Români care dezvoltă România. Prima hartă genetică a României

Jurnalul.ro, 27 decembrie 2025 08:20

România va avea în curând un instrument care poate ajuta la reducerea cheltuielilor legate de sănătate, dar şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii săi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro

Acum 10 minute
08:50
Calendar ortodox, 27 decembrie 2025. Sfântul Ștefan a fost primul martir creștin Jurnalul.ro
Sfântul Ştefan, unul dintre ucenicii lui Iisus şi primul martir al Bisericii creştine, este sărbătorit pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Se spune că acesta îi ajută pe bolnavi şi pe cei care se judecă de multă vreme, iar, în această zi, persoanele certate trebuie să se împace.
Acum 30 minute
08:40
Aproape 70 de persoane, reținute la Sankt Petersburg după ce s-au rugat pentru Zelenski Jurnalul.ro
Autoritățile ruse au reținut aproximativ 70 de persoane la Sankt Petersburg care au participat la o adunare a ceea ce forțele de ordine descriu drept o „sectă radicală”, ai cărei membri s-ar fi rugat pentru sănătatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
08:30
2026, Anul 1 în numerologie: Începe un nou ciclu de 9 ani Jurnalul.ro
Anul 2026 marchează, din punct de vedere numerologic, debutul unui nou ciclu de 9 ani, fiind considerat Anul Universal 1.
Acum o oră
08:20
Români care dezvoltă România. Prima hartă genetică a României Jurnalul.ro
România va avea în curând un instrument care poate ajuta la reducerea cheltuielilor legate de sănătate, dar şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii săi.
08:10
Cum să comunici cu pisica ta prin limbaj nonverbal Jurnalul.ro
Cercetătorii spun că au descoperit o metodă extrem de simplă prin care oamenii pot comunica eficient cu pisicile.
Acum 2 ore
07:50
Cum se prepară Amok Trey, preparatul emblematic al bucătăriei cambodgiene Jurnalul.ro
Amok Trey este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate preparate din bucătăria cambodgiană.
07:30
20 de pași mici spre fericire, în 2026 Jurnalul.ro
Fericirea nu vine din schimbări radicale, ci din gesturi mici, repetate zilnic: felul în care îți începi dimineața, cum vorbești cu tine însuți sau cum traversezi o zi grea.
07:10
Horoscopul banilor: Cresc veniturile pentru 3 zodii între 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 Jurnalul.ro
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, trei zodii se află sub o influență astrală puternică ce favorizează succesul financiar, creșterea veniturilor și oportunitățile materiale.
Acum 4 ore
06:50
Superstiții românești: Nu arunca bradul de Crăciun înainte de această dată! Jurnalul.ro
De ce nu se aruncă bradul de Crăciun imediat după sărbători
06:40
Ucraina acuză: Rusia încă recrutează luptători străini pentru război Jurnalul.ro
Șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei a afirmat că Rusia recrutează în mod sistematic cetățeni străini pentru războiul din Ucraina.
06:30
Arta cafelei perfecte, acasă la tine: gust, spumă și aromă Jurnalul.ro
Cafeaua băută acasă poate fi la fel de bună – sau chiar mai bună – decât cea de la cafenea, dacă știi câteva trucuri esențiale.
06:00
Dacă ești una dintre aceste zodii, 27 decembrie 2025 îți aduce vești bune Jurnalul.ro
Pe 27 decembrie 2025, Universul trimite un val puternic de susținere pentru patru zodii.
Acum 12 ore
00:40
Companiile aeriene anulează peste 1.000 de zboruri din cauza furtunii de zăpadă din SUA Jurnalul.ro
Companiile aeriene din Statele Unite au anulat sau întârziat mii de zboruri în timpul perioadei de vârf a călătoriilor de sărbători, vineri, din cauza avertismentelor de furtună severă de zăpadă, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.
00:20
Atacuri cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite Jurnalul.ro
Poliția franceză a arestat un bărbat după ce trei femei au fost atacate vineri cu un cuțit în mai multe stații de metrou din centrul Parisului.
00:10
3 zodii scapă de blocaje după 27 decembrie Jurnalul.ro
Începând cu 27 decembrie 2025, viața începe să curgă mai lin pentru trei zodii.
00:00
A murit chitaristul trupei The Cure, de Crăciun. Perry Bamonte avea 65 de ani Jurnalul.ro
Perry Bamonte, chitaristul și claviaturistul trupei britanice The Cure, a murit de Crăciun, la vârsta de 65 de ani, a anunțat formația într-un mesaj publicat vineri, pe site-ul oficial.
26 decembrie 2025
23:50
Destinația preferată a persoanelor peste 55 de ani și a pensionarilor. Nu e Grecia sau Italia Jurnalul.ro
Deși lumea este plină de destinații perfecte care oferă soare, peisaje și medii liniștite, există o țară în care persoanele mai în vârstă se întorc mereu.
23:30
Crimă într‑o comună din Argeș: Un bărbat a fost ucis cu o lopată Jurnalul.ro
Un bărbat de 45 de ani din Ciomăgești, județul Argeș, a fost ucis cu lopata în timpul unui conflict, iar agresorul a fost prins de polițiști, care desfășoară cercetări împreună cu procurorii pentru stabilirea circumstanțelor crimei.
23:10
Donald Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, lansarea unei noi clase de nave de război care îi va purta numele, într-un gest extrem de neobișnuit pentru un lider în exercițiu.
22:50
Gigi Becali, miracol de Crăciun: Cum a salvat de la sinucidere un tânăr IT-ist Jurnalul.ro
Gigi Becali a acordat un interviu în care a povestit cum a reușit să salveze viața unui IT-ist prin discursurile sale despre credința în Dumnezeu și biserică. Șeful de la FCSB a dezvăluit că un preot i-a cerut ajutorul, iar discursul său a avut efectul dorit. După această experiență, latifundiarul din Pipera s-a ales cu o nouă poreclă.
22:50
O mașină a rupt parapetul pe un pod din Vâlcea și a ajuns în râu Jurnalul.ro
Două persoane au fost rănite, vineri, după ce mașina în care se aflau a rupt parapetul și a ajuns în râu, în zona localității Fârtățești, județul Vâlcea.
22:30
Acuzații șocante la Școala de Poliție din Câmpina: elev agresat sexual de un comisar Jurnalul.ro
Un scandal de agresiune sexuală a izbucnit la Școala de Subofițeri de Poliție din Câmpina, după ce un elev a reclamat un ofițer de serviciu cu grad de comisar că l-ar fi agresat sexual în incinta unității. Cazul este anchetat de procurori.
22:30
Bărbatul din Turnu Măgurele care și-a ucis bunicul în ziua de Crăciun a fost reținut Jurnalul.ro
Bărbatul de 32 de ani, din Turnu Măgurele, care și-a ucis bunicul, în vârstă de 86 de ani, în ziua de Crăciun, a fost reținut, vineri, urmând să fie dus în fața anchetatorilor pentru arestare preventivă.
22:10
Cele mai talentate zodii: 4 Nativi excelează în mai multe domenii Jurnalul.ro
Unii oameni par înzestrați într-un singur domeniu, în timp ce alții reușesc să îmbine natural mai multe talente.
21:50
Avertismentul ministrului Economiei, Irineu Darău: Dacă aș spune că anul viitor va fi ușor, aș minți Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că ar minți dacă ar spune că 2026 va fi un an ușor, însă crede că la finalul lui 2026 se va termina perioada grea și se va așterne o „foaie albă și curată” pentru 2027 și pentru dezvoltare.
21:30
Turiștii sunt avertizați să evite zona montană înaltă – risc major din cauza vântului și viscolului Jurnalul.ro
Salvamont Brașov avertizează turiștii să evite zona montană înaltă în următoarele zile, din cauza vântului puternic și a viscolului care pot reduce vizibilitatea și crește riscul de accidente sau degerături.
21:20
Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara: Rafale de peste 140 km/h în zonele montane Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (AMN) a emis vineri seara cod roșu de vânt extrem de puternic în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, cu rafale ce depășesc 140 km/h.
21:10
Vijelie în Sinaia: Mai mulți copaci doborâți, un autoturism avariat Jurnalul.ro
Mai mulți copaci au căzut în Sinaia, vineri, unde sunt intensificări ale vântului.
20:50
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea Jurnalul.ro
Sfârșitul de an 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. În timp ce în unele sectoare „tradiția” primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale.
20:30
Universul „plătește”: 27 decembrie 2025 aduce bani pentru aceste zodii chinezești Jurnalul.ro
Abundență financiară și noroc pe 27 decembrie 2025 pentru șase semne din zodiacul chinezesc
20:10
Singurul zbor direct din România în SUA se apropie de „iadul alb” din New York Jurnalul.ro
Aeronava Hisky H4101, singura cursă transatlantică cu punct de pornire din România, a decolat vineri dimineața de pe Otopeni și programată să aterize la New York la ora locală 12:25 (19:25, ora României).
Acum 24 ore
19:50
Descoperire uimitoare: Oamenii dispun de 30 de simțuri pentru a percepe lumea Jurnalul.ro
Blocați în fața ecranelor toată ziua, ignorăm adesea simțurile dincolo de auz și vedere. Și totuși, ele sunt mereu la lucru. Când suntem mai atenți, simțim suprafețele aspre sau netede ale obiectelor, înțepenirea umerilor, moliciunea pâinii.
19:30
Nicușor Dan, întâlnire emoționantă  cu o mare campioană Paris: ”Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume” Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu fosta mare jucătoare de tenis Virginia Ruzici, dublă câștigătoare a turneului Roland Garros. El subliniază rolul personalităților sportive în promovarea imaginii României pe plan internațional.
19:10
Horoscop 2026: Schimbări radicale pentru toate zodiile Jurnalul.ro
Anul 2025 a fost doar aperitivul pentru felul principal, care este 2026. Vestea bună este că va fi un an care va schimba viața pentru toată lumea, într-un fel sau altul.
18:50
Ciprian Ciucu, anunț despre construirea de noi spitale în Capitală Jurnalul.ro
Primarul Ciprian Ciucu a anunțat construirea a două spitale noi în București: cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică și Spitalul Clinic din Sectorul 6.
18:30
Regele Charles face apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun Jurnalul.ro
Regele Charles al Marii Britanii a transmis, joi, tradiționalul mesaj de Crăciun, filmat din Westminster Abbey. Monarhul britanic a împărtășit nevoia de bunătate, compasiune și speranță în „vremuri de incertitudine” în mesajul său din acest an.
18:10
Cele mai căutate mesaje de Sfântul Ștefan pentru SMS și WhatsApp Jurnalul.ro
Ziua de 27 decembrie, când este sărbătorit Sfântul Ștefan, este un moment special pentru peste un milion de români care poartă acest nume sau derivatele sale.
17:50
Trucuri pentru a răci o sticlă de băutură în câteva minute Jurnalul.ro
Experții au câteva trucuri pentru cei care au uitat sau nu au putut să-și răcească băutura. Este vorba despre experții unor companii care fac producție și comerț cu băuturi alcoolice. Trucurile sunt la îndemâna oricui și pot deveni folositoare în timpul sărbătorilor.
17:40
Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt Jurnalul.ro
Planul Roșu de Intervenție a fost activat, vineri, în județul Olt, după un accident în care au fost implicate zece mașini, în care erau 27 de persoane, pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, în județul Olt.
17:30
SCM Vâlcea semnează contract pe 3 ani cu o jucătoare franceză cu palmares european Jurnalul.ro
SCM Râmnicu Vâlcea anunță un nou transfer. Jucătoarea franceză Marie-Hélène Sajka, componentă a lotului național al Franței și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial, se alătură oficial clubului vâlcean cu începutul sezonului următor.
17:10
Nicuşor Dan a petrecut Crăciunul la Braşov, în satul Ileni Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a petrecut noaptea sfântă de Crăciun, în satul Ileni, din Braşov, unde a fost primit de colindători.
17:10
Ce zodii vor avea succes în carieră, în 2026? Se adaptează, experimentează și se susțin singure Jurnalul.ro
Dacă ai petrecut ultimii ani prioritizând securitatea cu orice preț - blocând active, minimizând riscurile, spunând da la orice în numele stabilității - 2026 este pe cale să zguduie lucrurile.
16:50
10 cei mai bogați miliardari din IT: Cu cât au le-au crescut averile în 2025 Jurnalul.ro
Cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic din Statele Unite și-au majorat averea totală cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii investițiilor în companiile de inteligență artificială, potrivit datelor Bloomberg.
16:30
Cod portocaliu de vânt în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare de vânt puternic, cod portocaliu, pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara.
16:10
Când cred rușii că se va încheia războiul din Ucraina? Jurnalul.ro
Majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026, potrivit unui sondaj.
15:50
Ce faci cu cadourile nedorite de Crăciun? 5 soluții pentru a scăpa de ele Jurnalul.ro
Cei mai mulți dintre noi am primit cel puțin un cadou de Crăciun care a ratat ținta - un pulover care nu se potrivește, un ornament urât sau un parfum care nu ne place.
15:30
Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate, pompierii au salvat un câine Jurnalul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate. În timpul misiunii pompierii au salvat un câine.
15:10
Zodiile care atrag belșug și karma pozitivă la început de 2026 Jurnalul.ro
Patru zodii se bucură de abundență și noroc important în ianuarie 2026, o lună marcată de influența puternică a lui Saturn, planeta responsabilității, maturizării și construcției pe termen lung. Saturn cere responsabilitate, dar răsplătește din plin efortul susținut.
14:50
Ce profesii supraviețuiesc Inteligenței Artificiale: Meseriașii revin în forță Jurnalul.ro
Inteligența Artificială transformă rapid piața muncii, automatizând sarcini care până de curând erau exclusiv umane. În timp ce unele domenii se restrâng, altele câștigă o valoare neașteptată.
14:30
Trafic intens la frontieră de Crăciun: Peste 52.000 de persoane au trecut granița Jurnalul.ro
Polițiștii de frontieră au făcut, în ultimele 24 de ore, formalitățile pentru aproximativ 52.690 de persoane și peste 10.610 mijloace de transport la frontiera externă a României.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.