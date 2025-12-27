Peste 220 de consumatori din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident
Adevarul.ro, 27 decembrie 2025 20:00
Peste 220 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.
• • •
Acum 5 minute
20:15
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă seara, 27 decembrie, în urma unui accident rutier care a avut loc la ieșirea din municipiul Botoşani spre Suceava.
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:45
Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina și condamnă atacurile Rusiei: „Este o campanie de teroare împotriva populației civile din Ucraina” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă, 27 decembrie, un mesaj în care subliniază solidaritatea României cu Ucraina.
19:45
Forțele armate britanice vor lansa în martie 2026 un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă, 27 decembrie, Ministerul Apărării britanic.
Acum 2 ore
19:15
Condițiile aspre de iarnă au dus la anularea a mii de zboruri în SUA. „Îndemn la prudenţă extremă pe toată durata acestei furtuni" # Adevarul.ro
Nord-estul Statelor Unite afost lovit sâmbătă dimineaţă de un amestec de zăpadă şi gheaţă, care a perturbat traficul aerian de după Crăciun şi a determinat oficialii din New York şi New Jersey să emită declaraţii de urgenţă meteorologică, chiar dacă furtuna se potolise spre mijlocul dimineţii.
19:00
Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce a înțepat și distrus cauciucurile a opt autoturisme # Adevarul.ro
Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut sâmbătă, 27 decembrie, după ce a vandalizat opt autoturisme parcate în municipiu.
19:00
Fragmente de ceramică din timpurile biblice, descoperite la locul „Arcei lui Noe”. „Ar putea dovedi că arca a existat cu adevărat” # Adevarul.ro
Fragmente de ceramică datând din epoca biblică au fost descoperite în estul Turciei, în apropierea formațiunii Durupınar – o structură geologică cu formă de navă, de mult timp asociată de unii cercetători cu legenda Arcei lui Noe, potrivit The Sun.
19:00
Apă gratuită în metrou, aeroporturi, gări și în toate instituțiile publice. Condițiile de funcționare a dozatoarelor - proiect # Adevarul.ro
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii care administrează stații de metrou, gări, autogări și aeroporturi vor avea obligația să asigure accesul gratuit la apă potabilă pentru public, călători, pacienți etc.
18:45
Doi copii, de 12 și 14 ani, plecați la colindat, au căzut în lacul de acumulare Protopopești din Vaslui # Adevarul.ro
Un băiat de 12 și o fată de 14 ani sunt căutați, sâmbătă seara, în apele lacului de acumulare Protopopești din județul Vaslui, unde ar fi căzut după ce au plecat la colindat.
18:45
Cutremur în armata ucraineană după pierderea Siverskului: comandanți demiși, rapoarte false și decizii care au dus la dezastru # Adevarul.ro
Pierdere fulgerătoare a orașului Siversk, din nordul regiunii Donețk, a declanșat primele consecințe în lanț în rândul conducerii militare ucrainene.
18:45
Bani pentru voturi în Parlamentul Ucrainei: ancheta care zguduie din nou partidul de guvernământ # Adevarul.ro
O nouă schemă de corupție în care sunt implicați deputați ai Radei Supreme a fost scoasă la lumină sâmbătă, 27 decembrie, de către Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP).
Acum 4 ore
18:15
Viața Mirabelei Grădinaru după ce Nicușor Dan a devenit președinte: „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 - 3 săptămâni” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă, 27 decembrie, pe Facebook că partenera sa, Mirabela Grădinaru, va apărea la emisiunea „La cină”.
18:00
Reprezentanții Kennedy Center îi cer un milioan de dolari despăgubire artistului care a anulat concertul din cauza lui Trump # Adevarul.ro
Reprezentanții Centrului de Artă „John F. Kennedy”, redenumit neoficial „Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, l-a criticat dur pe un muzician care și-a anulat recitalul în semn de protest.
18:00
Vacanță fatală la 13.000 km distanță de casă. Antrenorul grupării și cei trei copii ai săi, morți într-un accident pe mare # Adevarul.ro
Fernando Martin și trei dintre copiii săi și-au pierdut viața într-un tragic accident naval în Indonezia.
17:45
100 de albume de jazz apărute în 2025, 100 de recomandări pentru un viitor muzical asigurat
17:30
Zborurile de pe un aeroport din Germania, perturbate din cauza unor drone neidentificate # Adevarul.ro
Spațiul aerian a fost închis deasupra aeroportului din orașul Hanovra, nordul Germaniei, din cauza prezentei în zonă a unor drone neidentificate, a anunțat sâmbătă, 27 decembrie, un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA.
17:30
Ce se va întâmpla cu TVA și cu inflația în 2026. Un cunoscut economist are răspunsurile la întrebarea care îi preocupă pe români # Adevarul.ro
România va intra în 2026 cu taxe și impozite mai mari, dar este puțin probabil ca în viitorul an să se mizeze pe o creștere nouă a TVA. Christian Năsulea, profesor de economie mondială, avertizează că o nouă creștere a TVA va cauza doar probleme.
17:30
Momentul în care un diplomat rus, acuzat că vindea informații americanilor, este reținut de agenții FSB. A primit 12 ani de închisoare # Adevarul.ro
Un videoclip publicat pe rețelele de socializare îl arată pe bărbatul de 38 de ani șocat în timp ce este reținut într-o dubă, după ce a fost anunțat că este suspect de trădare.
17:15
Un spital din Glasgow a lansat o anchetă după ce o greșeală a dus la incinerarea unui corp greșit.
17:15
Jeffrey Epstein nu a fost supravegheat în mod adecvat în închisoare, deși era evaluat cu risc de sinucidere # Adevarul.ro
Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Jeffrey Epstein nu a fost supravegheat în mod adecvat, în ciuda riscului de sinucidere, a dezvăluit vineri The Washington Post.
17:00
Accident cumplit în Guatemala: un autobuz a căzut într-o prăpastie, 15 persoane decedate # Adevarul.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite după ce un autobuz interurban a căzut într-o râpă, în vestul Guatemalei.
16:30
Carambol uriaș în Japonia, pe o autostradă înzăpezită. Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule # Adevarul.ro
Cel puțin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, dintre care cinci grav, într-un grav accident rutier produs pe o autostrada din Japonia.
16:30
„Nu trebuia să se atingă de vodcă”. Cum a ajuns Rusia în pragul unei crize a alcoolului și ce ar putea urma # Adevarul.ro
În Rusia se conturează o criză a alcoolului, declanșată de majorarea accizelor și de creșterea prețurilor minime la băuturile spirtoase.
Acum 6 ore
16:00
Rusia extinde inderdicția privind exporturile de benzină pentru a stabiliza piața internă # Adevarul.ro
Guvernul rus a anunţat sâmbătă, 27 decembrie, extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicţiei temporare privind exporturile de benzină şi alţi combustibili.
16:00
Majoritatea femeilor preferă să se cuibărească lângă un bărbat cu burtică, mai degrabă decât lângă unul cu abdomen perfect sculptat.
15:45
China continuă într-un ritm susținut una dintre cele mai ample campanii de împădurire din lume, un efort început în urmă cu aproape jumătate de secol și extins constant până în prezent.
15:30
Pianistul român Radu Lupu, elogiat de criticii britanici: „Fiecare piesă este o încântare” # Adevarul.ro
O colecție rară de șase discuri, lansată pentru a marca ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a pianistului Radu Lupu, a stârnit admirația criticilor muzicali britanici.
15:30
Incendiu într-un fast-food din Giurgiu. La sosirea pompierilor, localul era inundat cu fum # Adevarul.ro
Un fast-food din Giurgiu a fost cuprins de un incendiu sâmbătă, 27 decembrie. Cinci angajați s-au autoevacuat.
15:15
Mărturia sinceră a fostului internațional care nu s-a putut înțelege cu Gică Hagi. Retras din activitate la 25 de ani, tânărul nu și-a așteptat rândul: „S-a supărat foarte tare și mi-a reproșat” # Adevarul.ro
Constantin Dima a povestit deschis despre cariera sa în fotbal, recunoscând că lipsa de răbdare i-a influențat parcursul.
15:15
Atac informatic la Complexul Energetic Oltenia. A fost afectată infrastructura IT de business # Adevarul.ro
Un atac informatic de tip ransomware a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia. Atacul a avut loc în jurul orei 01:40, au anunțat oficialii companiei.
15:00
Dezastrele climatice au făcut ravagii în 2025: mii de victime și pierderi de peste 120 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Cicloane, inundațiile și incendiile de vegetație au provocat în 2025 peste 120 de miliarde de dolari în pierderi asigurate și mii de victime. Cele mai afectate au fost Asia, SUA și statele vulnerabile din partea de sud a globului.
15:00
Un analgezic folosit de milioane de oameni, asociat cu afecțiuni cardiace grave, arată un studiu # Adevarul.ro
Cel mai prescris opioid din lume oferă beneficii limitate în calmarea durerii cronice și este asociat cu un risc mult mai mare de evenimente cardiovasculare grave.
14:45
Olimpiu Moruțan ia în calcul întoarcerea în România. Transferul bate la ușă după experiența eșuată din Grecia # Adevarul.ro
Viitorul lui Olimpiu Moruțan la Aris Salonic este incert, iar o schimbare de echipă rămâne o posibilitate în perioada următoare.
14:30
Vânt puternic și zăpadă viscolită: Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că mai multe zone din România se confruntă cu intensificări puternice ale vântului, iar autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația.
Acum 8 ore
14:15
Războiul rece dintre Washington și Bruxelles se încinge. Mesajul dur transmis de americani UE prin interzicerea unor foști oficiali europeni # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA a interzis intrarea în țara lui Thierry Breton, fost comisar european, provocând o reacție vehementă din partea UE. Generalul (r) Alexandru Grumaz, cunoscut analist militar, vorbește despre un adevărat război rece între UE și SUA.
14:15
Prea tânăr pentru permis, dar nu pentru politică: un elev de 14 ani candidează la funcția de guvernator de Vermont : „Suntem un stat în declin” # Adevarul.ro
Nu are drept de vot, nu poate conduce o mașină și are nevoie de acordul părinților pentru excursiile școlare. Cu toate acestea, Dean Roy, în vârstă de 14 ani, consideră că este pregătit să candideze pentru funcția de guvernator al statului Vermont.
14:00
Cine este Raluca Rogoz, blonda numită de Bolojan la șefia Achizițiilor Publice. Legătura cu Clotilde Armand # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut, în Ajunul Crăciunului, o numire neașteptată la conducerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
13:45
Mirabela Grădinaru, despre viața după alegeri: „Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă” # Adevarul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan spune că a ales să nu-și schimbe rutina zilnică după alegerile prezidențiale.
13:45
Zelenski acuză Rusia că „nu vrea să pună capăt războiului”, după atacul asupra Kievului # Adevarul.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
13:30
Progres spectaculos în domeniul roboticii. O echipă de cercetători chinezi a reușit să învețe mici grupuri de celule cerebrale umane — cunoscute sub numele de organoizi — să controleze roboți.
13:15
Rusia ar putea staționa rachete hipersonice nucleare în Belarus, avertizează doi cercetători americani. Putin și-a exprimat anterior intenția # Adevarul.ro
Este foarte probabil ca Rusia să desfășoare noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea extinde capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa.
13:15
Vântul puternic a doborât mai mulți arbori și stâlpi în Sinaia. Cod portocaliu valabil până luni # Adevarul.ro
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidența unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00.
13:15
Cum a transformat un congresman american atacul lui Trump într-o strângere de fonduri: „Ajut victimele” # Adevarul.ro
Un congresman republican din statul american Kentucky a reacționat după ce a fost numit „un ticălos” de Donald Trump chiar în ziua de Crăciun.
13:00
Predicțiile economistului Andrei Caramitru pentru 2026: „Dacă 5 din 10 lucruri se întâmplă, e foarte bine” # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru a împărtășit pe rețelele sociale viziunea sa asupra anului 2026, prezentând un scenariu considerat de el cu probabilitate mare.
12:30
Studiu: O mutație genetică rară declanșează moartea neuronilor la copii și arată mecanismele Alzheimer și Parkinson # Adevarul.ro
O mutație rară la copii declanșează moartea neuronilor printr-un mecanism descoperit recent, arată un nou studiu privind bolile neurodegenerative precum Alzheimer sau Parkinson.
12:30
Denis Kapustin, comandantul Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) – o formațiune de cetățeni ruși care luptă alături de Ucraina împotriva regimului de la Kremlin – a fost ucis în timpul unor lupte din sudul Ucrainei, pe linia frontului din regiunea Zaporojie.
12:30
Muntele Etna prezintă noi semne de activitate vulcanică. Norul de cenușă și praf a fost purtat de vânt # Adevarul.ro
Muntele Etna din Italia a prezentat vineri noi semne de activitate vulcanică, aruncând materiale incandescente și cantități reduse de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).
Acum 12 ore
12:15
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care stimulează creierul. Explicațiile neurochirurgului Vlad Ciurea # Adevarul.ro
Un aliment nelipsit de pe masa de Crăciun ar putea contribui la stimularea activității cerebrale și la îmbunătățirea memoriei.
12:00
Rușii care luptă în Zaporojie recurg la canibalism din cauza foamei, susțin serviciile ucrainene. „Căutăm deja pe cineva mai tânăr. Mi-am ascuțit cuțitele” # Adevarul.ro
Serviciile ucrainene de informații susțin că au interceptat comunicații radio în care trupele înfometate ale lui Putin discutau despre canibalism din cauza lipsei de alimente în Zaporojie.
11:45
Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare ruse. Programul se va derula în perioada 2027–2036 # Adevarul.ro
Planul de dezvoltare a forțelor armate ale Federației Ruse prevede modernizarea triadei nucleare în următorii ani, a anunțat Kremlinul. O atenție deosebită va fi acordată, printre altele, îmbunătățirii capacităților forțelor terestre.
