Trump: Economia rusă, în colaps; pregătește discuții cu Putin
MainNews.ro, 27 decembrie 2025 19:20
Donald Trump a declarat că economia rusă este într-o stare dezastruoasă, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește pentru o întâlnire cu el. Trump nu exclude o nouă discuție cu Vladimir Putin, iar Kremlinul caută să influențeze planul de pace propus de Ucraina. Donald Trump afirmă că economia Rusiei este într-o stare proastă,
• • •
Acum 5 minute
19:40
Brendan Fraser a explicat de ce a închiriat un arici după câștigarea Premiului Oscar, într-un interviu cu IndieWire. Actorul, despre noul său film „Familie de închiriat”, subliniază conexiunea umană și dilemele morale din poveștile moderne. A spus că a dorit să observe un arici mâncând un vierme de făină. Brendan Fraser a explicat de ce … Articolul Brendan Fraser și ariciul său: povestea din spatele Oscarului câștigat apare prima dată în Main News.
19:40
Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina, condamnând atacurile Rusiei asupra civilianilor. Ministrul de Externe subliniază necesitatea protejării dreptului internațional și a integrității teritoriale a Ucrainei, evidențiind impactul devastator al atacurilor asupra populației civile și infrastructurii. Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina în fața atacurilor rusești Atacurile Rusiei vizează infrastructura civilă, inclusiv unități de
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Un nou scandal de corupție a izbucnit la Kiev după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un grup criminal organizat și au luat mită pentru voturi în Rada Supremă. Ancheta a fost obstrucționată de forțele de securitate, evidențiind gravitatea corupției în sistemul politic ucrainean. NABU a descoperit un grup
Acum 2 ore
18:40
Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident naval în Indonezia. Ambarcațiunea s-a scufundat în condiții meteo severe. Clubul Valencia CF a transmis cele mai sincere condoleanțe familiei în aceste momente dificile. Accidentele maritime sunt frecvente în Indonezia. Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a
18:40
Șoferii capturați cu pistolul laser pentru depășirea vitezei pot contesta amenda dacă polițistul nu dă dovada instruirii corecte. Articolul explică cerințele pentru utilizarea pistolului, inclusiv necesitatea unui certificat de competență, plus factorii care pot influența măsurătorile vitezei. Șoferii prinși cu viteza folosind pistolul laser pot contesta amenda dacă polițistul nu are certificat de competență Utilizarea
18:20
Zelenski subliniază „liniile roșii" ale Ucrainei înainte de întâlnirea cu Trump, afirmând că nu va recunoaște legal nimic. Problemele teritoriale și centrala nucleară de la Zaporojie sunt esențiale în negocierile de pace. Garanțiile de securitate din partea SUA rămân cruciale pentru Ucraina în fața agresiunii rusești. Zelenski subliniază că problemele teritoriale și centrala nucleară Zaporojie
18:10
Ploile torențiale au devastat Wrightwood, California, provocând inundații și alunecări de teren. Zeci de case au fost afectate, cu până la un metru și jumătate de noroi. Autoritățile au emis avertizări de evacuare și drumurile sunt închise. Echipele de intervenție lucrează pentru a curăța zonele afectate și a salva victimele. Ploile torențiale și alunecările de
18:10
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul companiilor profitabile, fiecare având profit net de peste 100 de miliarde de dolari. Companiile americane domină clasamentul, dar și mari grupuri asiatice și europene sunt prezente. Descoperă mai multe despre cele mai profitabile companii din lume cu info graficul detaliat. Alphabet, Apple și Microsoft sunt cele mai profitabile companii
Acum 4 ore
17:40
Drone neidentificate au blocat activitatea aeroportului din Hannover, Germania, provocând anularea mai multor zboruri. Spațiul aerian a fost închis timp de peste 14 ore, iar zboruri către Frankfurt și Paris au fost redirecționate. Aceste incidente au crescut îngrijorările legate de securitate în aeronautică. Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Hanovra, Germania, a fost închis din cauza
17:40
Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu comunitatea românească. Întâlnirea a avut loc pe 16 decembrie și a subliniat implicarea lui Nicolae Rațiu în educația tinerilor români prin burse acordate în Marea Britanie. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului
17:30
Cristi Borcea analizează șansele echipelor Dinamo, Rapid, FCSB și Universitatea Craiova în lupta pentru titlul Ligii 1. El subliniază necesitatea investițiilor pentru Dinamo și Rapid și afirmă că FCSB nu își permite pierderi de puncte. Află detalii despre evoluția campionatului și provocările echipelor. Cristi Borcea analizează echipele Dinamo, Rapid, FCSB și Universitatea Craiova în lupta
17:10
Bucuria câștigătorilor de la loteria de Crăciun din Spania s-a transformat rapid în dezamăgire după o ședință tensionată. Comunitatea din Villamanín, care a câștigat aproape 35 de milioane de euro, va primi sume mai mici decât estimat inițial. Totuși, niciun câștigător nu va pleca fără bani. Loteria de Crăciun din Spania a oferit 2,77 miliarde
17:10
Economia României a evoluat semnificativ din 1989, când PIB-ul era de 41,45 miliarde de dolari, până la 382,56 miliarde de dolari în 2024. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a marcat o etapă crucială, cu o balanță financiară netă de 71,32 miliarde de euro rămași în țară. Descoperiți mai multe despre aceste transformări economice. PIB-ul
16:40
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională de Interpol pentru spălare de bani. Condamnat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupție, Filat contestă decizia, susținând că este motivată politic. Detalii despre implicațiile legale și reacțiile sale găsiți în articol. Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a
16:30
Olimpiu Moruțan ia în calcul întoarcerea în România după o experiență eșuată la Aris Salonic. La 26 de ani, mijlocașul român nu a reușit să se impună în Grecia, iar speculațiile privind un transfer se intensifică. Agentul său analizează opțiuni în Turcia și în fotbalul românesc pentru perioada de transferuri din iarnă. Olimpiu Moruțan analizează
16:30
George Tănase joacă în comedia În Pielea Mea, regizată de Paul Decu, explorând micile certuri din relații. Filmul, ce debutează pe 10 februarie 2026, ilustrează cum comparațiile între bărbați și femei generează tensiuni, subliniind importanța respectului și a comunicării într-un cuplu. George Tănase joacă rolul lui Bitză în comedia „În Pielea Mea", regizată de Paul
16:20
Google a lansat o nouă funcție care permite utilizatorilor Gmail să-și schimbe adresa de e-mail fără a crea un cont nou. Vechea adresă va rămâne activă ca alias, iar datele utilizatorului nu vor fi afectate. Această inovație oferă mai multă flexibilitate în gestionarea conturilor, simplificând procesul anterior complicat. Google permite utilizatorilor să își modifice adresa
16:10
Donald Trump acuză democrații de colaborare cu Jeffrey Epstein și solicită publicarea documentelor de la Departamentul de Justiție. El susține că stânga radicală distrage atenția de la realizările Republicane, invocând o „vânătoare de vrăjitoare". Departamentul a întârziat publicarea documentelor, invocând protecția victimelor. Donald Trump solicită publicarea documentelor despre Jeffrey Epstein, acuzând democrații de colaborație cu
Acum 6 ore
15:30
Constantin Dima, fost internațional U19, s-a retras din fotbal la doar 26 de ani, dezvăluind experiențe dificile la Viitorul Constanța, clubul lui Gică Hagi. Din lipsă de răbdare, a plecat după o singură apariție, provocând tensiuni cu Hagi. Acum, Dima rememorează alegerile care i-au influențat cariera. Constantin Dima, fost fundaș internațional, s-a retras din fotbal
15:30
Piața Obor din București a evoluat datorită apariției magazinelor asiatice, aducând arome diverse de mirodenii din Nepal, India și Sri Lanka. Mirosurile de curry și turmeric se amestecă cu dulciurile locale, transformând piața în centrul vibrant al gastronomiei asiatice. Descoperă cum aceste influențe schimbă obiceiurile culinare. Hala Pieței Obor oferă un mix intens de mirosuri
15:30
Dmitri Sorokin, președintele centrului de prietenie ruso-moldovenesc, a anunțat sosirea armatei lui Putin în Republica Moldova prin Odesa, stârnind reacții indignate în rândul moldovenilor. Această declarație a fost făcută în timpul unui toast în Sankt Petersburg, aducând în discuție amenințarea cu războiul în regiune. Dmitri Sorokin, președintele centrului de prietenie ruso-moldovenesc, a anunțat ajungerea armatei
15:20
Audierea lui Marius Calotă, presuppusul iubit al Rodicăi Stănoiu, este un moment cheie în cadrul anchetei privind moartea fostei ministre. Procurorii cercetează circumstanțele decesului și autenticitatea testamentului care include numeroase persoane ca beneficiari. Detalii suprinse în anchetă continuă să stârnească controverse. Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu continuă cu audierea bărbatului despre care se suspectează că
15:10
Autoritățile din SUA încep colectarea de date biometrice de la cetățenii străini la intrare și ieșire. Noile reglementări DHS includ recunoașterea facială și amprentele digitale, afectând toți străinii, inclusiv copiii și seniorii. Măsurile vizează sporirea securității naționale și monitorizarea șederii, dar stârnesc îngrijorări legate de drepturile civile. Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a început
15:10
Comandantul Denis Kapustin, cunoscut și sub numele de „White Rex", a fost ucis pe front în Ucraina. Fondator al Corpului Voluntarilor Ruși, el lupta împotriva regimului lui Putin. Kapustin, activist de extremă-dreapta, a fost implicat în formarea unităților care au apărat Kievul. Moartea sa accentuează conflictele interne din Rusia. Comandantul Denis Kapustin, liderul Corpului Voluntarilor
14:40
Raluca Rogoz a fost numită de premierul Ilie Bolojan președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, poziție cu rang de secretar de stat. Susținută de Uniunea Salvați România, Rogoz a avut un rol semnificativ în administrarea Sectorului 1, alături de Clotilde Armand. Această numire consolidează influența USR în guvern. Raluca Rogoz a fost numită de
14:30
Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul generat de purtarea tricoului FCSB. Atacantul de la CFR Cluj a explicat gestul, menționând că a fost o solidaritate față de prietenul său, Mihai Popescu, afectat de o accidentare. Munteanu își cere scuze pentru orice interpretare greșită. Detalii despre reacțiile acestuia, în articol. Louis Munteanu a purtat un
14:30
În Ajunul Crăciunului, Ilie Bolojan le-a oferit miniștrilor săi cozonaci Babka de 59 lei, gest considerat extravagant în contextul ajutoarelor de încălzire de doar 50 lei pentru persoanele vulnerabile. Comparativ, programa „Masă Sănătoasă" pentru elevi alocă doar 15 lei pe zi per beneficiar. Ilie
14:10
Un camion a distrus două clădiri și zidul unui cimitir în Saint-Hilaire-de-Lusignan, Franța, pe 27 decembrie. Șoferul a forțat trecerea prin sat, provocând pagube considerabile, înainte de a fugi. Autoritățile caută acum șoferul și au demarat o anchetă pentru identificarea acestuia. Nu s-au înregistrat victime. Un camion a distrus două clădiri și zidul unui cimitir … Articolul Distrugere în serie: două clădiri și zidul unui cimitir demolat, fugitul care a șocat apare prima dată în Main News.
14:10
Metalele prețioase, precum aurul, argintul și platina, au atins valori record la finalul anului 2025. Argintul a depășit 75 de dolari pe uncie, iar aurul a crescut la 4.526,92 dolari. Creșterea este generată de așteptările de reducere a dobânzilor și tensiunile geopolitice, amplificând cererea pentru active de refugiu. Metalele prețioase, inclusiv argintul, aurul și platina, … Articolul Platina, aurul și argintul ating prețuri record – cauze și valori 2023 apare prima dată în Main News.
14:10
Zelenski a condamnat atacul masiv al rușilor cu rachete și drone, evidențiind că Moscova nu vrea să pună capăt războiului. Atacul a avut ca țintă infrastructura energetică din Kiev, provocând distrugeri și victime. Președintele Ucrainei cere măsuri ferme din partea SUA și Europei pentru a contracara agresiunea rusă. Zelenski a condamnat atacul rusesc din noaptea … Articolul Zelenski acuză Rusia de atacuri bolnave cu 40 de rachete și 500 de drone apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:30
Olimpiu Moruțan se va despărți de Aris în această iarnă, iar Giovanni Becali îi caută o nouă echipă. Există posibile soluții pentru o revenire în Liga 1, dar discuțiile sunt încă la început. Fost jucător la FCSB, Moruțan nu a marcat în cele 16 apariții din acest sezon pentru formația greacă. Olimpiu Moruțan se va … Articolul Olimpiu Moruţan revine în Liga 1? Giovanni Becali oferă detalii complete! apare prima dată în Main News.
13:30
Noul proiect legislativ obligă instituțiile publice, spitalele, școlile și operatorii de transport să asigure apă potabilă gratuită prin dozatoare. Această măsură vizează îmbunătățirea accesului la apă pentru călători, pacienți și studenți, contribuind la reducerea inechităților sociale și a deșeurilor de plastic. Accesul gratuit la apă potabilă va fi asigurat în metrou, aeroporturi, gări și spitale … Articolul Apă potabilă gratuită în metrou, aeroporturi și spitale, în noul proiect legislativ apare prima dată în Main News.
13:30
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în căutare internațională de autoritățile din Paris pentru spălare de bani. Condamnat în lipsă, Filat a primit doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 euro într-un caz de corupție. Reacția sa afirmă că decizia este politică și nejustificată. Vlad Filat, fost premier al … Articolul Vlad Filat, fost premier al Moldovei, căutat în Paris pentru spălare de bani apare prima dată în Main News.
13:10
Președintele Ucrainian Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia folosește teritoriul Belarusului pentru atacuri asupra Ucrainei, ceea ce reprezintă o amenințare serioasă pentru suveranitatea belarusă. În plus, el a subliniat despre desfășurarea rachetelor hipersonice de către Moscova, intensificând tensiunile regionale. Zelenski a acuzat Rusia că folosește Belarus pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei Președintele Ucrainei a … Articolul Zelenski avertizează: „Amenințare riscantă” pentru un stat vecin apare prima dată în Main News.
13:00
Rusia și-a dublat exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) în Asia Centrală și Afganistan în 2025, atingând 1,016 milioane de tone. Această creștere vine în urma sancțiunilor UE, redirecționând livrările către piețe alternative, precum Kazahstan și Tadjikistan, cu Afganistanul devenind cel mai mare cumpărător din regiune. Rusia și-a dublat exporturile de GPL în Asia Centrală … Articolul Rusia își dublează exporturile de GPL în Asia Centrală și Afganistan în 2025 apare prima dată în Main News.
12:30
Pe 28 decembrie, Dubaiul va găzdui „Bătălia Sexelor”, un meci demonstrativ între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios. Regulile speciale și terenul redus vor echilibra confruntarea, iar partida promite să fie spectaculoasă. Kyrgios, favorit la pariuri, se reîntoarce după probleme medicale, iar Sabalenka vine ca lider mondial WTA. Bătălia Sexelor se va desfășura pe 28 decembrie … Articolul Bătălia Sexelor: Sabalenka vs. Kyrgios în meci special cu teren redus apare prima dată în Main News.
12:30
Vremea în București între 27-29 decembrie 2025 va aduce vânt, ceață și temperaturi sub 0 grade. Sâmbătă, cerul va fi nebulozitate, cu minime de -4 grade. Duminică, vântul se va intensifica, iar temperatura maximă va ajunge la 7 grade. Luni, vremea va rămâne variabilă, cu vânt moderat și maxime de 6 grade. București va fi … Articolul Vremea în București: prognoza meteo ANM 27-29 decembrie 2025 cu vânt și ceață apare prima dată în Main News.
12:20
Mandatul internațional de arestare emis pe numele fostului premier Vlad Filat, în urma condamnării sale de instanța din Franța, ridică întrebări legate de posibilitatea extrădării acestuia. Constituția Republicii Moldova interzice extrădarea cetățenilor, complicând astfel situația lui Filat și a autorităților moldovenești. Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, a primit un mandat internațional de arestare … Articolul Mandat internațional de arestare pe numele fostului premier Vlad Filat apare prima dată în Main News.
12:10
Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, implicând sute de drone și rachete, care au provocat distrugeri semnificative și oprirea alimentării cu energie. Înregistrări video surprind momentele terifiante când dronele kamikaze se izbesc de blocuri, subliniind intensificarea conflictului și impactul asupra civililor. Rusia a atacat Kievul cu sute de rachete și drone înainte de … Articolul Dronă kamikaze rusă lovește un bloc în Kiev și explodează dramatic apare prima dată în Main News.
12:10
Tehnologia fermentației precise transformă industria alimentară, oferind îndulcitori fără zahăr care păstrează gustul dulce fără calorii. Consumatorii pot savura produse sănătoase fără să compromiseze experiența gustativă. Află cum inovațiile dsm-firmenich schimbă viitorul dulcelui. Industria alimentară adoptă îndulcitori fără zahăr, relevanți pentru consumatorii preocupați de sănătate Fermentația precisă permite crearea de alternative la zahăr, păstrând gustul … Articolul Tehnologia va revoluționa consumul de zahăr în viitor apare prima dată în Main News.
12:00
Un șofer român a fost urmărit de poliție timp de o oră pe autostrăzile din Germania și Austria, după ce a ignorat semnalele agenților. Oprirea a avut loc lângă Linz, unde bărbatul, suspectat de influența alcoolului sau drogurilor, a devenit agresiv. Autoritățile au colectat probe de sânge pentru investigare. Un șofer român de 44 de … Articolul Șofer român urmărit pe autostrăzi din două țări, prins după 100 km de fugă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
11:40
Nicușor Dan a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni, alături de familie și localnici. Întâmpinat cu pâine, sare și colinde, președintele a interacționat cu comunitatea într-o atmosferă caldă și familiară, evidențiind legătura sa cu locurile natale și bucurând localnicii. Nicușor Dan a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni Președintele … Articolul Nicușor Dan, întâmpinat cu bucurie în satul bunicilor de Crăciun apare prima dată în Main News.
11:30
Tatăl lui Carlos Alcaraz a reacționat după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, păstrând tăcerea asupra cauzelor. A subliniat că fiecare are dreptul la opinie, în contextul speculațiilor din presă. Impactul acestei colaborări a fost semnificativ, contribuind la succesul sportivului, câștigător a 24 de titluri importante. Tatăl lui Carlos Alcaraz a comentat despre despărțirea de … Articolul Tatăl lui Alcaraz își exprimă opinia după despărțirea de Ferrero apare prima dată în Main News.
11:30
China intenționează să introducă reglementări stricte privind utilizarea inteligenței artificiale, vizând serviciile care simulează personalitatea umană și interacțiunile emoționale. Conținutul periculos, care amenință securitatea națională sau promovează violența, va fi interzis, iar furnizorii vor avea obligații de responsabilitate. China propune reguli stricte pentru utilizarea serviciilor de inteligență artificială Reglementările vizează AI care simulează personalitatea umană … Articolul China impune reguli stricte pentru utilizarea AI: Conținut interzis de Beijing apare prima dată în Main News.
11:00
Volodimir Zelenski își consolidează sprijinul internațional înainte de întâlnirea cu Donald Trump. În discuțiile cu lideri precum Alexander Stubb, Mette Frederiksen și Friedrich Merz, a subliniat importanța colaborării pentru apărarea Ucrainei și a evidențiat progresele în negocierile cu Statele Unite. Urmărește detalii despre întâlnirile cheie. Volodimir Zelenski își întărește sprijinul internațional înainte de întâlnirea cu … Articolul Zelenski își întărește sprijinul occidental înainte de întâlnirea cu Trump apare prima dată în Main News.
11:00
Creșterea costului vieții a afectat grav turismul din România. Cabana din Predeal nu a avut oaspeți de Crăciun, iar proprietarul a cerut clienților să plătească cât își permit. Hotelurile de pe Valea Prahovei au fost goale, iar dispariția voucherelor de vacanță a dus la o scădere semnificativă a vânzărilor. Creșterea costului vieții și măsurile de … Articolul Plătiți cât vă permiteți: Primul an fără oaspeți de Crăciun apare prima dată în Main News.
10:20
Alexandru Maxim, mijlocașul român de 35 de ani, a sărbătorit 200 de apariții în SuperLigul turc, devenind al doilea român care atinge această bornă. Cu 53 de goluri și 39 de assist-uri, el continuă să impresioneze la Gaziantep, consolidându-și statutul în campionatul turc. Alexandru Maxim a ajuns la 200 de apariții în SuperLig, marcând un … Articolul Alexandru Maxim strălucește în Turcia: performanța remarcabilă în SuperLig apare prima dată în Main News.
10:20
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești Grad în Donețk, utilizând drone Vampire. Atacul a fost efectuat de unitatea „Birds of Magyar”, demonstrând eficiența UAV-urilor în operațiunile militare. Sistemele Grad, folosite frecvent de armata rusă, au fost vizibile înainte de distrugere. Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești Grad în regiunea Donețk Atacul a fost … Articolul Drona Vampire spulberă sisteme Grad în Donețk: o întâlnire devastatoare apare prima dată în Main News.
10:00
Donald Trump îl avertizează pe Volodimir Zelenski că pacea nu este garantată fără acordul său în negocierile cu Rusia. Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la Mar-a-Lago, iar discuțiile recente sugerează o înghețare a frontului fără soluții pentru revendicările teritoriale ale Rusiei. Rezultatele rămân incerte. Donald Trump avertizează că pacea nu este garantată … Articolul Trump avertizează: Pacea depinde de acordul lui Zelenski apare prima dată în Main News.
