ieși cu iubita în oraș.
19:00
„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, din cauza afacerilor.
18:20
Cu gândul la Mondial Cum se pregătește Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci” # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) și-a setat obiectivul de a arbitra meciuri de la Campionatul Mondial 2026.
18:00
Contra, premiat în Qatar Tehnicianul român a fost desemnat antrenorul ultimelor două luni # Golazo.ro
Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al-Arabi, a fost desemnat antrenorul lunilor octombrie și noiembrie în Qatar.
17:50
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii” # Golazo.ro
În ultimele zile ale mandatului său, președintele ANS, Bogdan Matei, a transmis un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro despre situația tensionată de la CS Olimpia București.
16:50
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce Louis Munteanu (23 de ani), a fost pozat în tricoul echipei FCSB, la un meci amical.
16:30
Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea reveni în Italia, la Juventus, după ce Marco Ottolini (45 de ani) a revenit la clubul din Torino.
15:50
Cu cine joacă U Craiova Liderul din Liga 1 a anunțat ce adversare va avea în cantonamentul din Turcia # Golazo.ro
Universitatea Craiova va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026.
15:20
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă după ce a aflat că Louis Munteanu a purtat tricoul celor de la FCSB.
14:30
Transferuri de marcă Medaliata de la CM 2025 a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare” # Golazo.ro
Marie-Helene Sajka (28 de ani), interul dreapta al naționalei Franței, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea. La echipa din Liga Florilor a ajuns și Sarah Dekker (24 de ani), componentă a naționalei Țărilor de Jos.
13:50
Adio Boxing Day Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul # Golazo.ro
Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.
Ieri
13:00
Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj, surprins în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a fost surprins în tricoul celor de la FCSB, formație care l-a dorit insistent.
12:40
„Ne luptăm cu fiare!” Mihaela Cambei, despre anevoiosul drum spre performanță: „Ridicăm tone! Dureri, accidentări” # Golazo.ro
Halterofila Mihaela Cambei (23 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge în elita mondială.
12:00
„O mulțime de reguli stupide!” Răbufnirea unei finaliste de Grand Slam: „Am jucat accidentată!” + Cere mai mulți bani: „Doar unul din 200” # Golazo.ro
Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA) și-a exprimat nemulțumirile cu privire la ce se întâmplă în tenis. Jucătoarea din Cehia indică mai multe „reguli stupide” ale WTA și cere premii mai mari.
11:20
„Un fel de sufocare reglabilă” Sportivul purta un dispozitiv controversat în momentul în care a fost găsit mort în camera de hotel # Golazo.ro
Ies la iveală noi detalii cu privire la moartea surprinzătoare a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken (27 de ani).
10:50
„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fost jucător de la Villarreal, Getafe și Real Sociedad, a analizat situația lui Andrei Rațiu (27 de ani).
10:10
Istvan Kovacs, în elita mondială Poziția ocupată de român în topul celor mai buni arbitri din 2025 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025. Locul ocupat de român, în rândurile de mai jos. Ancheta a fost realizată de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.
09:10
„Nu mai vreau să știu nimic de fotbal” Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici” # Golazo.ro
Felipe Caicedo (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona SC (Ecuador), vrea să se retragă după ce Mario Pineida, coechipierul său, a fost ucis.
25 decembrie 2025
22:30
Cârțu nu regretă alegerea Motivul pentru care a renunțat la cariera de antrenor: „Știi care e avantajul?” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, a vorbit despre motivul pentru care a ales să renunțe la cariera de antrenor.
22:20
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a vorbit despre posibilitatea ca unul dintre cei doi fii ai săi să reprezinte România într-o bună zi.
22:00
Inter dorește să îl împrumute pe Federico Chiesa (28 de ani), jucătorul celor de la Liverpool.
21:40
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri! S-a întors toul împotriva # Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu Dan Nistor (37 de ani), atunci când se afla pe banca celor de la FC Dinamo.
21:30
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă” # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacanul lui Manchester City, a postat o fotografie pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor cum își ține sub control greutatea în această perioadă.
21:00
Presa din Cipru a fost șocată de salariul pe care Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB îl încasează.
20:50
Zidane, spectator de lux Și-a susținut din tribune fiul la Cupa Africii » De ce a lăsat Franța pentru țara bunicului # Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) a asistat din tribunele stadionului Prince Moulay Hassan, din Maroc, la meciul Algeria - Sudan (3-0), din cadrul Cupei Africii pe Națiuni, pentru a-l urmări pe fiul său, Luca (27 de ani).
20:30
Manchester City, în pole-position „Cetățenii” sunt în negocieri avansate cu noua vedetă din Premier League: „Este extraordinar” # Golazo.ro
Manchester City se află în discuții avansate cu Antoine Semenyo (25 de ani), atacantul celor de la Bournemouth.
20:00
Crăciunul fotbalului românesc FOTO. Cum au ales vedetele din Liga 1 să petreacă de sărbători # Golazo.ro
Pauza competițională le-a oferit jucătorilor din Liga 1 prilejul de a petrece Crăciunul alături de cei dragi.
19:40
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice” # Golazo.ro
Mikloș Zoltan (50 de ani), membru al Camerei Deputaților din partea UDMR, cere sancțiuni aspre împotriva suporterilor care scandează lozinci xenofobe la adresa comunității maghiare din România, dar și cluburilor pe care le susțin aceștia.
19:30
Boicot la CM 2026?! Motivul pentru care iranienii refuză să joace meciul cu Egipt » Cum a reacționat FIFA # Golazo.ro
Mehdi Taj, Președintele Federației de Fotbal de la Teheran, se opune ca naționala Iranului să joace meciul cu Egipt, de la Cupa Mondială 2026.
19:10
Mesaj pentru Politic Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist # Golazo.ro
Fanii celor de la FCSB au publicat o scrisoare de încurajare pentru Dennis Politic (25 de ani).
19:00
„Turcii nu rup gura târgului” Victor Pițurcă pariază pe România la barajul CM 2026: „Poate oamenii cred că vorbesc ca să mă aflu în treabă” # Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al „tricolorilor”, a vorbit despre duelul din semifinala barajului pentru CM 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.