Procurorii din Italia au arestat mai mulţi suspecţi de finanţare a grupării palestiniene Hamas

Realizator: Mira Gomboş – În Dobrogea s-au păstrat forme ale obiceiurilor de iarnă vechi de mii de ani, iar un exemplu este colindatul cu măști, practicat și acum în câteva comunități din nordul județului Tulcea. Masca nu este un simplu obiect de recuzită, ci un instrument prin care se încearcă simbolic îndepărtarea răului pentru a […]