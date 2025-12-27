Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
Click.ro, 27 decembrie 2025 11:40
Pentru Catrinel Sandu (48 de ani) sărbătorile de iarnă petrecute acasă, în Florida, sunt ca o adevărată poveste.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
12:00
Revolta hotelierilor din București: Noua taxă turistică de 2 euro pe noapte va fi atacată în instanță # Click.ro
Hotelierii din București pregătesc acțiuni în instanță împotriva noii taxe turistice de 2 euro pe noapte, votată recent de Consiliul General al Municipiului. Reprezentanții industriei susțin că nu au fost consultați și avertizează că unitățile mici ar putea pierde clienți.
Acum 15 minute
11:50
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri # Click.ro
Moartea fulgerătoare a îndrăgitului interpret de muzică populară Ion Drăgan a șocat lumea artistică și publicul larg. Artistul s-a stins din viață la doar 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun, fiind găsit fără suflare în locuința sa, la scurt timp după ce colindase alături de prieteni și colegi.
Acum 30 minute
11:40
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!” # Click.ro
Pentru Catrinel Sandu (48 de ani) sărbătorile de iarnă petrecute acasă, în Florida, sunt ca o adevărată poveste.
11:40
Ce fac jurații de la Românii au talent în pauzele de la filmări. Fanii nu se așteptau la răspunsul lui Mihai Bobonete: „Avem jumătate de oră în care trebuie să…” VIDEO # Click.ro
Filmările pentru Românii au talent sunt intense, se întind pe parcursul mai multor ore și presupun un ritm alert atât pentru concurenți, cât și pentru jurați și prezentatori. Dincolo de momentele spectaculoase de pe scenă, fanii au fost curioși să afle ce se întâmplă în culise și, mai ales, cum își
11:40
Lora, mărturie sfâșietoare despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Uneori cel mai greu nu e momentul pierderii, ci momentul în care știi că urmează” # Click.ro
Pentru Lora, Crăciunul de astăzi este moment de liniște și armonie, însă artista a trăit în trecut sărbători pline de durere și emoții puternice. Recent, ea a vorbit despre ultimul Crăciun petrecut alături de mama sa, o perioadă încărcată de amintiri și sentimente intense.
Acum o oră
11:20
Dezvăluirile lui Mihai Trăistariu despre relația controversată cu o femeie măritată: „Am distrus o familie”. Cum a reacționat soțul când a aflat # Click.ro
Mihai Trăistariu a făcut una dintre cele mai sincere și controversate confesiuni despre viața sa personală. Artistul a povestit, într-un podcast, despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită, o experiență care a început neașteptat și a devenit unul dintre cele mai intense capitole din viaț
Acum 2 ore
10:50
Vremea de sâmbătă, 27 decembrie, aduce condiții dificile în aproape toate regiunile țării, mai ales pentru șoferi. Deși valorile termice se vor menține, în linii mari, apropiate de normalul perioadei, combinația dintre ninsori slabe.
10:40
Polonezul a confirmat speculațiile apărute în presa internațională.
10:30
Haos pe o autostradă înzăpezită din Japonia. 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți # Click.ro
Un accident rutier grav, provocat de condițiile de ninsoare, a zguduit vineri seara o autostradă din Japonia. O persoană a murit, iar alte 26 au fost rănite, dintre care cinci grav, în urma unui carambol care a implicat peste 50 de vehicule, chiar la începutul sezonului sărbătorilor de sfârșit de an
10:30
Jucători de bază la echipa națională ar putea ajunge în Serie A.
10:20
Goalkeeper-ul român are o perioadă excelentă și se impune în La Liga.
Acum 4 ore
09:10
Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin, sufletul petrecerii la Revelionul cel nebun, de la Antena 1! # Click.ro
La Antena 1, petrecerea de Revelion începe pe 31 decembrie, de la ora 20:00.
08:10
Andrei Ursu (aka WRS): „M-am gândit să devin artist când urmăream Eurovisionul” Ce surprize a pregătit solistul alături de Lora, la Revelionul TVR? # Click.ro
Andrei Ursu, aka WRS, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Click!, la filmările pentru Revelionul 2026 TVR.
Acum 6 ore
07:10
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă # Click.ro
Anul 2026 se anunță un an plin de transformări și oportunități pentru multe zodii, însă pentru patru dintre ele va fi cu adevărat definitoriu. Acești nativi vor avea șansa să renască din cenușă, să depășească obstacolele trecutului și să-și reconstruiască viața în acord cu dorințele și valorile lor
06:10
Iarna vine la pachet cu una dintre cele mai neplăcute situații pentru șoferi: mașina acoperită de gheață, mai ales parbrizul.
Acum 12 ore
02:10
Drew Barrymore (50 de ani) este considerată un adevărat exemplu de îmbătrânire naturală și asumată. Actrița se află în atenția publicului încă de la vârsta de 7 ani, însă, spre deosebire de multe din colegele sale de la Hollywood, nu este preocupată de goana după tinerețea veșnică.
01:20
Medana Oprea îmbracă, din nou, rochia de mireasă, creată de Sonia Trifan! Cu ce ocazie o va face? # Click.ro
Ce surpriză îi pregătește Medana Oprea soțului ei, Alin?! „Va fi ca la nuntă…”
01:10
Kim Kardashian (45 de ani) și-a surprins urmăritorii de pe rețelele sociale cu fotografii din vacanța sa la schi, în care este aproape de nerecunoscut. Ea a apărut pe pârtie complet deghizată, cu haine de iarnă și ochelari de schi.
00:10
Otita la copii și adulți: cum o recunoști la timp și ce tratament funcționează cu adevărat, explicat de dr. Daniela Ionescu, medic ORL # Click.ro
Durerea de ureche poate transforma nopțile copiilor și ale adulților într-un adevărat coșmar, mai ales în sezonul rece. De ce apare otita, care sunt semnele de alarmă și când este necesar tratamentul cu antibiotice? Dr. Daniela Ionescu, medic specialist ORL, explică diferențele dintre tipurile de ot
26 decembrie 2025
23:20
Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion, la Antena Stars. Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor # Click.ro
Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor de la Antena Stars.
Acum 24 ore
22:40
Cât de fericită este Andreea Moromete de la Survivor România! A întâlnit iubirea adevărată: „Perioada în care am fost singură mi-a prins foarte bine” # Click.ro
Cât de fericită este Andreea Moromete de la Survivor România!
22:20
Designerul Florin Burescu ne-a dezvăluit ce ținute se poartă anul acesta, de Revelion.
21:50
Zile norocoase în ianuarie pentru fiecare zodie. Când îți vor merge toate ca pe roate la început de 2026 # Click.ro
Ianuarie 2026 promite să aducă momente deosebit de favorabile pentru fiecare zodie, zile în care energia cosmică va lucra în favoarea ta, aducând reușite, oportunități și momente de bucurie. Este începutul unui an nou, iar astrele te ajută să pornești cu dreptul, să-ți clarifici obiectivele și să te
21:40
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi” # Click.ro
Crăciunul din acest an a avut o semnificație aparte pentru Corina Dănilă.
21:10
Ce designer nu mai dă rochii pe barter divelor din 2026?! „Mi-au distrus peste 500 de ținute” Cât a ajuns să coste un out-fit pentru noaptea dintre ani? # Click.ro
Florin Burescu nu mai vrea să mai ofere rochii în regim de barter vedetelor din show-biz.
20:20
Ce tunsori se poartă în 2026? Hairstylist-ul Adrian Perjovski: „Arămiu, roșu și mov sunt culorile hit” # Click.ro
Apreciatul hairstylist Adrian Perjovschi a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, care sunt trendurile în hairstyling pentru 2026. A
19:40
Sonia Trifan îți spune cum să strălucești în noaptea dintre ani! Care sunt rochiile vedetă ale finalului de an? „Revelionul nu este despre prea mult” # Click.ro
Sonia Trifan ne spune cum să alegem ținuta perfectă de Revelion, în funcție de eveniment?
19:20
Medana Oprea îmbracă, din nou, rochia de mireasă, creată de Sonia Trifan! Cu ce ocazie o va face? # Click.ro
Ce surpriză îi pregătește Medana Oprea soțului ei, Alin?! „Va fi ca la nuntă…”
18:50
Horoscop sâmbătă, 27 decembrie. Scorpionii sunt cuprinși de regrete, Săgetătorii iau decizii curajoase # Click.ro
Horoscop 27 decembrie. Sâmbăta vine cu accent pe relații, alegeri cumpătate și echilibru interior.
18:20
Regulile pe care nu le încalcă Chef Ștefan Popescu atunci când face cozonaci. Care sunt cei mai importanți pași pentru un preparat de nota 10 # Click.ro
Chef Ștefan Popescu vine în atenția românilor cu o rețetă de cozonac reușit, gustos, aromat și extrem de pufos. Bucătarul de la Chefi la cuțite a explicat cât de importantă este calitatea ingredientelor folosite, dar și modul de preparare.
17:50
Cum obții perdele albe ca în hotelurile de lux. Trucul cu un singur ingredient natural care elimină petele fără înălbitor # Click.ro
În camerele hotelurilor de lux, perdelele sunt impecabil de albe și au mereu un miros curat și proaspăt. Acest rezultat nu ține doar de material, ci mai ales de produsele și trucurile folosite la curățare. Iată secretele folosite de personalul de întreținere din hoteluri.
17:50
Kate Middleton, ținută elegantă de Crăciun! Ce simbolizează culoarea aleasă de Prințesa de Wales # Click.ro
Kate Middleton (43 de ani) s-a alăturat membrilor familiei regale, inclusiv soțului ei, Prințul William (41 de ani), și copiilor lor, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), pentru tradiționala vizită la biserică de Ziua Crăciunului, pe 25 decembrie.
17:10
Ce familie frumoasă au Bursucu și soția lui, Andreea. Cât de mare a crescut fiica vitregă a prezentatorului TV. Foto # Click.ro
Adrian Cristea, cunoscut de public drept Bursucu, are o frumoasă familie! Omul de televiziune a postat pe social media o imagine care a cucerit inimile fanilor săi, în care apare alături de soția sa și de copiii lor.
16:40
Cât ține piftia în frigider, dar la congelator? Semnele care îți arată că nu mai e bună de consumat # Click.ro
Cât rezistă piftia în frigider? Semnele care îți arată că nu mai e bună de consumat
16:10
„Donald Trump a dominat anul 2025 în același fel în care un urs ar domina raionul cu miere dacă ar fi lăsat liber într-un supermarket”, scrie Politico bilanțul anului 2025 cu mult umor și ironie,
16:10
Aurel Țicleanu, dezamăgit de pensia pe care o primește: „Statul ăsta nu e interesat de cetățeni!” # Click.ro
Aurel Țicleanu, fostul mijlocaș central, a vorbit cu sinceritate și transparență despre pensia pe care o primește. Acesta a adus în discuție dificultățile birocratice cu care se confruntă din partea statului român.
15:40
Mărturisiri șocante despre medicul Gregorian Andrei care i-a furat banii fostei! Avocatul vedetelor, Andrei Moise: „Clienta mea era urmărită în cluburi” # Click.ro
Mărturisiri șocante despre medicul Gregorian Andrei care i-a furat banii fostei!
15:00
Ingredientul neașteptat pe care Ramona Bădescu îl pune în rețeta sa de sarmale. Secretele pe care le-a împărtășit cu toți românii: „Am inventat un lucru interesant” # Click.ro
Ramona Bădescu își întâmpină fanii cu o rețetă inedită, atipică am putea spune, de sarmale. Vedeta a venit cu o variantă de sarma la tavă, pe care a denumit-o „sărmăloaia”. Ramona Bădescu a oferit lista ingredientelor pe care le folosește pentru a găti „sărmăloaia”, printre care se numără câteva sec
15:00
Elena Udrea, mesaj în ziua în care împlinește 52 de ani: „O viață cât 10 vieți. Aș da timpul înapoi?” # Click.ro
Pe 26 decembrie, Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Cu această ocazie ea a postat pe rețeaua socială facebook un mesaj în care vorbește despre acțiunile sale din trecut și despre suferința fiicei.
14:30
În ce ordine se pun ingredientele la maioneză. Ce ulei folosești și ce e de făcut când se taie # Click.ro
Maioneza de casă este considerată cea mai gustoasă opțiune pentru numeroase preparate. Totuși, multe gospodine întâmpină dificultăți în pregătirea ei, deoarece există riscul ca maioneza să se taie în timpul preparării. Totul constă în calitatea și alegerea corectă a ingredientelor folosite.
14:00
Viața a revenit la normal pe plaja Bondi, la două săptămâni după atacul terorist! Australienii au sărbătorit Crăciunul la soare # Click.ro
În ciuda unui atac terorist care a curmat 16 vieți, viața pe plaja Bondi din Sydney a revenit la normal în perioada sărbătorilor. Chiar și după masacrul recent, oamenii au ales să se bucure de atmosfera Crăciunului și de festivități.
13:40
A murit scriitorul Radu F. Alexandru. TNB: Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie # Click.ro
A murit dramaturgul, prozatorul și eseistul Radu F. Alexandru, una dintre figurile centrale ale teatrului românesc contemporan. Dispariția sa lasă un gol major într-un spațiu cultural pe care l-a influențat timp de peste cinci decenii.
13:30
„Este povestea de succes a anului”. Paşaportul românesc, ascensiune spectaculoasă: a urcat 20 de locuri într-un an # Click.ro
Pașaportul românesc a înregistrat o ascensiune spectaculoasă în topul Nomad Capitalist, urcând de pe locul 21 pe locul 2, la egalitate cu Grecia și Irlanda. Experții firmei de consultanţă fiscală şi imigraţie Nomad Capitalist califică această evoluție drept „povestea de succes a anului”
12:50
Cea mai grea despărțire din viața Andreei Marin. S-a întâmplat în urmă cu câteva luni: „Când m-am văzut în fața despărțirii noastre, asta m-a dărâmat!” # Click.ro
Andreea Marin, una dintre cele mai titrate femei din showbiz-ul românesc, a vorbit cu sinceritate, la finalul anului 2025, despre momentele dificile și cea mai grea despărțire prin care a trecut. Iată ce confesiuni a făcut vedeta, în podcastul găzduit de Nicoleta Luciu.
12:50
Jennifer Lopez (56 de ani) este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase pe covorul roșu, însă în perioada sărbătorilor a ales confortul în detrimentul extravaganței. Artista s-a bucurat de Crăciun alături de familie, purtând pijamale comode, asortate, împreună cu cei dragi.
12:40
Ornela Pasăre, în lacrimi după moartea colegului Ion Drăgan! „Parcă a știut că este ultima noastră întâlnire” Unde și când va fi înmormântat artistul, care s-a stins fulgerător de Crăciun # Click.ro
Artista Ornela Pasăre a transmis un mesaj emoționant, în exclusivitate pentru Click!, după moartea neașteptată a artistului Ion Drăgan.
12:20
România se pregătește pentru un sfârșit de săptămână cu vreme extremă, avertizează meteorologii. Vânt puternic, ninsori viscolite și polei vor afecta mare parte a țării, iar senzația de frig va fi amplificată. Au fost emise avertizări cod galben și portocaliu pentru perioada 26–29 decembrie
Ieri
12:00
Stela Enache, amintiri emoționante din TVR cu Todor Vornicu! „Hai Steluțo, spală-te și vino!” # Click.ro
Cunoscuta solistă Stela Enache a acordat un interviu pentru Click!, la filmările pentru Revelionul de la TVR.
12:00
Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 „Românii au talent”, și-a schimbat radical viața! La doar 15 ani, și-a cumpărat casă și s-a mutat în București: „Momentan încă învăț” # Click.ro
Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 al emisiunii „Românii au talent”, a dezvăluit ce a făcut cu marele premiu câștigat, de 120.000 de euro. Viața adolescentei s-a schimbat radical după ce și-a cumpărat propria casă și s-a mutat în București. Iată ce declarații a făcut tânăra originară din Tecuc
11:50
Sărbători dificile pentru Bruce Willis și familia lui: „Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel!” # Click.ro
Pentru Bruce Willis (70 de ani) și familia lui, Crăciunul este o perioadă mai dificilă. Emma Heming (47 de ani) a explicat cum percepția ei asupra sărbătorilor s-a schimbat profund, pe fondul luptei de mai mulți ani a actorului cu demența frontotemporală și afazia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.