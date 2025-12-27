De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Ministrul Economiei: „Culegem roadele otrăvite”

18:10

Nu, nu e un fapt desprins din povești, este pură realitate, care s-a petrecut chiar în noaptea de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetițe din București, pe nume Isabela. I-a transmis acesteia un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectați de război. Iar scrisoarea de răspuns a papei a venit în noaptea de Crăciun, când părinții ieșeau din casă pentru a merge la Sfânta Liturghie, scrie Vatican News. „Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, sunt cuvintele prin care papa Leon al XIV-lea a răspuns la scrisoarea și desenul pe care o fetiță din București i le-a transmis în luna septembrie 2025:. Citeşte mai mult aici. Articolul Scrisoare trimisă de papa Leon unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun apare prima dată în PS News.