Iarnă severă în România. Comitet pentru situații de urgență, convocat la Ministerul Mediului. Concluziile şedinţei
PSNews.ro, 27 decembrie 2025 17:50
Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU). Convocarea, în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop. A avut ca scop evaluarea riscurilor generate de un episod de iarnă autentică, anunțat
• • •
Iarnă severă în România. Comitet pentru situații de urgență, convocat la Ministerul Mediului. Concluziile şedinţei
Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU). Convocarea, în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop. A avut ca scop evaluarea riscurilor generate de un episod de iarnă autentică, anunțat […] Articolul Iarnă severă în România. Comitet pentru situații de urgență, convocat la Ministerul Mediului. Concluziile şedinţei apare prima dată în PS News.
Impozitele pe locuințe cresc din ianuarie. Unii proprietari ar putea plăti și de trei ori mai mult
În 2026 impozitele pe locuințe se vor mări, iar această creștere va fi mai mare decât în alți ani. Unele taxe se vor mări cu aproape 80 la sută din ianuarie 2026. Pe de altă parte, au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței. În unele cazuri, suma care va trebui plătită de proprietar
O mașină a luat foc pe centura Capitalei, în nord-estul orașului, nu departe de cartierul Pantelimon. Traficul este blocat în zonă. Este vorba despre o mașină care a luat foc în mers, în momentul în care șoferul se afla pe centura Capitalei. Pompierii au ajuns la fața locului, însă mașina a fost făcută scrum. Traficul
Trecerea la euro a Bulgariei produce noi pierderi. De ce stau bulgarii la cozi să schimbe leva în euro
Dacă cineva decide să schimbe leva bulgărești în euro la o casă de schimb valutar chiar acum, pierde la cursul de schimb. Pentru fiecare 100 de leva, diferența față de cursul oficial fix se ridică la aproximativ 1,70 leva, sau circa 0,88 euro. După 1 ianuarie, însă, schimbul de bani la o bancă nu va
Mii de bucureşteni au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Avarie la CET SUD
Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură pe 27 decembrie din cauza unei avarii la CET SUD. Cele mai mari probleme sunt în Sectoarele 2 și 3. Termoenergetica a anunțat că avaria va fi remediată pe parcursul zilei, însă durează aproximativ 24 de ore până când căldura și apa caldă vor ajunge la
Învățământul privat în România a evoluat puternic. Cele mai bune universități private din România
Învățământul privat în România a evoluat puternic în ultimele decenii. După căderea regimului Ceaușescu, diverse instituții de învățământ nefinanțate de guvern au reușit să se impună tot mai mult. Cadre didactice importante din învățământul de stat au făcut, de asemenea, tranziția. După Revoluție, educația și sănătatea au cunoscut fenomenul de privatizare. Pe fondul implementării, dezvoltării
Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate. Aceasta le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului. Este o soluţie pentru utilizatorii care folosesc adrese create cu ani în urmă care nu corespund nevoilor actuale. Potrivit unei actualizări apărute pe pagina de asistenţă
N. Dan: „Aştept cu nerǎbdare sǎ aflu ce a spus despre mine". Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în emisiunea „La Cină"
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu acordat pentru emisiunea „La Cină", de la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezidențiale și astfel reușeste să păstreze normalitatea în această perioadă în care este în centrul atenției la fiecare ieșire publică. „Cum reușiți să
O femeie din Dolj a fost ucisă în bătaie de soţ. Alina Gorghiu: Legea nu avea cum să oprească această crimă
Este necesară schimbarea mentalităţii în România pentru a reduce numărul de femei ucise de soţi. Este semnalul de alarmă tras de preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu. La noi, violenţa este încă minimalizată sau tratată ca "o problemă de familie". Este necesară condamnarea ei publică, generală, pentru ca agresorii să fie izolaţi
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Ministrul Economiei: „Culegem roadele otrăvite"
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a fost întrebat la Digi24 despre sentimentul urgenței României în ceea ce privește înarmarea. Dar și dacă țara noastră întârzie deoarece contractele sunt negociate de Ministerul Apărării, dar producția este la Ministerul Economiei. Oficialul a explicat că lentoarea provine și din faptul că, în trecut, nu a existat o calitate competitivă.
Axios: Zelenski, „pregătit" să convoace un referendum privind planul lui Trump de încetare a focului
Volodimir Zelenski speră să ajungă la un acord cu Donald Trump asupra unui plan-cadru pentru încheierea războiului. Cei doi se vor întâlni duminică. Zelenski a mai spus că este dispus să supună acest plan unui referendum. Aceasta dacă Rusia acceptă o încetare a focului de cel puţin 60 de zile. Partea americană consideră un pas
Sfârșitul de an 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. În timp ce unele societăți păstrează „tradiția" primelor și a beneficiilor de sărbători, altele au ales o abordare prudentă, invocând constrângeri bugetare sau lipsa prevederilor contractuale. Potrivit Economedia, câteva companii se detașează prin pachete consistente de beneficii, acordate atât salariaților,
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu. Întâlnirea cu fiul lui Ion Rațiu a avut loc în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești. „Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunității de români. Nicolae Rațiu este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării noastre, iar prin Fundația pe care o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse să urmeze studii superioare în Marea Britanie", a scris Nicușor Dan. Întâlnirea a avut loc în contextul
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat. Anunţul a fost făcut sâmbătă de miniştrii apărării din cele două ţări, într-un comunicat comun, relatează BBC. Ambele părţi au convenit să îngheţe toate mişcările de trupe şi să permită civililor care locuiesc în zonele de frontieră să se întoarcă acasă. Se puneastfel capăt săptămânilor de
România va atrage pe bani mai mulți voluntari în armată. Cu cât își vor putea rotunji veniturile funcționarii publici
Funcționarii publici din ministere sau alte instituții publice vor avea dreptul de a se pregăti ca rezervist voluntar. Programul va presupune 4 luni de pregătire militară. În urma acestuia vor fi plătiți cu 6.000 euro. Luna aceasta, Parlamentul a adoptat un proiect care prevede că tinerii care vor să devină voluntari în armată pentru un
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că de Sărbători apare un nou tip de fraudă. Prin aceasta se încearcă să fie obținute date sensibile de la persoanele care nu sunt atente. „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru «actualizarea
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pentru Ziarul de Gardă. Decizia vine după ce, la începutul lunii decembrie,
Pavel Durov, fondatorul Telegram, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că încearcă să transforme UE într-un „gulag digital" prin restricții impuse giganților tehnologici, relatează The Times. Multimiliardarul de origine rusă a făcut această afirmație în contextul unui conflict din ce în ce mai acerb între europeni și administrația Trump și platformele sociale cu privire
Plan de prevenire al burnout-ului. Un nou tip de concediu plătit, pentru "refacere profesională"
Angajatorii vor avea obligația să informeze salariații cu privire la riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire. Cei cu peste 50 de salariați vor trebuie să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale. Va exista o evaluare intemă specifică și va fi un mecanism intem confidențial și accesibil pentru sesizarea situațiilor
VIDEO Imagini virale în a doua zi de Crăciun. Patru bărbați au jucat șah în apele Mării Negre
Imagini inedite pe litoral, în a doua zi de Crăciun. Patru bărbați au intrat în apele reci ale Mării Negre și au jucat o partidă de șah. Ei au folosit o saltea gonflabilă, sub privirile unui „Moș Crăciun" aflat pe plajă. Momentul neobișnuit a atras atenția trecătorilor, care s-au oprit să îi filmeze și să îi încurajeze.
Cea mai mare operațiune logistică din istoria UE. O centrală electrică a fost desfăcută și transferată în Ucraina
Comisia Europeană a finalizat cea mai amplă operațiune logistică din istoria sa. A relocat o centrală termică completă din Lituania în Ucraina. Transferul restabilește capacități energetice și consolidează rețeaua națională a Ucrainei, după atacurile susținute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Operațiunea, care a durat 11 luni, a implicat 149 de transporturi, însumând 2.399 de tone
Care mai este cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron. Sondaj în Fran
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017. Are 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri. Barometrul Toluna/Harris Interactive arată că numai 37% dintre francezi au intenţia de a urmări […] Articolul Care mai este cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron. Sondaj în Franţa apare prima dată în PS News.
Costul sprijinirii Ucrainei. Cât a dat România şi cât ne-ar costa dacă Rusia câştigă războiul # PSNews.ro
În dezbaterile de la Bruxelles și în campaniile naționale a apărut un refren recurent de luni de zile. „Finanțarea Ucrainei costă pur și simplu prea mult” pentru Uniunea Europeană. Cifrele, însă, spun o poveste diferită. UE plătește în prezent aproximativ aceeași sumă pe care ar plăti-o dacă Rusia ar câștiga războiul și ar duce lupta […] Articolul Costul sprijinirii Ucrainei. Cât a dat România şi cât ne-ar costa dacă Rusia câştigă războiul apare prima dată în PS News.
Zi importantă la CCR, mâine. Este așteptată decizia privind pensiile speciale ale magistraților # PSNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se vor pronunța duminică asupra unei legi pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Prin aceasta crește vârsta de pensionare a magistraților. În plus, modifică felul în care se calculează pensia, treptat, în interval de 15 ani. Sesizarea de neconstituționalitate a fost depusă de către Înalta Curte de Casație și […] Articolul Zi importantă la CCR, mâine. Este așteptată decizia privind pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în PS News.
Vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți de Salvamont să evite traseele montane # PSNews.ro
Zonele montane din Prahova se află sub avertizări meteo severe. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă privind pericolele la care se expun turiștii care ignoră recomandările autorităților. Daniel Banu, reprezentant al Salvamont Prahova, a declarat, sâmbătă la Digi24, că rafalele de vânt ating valori extreme în zona montană înaltă. „Da, din păcate ne aflăm sub […] Articolul Vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți de Salvamont să evite traseele montane apare prima dată în PS News.
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Se analizează existența unei eventuale exfiltrări de date # PSNews.ro
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei. Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, care a afectat infrastructura IT de business a Societății Complexul Energetic Oltenia, a fost identificat vineri, în jurul orei 01:40, au anunțat, sâmbătă, oficialii companiei. „În urma atacului, unele documente și fișiere au […] Articolul Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Se analizează existența unei eventuale exfiltrări de date apare prima dată în PS News.
Noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar unde există culpă se va plăti, chiar penal” # PSNews.ro
Noul ministru al economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc companiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”. Darău mai […] Articolul Noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar unde există culpă se va plăti, chiar penal” apare prima dată în PS News.
VIDEO Nicușor Dan, în satul bunicilor săi de Crăciun. Cum a fost întâmpinat de localnici # PSNews.ro
Nicușor Dan a ales să-și petreacă Crăciunul alături de familie în județul Brașov. Președintele a vizitat și satul bunicilor săi, Ileni, unde a mers la muzeu împreună cu fiica sa. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, în satul bunicilor săi de Crăciun. Cum a fost întâmpinat de localnici apare prima dată în PS News.
Prăpăd la Sinaia din cauza vântului puternic. Copaci căzuți peste mașini și stâlpi de electricitate # PSNews.ro
Mai mulți copaci au căzut vineri seara în Sinaia, din cauza vântului puternic. Au căzut pe mașini, garduri și fire de curent electric, a informat ISU Prahova. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii”, se arată în […] Articolul Prăpăd la Sinaia din cauza vântului puternic. Copaci căzuți peste mașini și stâlpi de electricitate apare prima dată în PS News.
Mai multe zone intră sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte. Anunţul a fost făcut de meteorologi, care au actualizat prognoza iniţială. În perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21, sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol. Pe […] Articolul METEO Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt apare prima dată în PS News.
Mai puțini bani pentru partide și aleși. Deciziile Guvernului Bolojan care afectează politicienii # PSNews.ro
În ciuda negocierilor îndelungate în coaliție, în unele cazuri chiar a opoziției interne, Executivul condus de Ilie Bolojan a reușit în ultimele luni să ia măsuri care reduc bugetele politicienilor, de la parlamentari la liderii locali. Între măsurile decise de Guvernul Bolojan în ultimele 6 luni, o serie de hotărâri afectează partidele aflate la guvernare […] Articolul Mai puțini bani pentru partide și aleși. Deciziile Guvernului Bolojan care afectează politicienii apare prima dată în PS News.
Moarte subită la Kremlin. „Gardianul secretelor” din Ministerul Apărării a decedat de Crăciun # PSNews.ro
Încă o moarte suspectă în anturajul puterii de la Moscova. Fostul șef din Apărare al lui Putin, Iuri Sadovenko, „gardianul secretelor”, a murit subit de Crăciun El a fost demis în 2024, prin decret prezidențial. Moartea subită a colonelului-general se înscrie într-un șir lung de decese suspecte în rândul elitelor Rusiei. „Afecțiune cardiacă” fără antecedente […] Articolul Moarte subită la Kremlin. „Gardianul secretelor” din Ministerul Apărării a decedat de Crăciun apare prima dată în PS News.
Proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, în procedură de transparență decizională # PSNews.ro
Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat în procedură de transparență decizională. Proiectul este coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. Conform proiectului, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani. Însă nu mai mult de 70% din ultima […] Articolul Proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, în procedură de transparență decizională apare prima dată în PS News.
PROIECT Apă gratuită în metrou, aeroport, gări. Toate instituțiile publice, obligate să asigure apă potabilă # PSNews.ro
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice. Măsura este prevăzută într-un proiect analizat de Profit.ro. Anterior a […] Articolul PROIECT Apă gratuită în metrou, aeroport, gări. Toate instituțiile publice, obligate să asigure apă potabilă apare prima dată în PS News.
Trump, arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu” # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump spune că va avea ultimul cuvânt asupra oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească cu Trump duminică în Florida. El a declarat reporterilor că va prezenta un nou plan de pace format din 20 de puncte. Cadrul propus include o zonă demilitarizată. […] Articolul Trump, arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu” apare prima dată în PS News.
Fără creșteri de taxe și impozite la anul. Este promisiunea premierului Bolojan, care este însoțită de o condiție. Măsurile de austeritate să fie păstrate iar cheltuielile din sectorul bugetar să fie reduse corespunzător. Calculele pentru bugetul pe 2026 vor clarifica lucrurile. Totul depinde și de starea coaliției care funcționează, dar cu prea mult zgomot, după […] Articolul 2026, anul testelor de rezistență pentru coaliție apare prima dată în PS News.
Sfântul Ştefan, sărbătorit de creştini în a treia zi de Crăciun. Tradițiile și numele sărbătorite # PSNews.ro
În fiecare an, pe 27 decembrie, conform calendarului ortodox, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan, considerat primul martir al Bisericii și unul dintre cei șapte diaconi aleși de apostoli pentru a sluji comunitatea primară. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții, rugăciuni și obiceiuri populare, iar mulți români își serbează onomastica. În a treia zi de Crăciun, […] Articolul Sfântul Ştefan, sărbătorit de creştini în a treia zi de Crăciun. Tradițiile și numele sărbătorite apare prima dată în PS News.
Sâmbătă o să mai ningă puțin la munte, în estul și în centrul țării. În rest avem o zi destul de însorită, însă dimineața este ceață în special în vest și în ținuturile sudice. Vântul bate mai tare la munte și estul României, iar maximele pleacă de la -1 grad în depresiuni și ajung pe […] Articolul METEO Vremea de azi, 27 decembrie. Frig și vânt în aproape toată țara apare prima dată în PS News.
Comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Câmpia Turzii. Centrul logistic, operaţionalizat în ianuarie # PSNews.ro
La Câmpia Turzii va funcţiona din ianuarie 2026 un comandament NATO de sprijinire a Ucrainei. Ţările Europene au livrat Ucrainei 220.000 tone de echipament militar doar în 2025. La comandamentul NATO de la Câmpia Turzii vor fi aproximativ 100 de militari. România va operaţionaliza centrul logistic de aprovizionare pentru Ucraina până la finalul lunii ianuarie. […] Articolul Comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Câmpia Turzii. Centrul logistic, operaţionalizat în ianuarie apare prima dată în PS News.
Trăim într-un oraș de 2 milioane de oameni, dar ne comportăm adesea ca și cum am fi singuri pe o insulă pustie… de metal. Mașina personală a creat un paradox dureros în București: suntem mai înghesuiți ca niciodată, dar mai izolați ca oricând. Sociologii numesc acest fenomen alienare urbană. Parbrizul mașinii acționează ca un ecran […] Articolul Psihologie Urbană: Smart commuting poate vindeca alienarea socială din București apare prima dată în PS News.
Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții vor să plătească din nou cash # PSNews.ro
Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tradițional nu mai este posibilă, chiar dacă mulți folosesc deja cardul sau Twint. În localitatea Bonaduz, din regiunea Graubünden, sute de locuitori fac demersuri pentru a putea plăti din nou parcarea cu monede. Și lanțul de brutării Hug, cu sediul […] Articolul Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții vor să plătească din nou cash apare prima dată în PS News.
Ionuţ Radu a fost ales “Tricolorul lunii decembrie”. Mesajul portarului pentru suporteri # PSNews.ro
Suporterii naţionalei au votat în aplicaţia Tricolorii favoritul lor din luna decembrie. Ionuţ Radu, cu evoluţii de excepţie la Celta Vigo, a câştigat competiţia, potrivit FRF. Portarul naţionalei a închis poarta în La Liga, reuşind 3 meciuri consecutive fără gol primit cu Celta. A fost desemnat inclusiv omul meciului împotriva lui Real Madrid şi Athletic […] Articolul Ionuţ Radu a fost ales “Tricolorul lunii decembrie”. Mesajul portarului pentru suporteri apare prima dată în PS News.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat începutul lucrărilor pentru cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din România. Va fi construită de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu Fundaţia Metropolis, printr-un parteneriat public-privat. „Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, vineri, […] Articolul Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de spitale noi. Deja se construiesc două” apare prima dată în PS News.
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, anunţă că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de Rosatom Corp. A adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026. Rosatom, o companie controlată de statul […] Articolul Prima centrală nucleară din Turcia va deveni operaţională în 2026 apare prima dată în PS News.
Astăzi suntem în a doua zi de Crăciun, iar majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail au revenit la activitate. Totuși, pe final de an urmează noi modificări de program. Deja marile magazine au anunțat orarul special de Revelion și început de an, pentru ca românii să știe exact când își pot face cumpărăturile. Fie că […] Articolul Programul marilor supermarketuri de Revelion. Când vor fi deschise apare prima dată în PS News.
Specialiștii în meteorologie au emis un cod portocali ninsori, polei și viscol valabil în 14 județe din România. Codul va fi valabil din 28 decembrie 2025, ora 02:00, în zona montană. De astăzi este valabil un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în mai multe zone din țară. Codul portocaliu de vânt […] Articolul METEO Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară apare prima dată în PS News.
Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de sărbători # PSNews.ro
Autoritățile din Turcia au arestat în ziua de Crăciun un număr de 115 persoane suspectate de apartenență la gruparea ISIS. A fost o operațiune de amploare la Istanbul. Suspecții plănuiau atacuri teroriste în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Atacurile vizau în mod special comunitățile non-musulmane, biserici și sinagogi din Turcia. Operațiunea a fost lansată […] Articolul Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de sărbători apare prima dată în PS News.
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: Rusia – ameninţări, SUA – prietenie, Franța – solidaritate # PSNews.ro
Cu puțin timp înainte de finalul anului 2025, ambasadele țărilor care fac jocurile în politica internațională au transmis mesaje mai mult sau mai puțin subtile României prin postări pe rețele sociale. Poziția externă a României este reflectată și în mesajele trimise, în preajma finalului de an, de ambasadele țărilor care fac jocurile în politica externă. […] Articolul Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: Rusia – ameninţări, SUA – prietenie, Franța – solidaritate apare prima dată în PS News.
Cetăţenii moldoveni vor ca ajutorul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # PSNews.ro
Majoritatea cetăţenilor R. Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari. Ei cred că nu ar trebui să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepţia favorabilă asupra sprijinului românesc […] Articolul Cetăţenii moldoveni vor ca ajutorul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern apare prima dată în PS News.
Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de peste 11.000 de lei lunar. Piramida salarială la CSM # PSNews.ro
România se află într-o perioadă bugetară dificilă. Reducerea deficitului este obiectivul Guvernului învestit în urmă cu șase luni. Populația este avertizată constant cu privire la „reforme dureroase”, „austeritate” și necesitatea „eficientizării cheltuielilor publice”. Datele oficiale arată însă că, în anumite instituții-cheie ale statului, nivelul veniturilor rămâne extrem de ridicat. Un exemplu relevant este Consiliul Superior […] Articolul Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de peste 11.000 de lei lunar. Piramida salarială la CSM apare prima dată în PS News.
