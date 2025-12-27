Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken
News.ro, 27 decembrie 2025 13:50
Comitetul Olimpic Norvegian a publicat vineri un comunicat în care descurajează purtarea unei măşti care simulează condiţiile de oxigen la altitudine. Biatlonistul Sivert Guttorm Bakken purta una în momentul în care a fost găsit mort marţi, la vârsta de 27 de ani.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
14:00
Bărbatul de 49 de ani acuzat de tentativă de viol de un elev al Şcoalii de agenţi de poliţie din Câmpina, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # News.ro
Bărbatul de 49 de ani acuzat de tentativă de viol de un elev al Şcoalii de agenţi de poliţie din Câmpina a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El nu este cadru didactic, dar este angajat al Ministerului de Interne.
Acum 30 minute
13:50
UPDATE - Noi episoade de vijelie pe Valea Prahovei. În staţiunile Sinaia şi Buşteni au căzut copaci. Instalaţiile de transport pe cablu sunt oprite/ Anunţul Primăriei Sinaia - FOTO # News.ro
Noi episoade de furtună s-au produs, sâmbătă, pe Valea Prahovei, pompierii intervenind în staţiunile Sinaia şi Buşteni, unde mai mulţi arbori au căzut din cauza rafalelor de vânt. La Sinaia, instalaţiile de transport pe cablu nu au pornit, sâmbătă, din cauza vântului a cărui viteză nu permite pornirea în siguranţă a telegondolelor şi telescaunelor.
13:50
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken # News.ro
Comitetul Olimpic Norvegian a publicat vineri un comunicat în care descurajează purtarea unei măşti care simulează condiţiile de oxigen la altitudine. Biatlonistul Sivert Guttorm Bakken purta una în momentul în care a fost găsit mort marţi, la vârsta de 27 de ani.
13:40
Atacul rus de la Kiev, soldat cu cel puţin patru morţi şi 28 de răniţi, inclusiv doi copii, arată că Rusia ”nu vrea să pună capăt Războiului” din Ucraina, acuză Zelenski înainte să plece în SUA pentru ca să se întâlnească cu Trump # News.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia ”nu vrea să pună capăt războiului”, acuză sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înainte să plece în Statele Unite, unde urmează să fie primit de către omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre un plan care vizează să pună capăt conflictului ruso-ucrainean, relatează AFP.
13:40
Tânărul de 32 de ani din Teleorman care a recunoscut că şi-a ucis bunicul, de Crăciun, a fost arestat preventiv # News.ro
Judecătorii din Teleorman au admis, sâmbătă, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a bărbatului care în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi-a ucis, prin cruzimi, bunicul în vârstă de 86 de ani.
Acum o oră
13:30
Noi episoade de vijelie pe Valea Prahovei. În staţiunile Sinaia şi Buşteni au căzut copaci. Instalaţiile de transport pe cablu sunt oprite - FOTO # News.ro
Noi episoade de furtună s-au produs, sâmbătă, pe Valea Prahovei, pompierii intervenind în staţiunile Sinaia şi Buşteni, unde mai mulţi arbori au căzut din cauza rafalelor de vânt. La Sinaia, instalaţiile de transport pe cablu nu au pornit, sâmbătă, din cauza vântului a cărui viteză nu permite pornirea în siguranţă a telegondolelor şi telescaunelor.
13:30
UPDATE - Un atac informatic de tip ransomware a afectat infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia/ Incidentul, raportat Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică / A fost depusă o plângere la DIICOT # News.ro
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.
13:20
Nicuşor Dan: L-am revăzut cu mare emoţie, la Paris, pe profesorul emerit la Universitatea din Versailles Saint-Quentin, Martin Andler. A fost în juriul concursului care m-a selecţionat pentru École Normale Supérieure, în 1992 # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că, săptămâna trecută, la Paris, l-a revăzut pe profesorul emerit la Universitatea din Versailles Saint-Quentin, Martin Andler, fost membru în juriul concursului care îl-a selecţionat pentru École Normale Supérieure, în 1992.
13:10
Nigeria sugerează că alte atacuri împotriva unor grupări jihadiste urmează să aibă loc, după cele din ziua de Crăciun, ale forţelor americane, în nordul ţării, în care toate ţintele vizate ”au fost decimate”, anunţa Donald Trump vineri, relatează AFP.
13:10
Preşedintele Nicuşor Dan postează pe Facebook o imagine de la întâlnirea cu fiul lui Ion Raţiu: Nicolae Raţiu este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al ţării noastre # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan postează sâmbătă, pe Facebook, o imagine de la întâlnirea cu fiul lui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu, despre care afirmă că este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României.
Acum 2 ore
12:50
Clubul Real Madrid intenţionează să solicite despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira, relatează cotidianul AS.
12:30
Fostul premier malaysian Najib Razak, deja încarcerat, a fost găsit vinovat de abuz de putere şi spălare de bani şi a fost condamnat la 15 ani de închisoare în scandalul complex de corupţie al fondului suveran malaysian 1MDB, relatează AFP.
Acum 4 ore
12:00
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, patru cetăţeni de origine afro-asiatică care nu deţineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen şi au încercat să intre ilegal în România. Şoferul vehiculului, cetăţean român, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
11:50
Meteorologii au actualizat prognoza - Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte până luni dimineaţă - HARTA # News.ro
Mai multe zone intră sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte, anunţă meteorologii, care au actualizat prognoza iniţială.
11:40
Timiş: Bărbat reţinut 24 de ore, după ce a consumat alcool, apoi a lovit cu un tractor neînmatriculat patru maşini parcate/ El nu avea nici permis de conducere # News.ro
Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că acesta nu deţinea permis de conducere.
11:30
Coreea de Nord şi Rusia au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Războiul din Ucraina, îi transmite Kim Jong Un în urări de Anul Nou în 2026 lui Vladimir Putin # News.ro
Coreea de Nord şi Rusia au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Războiul din Ucraina, i-a transmis dictatorul nord-coreean Kim Jong Un preşedintelui rus Vladimir Putin în urări de Anul Nou în 2026, relatează AFP.
11:30
Timiş: Bărbat reţinut 24 de ore, după ce a consumat alcool, apoi a lovit cu un tractor neînmatriculat patru maşini parcarte/ El nu avea nici permis de conducere # News.ro
Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că acesta nu deţinea permis de conducere.
11:20
Coreea de Nord şi Rusia au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Războiul din Ucraina, îi transmite Kim Jong Un în urări de Anul Nou în 2026 lui Vladimir Putin # News.ro
Coreea de Nord şi Rusia au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Războiul din Ucraina, i-a transmis dictatorul nord-coreean Kim Jong Un preşedintelui rus Vladimir Putin în urări de Anul Nou în 2026, relatează AFP.
10:40
Britanicul Jack Draper a anunţat vineri că nu va participa la Australian Open luna viitoare, el invocând recuperarea în curs după o accidentare, relatează Reuters.
Acum 6 ore
09:50
Chiar şi în vacanţă, Lamine Yamal nu renunţă la fotbal. Tânărul fotbalist a profitat de pauza competiţională pentru a petrece timp cu familia în Emiratele Arabe Unite, fără a renunţa însă la fotbal. Jucătorul Barcelonei le-a oferit un moment de neuitat unor copii în timpul liber, relatează Le Figaro.
09:50
După Uniunea Europeană şi Japonia, Apple a fost forţată să pună în aplicare reguli similare privind modul de distribuţie şi plată a aplicaţiilor şi în Brazilia.
09:40
Braşov - Două autoturisme s-au ciocnit în apropiere de Pârâul Rece. Cinci persoane au fost rănite # News.ro
Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, în apropiere de Pârâul Rece, în judeţul Braşov.
09:10
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova: Vizibilitate scăzută şi suluri de zăpadă pe DN 67C, între Novaci si Rânca, din cauza viscolului - FOTO, VIDEO # News.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova informează sâmbătă dimineaţă că, pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada, scăzând vizibilitatea
09:10
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu după săptămâni de confruntări sângeroase # News.ro
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, au anunţat sâmbătă miniştrii apărării din cele două ţări, într-un comunicat comun, relatează BBC.
08:40
Consumul zilnic de brânză, un potenţial factor protector împotriva demenţei? Ce arată datele unui studiu suedez pe 25 de ani # News.ro
Alimentaţia este tot mai des analizată ca factor care ar putea influenţa riscul de apariţie a demenţei, o afecţiune aflată în creştere la nivel mondial. Deşi rezultatele studiilor sunt adesea contradictorii, date noi sugerează că anumite alimente privite până nu demult cu rezerve ar putea avea legături neaşteptate cu sănătatea creierului.
08:40
Un nou marker de risc cardiovascular: rolul proteinei C-reactive în evaluarea bolilor de inimă # News.ro
De ce inflamaţia măsurată prin proteina C-reactivă prezice mai bine bolile de inimă decât colesterolul „rău”?
08:20
Autoritatea americană de siguranţă auto investighează mecanismul de deschidere de urgenţă al uşilor la Tesla Model 3 # News.ro
Autoritatea americană pentru siguranţa traficului rutier a deschis o investigaţie privind un posibil defect la sedanurile compacte Tesla Model 3, din cauza îngrijorărilor că sistemele de deschidere de urgenţă a uşilor ar putea să nu fie uşor accesibile sau clar identificabile în situaţii critice, transmite Reuters.
08:20
Medicii din străinătate evită serviciul public de sănătate din Marea Britanie din cauza retoricii anti-imigraţie # News.ro
Medicii şi asistentele medicale veniţi din străinătate evită tot mai mult National Health Service (NHS), deoarece retorica anti-imigraţie şi creşterea rasismului au creat „un mediu ostil”, a avertizat liderul medicilor din Marea Britanie, citat de The Guardian.
Acum 8 ore
08:00
RETROSPECTIVĂ 2025 - Scandal imens de pariuri în Turcia. Controversele “Jocurilor Dopaţilor”. Cum s-a încheiat cazul “sărutului forţat” # News.ro
Arbitrii din Turcia sunt implicaţi într-un scandal uriaş legat de pariurile sportive Cât valorează un cartonaş roşu în fotbalul turc? Potrivit lui Ozgur Ozel, un politician din opoziţie, 130.000 de dolari. Aceasta era valoarea pariului pe care, potrivit lui, l-a plasat pe un jucător de la Goztepe, un club din Izmir, care a fost eliminat în timpul unui meci la 26 octombrie, notează The Economist.
07:50
Banca centrală a Rusiei reduce vânzările proprii de valută din 2026, diminuând sprijinul pentru rublă # News.ro
Banca Centrală a Rusiei a anunţat vineri că va înjumătăţi intervenţiile sale pe piaţa valutară începând cu noul an, o decizie anticipată care va retrage o parte din sprijinul acordat rublei în 2026, economiştii aşteptându-se la o slăbire a monedei, transmite Reuters.
07:10
Rusia aproape îşi dublează exporturile de GPL către Asia Centrală şi Afganistan în acest an # News.ro
Rusia aproape şi-a dublat exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală şi către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice, au declarat vineri pentru Reuters surse din industrie.
07:00
RETROSPECTIVĂ 2025 - Anul în care Sinner a ispăşit o suspendare pentru dopaj şi în care deţinătoarea recordului mondial la maraton a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă # News.ro
2025 este anul în care sportul mondial a fost marcat de cazuri răsunătoare de dopaj. Italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial la tenis la momentul respectiv, a ispăşit o suspendare de trei luni, încheiată la 4 mai.
06:50
Zelenski a discutat cu mai mulţi lideri europeni şi cu secretarul general al NATO înaintea întâlnirii cu Trump: Rusia este cea care tergiversează/ Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefonice separate: cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice şi cu cele mai recente detalii ale discuţiilor cu partea americană, anunţă Administraţia Prezidenţială de la Kiev. De asemenea, le-a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
06:30
Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american, în condiţiile în care localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă # News.ro
La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN.
06:30
Autoritatea americană de siguranţă auto investighează mecanismul de deschidere de urgenţă al uşilor al Tesla Model 3 # News.ro
Autoritatea americană pentru siguranţa traficului rutier a deschis o investigaţie privind un posibil defect la sedanurile compacte Tesla Model 3, din cauza îngrijorărilor că sistemele de deschidere de urgenţă a uşilor ar putea să nu fie uşor accesibile sau clar identificabile în situaţii critice, transmite Reuters.
06:20
Mai multe explozii puternice au zguduit Kievul sâmbătă, în timp ce autorităţile au avertizat că oraşul este ameninţat de un atac cu rachete, informează The Guardian.
06:10
Axios - Zelenski, „pregătit” să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu preşedintele SUA Donald Trump asupra unui plan-cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică. Zelenski a mai spus că este dispus să supună acest plan unui referendum, dacă Rusia acceptă o încetare a focului de cel puţin 60 de zile.
Acum 12 ore
06:00
China va impune companiilor repatrierea fondurilor obţinute din listări externe, prin noi reguli de control al finanţărilor transfrontaliere # News.ro
China va cere companiilor interne să repatrieze, ”în principiu”, fondurile obţinute prin listări pe pieţe externe, potrivit unor noi reguli menite să întărească supravegherea finanţărilor transfrontaliere, în contextul eforturilor Beijingului de a gestiona riscurile financiare şi de a menţine stabilitatea economică, transmite Reuters.
06:00
Sfântul Ştefan, primul care a vestit şi a mărturisit credinţa în Hristos, este sărbătorit de creştini în a treia zi de Crăciun # News.ro
Sfântul Ştefan, primul care a vestit şi a mărturisit credinţa în Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sărbătorit de creştini în a treia zi de Crăciun.
05:50
Şase persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs sâmbătă noaptea, în municipiul Târgu Mureş.
05:20
Argintul a trecut vineri de pragul de 75 de dolari uncia, iar aurul şi platina au atins noi maxime istorice # News.ro
Argintul a depăşit vineri pentru prima dată nivelul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul şi platina au atins noi recorduri istorice, susţinute de aşteptările privind reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA şi de tensiunile geopolitice, care au amplificat cererea pentru active de refugiu, transmite Reuters.
05:00
Google va permite schimbarea adresei Gmail fără pierderea contului sau a datelor, o decizie mult-aşteptată # News.ro
Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate care le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului, transmite CNBC.
Acum 24 ore
00:20
S-a disputat un meci în Premier League în a doua zi de Crăciun: Manchester United – Newcastle, scor 1-0 # News.ro
Formaţia Manchester United a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Newcastle, într-un meci din etapa a 18-a a campionatului Angliei.
26 decembrie 2025
23:40
Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a anunţat vineri că aşteaptă al doilea copil, o fetiţă care se va naşte în luna mai, relatează Reuters.
23:30
Un bărbat a fost accidentat mortal pe DN 66, în judeţul Hunedoara / Poliţiştii încearcă să stabilească identitatea victimei # News.ro
Un bărbat a fost accidentat mortal, vineri seară, pe DN 66, în judeţul Hunedoara de o maşină condusă de u n bărbat de 3o de ani din Gorj. Poliţiştii încearcă să stabilească identitatea victimei.
23:20
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că până nu aprobă el, Volodimir Zelenski "nu are nimic".
23:10
CAN 2025: „Chiar şi Mo Salah a fost surprins”. Selecţionerul Africii de Sud, nemulţumit de arbitraj # News.ro
Selecţionerul belgian al Africii de Sud, Hugo Broos, nu şi-a ascuns furia după penaltiul acordat după un fault uşor asupra lui Mohamed Salah, care a permis Egiptului să se impună cu 1-0 în faţa Bafana Bafana şi să se califice în optimile de finală ale CAN-2025, vineri, la Agadir. „Chiar şi Mo Salah mi-a spus după meci: am fost surprins că a fost fault, a fost ridicol, cu adevărat ridicol”, a declarat Broos, în vârstă de 73 de ani, după meci, potrivit AFP.
23:00
Avertisment din partea specialiştior în securitate cibernetică: Atacatorii încearcă să profite de activităţile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, şi să obţină date personale sau financiare # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, vineri, că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.
22:50
Campioana U BT Cluj a obţinut vineri, pe teren propriu, a opta victorie din grupa A a Ligii Adriatice, scor 96-85 (44-41), cu formaţia SC Derby, în etapa a XII. Cadoul de Crăciun pentru fani a fost accesul liber la meciul din BT Arena.
22:20
UPDATE - Dosar penal pentru tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina / Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut / El nu este cadru didactic, dar este angajat MAI / Reclamaţia, depusă de un tânăr de 20 de ani # News.ro
Un dosar penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Reclamaţia a fost depusă de un cursant în vârstă de 20 de ani. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut. El nu este cadru didactic, dar este angajat al Ministerului de Interne.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.