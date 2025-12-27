De Crăciun, în inima Maramureșului istoric, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație. Turiștii sunt încântați
StirileProtv.ro, 27 decembrie 2025 19:20
Crăciunul în Maramureș nu ar fi complet fără festivalul de datini și obiceiuri. S-au convins de asta oaspeții care au lăsat căldura și confortul pensiunilor ca să vadă colindătorii. Seara, gazdele au încins focul în sobe și i-au așteptat cu masa pusă.
• • •
Acum 5 minute
19:40
Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică # StirileProtv.ro
Ploile și ninsorile căzute în exces au antrenat alunecări de teren și distrugeri masive în California.
Acum 15 minute
19:30
Nouă persoane arestate în Italia, acuzate că au strâns milioane de euro pentru Hamas # StirileProtv.ro
Poliția italiană a arestat nouă persoane acuzate că au strâns aproximativ 7 milioane de euro pentru Hamas pe parcursul a peste doi ani, scrie BBC.
19:30
Pe litoralul românesc, de Crăciun, ”este mirific peisajul”. Zeci de lebede oferă un spectacol deosebit # StirileProtv.ro
Pe litoral, deşi vântul a bătut cu putere și a fost un frig pătrunzător, unii dintre turiști au ieșit la plimbare pe malul mării și au admirat grațioasele lebede din Eforie Sud.
19:30
„E bun, dar nu pentru mine”. Românii returnează, schimbă sau „dau mai departe” cadourile primite de sărbători # StirileProtv.ro
„E bun, dar nu pentru mine!”. Asta aud cel mai des, zilele acestea, vânzătorii din magazine care primesc înapoi mii de produse de-abia oferite.
19:30
Ce facem cu mâncarea rămasă după sărbători. Cu puțină imaginație pot să devină preparate noi, chiar mai bune # StirileProtv.ro
În foarte multe familii a rămas multă mâncare de care nu s-a atins nimeni după zilele de sărbătoare.
19:30
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați # StirileProtv.ro
Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.
Acum 30 minute
19:20
Ninsoarea a transformat Poiana Brașov într-un tărâm de basm. Hotelurile sunt aproape pline pentru Revelion. „Foarte frumos” # StirileProtv.ro
Ninsoarea căzută de Crăciun a schimbat complet atmosfera în Poiana Brașov și a transformat perioada dintre sărbători într-una dintre cele mai animate ale acestui sfârșit de an.
19:20
Crăciun în Bucovina, locul în care priveliștea îți taie respirația: ”România este alta decât o vedem noi” # StirileProtv.ro
Ultima zi din vacanță de Crăciun în Bucovina a fost despre experiențele în natură. Unii turiști s-au aventurat în munți până la cel mai înalt punct panoramic din Țara Dornelor, unde priveliștea îți taie respirația.
19:20
Acum o oră
19:10
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați # StirileProtv.ro
Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.
19:10
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său # StirileProtv.ro
Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.
19:00
O decizie a Israelului provoacă ”tensiuni politice şi de securitate în Cornul Africii, Marea Roşie și în Orientul Mijlociu” # StirileProtv.ro
Israelul, care a anunţat că recunoaşte oficial Somaliland, o premieră în cazul acestei republici autoproclamate, a înfuriat Somalia, care a denunţat un ”atac deliberat” împotriva suveranităţii sale.
19:00
Un angajat de la un restaurant KFC din Marea Britanie a primit aproape 80.000 de euro după ce a fost jignit de șeful său # StirileProtv.ro
Un angajat al unui KFC din sud-estul Londrei a primit aproape 80.000 de euro despăgubiri după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare, scrie BBC.
18:50
Intervenţie contracronometru în judeţul Vaslui. Doi copii sunt dați dispăruți după ce s-ar fi înecat # StirileProtv.ro
Echipele de intervenţie de la Detaşamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi doi copii cu vârste de 12 şi 13 ani, dintr-un grup de colindători, care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt.
Acum 2 ore
18:40
Președintele Iranului acuză un „război total” al SUA, Israelului și Europei împotriva Teheranului # StirileProtv.ro
SUA, Israelul şi europenii desfăşoară un ''război total'' contra Iranului, a afirmat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un interviu publicat sâmbătă, la peste şase luni după loviturile israeliano-americane contra teritoriului iranian.
18:20
Un cutremur de magnitudine 7,0 a zguduit Taiwanul. A fost resimțit și în capitala țării # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea 7.0 s-a produs sâmbătă seară în mare, la aproximativ 32 de kilometri oraşul taiwanez de coastă Yilan (nord-est), conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze.
18:10
Au fost publicate imagini din satelit ale unui aerodrom militar din Belarus. Se crede că acesta găzduiește un sistem Oreșnik # StirileProtv.ro
Cercetătorii americani au declarat că au descoperit sistemul de rachete balistice Oreșnik în estul Belarusului, a relatat Reuters pe 26 decembrie.
Acum 4 ore
17:40
Încă un scandal mare de corupție a izbucnit în Ucraina: ”Grupare criminală din care fac parte membri ai Parlamentului” # StirileProtv.ro
Agenţia anticorupţie ucraineană (NABU) acuză mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul votului lor în Parlament şi au încercat să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev.
17:40
Cele mai bune destinații gastronomice în 2026. Orașul care domină topul pentru iubitorii de mâncare din întreaga lume # StirileProtv.ro
Cele mai apreciate destinații gastronomice pentru anul 2026 au fost dezvăluite, iar pe primul loc se află un stat american: Boston, Massachusetts, scrie Daily Mail.
17:20
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate # StirileProtv.ro
Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA.
16:40
O femeie a lovit mortal cu mașina un pieton în timp ce era live pe TikTok, în SUA. Ce au descoperit polițiștii după tragedie # StirileProtv.ro
Tynesha McCarty-Wroten, cunoscută online sub numele de Tea Tyme, a fost arestată pe 23 decembrie 2025, după ce ar fi lovit mortal cu mașina un pieton în timp ce transmitea live pe rețelele sociale.
16:30
Vânt de peste 100 km/h și ninsori abundente la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști # StirileProtv.ro
Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră.
16:30
Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Când va fi remediată avaria # StirileProtv.ro
O avarie la CET Sud s-a produs sâmbătă dimineață, în a treia zi de Crăciun. Locuitorii din Sectoarele 2, 3, 4 și 5, se confruntă cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii.
16:20
Nicușor Dan și ”fiul marelui Ion Rațiu”: ”Este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat sâmbătă, pe Facebook, o imagine de la întâlnirea cu fiul lui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu. Șeful statului spune despre acesta că este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României.
16:20
Uniunea Europeană face apel la Thailanda și Cambodgia să respecte acordul de încetare a focului # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană a salutat sâmbătă acordul de încetare a focului semnat de Thailanda şi Cambodgia şi le-a cerut ''celor două părţi să îl aplice cu bună-credinţă'', transmite France Presse.
16:00
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în Guatemala # StirileProtv.ro
Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 19 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, au anunţat sâmbătă autorităţile din această ţară, citate de AFP şi Reuters.
15:50
Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare # StirileProtv.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.
Acum 6 ore
15:40
Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un accident devastator | Video # StirileProtv.ro
Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.
15:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de INTERPOL # StirileProtv.ro
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare.
15:00
Vacanţă de coșmar în Indonezia. O familie a dispărut pe mare după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat. FOTO & VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, scrie Antara, citată de AFP.
15:00
Mulți cred că singurătatea este o problemă a lumii dezvoltate: că societățile bogate se fragmentează pe măsură ce oamenii urmăresc bunăstarea în detrimentul relațiilor sociale.
15:00
Escaladare regională după atacul Rusiei asupra Kievului: Polonia își activează apărarea aeriană # StirileProtv.ro
Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare şi şi-a plasat sistemele de apărare aeriană în stare de alertă ridicată în cursul nopţii, după ce Moscova a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele săptămâni.
14:50
Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Ancheta arată grave erori de supraveghere în închisoare. Concluziile autopsiei # StirileProtv.ro
Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA referitoare la Jeffrey Epstein includ noi detalii despre moartea sa în închisoare, a dezvăluit vineri The Washington Post, citat de EFE.
14:40
Crima din Teleorman. Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv # StirileProtv.ro
Judecătorii din Teleorman au admis, sâmbătă, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a bărbatului care în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi-a ucis, prin cruzimi, bunicul în vârstă de 86 de ani.
14:30
FBI își închide definitiv sediul istoric din Washington „după mai bine de 20 de ani de încercări eşuate” # StirileProtv.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA.
14:20
Legătura neașteptată dintre dietă și sănătatea mintală. La ce nutrienți să fim atenți # StirileProtv.ro
Majoritatea tratamentelor pentru anxietate și depresie se bazează pe medicație și psihoterapie, însă cercetările recente arată un interes tot mai mare pentru rolul alimentației în sănătatea mintală.
14:00
Un băiat de 12 ani a preluat controlul mașinii după ce mama lui a leșinat la volan, în UK: „A salvat atâtea vieți” # StirileProtv.ro
Un băiat de 12 ani a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și să salveze „nenumărate vieți”, după ce aceasta a leșinat la volan în timp ce rula cu aproximativ 100 km/h.
14:00
Bărbatul suspectat că a atacat trei femei în metroul parizian avea ordin de expulzare din Franţa # StirileProtv.ro
Guvernul francez a anunţat că suspectul atacului asupra a trei femei în metroul parizian era deja condamnat penal şi se afla sub ordin de deportare din Franţa.
13:50
Sute de oameni au lansat lampioane cu dorințe în Atena. „Un moment magic pentru noi toți” # StirileProtv.ro
Sute de greci și turiști s-au adunat vineri în fața Primăriei Atenei pentru a-și pune o dorință și a elibera lampioane de hârtie pe cerul nopții.
Acum 8 ore
13:40
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată # StirileProtv.ro
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.
13:30
Un stat NATO și-a pregătit avioanele de vânătoare și apărarea antiaeriană după atacurile asupra Kievului # StirileProtv.ro
Avioane de vânătoare poloneze au fost ridicate de la sol la granița cu Ucraina, după ce capitala ucraineană Kiev a fost lovită peste noapte de rachete și drone rusești.
13:20
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA # StirileProtv.ro
Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.
13:10
O mare companie elveţiană și-a închis fabrica din România după trei ani, dar nu și pe cea din Ungaria. Avea 100 de angajați # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai mari branduri din Elveția, Calida, a închis fabrica din România după trei ani. În ciuda unui început promițător, fabrica brandului premium de lenjerie din Sibiu a înregistrat pierderi semnificative.
12:40
Cod portocaliu de vânt. Mai mulți arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în Sinaia # StirileProtv.ro
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00.
12:30
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate. Auroritățile italiene cresc temporar nivelul de alertă # StirileProtv.ro
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie.
12:20
Volodimir Zelenski: „Atacul asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului” # StirileProtv.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia "nu vrea să pună capăt războiului", a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
12:00
Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO # StirileProtv.ro
Lily Collins a împărtășit joi, pe Instagram, o serie de imagini rare cu fiica sa, Tove, în timp ce ea și soțul ei, Charlie McDowell, au sărbătorit primul Crăciun al micuței.
11:50
„Unul la un milion”. Bebeluș născut după o sarcină abdominală extrem de rară, în SUA. Fătul era ascuns după un chist uriaș # StirileProtv.ro
O mamă din California și-a ținut în brațe fiul născut după o sarcină extrem de rară, în care fătul s-a dezvoltat în afara uterului, ascuns de un chist uriaș, într-un caz atât de rar încât medicii îl numesc „incredibil”.
11:50
Un bărbat din Timiș a lovit cu un tractor neînmatriculat patru mașini parcate, după ce a consumat alcool. Nu avea permis # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez.
11:50
România va avea un nou nou tip de concediu plătit, pentru „refacere profesională”. Ce obligații au angajatorii - Proiect # StirileProtv.ro
Angajatorii din România vor avea obligația să informeze salariații privind riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire. De asemenea, vor putea acorda anual un concediu plătit pentru refacere profesională.
