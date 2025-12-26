Macron o duce rău în sondaje. Cota de încredere a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017

21:30

Într-o lume aflată într-o continuă goană după progres, dezbaterea dintre protejarea pădurilor și dezvoltarea economică a devenit una dintre cele mai sensibile și mai complexe teme ale secolului XXI. Pe de o parte, dezvoltarea economică este percepută drept motorul principal al bunăstării sociale, al creării de locuri de muncă și al îmbunătățirii nivelului de trai. […]