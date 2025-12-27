„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei

Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, după ce ani la rând au făcut averi prin faptul că au impus prețuri uriașe. Românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde.

