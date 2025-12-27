Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken

23:10

Selecţionerul belgian al Africii de Sud, Hugo Broos, nu şi-a ascuns furia după penaltiul acordat după un fault uşor asupra lui Mohamed Salah, care a permis Egiptului să se impună cu 1-0 în faţa Bafana Bafana şi să se califice în optimile de finală ale CAN-2025, vineri, la Agadir. „Chiar şi Mo Salah mi-a spus după meci: am fost surprins că a fost fault, a fost ridicol, cu adevărat ridicol”, a declarat Broos, în vârstă de 73 de ani, după meci, potrivit AFP.