Psihologie Urbană: Smart commuting poate vindeca alienarea socială din București
PSNews.ro, 26 decembrie 2025 23:30
Trăim într-un oraș de 2 milioane de oameni, dar ne comportăm adesea ca și cum am fi singuri pe o insulă pustie… de metal. Mașina personală a creat un paradox dureros în București: suntem mai înghesuiți ca niciodată, dar mai izolați ca oricând. Sociologii numesc acest fenomen alienare urbană. Parbrizul mașinii acționează ca un ecran […] Articolul Psihologie Urbană: Smart commuting poate vindeca alienarea socială din București apare prima dată în PS News.
• • •
Acum o oră
23:30
Acum 4 ore
20:40
Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții vor să plătească din nou cash # PSNews.ro
Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tradițional nu mai este posibilă, chiar dacă mulți folosesc deja cardul sau Twint. În localitatea Bonaduz, din regiunea Graubünden, sute de locuitori fac demersuri pentru a putea plăti din nou parcarea cu monede. Și lanțul de brutării Hug, cu sediul […] Articolul Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții vor să plătească din nou cash apare prima dată în PS News.
20:40
Ionuţ Radu a fost ales “Tricolorul lunii decembrie”. Mesajul portarului pentru suporteri # PSNews.ro
Suporterii naţionalei au votat în aplicaţia Tricolorii favoritul lor din luna decembrie. Ionuţ Radu, cu evoluţii de excepţie la Celta Vigo, a câştigat competiţia, potrivit FRF. Portarul naţionalei a închis poarta în La Liga, reuşind 3 meciuri consecutive fără gol primit cu Celta. A fost desemnat inclusiv omul meciului împotriva lui Real Madrid şi Athletic […] Articolul Ionuţ Radu a fost ales “Tricolorul lunii decembrie”. Mesajul portarului pentru suporteri apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
19:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat începutul lucrărilor pentru cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din România. Va fi construită de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu Fundaţia Metropolis, printr-un parteneriat public-privat. „Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, vineri, […] Articolul Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de spitale noi. Deja se construiesc două” apare prima dată în PS News.
19:30
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, anunţă că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de Rosatom Corp. A adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026. Rosatom, o companie controlată de statul […] Articolul Prima centrală nucleară din Turcia va deveni operaţională în 2026 apare prima dată în PS News.
19:30
Astăzi suntem în a doua zi de Crăciun, iar majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail au revenit la activitate. Totuși, pe final de an urmează noi modificări de program. Deja marile magazine au anunțat orarul special de Revelion și început de an, pentru ca românii să știe exact când își pot face cumpărăturile. Fie că […] Articolul Programul marilor supermarketuri de Revelion. Când vor fi deschise apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
18:10
Specialiștii în meteorologie au emis un cod portocali ninsori, polei și viscol valabil în 14 județe din România. Codul va fi valabil din 28 decembrie 2025, ora 02:00, în zona montană. De astăzi este valabil un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în mai multe zone din țară. Codul portocaliu de vânt […] Articolul METEO Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară apare prima dată în PS News.
18:10
Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de sărbători # PSNews.ro
Autoritățile din Turcia au arestat în ziua de Crăciun un număr de 115 persoane suspectate de apartenență la gruparea ISIS. A fost o operațiune de amploare la Istanbul. Suspecții plănuiau atacuri teroriste în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Atacurile vizau în mod special comunitățile non-musulmane, biserici și sinagogi din Turcia. Operațiunea a fost lansată […] Articolul Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de sărbători apare prima dată în PS News.
18:10
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: Rusia – ameninţări, SUA – prietenie, Franța – solidaritate # PSNews.ro
Cu puțin timp înainte de finalul anului 2025, ambasadele țărilor care fac jocurile în politica internațională au transmis mesaje mai mult sau mai puțin subtile României prin postări pe rețele sociale. Poziția externă a României este reflectată și în mesajele trimise, în preajma finalului de an, de ambasadele țărilor care fac jocurile în politica externă. […] Articolul Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: Rusia – ameninţări, SUA – prietenie, Franța – solidaritate apare prima dată în PS News.
18:10
Cetăţenii moldoveni vor ca ajutorul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # PSNews.ro
Majoritatea cetăţenilor R. Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari. Ei cred că nu ar trebui să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepţia favorabilă asupra sprijinului românesc […] Articolul Cetăţenii moldoveni vor ca ajutorul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern apare prima dată în PS News.
18:10
Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de peste 11.000 de lei lunar. Piramida salarială la CSM # PSNews.ro
România se află într-o perioadă bugetară dificilă. Reducerea deficitului este obiectivul Guvernului învestit în urmă cu șase luni. Populația este avertizată constant cu privire la „reforme dureroase”, „austeritate” și necesitatea „eficientizării cheltuielilor publice”. Datele oficiale arată însă că, în anumite instituții-cheie ale statului, nivelul veniturilor rămâne extrem de ridicat. Un exemplu relevant este Consiliul Superior […] Articolul Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de peste 11.000 de lei lunar. Piramida salarială la CSM apare prima dată în PS News.
18:10
Nicușor Dan, întâlnire cu Virginia Ruzici la Paris. „Reușitele ei au inspirat generații de sportivi” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan anunţă că a avut reîntâlniri speciale cu români care contribuie la promovarea imaginii țării în lume. Întâlnirile, în cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni. Printre acestea s-a numărat și o întâlnire la Paris cu fosta mare jucătoare de tenis Virginia Ruzici. Șeful statului a subliniat că astfel de personalități, prin profesionalism, pasiune și consecvență, […] Articolul Nicușor Dan, întâlnire cu Virginia Ruzici la Paris. „Reușitele ei au inspirat generații de sportivi” apare prima dată în PS News.
18:10
Veștile nu sunt bune pentru angajații din România. Majoritatea țărilor europene se pregătesc pentru noi creșteri ale salariilor în 2026. România e însă singura care va înregistra, din nou, o scădere a puterii de cumpărare. Datele apar într-un raport internațional care analizează evoluțiile salariale din Europa pentru perioada 2025-2026, potrivit Euronews. Potrivit Băncii Centrale Europene […] Articolul România, codașa Europei la salarii și în 2026 apare prima dată în PS News.
18:10
„Așa ceva se întâmplă doar în România: nici măcar nu e gata, dar deja au dat autostrada nouă în circulație – nu au vrut să piardă banii europeni!”, semnalează presa maghiară faptul că România a deschis, luna treccută, un nou tronson din Autostrada Moldovei. Este arătat că tronsonul afectat al autostrăzii A7 nu a fost […] Articolul Presa maghiară atacă România pe tema autostrăzilor. „Așa ceva se întâmplă doar la ei” apare prima dată în PS News.
18:10
O ţară vizitată de un milion de turiști români atinge un record memorabil. Moment critic în 2026 # PSNews.ro
În ultimul deceniu, turismul dintr-o țară vizitată de peste 1 milion de români a depășit constant așteptările. A stabilit noi recorduri. Industria turismului țării este pregătită să atingă un nou record memorabil în 2025, cu peste 37 de milioane de vizitatori. Pe măsură ce turismul crește, Grecia ajunge într-un moment critic în 2026. Strategiile turistice […] Articolul O ţară vizitată de un milion de turiști români atinge un record memorabil. Moment critic în 2026 apare prima dată în PS News.
18:10
Nu, nu e un fapt desprins din povești, este pură realitate, care s-a petrecut chiar în noaptea de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetițe din București, pe nume Isabela. I-a transmis acesteia un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectați de război. Iar scrisoarea de răspuns a papei a venit în noaptea de Crăciun, când părinții ieșeau din casă pentru a merge la Sfânta Liturghie, scrie Vatican News. „Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, sunt cuvintele prin care papa Leon al XIV-lea a răspuns la scrisoarea și desenul pe care o fetiță din București i le-a transmis în luna septembrie 2025:. Citeşte mai mult aici. Articolul Scrisoare trimisă de papa Leon unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun apare prima dată în PS News.
16:30
Cozile sărăciei la Milano, de Crăciun. Mii de oameni au aşteptat ore în şir pentru mâncare şi cadouri pentru copii # PSNews.ro
Pe 25 decembrie, mii de oameni au stat la coadă în fața celor două birouri ale organizației non-profit „Pane quotidiano”. Aceasta distribuie alimente celor nevoiaşi. Copiilor li s-au oferit cadouri. Luigi Rossi, președintele organizaţiei non-profit a declarat: „Milano este o capitală europeană, dar este și orașul în care puterea de cumpărare a scăzut mai mult […] Articolul Cozile sărăciei la Milano, de Crăciun. Mii de oameni au aşteptat ore în şir pentru mâncare şi cadouri pentru copii apare prima dată în PS News.
16:30
Radu F. Alexandru, scriitor și fost senator, s-a stins din viață vineri, au anunțat oficialii Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti (TNB), într-o postare pe Facebook. Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti deplânge dispariția dramaturgului Radu F. Alexandru, care a decedat în dimineața zilei de 26 decembrie,la 82 de ani, după o lungă suferință. „Lasă […] Articolul Scriitorul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit în a doua zi de Crăciun apare prima dată în PS News.
16:30
Durata prea lungă a proceselor civile și penale, respectiv volumul supradimensionat al muncii în raport cu personalul disponibil se numără printre problemele acute ale justiției din România. Parlamentarul PSD Robert Cazanciuc susține că printr-o lege votată recent în legislativ o parte a problemei proceselor soluționate tardiv ar putea fi corectată. Legea a fost adoptată marți, […] Articolul Anunț important din Parlament. Legea care va reduce durata proceselor a fost votată apare prima dată în PS News.
16:30
Importurile de energie electrică ale Ucrainei din țările vecine membre ale Uniunii Europene vor deveni mai predictibile. Anunţul a fost făcut de operatorul de transport și sistem de la Kiev, Ukrenergo, omologul Transelectricii românești. ″Acest lucru este evidențiat de rezultatele primei licitații lunare de alocare de capacitate transfrontalieră disponibilă de transport de electricitate pe granițele […] Articolul Cerere imensă de energie din România și ceilalți vecini din UE din partea Ucrainei apare prima dată în PS News.
16:30
Instalaţiile de transport pe cablu de la Sinaia, parţial oprite din cauza vântului puternic # PSNews.ro
Instalaţiile de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia au fost parţial oprite vineri. Cauza este vântul puternic care nu permite funcţionarea în siguranţă a acestora. Gondola Carp nu a fost pornită. Aceasta urcă de la cota 1400 la cota 2000 în Bucegi, unde se află domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. Viteza […] Articolul Instalaţiile de transport pe cablu de la Sinaia, parţial oprite din cauza vântului puternic apare prima dată în PS News.
16:30
Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus mortal, considerat mai periculos decât COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu. Este o boală gravă cu o rată de […] Articolul Alertă sanitară în Europa. Un virus mortal a fost confirmat în Franța apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
15:30
După o perioadă de tăcere, ministrul Sănătății intervine în scandalul așa-numitei „taxei de horoscop”. Aceasta este cerută la Spitalul de Urgență din Suceava. Ce le transmite Alexandru Rogobete celor care vor să afle informații precise pentru hărțile astrologice personalizate și au nevoie de ora nașterii. De unde a pornit tevatura „taxei pe horoscop” Spitalul Clinic […] Articolul Ce spune ministrul Sănătății despre „taxa de horoscop” apare prima dată în PS News.
15:30
A murit Vera Alentova, actriţa din pelicula sovietică premiată cu Oscar „Moscova nu crede în lacrimi” # PSNews.ro
Actrița rusă Vera Alentova a murit la vârsta de 83 de ani. Ea era celebră mai ales pentru rolul principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”. Alentova a devenit faimoasă în urma interpretării personajului Katerina Tikhonova în filmul „Moscova nu crede în lacrimi”. Pelicula a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în […] Articolul A murit Vera Alentova, actriţa din pelicula sovietică premiată cu Oscar „Moscova nu crede în lacrimi” apare prima dată în PS News.
15:30
Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului anunţă că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4. Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 […] Articolul Arbitrul român Istvan Kovacs, locul 4 în lume în 2025 apare prima dată în PS News.
15:30
India îşi consolidează capacitatea militară la frontiera cu China. Investiţii masive în infrastructura din Himalaya # PSNews.ro
India alocă sute de milioane de dolari pentru construirea de drumuri, tuneluri și piste de aterizare în Himalaya. Vrea astfel să îşi consolideze capacitatea militară de-a lungul frontierei disputate cu China. Inițiativa vine după confruntarea sângeroasă din 2020 dintre trupele indiene și chineze, desfășurată de-a lungul Liniei de Control Actual. LAC este o graniță de aproximativ […] Articolul India îşi consolidează capacitatea militară la frontiera cu China. Investiţii masive în infrastructura din Himalaya apare prima dată în PS News.
15:30
Datoria guvernamentală a României a ajuns la o nouă bornă: a urcat până la 1.095 miliarde lei # PSNews.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Luna precedentă era de 1.084 miliarde de lei, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 58,3% în august. În septembrie 2025, datoria […] Articolul Datoria guvernamentală a României a ajuns la o nouă bornă: a urcat până la 1.095 miliarde lei apare prima dată în PS News.
15:30
Primăria Sectorului 6, anunţ pentru toți locuitorii. Pentru ce e nevoie de contracte noi # PSNews.ro
Asociațiile de Proprietari din sectorul 6, firmele și cei care locuiesc la casă și au curte trebuie să încheie noi contracte de ridicare a gunoiului menajer, obligatoriu cu firma Urban SA, până la data de 1 februarie. Cine nu o face, va fi amendat. Iată ce a postat Primăria Sectorului 6 pe pagina sa de […] Articolul Primăria Sectorului 6, anunţ pentru toți locuitorii. Pentru ce e nevoie de contracte noi apare prima dată în PS News.
14:30
Deputat SOS, cu Dacia 1300 în declaraţia de avere, dar cu Mercedes de 120.000 de euro la Parlament # PSNews.ro
Mihai Caragață este deputat de Ialomița și a intrat în Parlament în alegerile din noiembrie 2024, pe listele SOS România. HotNews l-a filmat venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE, care nu apare în declarația de avere. În Parlament, mașinile private de zeci sau de peste o sută de mii de euro pe care le […] Articolul Deputat SOS, cu Dacia 1300 în declaraţia de avere, dar cu Mercedes de 120.000 de euro la Parlament apare prima dată în PS News.
14:30
Polițiștii de frontieră au făcut, în ultimele 24 de ore, formalitățile pentru aproximativ 52.690 de persoane. S-au făcut formalităţi și pentru peste 10.610 mijloace de transport, la frontiera externă a României. Peste 25.000 de persoane au intrat în țară În data de 25 decembrie, la frontiera externă a țării – Serbia, Republica Moldova și Ucraina, […] Articolul Trafic intens la frontieră de Crăciun. Au trecut graniţa zeci de mii de oameni apare prima dată în PS News.
14:30
„Ne vor scoate din belea”. Andrei Caramitru, optimist în privinţa economiei României în 2026 # PSNews.ro
Inflația va scădea în 2026, estimează economistul Andrei Caramitru, care spune că măsurile luate de Guvernul Bolojan au avut efect și că „suntem spre direcția de 6-6.5% deficit”. „Eu am scris aici ca – pe finanțe – echipa Bolojan-Nazare e top top top. Și ne vor scoate din belea”, a afirmat Andrei Caramitru, miercuri, într-o postare pe Facebook. […] Articolul „Ne vor scoate din belea”. Andrei Caramitru, optimist în privinţa economiei României în 2026 apare prima dată în PS News.
14:30
Mii de navigatori români îşi petrec sărbătorile pe mare. Care sunt zonele cu risc ridicat # PSNews.ro
Sindicatul Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim a transmis, joi seară, că estimează că 7.000 de navigatori români îşi petrec sărbătorile pe mare anul acesta. Organizaţia prezintă un bilanţ al probleme,or înregistrate în 2025, dar şi reuşitele în negocierile pentru 2026, una dintre acestea fiind creşterea salariilor. ”Anul acesta a fost un an interesant, plecând […] Articolul Mii de navigatori români îşi petrec sărbătorile pe mare. Care sunt zonele cu risc ridicat apare prima dată în PS News.
13:30
Veniturile judecătorilor care decid reforma pensiilor speciale peste două zile. Salarii și sporuri record # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat până pe 28 decembrie dezbaterea privind constituționalitatea reformei pensiilor speciale. Plasarea între Crăciun și Revelion, într-o zi de duminică și în perioada în care agenda publică este dominată de sărbători, iar reacțiile civice sunt diminuate, alimentează suspiciuni privind modul în care CCR gestionează una dintre cele mai așteptate […] Articolul Veniturile judecătorilor care decid reforma pensiilor speciale peste două zile. Salarii și sporuri record apare prima dată în PS News.
13:30
METEO La ce să ne aşteptăm după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou # PSNews.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a dat informații la Digi24 despre starea vremii în următoarele zile. La ce ar trebui să ne așteptăm după acest Crăciun cu vânt și ceva ninsoare. A rămas în vigoare o informare meteorologică până vineri dimineață, la ora 10:00. „Vorbim în continuare de probabilitatea ca în zona de munte, cu precădere, […] Articolul METEO La ce să ne aşteptăm după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou apare prima dată în PS News.
13:30
În ultima ședință de Guvern, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan le-a oferit miniștrilor câte un cozonac special produs la Oradea, unde acesta a fost primar și președintele Consiliului Județean Bihor. Profit.ro a publicat informația în exclusivitate, cu fotografii cu darul făcut de prim-ministru colegilor săi din Guvern. Potrivit publicației, Ilie Bolojan a ținut să sublinieze că acest cozonac […] Articolul Ilie Bolojan le-a dăruit miniştrilor cozonaci produşi la Oradea, înainte de Crăciun apare prima dată în PS News.
13:30
Mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector închis. Poliţia anunţă că face verificări # PSNews.ro
Mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan pe un sector de drum închis. Poliţiştii din judeţul Argeş fac verificări. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii. În imagini postate online se […] Articolul Mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector închis. Poliţia anunţă că face verificări apare prima dată în PS News.
13:30
Cât curent și gaze consumă românii în prima zi de Crăciun. România este exportator net de energie # PSNews.ro
Zilele de sărbătoare au dus la reducerea consumului de curent din gospodăriile și companiile din România. O bună parte din producție merge la export. La capitolul gaze naturale, aproximativ o cincime din resurse mergea, la orele prânzului, în afara țării. Însă o cantitate aproape identică venea din importuri, astfel că este probabil că aceste volume […] Articolul Cât curent și gaze consumă românii în prima zi de Crăciun. România este exportator net de energie apare prima dată în PS News.
13:30
MAI anunţă că nu au existat incidente majore în prima zi de Crăciun. Au fost 1600 de misiuni # PSNews.ro
În ultimele 24 de ore au fost gestionate peste 1600 de misiuni, cele mai multe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi pentru stingerea incendiilor, anunţă vineri Ministerul Afacerilor Interne, care precizează că prima zi de Crăciun s-a desfăşurat în siguranţă în întreaga ţară, fără a fi înregistrate incidente majore. ”Prima zi de Crăciun s-a […] Articolul MAI anunţă că nu au existat incidente majore în prima zi de Crăciun. Au fost 1600 de misiuni apare prima dată în PS News.
12:20
Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de pentru sute de familii din România. Numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun. Medicii spun, în fiecare an, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu emoții suplimentare și pentru ei, dar și pentru viitorii părinți. Sergiu Costescu, medic primar Maternitatea Bega Timișoara, a declarat: „A fost o noapte plăcută, liniștită, a avut loc o naștere, în prima oră după miezul nopții. S-a născut un băiat de 3570 de grame, cu adaptare foarte bună, mama în condiții de siguranță. Superstiții nu am auzit în această tură, însă a fost multă bucurie”, potrivit Știrile Pro TV. Șase nou-născuți doar la Iași Mirabela Dima, medic primar Maternitatea Bega, a declarat: „S-au născut cinci băieței și o fetiță, toți sunt sănătoși, sunt la mămicile lor. Părinții sunt fericiți că s-au născut în aceste zile sfinte”, potrivit aceleiași surse. Citeşte mai mult aici. Articolul Crăciun Fericit în maternităţi. Copii născuţi în noaptea de Ajun apare prima dată în PS News.
12:10
Prosus, acționar majoritar eMAG, avertizează: Reglementările UE blochează investiții tehnologice de miliarde de dolari # PSNews.ro
Fabricio Bloisi, directorul general al grupului Prosus — acționarul majoritar al eMAG — trage un semnal de alarmă privind modul în care politicile de concurență ale Uniunii Europene afectează expansiunea economică. Conform declarațiilor oferite Financial Times, Bloisi susține că regulile stricte impuse de Bruxelles limitează planul grupului de a investi până la 15 miliarde de […] Articolul Prosus, acționar majoritar eMAG, avertizează: Reglementările UE blochează investiții tehnologice de miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
12:10
METEO A fost cea mai friguroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor scădea din nou până la -10°C # PSNews.ro
În mai multe zone din țară, noaptea trecută a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum. Meteorologii anunță însă că temperaturile vor mai crește puțin. De Revelion, temperaturile vor scădea din nou până la -10 grade Celsius. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a declarat, la Digi24, că „a fost cea mai rece noapte […] Articolul METEO A fost cea mai friguroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor scădea din nou până la -10°C apare prima dată în PS News.
12:10
Celebrată pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun marchează continuarea sărbătorii Nașterii Domnului. Rămâne un moment dedicat păstrării tradițiilor și consolidării legăturilor familiale. În această zi, credincioșii își vizitează rudele și apropiații, transmit urări de bine și petrec timp în spirit de comuniune. Mesele îmbelșugate cu preparate tradiționale și participarea la slujbele religioase completează […] Articolul Tradiţii a doua zi de Crăciun. Ce obiceiuri trebuie evitate apare prima dată în PS News.
12:10
Iarna şi-a intrat în drepturi. Mașini blocate în nămeți, copaci doborâți de vânt, porturi închise # PSNews.ro
Iarna și-a intrat în drepturi în prima zi de Crăciun și au apărut și probleme în trafic. Zeci de mașini au rămas blocate în Olt din cauza unui utilaj de deszăpezire care a derapat, iar o ambulanță a rămas înzăpezită. Ninsorile continuă și în această noapte, în special în partea de sud-vest a țării, dar […] Articolul Iarna şi-a intrat în drepturi. Mașini blocate în nămeți, copaci doborâți de vânt, porturi închise apare prima dată în PS News.
12:10
RO-Alert în judeţul Tulcea, din cauza atacurilor din apropierea frontierei cu România. Anunţul MApN # PSNews.ro
Locuitorii din zona de Nord a judeţului Tulcea au fost vizaţi vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunţă ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spaţiul aerian. Un apelant a cerut informaţii cu privire la sunetul exploziilor. MApN a precizată că două aeronave de lupta F-16 din […] Articolul RO-Alert în judeţul Tulcea, din cauza atacurilor din apropierea frontierei cu România. Anunţul MApN apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
11:20
PS News la Strasbourg/Andi Cristea: „Singura soluție este adaptarea. Altfel, cel care folosește AI îți va lua locul” # PSNews.ro
Mulți români între 40 și 60 de ani simt că joburile le sunt amenințate de noile tehnologii. Singura opțiune este adaptarea, spune europarlamentarul Andi Cristea, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, transmisă din studioul Parlamentului European. Cine nu învață să folosească Inteligența Artificială va fi scos din piață de colegul care o […] Articolul PS News la Strasbourg/Andi Cristea: „Singura soluție este adaptarea. Altfel, cel care folosește AI îți va lua locul” apare prima dată în PS News.
11:20
Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026: Statul va încasa mai mulți bani decât angajatul # PSNews.ro
Peste 1,7 milioane de salariați vor beneficia de o creștere a veniturilor începând cu a doua jumătate a anului viitor, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei. Această modificare, programată pentru 1 iulie 2026, reprezintă un plus de 275 de lei la salariul brut. Totuși, conform analizelor termene.ro, impactul real în buzunarul […] Articolul Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026: Statul va încasa mai mulți bani decât angajatul apare prima dată în PS News.
11:20
Distracție pe gheață după Crăciun: Berceni Arena deschide porțile pentru pasionații de patinaj # PSNews.ro
Magia sărbătorilor continuă la Berceni Arena, unde patinoarul rămâne deschis publicului pentru reprize pline de energie și voie bună. Pe 26 și 27 decembrie, cei care vor să facă puțină mișcare sunt așteptați la sesiunile de agrement. Indiferent dacă cei mici sunt începători sau dau semne că stăpânesc patinele, arena oferă cadrul ideal pentru a […] Articolul Distracție pe gheață după Crăciun: Berceni Arena deschide porțile pentru pasionații de patinaj apare prima dată în PS News.
11:20
PS News la Strasbourg/ Eurodeputatul Ștefan Mușoiu explică mizele României în transporturi, comerț, turism # PSNews.ro
La primul mandat de eurodeputat, social-democratul Ștefan Mușoiu ajunge în două dintre cele mai sensibile comisii ale Parlamentului European: Comerț Internațional, respectiv Transport și Turism. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg, acesta explică rolul României în negocierile comerciale UE–SUA, în dosarul Mercosur și în marile proiecte de infrastructură europeană. „Frontul economic” al […] Articolul PS News la Strasbourg/ Eurodeputatul Ștefan Mușoiu explică mizele României în transporturi, comerț, turism apare prima dată în PS News.
10:00
Proiectul Tarnița-Lăpuștești: Gigantul EDF solicită ajutoare de stat pentru parteneriatul cu Hidroelectrica # PSNews.ro
Grupul energetic francez EDF condiționează asocierea cu Hidroelectrica în proiectul strategic Tarnița-Lăpuștești de obținerea unor garanții guvernamentale solide. Potrivit unei analize publicate de Profit.ro, gigantul francez solicită statului român acordarea unui ajutor de stat în faza de operare a hidrocentralei. Această condiție este esențială pentru formarea unei societăți de tip joint-venture care să resusciteze proiectul […] Articolul Proiectul Tarnița-Lăpuștești: Gigantul EDF solicită ajutoare de stat pentru parteneriatul cu Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Ieri
20:30
Crăciunul, celebrat anual pe data de 25 decembrie, este una dintre cele mai răspândite sărbători creștine la nivel mondial. Sărbătoarea marchează nașterea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu de către creștini. De-a lungul timpului, Crăciunul a dobândit și o dimensiune laică, devenind un moment dedicat familiei, cadourilor și decorării caselor cu ornamente festive. Totuși, nu […] Articolul Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Unde este interzisă oficial sărbătoarea apare prima dată în PS News.
