Zelenski anunţă că urmează să discute online cu aliaţii europeni, în timpul unei escale în Canada, în care se întâlneşte cu Mark Carney, înainte să se întâlnească cu Trump în Floida

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu preşedintele SUA Donald Trump asupra unui plan-cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică. Zelenski a mai spus că este dispus să supună acest plan unui referendum, dacă Rusia acceptă o încetare a focului de cel puţin 60 de zile.