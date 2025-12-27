Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, afectați. Când se va relua livrarea agentului termic
Jurnalul.ro, 27 decembrie 2025 18:30
O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni din bucurești au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
18:30
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, afectați. Când se va relua livrarea agentului termic # Jurnalul.ro
O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni din bucurești au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
Acum 30 minute
18:20
Zeci de mii de bucurești în frig, ELCEN și Termoenergetica pasează vina de la una la alta # Jurnalul.ro
În timp ce zeci de mii de bucurești nu au apă caldă și căldură ( sau le primesc la parametri scăzuți), producătorul agentului termic, societatea ELCEN București, și companiade termoficare, Termoenergetica, se acuză reciproc de această situațin în care peste 1.334 de blocuri au probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde.
Acum o oră
18:10
Air fryer-ul nu este bun doar pentru aperitive sau prăjituri rapide, ci și pentru blaturi de tort perfecte, ideale atunci când vrei un desert de efect, fără să pornești cuptorul.
18:00
Termoenergetica, compania de termoficare a orașului București, a anunțat o avarie la CET Sud, avarie care a dus la furnizarea deficitară a apei calde și căldurii în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5.
17:50
Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă # Jurnalul.ro
O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț intervin pentru evacuarea unei victime cu traumatism grav la un picior, rănită în zona Vârfului Toaca, în urma unui apel la 112.
Acum 2 ore
17:30
Schimbarea regimului comunist și aderarea la blocul comunitar au fost două momente-cheie pentru creșterea economică a României, arată datele oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului Finanțelor Publice.
17:10
Unii oameni se așteaptă, în mod natural, să fie adorați, puși pe primul loc și tratați cu o atenție specială în relații.
16:50
Uscarea hainelor pe calorifer este una dintre cele mai frecvente soluții folosite iarna, mai ales în apartamente.
Acum 4 ore
16:30
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei.
16:10
Este alertă de iarnă severă în România! Concluziile ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă, iar autoritățile avertizează asupra unui episod de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă.
16:10
Dacă vrei deserturi rapide, gustoase și cu un aspect festiv pentru masa de Revelion, air fryer-ul este aliatul ideal.
15:50
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei.
15:30
Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în contextul alertelor meteo # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat, sâmbătă, o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
15:10
Ianuarie 2026 debutează cu o energie puternică axată pe responsabilitate, stabilitate și decizii financiare inspirate.
14:50
Curtea Constituțională a României (CCR) decide mâine, 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraților.
Acum 6 ore
14:30
Publicația maghiară Világgazdaság analizează retragerea de pe piața românească a mai multor companii străine.
14:10
Schimbările rapide de pe piața muncii nu mai sunt o surpriză pentru nimeni.
13:50
Sindicatele din Marea Britanie vor uniune vamală cu UE pentru a crește nivelul de trai # Jurnalul.ro
Liderul mișcării sindicale din Regatul Unit și-a exprimat sprijinul pentru apelurile ca Marea Britanie să negocieze o nouă uniune vamală cu Uniunea Europeană, argumentând că o astfel de măsură ar contribui la creșterea nivelului de trai.
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit.
13:30
Britanicul Jack Draper se retrage de la Australian Open 2026: Mister în jurul accidentării # Jurnalul.ro
Jack Draper se retrage de la Australian Open din cauza unei accidentări la braț care durează de 4 luni. Britanicul era rival pentru Sinner și Alcaraz.
13:10
Deși 2025 a fost epuizant pentru un anumit semn zodiacal, acesta se simte din nou viu în 2026. Datorită energiei semnificative și provocatoare din 2025, acest semn astrologic a trecut prin multe încercări și turbulențe. Din fericire, 2026 va fi plin de noroc și oportunități.
12:50
Pe numele fostului premeier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat internațional de arestare.
Acum 8 ore
12:30
Pace în Ucraina: Volodimir Zelenski discută cu președintele Donald Trump și liderii UE # Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski va discuta, sâmbătă, cu liderii europeni și cu Donald Trump, în cadrul unui efort tot mai intens de a ajunge la un acord de pace, care va culmina cu deplasarea președintelui ucrainean în Florida, duminică.
12:10
Revelionul este momentul perfect pentru noi începuturi, iar masa festivă poate deveni mai mult decât o simplă succesiune de preparate: poate fi un ritual simbolic al abundenței, norocului și echilibrului pentru anul care vine.
11:40
În perioadele de vacanță sau la final de an, Unitățile de Primiri Urgențe sunt printre cele mai aglomerate locuri.
11:30
Stare de urgență în New York. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane afectate # Jurnalul.ro
Guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane sunt afectate de vremea nefavorabilă.
11:20
Meteorologii au extins Codul portocaliu de viscol. Rafale de 130 km/h în Carpați, ninsori abundente în Moldova și Transilvania. Alerta este valabilă până luni.
11:10
Horoscop zilnic, 28 decembrie 2025: Leii rezolvă probleme mai vechi, iar Vărsătorii jonglează cu mai multe proiecte # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 28 decembrie 2025: Gemenii fac planuri de viitor, iar pentru Balanțe, familia este pe primul loc.
11:00
Guvernul a decis revenirea asupra măsurii privind impozitarea serelor, solariilor, ciupercăriilor și silozurilor, aceste construcții urmând să fie scutite de impozit și în anul 2026, conform actualelor prevederi ale Codului Fiscal.
10:50
Vești importante pentru turiști: Reguli stricte la intrarea în SUA. Călătorii obligați să arate activitatea pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Statele Unite au început să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă sosesc pe cale aeriană, terestră sau maritimă.
Acum 12 ore
10:30
Probleme la unele modele de Toyota: Producătorul japonez recheamă 55.000 de vehicule în service # Jurnalul.ro
Toyota a anunțat rechemarea a aproximativ 55.000 de vehicule Camry și Corolla Cross Hybrid din cauza unei defecțiuni la sistemul de propulsie care poate provoca incendii. Problema afectează modele fabricate în 2025-2026.
10:10
Explozii puternice în Kiev. Capitala Ucrainei, atacată cu rachete și drone de forțele ruse # Jurnalul.ro
Mai multe explozii au zguduit capitala ucraineană, sâmbătă dimineață, în timp ce forțele de apărare aeriană încercau să intercepteze rachete de croazieră și balistice. Autoritățile au emis o alertă aeriană la nivel național.
09:50
Tulsi, cunoscută în limba română ca busuioc sfânt, este numită Regina plantelor medicinale datorită proprietăților sale terapeutice excepționale, beneficiilor pentru imunitate, capacității de reducere a stresului și utilizării extinse în Ayurveda și medicina tradițională.
09:30
Vești proaste pentru locuitorii Sectorului 4 din Capitală. Tarife majorate pentru gunoi și deșeuri reciclabile # Jurnalul.ro
După ce posesorii de mașini din Sectorul 4 al Capitalei fără locuri de parcare vor fi obligați să scoată mai mulți bani din buzunar de la 1 ianuarie, o nouă veste proastă vine pentru locuitorii acestui sector.
09:30
Dușul pe întuneric este secretul unui somn mai bun, al unei stări mentale mai echilibrate și, poate, al unei vieți mai liniștite?
09:10
Zodiacul norocului: Află în ce zi îți merge cel mai bine, între 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 vine cu mesaje clare din partea Universului: nu este nevoie să te grăbești.
08:50
Sfântul Ştefan, unul dintre ucenicii lui Iisus şi primul martir al Bisericii creştine, este sărbătorit pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Se spune că acesta îi ajută pe bolnavi şi pe cei care se judecă de multă vreme, iar, în această zi, persoanele certate trebuie să se împace.
08:40
Aproape 70 de persoane, reținute la Sankt Petersburg după ce s-au rugat pentru Zelenski # Jurnalul.ro
Autoritățile ruse au reținut aproximativ 70 de persoane la Sankt Petersburg care au participat la o adunare a ceea ce forțele de ordine descriu drept o „sectă radicală”, ai cărei membri s-ar fi rugat pentru sănătatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
08:30
Anul 2026 marchează, din punct de vedere numerologic, debutul unui nou ciclu de 9 ani, fiind considerat Anul Universal 1.
08:20
România va avea în curând un instrument care poate ajuta la reducerea cheltuielilor legate de sănătate, dar şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii săi.
08:10
Cercetătorii spun că au descoperit o metodă extrem de simplă prin care oamenii pot comunica eficient cu pisicile.
07:50
Amok Trey este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate preparate din bucătăria cambodgiană.
07:30
Fericirea nu vine din schimbări radicale, ci din gesturi mici, repetate zilnic: felul în care îți începi dimineața, cum vorbești cu tine însuți sau cum traversezi o zi grea.
07:10
Horoscopul banilor: Cresc veniturile pentru 3 zodii între 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, trei zodii se află sub o influență astrală puternică ce favorizează succesul financiar, creșterea veniturilor și oportunitățile materiale.
06:50
De ce nu se aruncă bradul de Crăciun imediat după sărbători
06:40
Șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei a afirmat că Rusia recrutează în mod sistematic cetățeni străini pentru războiul din Ucraina.
06:30
Cafeaua băută acasă poate fi la fel de bună – sau chiar mai bună – decât cea de la cafenea, dacă știi câteva trucuri esențiale.
06:00
Pe 27 decembrie 2025, Universul trimite un val puternic de susținere pentru patru zodii.
Acum 24 ore
00:40
Companiile aeriene anulează peste 1.000 de zboruri din cauza furtunii de zăpadă din SUA # Jurnalul.ro
Companiile aeriene din Statele Unite au anulat sau întârziat mii de zboruri în timpul perioadei de vârf a călătoriilor de sărbători, vineri, din cauza avertismentelor de furtună severă de zăpadă, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.
00:20
Poliția franceză a arestat un bărbat după ce trei femei au fost atacate vineri cu un cuțit în mai multe stații de metrou din centrul Parisului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.