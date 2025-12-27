Nou scandal de corupție la Kiev. Anchetatorii au fost împiedicați să percheziționeze sedii guvernamentale
Aktual24, 27 decembrie 2025 14:50
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, citată de Agerpres. NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului” […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
14:50
Nou scandal de corupție la Kiev. Anchetatorii au fost împiedicați să percheziționeze sedii guvernamentale # Aktual24
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, citată de Agerpres. NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului” […]
14:40
A fost ucis liderul rușilor care luptă de partea Ucrainei. El era comandantul Corpului Voluntarilor Ruși # Aktual24
Fondatorul și liderul Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), o unitate paramilitară care luptă alături de armata ucraineană, a fost ucis în timpul unei misiuni de luptă pe frontul din Ucraina, a anunțat gruparea sâmbătă, pe canalele sale publice. Potrivit Moscow Times, Denis Kapustin, în vârstă de 41 de ani, a murit în noaptea de sâmbătă spre […]
Acum o oră
14:10
Toți străinii care intră în SUA sunt fotografiați și le sunt colectate date biometrice: ”Preocupări legate de securitatea naţională” # Aktual24
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează EFE. Regulamentul, anunţat în octombrie, permite DHS să […]
Acum 2 ore
13:50
Nemaivăzut într-o țară musulmană: mulțimi de oameni mulțumesc Israelului și flutură steaguri israeliene – VIDEO # Aktual24
Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile orașului Hargeisa din Somaliland, vineri seară, fluturând steaguri israeliene și lansând focuri de artificii, după ce Israelul a devenit primul stat membru al Organizației Națiunilor Unite care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Imagini video distribuite în spațiul public arată sute de persoane adunate în […]
13:30
Chiar și Elveția se teme că ar putea fi atacată: ”Există mai multe ţări neutre care erau neînarmate şi au fost atrase în război” # Aktual24
Elveţia nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă şi trebuie să îşi sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creştere din partea Rusiei, a declarat şeful forţelor armate ale ţării alpine, Thomas Suessli, informează sâmbătă Reuters, citată de Reuters. Ţara este pregătită pentru atacuri ale „actorilor nestatali” asupra infrastructurii critice şi […]
Acum 4 ore
12:10
Dezastrele climatice provocate de încălzirea globală în 2025 au costat omenirea peste 120 de miliarde de dolari # Aktual24
Valuri de căldură, incendii de vegetație, secete și furtuni au provocat pagube economice de peste 122 de miliarde de dolari doar prin cele 10 cele mai costisitoare evenimente din 2025, potrivit raportului anual „Counting the Cost 2025” al ONG-ului britanic Christian Aid. Raportul, citat de The Guardian, subliniază că aceste dezastre nu sunt „naturale”, ci […]
11:50
O barcă a faraonului Cheops va fi asamblata la Marele Muzeu Egiptean sub privirile vizitatorilor # Aktual24
O barcă aparținând faraonului egiptean Cheops este asamblată la vedere, în sala de expoziții a Marelui Muzeu Egiptean. Personalul a început asamblarea bărcii din lemn de cedru, una dintre cele două găsite care aparțin acestui faraon, sub privirile a zeci de vizitatori. Asamblarea bărcii lungi de 42 de metri, care se află lângă geamăna sa […]
11:40
Ocupanții ruși au dus la Moscova toate operele de artă din muzeele din Mariupol și au transformat edificiile în centre de propagandă pro-Kremlin # Aktual24
Autoritățile de ocupație ruse au transformat muzeele din Mariupol în instrumente de propagandă, înlocuind artefacte istorice valoroase cu expoziții care glorifică invazia și militanții separatiști, potrivit Consiliului Local al orașului, citat de agenția UNN. Înainte de războiul la scară largă, colecțiile muzeelor includeau circa 60.000 de obiecte. După bombardamentele care au provocat incendii, exponatele supraviețuitoare […]
11:20
Prima oaie din India, editată genetic, a împlinit recent un an, iar cercetătorii care au dezvoltat-o spun că este sănătoasă. Născută pe 16 decembrie anul trecut în Kashmirul administrat de India, oaia a fost numită Tarmeem – cuvântul arab pentru modificare sau editare. Tarmeem locuiește într-un țarc privat la Universitatea Agricolă Sher-e-Kashmir din principalul oraș […]
11:10
Se mai miră cineva? Donald Trump a încredințat „reginei coafezelor” controlul asupra emiterii pașapoartelor și aprobării vizelor pentru SUA # Aktual24
Președintele Donald Trump a numit-o pe Mora Namdar, o avocată de origine iraniană și proprietară a unui lanț de saloane de înfrumusețare, în funcția de asistent al secretarului de stat pentru afaceri consulare. Această poziție îi oferă celei supranumite de media americane, mai în glumă, mai în serios, „regina coafezelor”, controlul asupra emiterii pașapoartelor americane […]
Acum 6 ore
10:40
Kim Jong Un laudă alianța cu Rusia în mesajul de Anul Nou transmis lui Putin: „Am împărțit sângele, viața și moartea în aceleași tranșee” # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis un mesaj de felicitare de Anul Nou președintelui rus Vladimir Putin, subliniind consolidarea alianței bilaterale prin cooperarea militară în războiul din Ucraina. Agenția oficială de presă nord-coreeană KCNA a publicat sâmbătă mesajul în care Kim descrie anul 2025 ca fiind „un an cu adevărat semnificativ” pentru relațiile dintre […]
10:40
Un adolescent din Illinois, SUA, a doborât un record mondial Guinness construind o replică a Turnului Eiffel, înaltă de 5,2 metri, din aproximativ 20.000 de scobitori. Eric Klabel, rezident în Naperville, a spus că de la o vârstă fragedă a fost interest de construcții datorită tatălui său, care este inginer civil, potrivit UPI. „Când eram […]
10:30
Episcopia Londrei a declarat că aproximativ 700 de persoane și animalele lor de companie au umplut Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Holland Park pentru concertul anual „Colinde cu animale de companie”. Eparhia a declarat că la concertele desfășurate cu casa închisă, duminică și luni seara, au participat aproximativ 700 de animale de companie și pe […]
10:10
Un robot care joacă badminton, dezvoltat de o companie chineză, a doborât un record mondial Guinness, completând 1.452 de schimburi de mingi cu ajutorul unora dintre cei mai buni jucători umani din țară. Robotul, dezvoltat de compania de tehnologie Zhejiang Shenchen Kaidong, a jucat împotriva unora dintre cei mai buni jucători de badminton din China […]
10:10
„Înțelepciunea rusească”: Atacul de noaptea trecută a lăsat o treime din locuitorii Kievului fără căldură, în condițiile în care temperatura a coborât la minus 5 grade Celsius # Aktual24
Capitala Ucrainei a fost lovită de un atac aerian combinat rusesc în noaptea de 26 spre 27 decembrie, care a provocat pagube majore infrastructurii energetice și a lăsat aproape o treime din oraș fără căldură, în plină iarnă geroasă. Primarul Vitali Klitsciko a anunțat pe Telegram că, în urma bombardamentului cu drone Shahed, rachete de […]
10:00
Malaga, Sevilla și Cadiz, laolaltă într-un oraș din Australia. Cum a definit un naufragiu identitatea unui oraș # Aktual24
Pe îndepărtata coastă vestică a Australiei, la aproximativ 200 de kilometri nord de Perth, se află micul oraș pescăresc Cervantes, un loc ale cărui indicatoare stradale aduc mai puțin cu Australia de Vest rurală și mai mult cu un tur al Spaniei. Cu puțin peste 500 de locuitori, Cervantes a devenit o curiozitate culturală datorită […]
09:40
Thailanda și Cambodgia au convenit încheierea unui armistițiu imediat, fără să mai ceară și părerea lui Donald Trump # Aktual24
Thailanda și Cambodgia au semnat sâmbătă un acord de armistițiu imediat, punând capăt săptămânilor de confruntări armate intense la frontieră, cele mai grave din ultimii ani între cele două țări vecine din Asia de Sud-Est. Acordul, semnat de ministrul apărării thailandez Natthaphon Narkphanit și omologul său cambodgian Tea Seiha, prevede încetarea focului începând de la […]
09:10
„Ortodoxul” Putin a lovit din nou: cinci răniți și multe blocuri distruse după un atac rusesc masiv cu rachete și drone asupra Kievului, în a doua zi de Crăciun # Aktual24
Capitala Ucrainei a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia în noaptea de 26 spre 27 decembrie, provocând panică în rândul locuitorilor și pagube în mai multe cartiere. Primarul Vitali Klitsciko a raportat că cinci persoane au fost rănite, dintre care patru au fost spitalizate. Atacul a început în primele […]
Acum 8 ore
09:00
O lege din Hawaii, care urmează să intre în vigoare la începutul noului an, interzice hrănirea pisicilor fără adăpost pe proprietățile comitatului. Este un efort de a proteja speciile native, cum ar fi o gâsca „nene”, pe cale de dispariție, de un superprădător introdus pe insule de către europeni în secolul al XVIII-lea. Nu este […]
08:40
Locuitorii unui sat pașnic din Nigeria, îngroziți după ce fragmente dintr-o rachetă americană lansată contra taberelor ISIS au căzut aproape de singurul dispensar din regiune # Aktual24
La o zi după ce resturi dintr-o muniție lansată de Statele Unite au căzut în satul lor, locuitorii din Jabo, un mic sat agricol din nord-vestul Nigeriei (statul Sokoto), trăiesc un adevărat coșmar de frică și incertitudine. Incidentul, relatat de CNN și alte surse internaționale, a avut loc în noaptea de Crăciun, 25 decembrie 2025, […]
08:40
Globul din Times Square din acest an va avea o tematică patriotică, dând startul evenimentelor prilejuite de cea de-a 250-a aniversare a națiunii # Aktual24
După ce globul de cristal va coborî în ajunul Anului Nou în New York City, acesta se va ridica din nou, strălucind în roșu, alb și albastru pentru a inaugura anul 2026 și a da startul evenimentelor prilejuite de cea de-a 250-a aniversare a națiunii. Accentele patriotice din Times Square din acest an, inclusiv o […]
08:20
Hotelul Walled Off din Betleem, conceput de artistul anonim Banksy și faimos pentru că oferă „cea mai urâtă priveliște din lume”, s-a redeschis pentru oaspeți după ce a fost închis timp de mai bine de doi ani. Hotelul tip boutique, construit aproape de bariera de separare israeliană și la 500 de metri de punctul de […]
08:10
„Zelenski nu are nimic până când nu îmi dau eu acordul”, afirmă Donald Trump, după ce președintele ucrainean a lansat noi propuneri pentru încheierea păcii # Aktual24
Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, președintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu își va da ”acordul”. Șeful statului ucrainean ”nu are nimic până când nu […]
Acum 24 ore
23:30
Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicității vineri, relatează AFP, preluată de Agerpres. Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune […]
23:10
Rusia ar plasa noile rachete hipersonice Oreșnik la o fostă bază aeriană aflată la aproximativ 307 km est de capitala Belarusului # Aktual24
Moscova va staționa probabil noile rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară Oreșnik la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o evoluție care ar putea consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete în Europa, au descoperit doi cercetători americani după studierea imaginilor din satelit. Evaluarea cercetătorilor se aliniază în general cu constatările serviciilor de informații […]
22:40
Președintele Somaliland a efectuat o vizită secretă în Israel cu două luni înainte de recunoașterea statului # Aktual24
Președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a efectuat o vizită secretă în Israel în octombrie, und es-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, directorul Mossadului, David Barnea, și ministrul Apărării, Israel Katz. Informația vine în contextul în care Israelul devine prima țară care recunoaște Somalilandul, o independență a Somaliei, ca stat independent, potrivit The Times of Israel. […]
22:20
Protestele fermierilor greci continua. Intenționează să intensifice blocajele pe drumuri și la punctele de trecere a frontierei # Aktual24
Fermierii greci, care protestează față de întârzierile în plățile subvențiilor de către Uniunea Europeană și a altor nemulțumiri și-au semnalat intenția de a menține blocajele rutiere, în timp ce analizează următorii pași în mobilizările lor. Reprezentanții fermierilor din Malgara, la vest de Salonic, iau în considerare blocarea drumului spre Atena la stația de taxare începând […]
22:10
Mai multe femei au fost atacate, vineri, în metroul parizian de un bărbat înarmat cu un cuțit. Potrivit mai multor surse din poliție, bărbatul a înjunghiat trei femei în diferite stații de pe linia care leagă Bagnolet (Seine-Saint-Denis) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Informația fost confirmată de parchetul din Paris. Atacurile au avut loc succesiv în stațiile […]
21:30
Ucraina a descoperit tehnica folosită de Rusia pentru a ghida dronele Shahed spre ținte: ”Antene pe blocuri de locuințe din Belarus” # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că în apropierea graniţei cu Belarus a fost instalat echipament destinat să ajute la ghidarea dronelor Shahed spre ţinte din regiunile vestice ale Ucrainei, informează surse oficiale ucrainene şi experţi militari. „Potrivit informaţiilor noastre de intelligence, echipamentul folosit pentru lovituri împotriva Ucrainei este amplasat în Belarus, de-a lungul […]
21:20
Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu cuțit și substanțe chimice într-o fabrică din Japonia # Aktual24
Un bărbat a fost arestat după ce a înjunghiat, vineri, opt persoane și a rănit alte șapte cu ceea ce se crede a fi înălbitor la o fabrică de anvelope din centrul Japoniei, au declarat autoritățile. Nu a existat nicio explicație imediată cu privire la motivul său. Opt persoane au fost duse la spitale după […]
21:10
Venezuela afirmă că a eliberat 99 de persoane reținute în urma protestelor legate de alegerile din 2024 # Aktual24
Venezuela a anunțat cea mai mare eliberare de prizonieri politici din acest an, susținând că a eliberat 99 de persoane deținute pentru participarea la protestele de după alegerile din 2024, despre care se crede că au fost fraudate de dictatorul Nicolás Maduro, în contextul presiunilor militare crescânde din partea SUA. Organizațiile societății civile au tratat […]
20:40
Israelul a devenit, vineri, prima țară care a recunoscut oficial autoproclamata Republică Somaliland ca stat independent și suveran – o decizie care ar putea remodela dinamica regională și testa opoziția de lungă durată a Somaliei față de secesiunea sa. Potrivit Reuters, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va căuta o cooperare imediată cu Somaliland […]
20:40
Oficial SUA: „Am atins maximul posibil cu rușii și ucrainenii. În ultimele două săptămâni s-au făcut mai multe progrese decât în tot anul trecut” # Aktual24
Oficialii ruși care negociază încetarea războiului au convenit că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind concesiile teritoriale din Ucraina. Articolul din publicația americană Axios se concentrează pe progresele înregistrate recent de negociatorii americani. „Am atins maximul posibil cu rușii și ucrainenii. În ultimele două săptămâni s-au făcut mai multe progrese decât în tot […]
20:40
Caz șocant la Școala de Poliție Câmpina: un ofițer a încercat să violeze un elev de 20 de ani # Aktual24
Un bărbat de 49 de ani, ofiţer în cadrul Şcolii de Poliţie din Câmpina, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un dosar penal privind infracţiunea de tentativă la viol, au informat, vineri seară, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Prahova. Potrivit sursei citate, cercetările sunt efectuate […]
20:30
Furtună la Sinaia. Mai mulți copaci au fost doborâți. Unul a căzut pe o mașină în care se aflau trei persoane # Aktual24
Mai mulți copaci au fost doborâți de furtună în stațiunea Sinaia în urma unei furtuni care s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent […]
20:10
Șansele șomerilor din Germania de a găsi un loc de muncă au atins un minim record, potrivit directoarei Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Andrea Nahles. „Avem un indicator care arată cât de mare este probabilitatea ca șomerii să-și găsească din nou un loc de muncă. Valoarea este de obicei în jur de șapte, […]
20:10
Alpinistul Adrian Ahrițculesei, care a cucerit până acum vârful Everest (8.848 m) și cei mai înalți șapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde și-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent. „Sunt nerăbdător să plec în această nouă provocare. M-am pregătit foarte bine fizic […]
19:40
Coreea de Nord, tot mai războinică. Kim Jong Un anunță extinderea producţiei de rachete în 2026 # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat „extinderea” şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, relatează AFP, citată de Agerpres. Cu prilejul unei vizite într-una din uzinele de muniţii alături de înalţi responsabili, Kim Jong […]
19:10
Un bărbat de 68 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, şi-ar fi agresat fizic soţia, ulterior solicitând sprijinul unei asistente medicale pentru acordarea de îngrijiri, victima fiind însă găsită fără semne vitale, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj. […]
18:40
Facebook introduce abonamente pentru postarea linkurilor. Ce înseamnă pentru utilizatori și afaceri # Aktual24
Într-o mișcare care a atras rapid atenția industriei digitale, Facebook testează introducerea unei limite privind numărul de linkuri pe care utilizatorii le pot distribui în postări. O parte dintre utilizatorii din Marea Britanie și Statele Unite au primit notificări conform cărora pot partaja doar două linkuri pe lună, fără a plăti un abonament lunar de […]
18:00
Vin ninsorile. În acest week-end, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări de vânt şi ninsori viscolite # Aktual24
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării va intra sub avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de vânt şi ninsori viscolite, informează Autoritatea Naţională de Meteorologie (ANM). Conform ANM, în intervalul 26 decembrie, ora 10, 29 decembrie, ora 10, sunt prognozate intensificări […]
18:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri recunoaşterea oficială a „statului independent şi suveran” al Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Prim-ministrul Netanyahu, şeful diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o […]
17:20
Grav accident cu 10 mașini pe Pitești-Slatina. 27 de oameni se află în mașinile implicate # Aktual24
Accident rutier în lanț pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, unde au fost implicate 10 auto-turisme, în care se aflau aproximativ 27 de persoane, potrivit datelor preliminare furnizate joi de autorități. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea optimă […]
17:20
Armele nucleare franceze și britanice ar putea într-o zi să cadă în mâinile unui lider „aproape de islamism”, susține vicepreședintele SUA, JD Vance # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance este de părere că o trezire morală în Europa este un imperativ de securitate pentru Statele Unite. În romanul său Submission, renumitul scriitor francez Michel Houellebecq a prezentat o distopie care duce la alegerea unui musulman la președinția Franței. Un scenariu care, potrivit lui JD Vance într-un interviu acordat site-ului de […]
17:00
Conflict politic în cadrul mișcării romilor: ”Suntem reprezentați pe model comunist”. Partida Romilor încasează anual de la stat peste 7 milioane euro # Aktual24
Fundația Roma for Europe acuză într-un comunicat de presă că reprezentarea romilor în Parlament se face abuziv, de zeci de ani, de către o singură formațiune, iar aceasta beneficiaz- anual de fonduri uriașe. ”Deși în prezent beneficiază de sprijinul a mai puțin de 1% din electoratul rom, această structură a primit numai în anul 2024 […]
16:50
Un grup de hackeri pro-ruși revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic major care a oprit livrările de colete de către serviciul poștal național francez cu doar câteva zile înainte de Crăciun, au declarat procurorii din capitala Franței. După revendicarea grupului de criminalitate cibernetică cunoscut sub numele de Noname057, agenția franceză de informații interne DGSI a […]
16:30
Putin îi sărăcește pe ruși pentru a finanța războiul cu Ucraina. Pe lângă TVA, vor creşte şi alte impozite, pe venitul persoanelor fizice şi ale societăţilor # Aktual24
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, în timp ce industria şi piaţa internă, dominate din ce în ce mai mult de China, se deteriorează, scrie vineri EFE într-o analiză citată de Agerpres. „Prioritatea strategică este […]
16:00
Dacă totul merge bine, oamenii vor călători din nou pe Lună în 2026 – pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol. La bord se va afla și o amuletă norocoasă, posibil din Germania. Arată ca un mic astronaut cocoțat pe umărul unui gigant: Giulia Bona, o italiancă care locuiește la Berlin, […]
15:40
„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde # Aktual24
Oamenii de știință polonezi au dezvoltat un sistem electromagnetic care poate dezactiva instantaneu dronele ostile, o descoperire despre care cercetătorii spun că ar putea transforma modul în care sunt protejate infrastructura critică și siturile sensibile. Sistemul, cunoscut sub numele de STRATUS, a fost creat de o echipă de la Universitatea Tehnică din Gdańsk și utilizează […]
15:10
Nava de luptă din ”clasa Trump” se confruntă cu un obstacol major în calea sa: realitatea # Aktual24
Luni, președintele american Donald Trump a dezvăluit planurile pentru o nouă navă de luptă „din clasa Trump”, declarând că va fi „cea mai rapidă, cea mai mare și, de departe, de 100 de ori mai puternică decât orice navă de luptă construită vreodată”. El a salutat navele drept „unele dintre cele mai letale nave de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.