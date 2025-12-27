Bagă miliarde în Stadioane SF FOTO: Arenele ultramoderne vor împânzi țara: case noi pentru 11 echipe de tradiție
Golazo.ro, 27 decembrie 2025 17:50
11 cluburi din fotbalul britanic au în plan să-și construiască noi stadioane sau să le renoveze pe cele actuale. Când ar putea fi inaugurate arenele ultramoderne și cine are proiecte grandioase.
Acum 5 minute
18:10
Rechemat de Dinamo Cine e jucătorul pe care „câinii” au insistat să-l ia în cantonament » Rapid l-a pierdut după o gafă uriașă # Golazo.ro
Codruț Sandu (19 ani), portarul împrumutat la Corvinul Hunedoara, va merge în cantonament, în Antalya, cu Dinamo.
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:30
Decisiv la Cupa Africii FOTO: Fotbalistul din Liga 1 s-a revanșat după eroarea imensă din primul meci! A marcat golul victoriei # Golazo.ro
Yohan Roche (28 de ani), fundașul echipei Petrolul Ploiești, a fost decisiv pentru naționala Beninului în victoria cu Botswana, scor 1-0, la Cupa Africii.
Acum 2 ore
16:40
„Sper să obțină ce și-a propus!” Lucrează de 50 de ani pentru CSA Steaua, dar vrea ca FCSB să devină campioană # Golazo.ro
Radu Troi (76 de ani), fostul fotbalist al Stelei în anii '70 și actualmente antrenor în cadrul academiei din Ghencea a surprins, după ce a declarat că FCSB are cele mai mari șanse câștige titlul.
Acum 4 ore
15:50
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde! # Golazo.ro
Roman Abramovich, oligarhul rus apropiat de Vladimir Putin și fostul patron al lui Chelsea, vrea să-și protejeze 6 miliarde de euro, sumă înghețată acum într-o anchetă de guvernul insulei Jersey
15:30
S-au răzgândit în privința lui Louis Au văzut ce a făcut și nu-l mai vor la echipă: „Nu ar fi fost tolerat! Extrem de neprofesionist” # Golazo.ro
O publicație dedicată suporterilor lui Celtic Glasgow a scris despre gestul lui Louis Munteanu (23 de ani), cel care a fost pozat în tricoul rivalei FCSB.
14:50
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult” # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a oferit o primă reacție, după ce poza în care purta tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în fotbalul românesc.
14:20
Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian # Golazo.ro
Louis Munteanu a provocat un scandal imens după ce a purtat tricoul rivalei FCSB la o miuță cu prietenii.
Acum 6 ore
14:00
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro” # Golazo.ro
Robert Lewandowski confirmă o informație uimitoare apărută în ultima carte scrisă despre el. Ce i-a cerut Joan Laporta, președintele Barcelonei
13:10
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, amintit de un tehnician englez important, Roy Hodgson, care s-a retras, deși mai tânăr decât el
12:50
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!” # Golazo.ro
Presa din Ungaria l-a contrazis pe Ionel Ganea (52 de ani), după ce acesta a declarat că fiul său, George (26 de ani) a plecat de la Ujpest pentru că era român.
Acum 8 ore
12:10
„S-a pripit când a ales FCSB” Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB.
11:50
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a transmis un avertisment pentru Octavian Popescu (23 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).
11:20
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului # Golazo.ro
România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B
11:10
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal # Golazo.ro
La finalul anului 2024, Gigi Becali a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat. Patronul FCSB a candidat pe listele AUR și a câștigat un loc în Camera Deputaților. De atunci, a avut o singură luare de cuvânt în plen.
10:20
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el” # Golazo.ro
Agentul Florin Vulturar a vorbit despre posibila plecare a lui Florin Tănase (30 de ani) de la FCSB, în această iarnă.
Acum 12 ore
09:20
„Vrei să devii președinte?” Legenda fotbalului african a driblat răspunsul: „E întrebarea care îmi creează 99% din probleme” # Golazo.ro
Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a răspuns zvonurilor legate de o presupusă candidatură pentru președinția țării.
Acum 24 ore
22:50
Egipt merge în optimi „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie la Cupa Africii! Salah, din nou decisiv # Golazo.ro
Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie a Cupei Africii.
22:50
Dortmund vrea să transfere de la City Nemții vor să-l aducă în Bundesliga pe unul dintre cei mai promițători jucători ai „cetățenilor” # Golazo.ro
Borussia Dortmund ar fi intrat în cursă pentru semnătura lui Oscar Bobb (22 de ani), mijlocașul lui Manchester City.
22:20
„Să-l transferăm pe Mbappe!” Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal # Golazo.ro
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a dat lovitura de Crăciun, după ce a câștigat premiul loteriei în valoare de 468 de milioane de euro.
22:00
Louis Munteanu, pedepsit Ce sancțiune dură ar fi primit golgheterul CFR-ului, după ce a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, va fi amendat cu 2.100 de euro, echivalentul a 10% din salariul său, după ce s-a afișat purtând tricoul celor de la FCSB.
21:30
Îl exclud pe courtois Atletico îl va șterge de pe „Aleea Legendelor” pe portarul marii rivale # Golazo.ro
Atletico Madrid va schimba plachetele dedicate foștilor fotbaliști, din fața stadionului Metropolitano.
21:30
„Trebuie schimbate multe” A revenit după 16 ani la Dinamo și s-a apucat de treabă: „Sper să creștem nivelul” # Golazo.ro
Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după o pauză de 16 ani și a oferit primele sale impresii despre club.
21:10
„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie” # Golazo.ro
Alan Shearer (55 de ani), fostul mare atacant englez, a criticat decizia Premier League de a programa un singur meci de Boxing Day.
20:50
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost inclus în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025.
20:30
La un pas de istorie Selecționata antrenată de un român visează cu ochii deschiși la calificarea în optimile Cupei Africii # Golazo.ro
Zimbabwe, selecționată antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), visează la calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după 1-1 cu Angola.
20:10
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare” # Golazo.ro
Fiii lui Diogo Jota se vor număra printre copiii care vor intra pe teren de mână cu jucătorii înainte de Liverpool - Wolves.
19:50
„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, neagă categoric posibilitatea ca Louis Munteanu (23 de ani) să semneze cu FCSB.
19:20
Cum făcea Eric bani în Brazilia VIDEO. La 16 ani era la Flamengo, dar mergea și la muncă: „Mă făceau «maimuță» până am început să fac bani # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL cum reușea să facă rost de bani pentru a ieși cu iubita în oraș.
19:00
„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, din cauza afacerilor.
18:20
Cu gândul la Mondial Cum se pregătește Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci” # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) și-a setat obiectivul de a arbitra meciuri de la Campionatul Mondial 2026.
Ieri
18:00
Contra, premiat în Qatar Tehnicianul român a fost desemnat antrenorul ultimelor două luni # Golazo.ro
Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al-Arabi, a fost desemnat antrenorul lunilor octombrie și noiembrie în Qatar.
17:50
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii” # Golazo.ro
În ultimele zile ale mandatului său, președintele ANS, Bogdan Matei, a transmis un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro despre situația tensionată de la CS Olimpia București.
16:50
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce Louis Munteanu (23 de ani), a fost pozat în tricoul echipei FCSB, la un meci amical.
16:30
Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea reveni în Italia, la Juventus, după ce Marco Ottolini (45 de ani) a revenit la clubul din Torino.
15:50
Cu cine joacă U Craiova Liderul din Liga 1 a anunțat ce adversare va avea în cantonamentul din Turcia # Golazo.ro
Universitatea Craiova va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026.
15:20
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă după ce a aflat că Louis Munteanu a purtat tricoul celor de la FCSB.
14:30
Transferuri de marcă Medaliata de la CM 2025 a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare” # Golazo.ro
Marie-Helene Sajka (28 de ani), interul dreapta al naționalei Franței, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea. La echipa din Liga Florilor a ajuns și Sarah Dekker (24 de ani), componentă a naționalei Țărilor de Jos.
13:50
Adio Boxing Day Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul # Golazo.ro
Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.
13:00
Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj, surprins în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a fost surprins în tricoul celor de la FCSB, formație care l-a dorit insistent.
12:40
„Ne luptăm cu fiare!” Mihaela Cambei, despre anevoiosul drum spre performanță: „Ridicăm tone! Dureri, accidentări” # Golazo.ro
Halterofila Mihaela Cambei (23 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge în elita mondială.
12:00
„O mulțime de reguli stupide!” Răbufnirea unei finaliste de Grand Slam: „Am jucat accidentată!” + Cere mai mulți bani: „Doar unul din 200” # Golazo.ro
Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA) și-a exprimat nemulțumirile cu privire la ce se întâmplă în tenis. Jucătoarea din Cehia indică mai multe „reguli stupide” ale WTA și cere premii mai mari.
11:20
„Un fel de sufocare reglabilă” Sportivul purta un dispozitiv controversat în momentul în care a fost găsit mort în camera de hotel # Golazo.ro
Ies la iveală noi detalii cu privire la moartea surprinzătoare a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken (27 de ani).
10:50
„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fost jucător de la Villarreal, Getafe și Real Sociedad, a analizat situația lui Andrei Rațiu (27 de ani).
10:10
Istvan Kovacs, în elita mondială Poziția ocupată de român în topul celor mai buni arbitri din 2025 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025. Locul ocupat de român, în rândurile de mai jos. Ancheta a fost realizată de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.
09:10
„Nu mai vreau să știu nimic de fotbal” Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici” # Golazo.ro
Felipe Caicedo (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona SC (Ecuador), vrea să se retragă după ce Mario Pineida, coechipierul său, a fost ucis.
25 decembrie 2025
22:30
Cârțu nu regretă alegerea Motivul pentru care a renunțat la cariera de antrenor: „Știi care e avantajul?” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, a vorbit despre motivul pentru care a ales să renunțe la cariera de antrenor.
22:20
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a vorbit despre posibilitatea ca unul dintre cei doi fii ai săi să reprezinte România într-o bună zi.
22:00
Inter dorește să îl împrumute pe Federico Chiesa (28 de ani), jucătorul celor de la Liverpool.
21:40
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri! S-a întors toul împotriva # Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu Dan Nistor (37 de ani), atunci când se afla pe banca celor de la FC Dinamo.
