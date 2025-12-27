Incendiu într-un fast-food din Giurgiu. La sosirea pompierilor, localul era inundat cu fum
Adevarul.ro, 27 decembrie 2025 15:30
Un fast-food din Giurgiu a fost cuprins de un incendiu sâmbătă, 27 decembrie. Cinci angajați s-au autoevacuat.
Acum 15 minute
15:30
Pianistul român Radu Lupu, elogiat de criticii britanici: „Fiecare piesă este o încântare” # Adevarul.ro
O colecție rară de șase discuri, lansată pentru a marca ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a pianistului Radu Lupu, a stârnit admirația criticilor muzicali britanici.
15:30
Acum 30 minute
15:15
Mărturia sinceră a fostului internațional care nu s-a putut înțelege cu Gică Hagi. Retras din activitate la 25 de ani, tânărul nu și-a așteptat rândul: „S-a supărat foarte tare și mi-a reproșat” # Adevarul.ro
Constantin Dima a povestit deschis despre cariera sa în fotbal, recunoscând că lipsa de răbdare i-a influențat parcursul.
15:15
Atac informatic la Complexul Energetic Oltenia. A fost afectată infrastructura IT de business # Adevarul.ro
Un atac informatic de tip ransomware a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia. Atacul a avut loc în jurul orei 01:40, au anunțat oficialii companiei.
Acum o oră
15:00
Dezastrele climatice au făcut ravagii în 2025: mii de victime și pierderi de peste 120 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Cicloane, inundațiile și incendiile de vegetație au provocat în 2025 peste 120 de miliarde de dolari în pierderi asigurate și mii de victime. Cele mai afectate au fost Asia, SUA și statele vulnerabile din partea de sud a globului.
15:00
Un analgezic folosit de milioane de oameni, asociat cu afecțiuni cardiace grave, arată un studiu # Adevarul.ro
Cel mai prescris opioid din lume oferă beneficii limitate în calmarea durerii cronice și este asociat cu un risc mult mai mare de evenimente cardiovasculare grave.
14:45
Olimpiu Moruțan ia în calcul întoarcerea în România. Transferul bate la ușă după experiența eșuată din Grecia # Adevarul.ro
Viitorul lui Olimpiu Moruțan la Aris Salonic este incert, iar o schimbare de echipă rămâne o posibilitate în perioada următoare.
Acum 2 ore
14:30
Vânt puternic și zăpadă viscolită: Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că mai multe zone din România se confruntă cu intensificări puternice ale vântului, iar autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația.
14:15
Războiul rece dintre Washington și Bruxelles se încinge. Mesajul dur transmis de americani UE prin interzicerea unor foști oficiali europeni # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA a interzis intrarea în țara lui Thierry Breton, fost comisar european, provocând o reacție vehementă din partea UE. Generalul (r) Alexandru Grumaz, cunoscut analist militar, vorbește despre un adevărat război rece între UE și SUA.
14:15
Prea tânăr pentru permis, dar nu pentru politică: un elev de 14 ani candidează la funcția de guvernator de Vermont : „Suntem un stat în declin” # Adevarul.ro
Nu are drept de vot, nu poate conduce o mașină și are nevoie de acordul părinților pentru excursiile școlare. Cu toate acestea, Dean Roy, în vârstă de 14 ani, consideră că este pregătit să candideze pentru funcția de guvernator al statului Vermont.
14:00
Cine este Raluca Rogoz, blonda numită de Bolojan la șefia Achizițiilor Publice. Legătura cu Clotilde Armand # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut, în Ajunul Crăciunului, o numire neașteptată la conducerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
13:45
Mirabela Grădinaru, despre viața după alegeri: „Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă” # Adevarul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan spune că a ales să nu-și schimbe rutina zilnică după alegerile prezidențiale.
13:45
Zelenski acuză Rusia că „nu vrea să pună capăt războiului”, după atacul asupra Kievului # Adevarul.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Acum 4 ore
13:30
Progres spectaculos în domeniul roboticii. O echipă de cercetători chinezi a reușit să învețe mici grupuri de celule cerebrale umane — cunoscute sub numele de organoizi — să controleze roboți.
13:15
Rusia ar putea staționa rachete hipersonice nucleare în Belarus, avertizează doi cercetători americani. Putin și-a exprimat anterior intenția # Adevarul.ro
Este foarte probabil ca Rusia să desfășoare noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea extinde capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa.
13:15
Vântul puternic a doborât mai mulți arbori și stâlpi în Sinaia. Cod portocaliu valabil până luni # Adevarul.ro
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidența unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00.
13:15
Cum a transformat un congresman american atacul lui Trump într-o strângere de fonduri: „Ajut victimele” # Adevarul.ro
Un congresman republican din statul american Kentucky a reacționat după ce a fost numit „un ticălos” de Donald Trump chiar în ziua de Crăciun.
13:00
Predicțiile economistului Andrei Caramitru pentru 2026: „Dacă 5 din 10 lucruri se întâmplă, e foarte bine” # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru a împărtășit pe rețelele sociale viziunea sa asupra anului 2026, prezentând un scenariu considerat de el cu probabilitate mare.
12:30
Studiu: O mutație genetică rară declanșează moartea neuronilor la copii și arată mecanismele Alzheimer și Parkinson # Adevarul.ro
O mutație rară la copii declanșează moartea neuronilor printr-un mecanism descoperit recent, arată un nou studiu privind bolile neurodegenerative precum Alzheimer sau Parkinson.
12:30
Denis Kapustin, comandantul Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) – o formațiune de cetățeni ruși care luptă alături de Ucraina împotriva regimului de la Kremlin – a fost ucis în timpul unor lupte din sudul Ucrainei, pe linia frontului din regiunea Zaporojie.
12:30
Muntele Etna prezintă noi semne de activitate vulcanică. Norul de cenușă și praf a fost purtat de vânt # Adevarul.ro
Muntele Etna din Italia a prezentat vineri noi semne de activitate vulcanică, aruncând materiale incandescente și cantități reduse de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).
12:15
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care stimulează creierul. Explicațiile neurochirurgului Vlad Ciurea # Adevarul.ro
Un aliment nelipsit de pe masa de Crăciun ar putea contribui la stimularea activității cerebrale și la îmbunătățirea memoriei.
12:00
Rușii care luptă în Zaporojie recurg la canibalism din cauza foamei, susțin serviciile ucrainene. „Căutăm deja pe cineva mai tânăr. Mi-am ascuțit cuțitele” # Adevarul.ro
Serviciile ucrainene de informații susțin că au interceptat comunicații radio în care trupele înfometate ale lui Putin discutau despre canibalism din cauza lipsei de alimente în Zaporojie.
11:45
Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare ruse. Programul se va derula în perioada 2027–2036 # Adevarul.ro
Planul de dezvoltare a forțelor armate ale Federației Ruse prevede modernizarea triadei nucleare în următorii ani, a anunțat Kremlinul. O atenție deosebită va fi acordată, printre altele, îmbunătățirii capacităților forțelor terestre.
11:45
„Bătălia Sexelor”, cel mai spectaculos meci al anului. Sabalenka-Kyrgios se va juca cu teren redus și reguli speciale # Adevarul.ro
Meciul demonstrativ dintre Sabalenka și Kyrgios va fi unul cu reguli speciale și format adaptat pentru a pune în valoare ambii jucători.
Acum 6 ore
11:30
Europa în alertă înaintea întâlnirii lui Zelenski cu președintele SUA: „Cu Trump nimic nu e previzibil” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o serie de contacte diplomatice intense cu parteneri internaționali, în contextul pregătirilor pentru întâlnirea programată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru duminică 28 decembrie.
11:15
Patru bărbați au jucat șah pe o saltea gonflabilă, în apele Mării Negre, în a doua zi de Crăciun # Adevarul.ro
Imagini inedite pe litoral, în a doua zi de Crăciun, unde patru bărbați au intrat în apele reci ale Mării Negre și au jucat o partidă de șah, folosind o saltea gonflabilă, sub privirile unui „Moș Crăciun” aflat pe plajă.
11:15
Peste 51.800 de firme au fost dizolvate în 11 luni, cel mai mare număr în București și Cluj # Adevarul.ro
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, faţă de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
11:00
Petre Ispirescu, tipograful cu patru clase primare care a adus basmul românilor: „Aceste legende sunt ale lui, de la noi n-a luat decît visele trecutului, ale copilăriei“ # Adevarul.ro
Împăratul basmelor n-a existat. A existat doar un copil care a ascultat povești ale poporului român despre zmei și balauri, despre împărați și împărătese, despre balauri și muma pădurii, despre Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana.
11:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evaluat cu prudență noua inițiativă de pace propusă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a declarat că orice acord între Ucraina și Rusia va avea nevoie de aprobarea sa.
10:45
SUA au lovit tabere ISIS în Nigeria. Atacurile vizează luptători străini din Sahel, anunță guvernul # Adevarul.ro
Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat guvernul nigerian.
10:45
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei # Adevarul.ro
Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, după ce ani la rând au făcut averi prin faptul că au impus prețuri uriașe. Românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde.
10:15
Cod portocaliu de vânt puternic la munte. Rafale de până la 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă avertizări nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic, valabile în zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara.
10:15
Kievul, lovit din nou de ruși: o treime din oraș a rămas fără căldură după un atac aerian rusesc. 19 răniți, printre care și copii # Adevarul.ro
Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac masiv cu rachete și drone rusești, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat vizita în Statele Unite.
10:00
Kim Jong Un, mesaj pentru Putin, de Anul Nou: Coreea de Nord și Rusia au împărțit „sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Coreea de Nord și Rusia au împărțit „sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina, a transmis liderul nord-coreean Kim Jong Un în mesajul de Anul Nou transmis președintelui rus Vladimir Putin.
09:45
Elita românilor din SuperLig. Alexandru Maxim are Turcia la picioare, după ce a înregistrat o performanță remarcabilă în carieră # Adevarul.ro
Alexandru Maxim a ajuns la 200 de meciuri în Turcia, rămânând un jucător important pentru echipa sa.
09:45
Trump respinge recunoașterea Somalilandului de către SUA, după decizia controversată a Israelului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că se opune recunoașterii Somalilandului de către SUA, după ce Israelul a recunoscut republica autoproclamată, o decizie care a stârnit indignare la Mogadiscio şi în mai multe țări din regiune.
Acum 8 ore
09:30
Florin Niță, despre retragerea din fotbal și ieșirea din circuitul naționalei. Ce planuri are portarul pentru noul an. „Am tot așteptat tranferul, n-a fost să fie” # Adevarul.ro
Florin Niță este deschis unui nou capitol în carieră și continuă să se pregătească, convins că mai poate juca la un nivel ridicat.
09:30
Zelenski cere un armistițiu de 60 de zile în schimbul unui vot istoric privind cedarea de teritorii către Rusia # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord de principiu cu președintele Trump privind încheierea războiului, atunci când cei doi se vor întâlni duminică.
09:15
Rusia va apela la banii contribuabililor pentru a continua finanțarea războiului din Ucraina. Taxe mai mari și economie în stagnare în 2026 # Adevarul.ro
Rusia, a cărei economie este tot mai afectată de costurile războiului din Ucraina și de sancțiunile internaționale, va apela la economiile contribuabililor începând cu 2026 pentru a susține campania militară, arată o analiză.
09:00
Tatăl lui Alcaraz a rupt tăcerea după despărțirea de Ferrero. De ce parte se poziționează și ce mesaj le-a transmis jurnaliștilor # Adevarul.ro
Despărțirea dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero marchează finalul unei colaborări de succes.
08:45
Vremea sâmbătă, 27 decembrie: ninsori slabe, vânt puternic și risc de polei. Minimele se vor încadra între -7 și 1 grad Celsius # Adevarul.ro
Vremea de sâmbătă, 27 decembrie, se va menține apropiată de normalul perioadei, cu cer parțial noros și ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării, în special la munte și în Moldova.
08:45
La 27 decembrie 2021 a murit interpretul de muzică folk Victor Socaciu. În aceeași zi, în 1897 s-a născut marele filosof Tudor Vianu, iar actorul francez Gerard Depardieu împlinește 77 de ani.
08:15
Kim Jong-un a ordonat o creștere accelerată a producției de rachete și muniție, cerând industriei militare nord-coreene să funcționeze la capacitate maximă pentru a ține pasul cu ambițiile tot mai mari ale armatei.
08:00
Marea realizare a fiicei lui Iosif Rotariu, operată de 50 de ori după ce a fost maltratată inimaginabil de propria bunică # Adevarul.ro
Kassandra a trecut prin chinuri cumplite pe când era doar un copilaș.
Acum 12 ore
07:15
Japonia aprobă un buget record pentru apărare, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu China # Adevarul.ro
Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, într-un moment în care relațiile cu China se deteriorează vizibil, iar securitatea regională devine tot mai fragilă, notează The Guardian.
07:15
Cristi Borcea, în căutarea elixirului tinereții. Imagini grăitoare, după „n” intervenții estetice ale fostului conducător dinamovist # Adevarul.ro
Omul de afaceri, ședință foto de Crăciun, cu familia.
06:15
Cum a reușit un bancher fantomă să mențină fluxul de bani murdari ai Coreei de Nord. FBI a pus o recompensă de 7 milioane de dolari pe capul lui # Adevarul.ro
Autoritățile americane oferă o recompensă de 7 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Sim Hyon Sop, un bancher nord-coreean despre care oficialii SUA spun că joacă un rol-cheie în finanțarea regimului lui Kim Jong Un, scrie The Wall Street Journal.
05:15
Deciziile Guvernului Bolojan care lovesc politicienii. Mai puțini bani pentru partide și aleși # Adevarul.ro
În ciuda negocierilor îndelungate în coaliție, în unele cazuri chiar a opoziției interne, Executivul condus de Ilie Bolojan, instalat în iunie, a reușit în ultimele luni să ia măsuri care reduc bugetele politicienilor, de la parlamentari la liderii locali.
04:15
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun” # Adevarul.ro
Un cabanier din Predeal, disperat că nu i s-au ocupat camerele de Crăciun, a venit cu o ofertă de nerefuzat: „plătiți cât vă permiteți”. În loc de persoane interesate de ofertă, pe grupul unde a postat anunțul s-a iscat o dezbatere despre starea turismului, prețuri și critici la adresa sa.
