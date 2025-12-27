România se apropie de epidemie de gripă: spitalele din Capitală și din țară, tot mai aglomerate
Click.ro, 27 decembrie 2025 15:20
România se află într-un moment critic în ceea ce privește răspândirea gripei, cu spitale tot mai aglomerate și un număr în creștere de pacienți care necesită îngrijiri medicale. Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada imediat următoare.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
15:20
Mirela Retegan cunoscută ca Tanti Prezentatoarea și fondatoarea Găștii Zurli, căreia i se mai spune și “Femeia Uragan” pentru forța de care dă mereu dovadă și pentru că găsește puterea de a se reinventa mereu, știe ce trebuie să facă ca să aibă grijă de ea.
15:20
Bârlogul Lupului, locul din care Hitler a coordonat războiul împotriva Rusiei. Buncărele din pădure pot fi vizitate # Click.ro
Regiunea Masuria, din nord-estul Poloniei, este cunoscută pentru peisajele sale naturale și activitățile în aer liber, precum plimbările cu bicicleta, caiacul sau echitația. În ultimii ani însă, zona a devenit atractivă și pentru un alt tip de vizitatori, interesați de așa-numitul „turism morbid”. M
15:20
România se apropie de epidemie de gripă: spitalele din Capitală și din țară, tot mai aglomerate # Click.ro
România se află într-un moment critic în ceea ce privește răspândirea gripei, cu spitale tot mai aglomerate și un număr în creștere de pacienți care necesită îngrijiri medicale. Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada imediat următoare.
Acum o oră
15:00
Sfatul medicului specialist gastroenterolog Păunel Maria de sărbători! “Sărbătorile sunt despre bucurie, nu despre spital. Stomacul nu știe că este Crăciun!” # Click.ro
Se știe că meniul bogat de sărbători și mâncatul în exces nu ne face bine întotdeauna.
15:00
Dana Rogoz, despre o posibilă plecare din România. Motivul pentru care actrița ia în calcul să se mute cu familia peste hotare: „Normal că am face această mutare” # Click.ro
Într-un interviu recent, Dana Rogoz a discutat deschis despre scenariul unei posibile plecări din România, un subiect pe care mulți îl evită. Deși are o carieră solidă și o viață împlinită în țară, actrița recunoaște că, în anumite circumstanțe, o mutare în străinătate alături de soțul ei, reg
15:00
De ce nu au fost împreună Angela Similea și Florin Piersic. Motivul pentru care au trăit o iubire imposibilă # Click.ro
În anii ’70 și ’80, scena artistică din România era dominată de personalități carismatice, iar printre ele străluceau două nume care au captivat publicul nu doar prin talent, ci și printr-o chimie rar întâlnită: Angela Similea și Florin Piersic.
Acum 2 ore
14:20
Românul a depășit nume uriașe, precum Kylian Mbappé.
Acum 4 ore
13:30
Sfântul Ștefan 27 decembrie: Ce să nu faci azi ca să nu ai ghinion și să atragi belșugul? # Click.ro
Pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii. În tradiția populară, această zi este încărcată de semnificații, interdicții și obiceiuri menite să aducă sănătate, spor și armonie în familie.
13:20
Autostrăzile lipsesc din aproape jumătate din județele României. Harta zonelor defavorizate # Click.ro
Aproape jumătate din județele României sunt ocolite de autostrăzi și drumuri expres, iar pentru o parte dintre ele perspectivele de conectare la rețeaua de infrastructură rutieră de mare viteză rămân incerte, chiar și la mai bine de cinci decenii de la primele planuri de construire a autostrăzilor.
13:10
De la New York, în Oltenia. Turiști din toată lumea, impresionați de Târgul de Crăciun de la Craiova # Click.ro
Craiova se transformă în fiecare iarnă într-un oraș de poveste, plin de lumini, decorațiuni și mirosuri de sărbătoare. Târgul de Crăciun adună turiști din întreaga țară și din străinătate, dornici să trăiască atmosfera autentică a sărbătorilor de iarnă și să descopere preparatele și tradițiile local
13:10
Dan Negru, mesaj tranșant la adresa românilor care au dat buzna în mall-uri a doua zi de Crăciun: „N-am evoluat decât în confort” # Click.ro
A doua zi de Crăciun a devenit, pentru mulți români, mai degrabă o prelungire a sezonului de cumpărături decât o continuare a sărbătorii religioase. Magazinele deschise, mall-urile pline și traficul intens au creat un tablou familiar, dar care, în acest an, a generat și reacții critice în spațiul pu
13:00
Anul destinului! Mihai Voropchievici dă verdictul pentru 2026: Runa Nied răstoarnă totul. Zodiile care fac saltul vieții lor # Click.ro
Anul 2026 se anunță a fi unul al deciziilor radicale și al schimbărilor care nu mai pot fi amânate, potrivit horoscopului runelor realizat de Mihai Voropchievici.
13:00
Pentru cei care nu și-au planificat încă Revelionul, ultimele zile ale anului aduc oportunități interesante. Pachetele last minute oferite de agenții și site-urile de rezervări permit vacanțe în străinătate cu reduceri semnificative, de până la 20%.
12:20
Ei sunt tinerii morți în accidentul de la Prundu Bârgăului: Diana și Alex se întorceau de la o petrecere # Click.ro
O tragedie cumplită a avut loc în dimineața zilei de Crăciun, pe DN17, în centrul comunei Prundu Bârgăului.
12:00
Revolta hotelierilor din București: Noua taxă turistică de 2 euro pe noapte va fi atacată în instanță # Click.ro
Hotelierii din București pregătesc acțiuni în instanță împotriva noii taxe turistice de 2 euro pe noapte, votată recent de Consiliul General al Municipiului. Reprezentanții industriei susțin că nu au fost consultați și avertizează că unitățile mici ar putea pierde clienți.
11:50
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri # Click.ro
Moartea fulgerătoare a îndrăgitului interpret de muzică populară Ion Drăgan a șocat lumea artistică și publicul larg. Artistul s-a stins din viață la doar 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun, fiind găsit fără suflare în locuința sa, la scurt timp după ce colindase alături de prieteni și colegi.
Acum 6 ore
11:40
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!” # Click.ro
Pentru Catrinel Sandu (48 de ani) sărbătorile de iarnă petrecute acasă, în Florida, sunt ca o adevărată poveste.
11:40
Ce fac jurații de la Românii au talent în pauzele de la filmări. Fanii nu se așteptau la răspunsul lui Mihai Bobonete: „Avem jumătate de oră în care trebuie să…” VIDEO # Click.ro
Filmările pentru Românii au talent sunt intense, se întind pe parcursul mai multor ore și presupun un ritm alert atât pentru concurenți, cât și pentru jurați și prezentatori. Dincolo de momentele spectaculoase de pe scenă, fanii au fost curioși să afle ce se întâmplă în culise și, mai ales, cum își
11:40
Lora, mărturie sfâșietoare despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Uneori cel mai greu nu e momentul pierderii, ci momentul în care știi că urmează” # Click.ro
Pentru Lora, Crăciunul de astăzi este moment de liniște și armonie, însă artista a trăit în trecut sărbători pline de durere și emoții puternice. Recent, ea a vorbit despre ultimul Crăciun petrecut alături de mama sa, o perioadă încărcată de amintiri și sentimente intense.
11:20
Dezvăluirile lui Mihai Trăistariu despre relația controversată cu o femeie măritată: „Am distrus o familie”. Cum a reacționat soțul când a aflat # Click.ro
Mihai Trăistariu a făcut una dintre cele mai sincere și controversate confesiuni despre viața sa personală. Artistul a povestit, într-un podcast, despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită, o experiență care a început neașteptat și a devenit unul dintre cele mai intense capitole din viaț
10:50
Vremea de sâmbătă, 27 decembrie, aduce condiții dificile în aproape toate regiunile țării, mai ales pentru șoferi. Deși valorile termice se vor menține, în linii mari, apropiate de normalul perioadei, combinația dintre ninsori slabe.
10:40
Polonezul a confirmat speculațiile apărute în presa internațională.
10:30
Haos pe o autostradă înzăpezită din Japonia. 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți # Click.ro
Un accident rutier grav, provocat de condițiile de ninsoare, a zguduit vineri seara o autostradă din Japonia. O persoană a murit, iar alte 26 au fost rănite, dintre care cinci grav, în urma unui carambol care a implicat peste 50 de vehicule, chiar la începutul sezonului sărbătorilor de sfârșit de an
10:30
Jucători de bază la echipa națională ar putea ajunge în Serie A.
10:20
Goalkeeper-ul român are o perioadă excelentă și se impune în La Liga.
Acum 8 ore
09:10
Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin, sufletul petrecerii la Revelionul cel nebun, de la Antena 1! # Click.ro
La Antena 1, petrecerea de Revelion începe pe 31 decembrie, de la ora 20:00.
08:10
Andrei Ursu (aka WRS): „M-am gândit să devin artist când urmăream Eurovisionul” Ce surprize a pregătit solistul alături de Lora, la Revelionul TVR? # Click.ro
Andrei Ursu, aka WRS, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Click!, la filmările pentru Revelionul 2026 TVR.
Acum 12 ore
07:10
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă # Click.ro
Anul 2026 se anunță un an plin de transformări și oportunități pentru multe zodii, însă pentru patru dintre ele va fi cu adevărat definitoriu. Acești nativi vor avea șansa să renască din cenușă, să depășească obstacolele trecutului și să-și reconstruiască viața în acord cu dorințele și valorile lor
06:10
Iarna vine la pachet cu una dintre cele mai neplăcute situații pentru șoferi: mașina acoperită de gheață, mai ales parbrizul.
Acum 24 ore
02:10
Drew Barrymore (50 de ani) este considerată un adevărat exemplu de îmbătrânire naturală și asumată. Actrița se află în atenția publicului încă de la vârsta de 7 ani, însă, spre deosebire de multe din colegele sale de la Hollywood, nu este preocupată de goana după tinerețea veșnică.
01:20
Medana Oprea îmbracă, din nou, rochia de mireasă, creată de Sonia Trifan! Cu ce ocazie o va face? # Click.ro
Ce surpriză îi pregătește Medana Oprea soțului ei, Alin?! „Va fi ca la nuntă…”
01:10
Kim Kardashian (45 de ani) și-a surprins urmăritorii de pe rețelele sociale cu fotografii din vacanța sa la schi, în care este aproape de nerecunoscut. Ea a apărut pe pârtie complet deghizată, cu haine de iarnă și ochelari de schi.
00:10
Otita la copii și adulți: cum o recunoști la timp și ce tratament funcționează cu adevărat, explicat de dr. Daniela Ionescu, medic ORL # Click.ro
Durerea de ureche poate transforma nopțile copiilor și ale adulților într-un adevărat coșmar, mai ales în sezonul rece. De ce apare otita, care sunt semnele de alarmă și când este necesar tratamentul cu antibiotice? Dr. Daniela Ionescu, medic specialist ORL, explică diferențele dintre tipurile de ot
26 decembrie 2025
23:20
Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion, la Antena Stars. Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor # Click.ro
Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor de la Antena Stars.
22:40
Cât de fericită este Andreea Moromete de la Survivor România! A întâlnit iubirea adevărată: „Perioada în care am fost singură mi-a prins foarte bine” # Click.ro
Cât de fericită este Andreea Moromete de la Survivor România!
22:20
Designerul Florin Burescu ne-a dezvăluit ce ținute se poartă anul acesta, de Revelion.
21:50
Zile norocoase în ianuarie pentru fiecare zodie. Când îți vor merge toate ca pe roate la început de 2026 # Click.ro
Ianuarie 2026 promite să aducă momente deosebit de favorabile pentru fiecare zodie, zile în care energia cosmică va lucra în favoarea ta, aducând reușite, oportunități și momente de bucurie. Este începutul unui an nou, iar astrele te ajută să pornești cu dreptul, să-ți clarifici obiectivele și să te
21:40
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi” # Click.ro
Crăciunul din acest an a avut o semnificație aparte pentru Corina Dănilă.
21:10
Ce designer nu mai dă rochii pe barter divelor din 2026?! „Mi-au distrus peste 500 de ținute” Cât a ajuns să coste un out-fit pentru noaptea dintre ani? # Click.ro
Florin Burescu nu mai vrea să mai ofere rochii în regim de barter vedetelor din show-biz.
20:20
Ce tunsori se poartă în 2026? Hairstylist-ul Adrian Perjovski: „Arămiu, roșu și mov sunt culorile hit” # Click.ro
Apreciatul hairstylist Adrian Perjovschi a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, care sunt trendurile în hairstyling pentru 2026. A
19:40
Sonia Trifan îți spune cum să strălucești în noaptea dintre ani! Care sunt rochiile vedetă ale finalului de an? „Revelionul nu este despre prea mult” # Click.ro
Sonia Trifan ne spune cum să alegem ținuta perfectă de Revelion, în funcție de eveniment?
19:20
Medana Oprea îmbracă, din nou, rochia de mireasă, creată de Sonia Trifan! Cu ce ocazie o va face? # Click.ro
Ce surpriză îi pregătește Medana Oprea soțului ei, Alin?! „Va fi ca la nuntă…”
18:50
Horoscop sâmbătă, 27 decembrie. Scorpionii sunt cuprinși de regrete, Săgetătorii iau decizii curajoase # Click.ro
Horoscop 27 decembrie. Sâmbăta vine cu accent pe relații, alegeri cumpătate și echilibru interior.
18:20
Regulile pe care nu le încalcă Chef Ștefan Popescu atunci când face cozonaci. Care sunt cei mai importanți pași pentru un preparat de nota 10 # Click.ro
Chef Ștefan Popescu vine în atenția românilor cu o rețetă de cozonac reușit, gustos, aromat și extrem de pufos. Bucătarul de la Chefi la cuțite a explicat cât de importantă este calitatea ingredientelor folosite, dar și modul de preparare.
17:50
Cum obții perdele albe ca în hotelurile de lux. Trucul cu un singur ingredient natural care elimină petele fără înălbitor # Click.ro
În camerele hotelurilor de lux, perdelele sunt impecabil de albe și au mereu un miros curat și proaspăt. Acest rezultat nu ține doar de material, ci mai ales de produsele și trucurile folosite la curățare. Iată secretele folosite de personalul de întreținere din hoteluri.
17:50
Kate Middleton, ținută elegantă de Crăciun! Ce simbolizează culoarea aleasă de Prințesa de Wales # Click.ro
Kate Middleton (43 de ani) s-a alăturat membrilor familiei regale, inclusiv soțului ei, Prințul William (41 de ani), și copiilor lor, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), pentru tradiționala vizită la biserică de Ziua Crăciunului, pe 25 decembrie.
17:10
Ce familie frumoasă au Bursucu și soția lui, Andreea. Cât de mare a crescut fiica vitregă a prezentatorului TV. Foto # Click.ro
Adrian Cristea, cunoscut de public drept Bursucu, are o frumoasă familie! Omul de televiziune a postat pe social media o imagine care a cucerit inimile fanilor săi, în care apare alături de soția sa și de copiii lor.
16:40
Cât ține piftia în frigider, dar la congelator? Semnele care îți arată că nu mai e bună de consumat # Click.ro
Cât rezistă piftia în frigider? Semnele care îți arată că nu mai e bună de consumat
16:10
„Donald Trump a dominat anul 2025 în același fel în care un urs ar domina raionul cu miere dacă ar fi lăsat liber într-un supermarket”, scrie Politico bilanțul anului 2025 cu mult umor și ironie,
16:10
Aurel Țicleanu, dezamăgit de pensia pe care o primește: „Statul ăsta nu e interesat de cetățeni!” # Click.ro
Aurel Țicleanu, fostul mijlocaș central, a vorbit cu sinceritate și transparență despre pensia pe care o primește. Acesta a adus în discuție dificultățile birocratice cu care se confruntă din partea statului român.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.