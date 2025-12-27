Israelul înfurie Somalia prin recunoaşterea regiunii separatiste somaleze Somalilandului ca stat. Mogadiscio denunţă un un ”atac deliberat” împotriva suveranităţii sale. Val de condamnări în regiune şi dezacord cu Trump

08:00

Arbitrii din Turcia sunt implicaţi într-un scandal uriaş legat de pariurile sportive Cât valorează un cartonaş roşu în fotbalul turc? Potrivit lui Ozgur Ozel, un politician din opoziţie, 130.000 de dolari. Aceasta era valoarea pariului pe care, potrivit lui, l-a plasat pe un jucător de la Goztepe, un club din Izmir, care a fost eliminat în timpul unui meci la 26 octombrie, notează The Economist.