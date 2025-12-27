Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Cancan.ro, 27 decembrie 2025 22:50
O fotografie veche de aproape două decenii, ajunsă recent în mod misterios în redacția CANCAN.RO, reaprinde una dintre cele mai controversate povești din showbizul românesc. Adriana Bahmuțeanu, surprinsă într-o ipostază care pare desprinsă dintr-un film […]
• • •
CANCAN.RO a pus mâna pe o fotografie veche de aproape 20 de ani, un instantaneu care pare decupat dintr-o telenovelă balcanică cu pretenții regale. În imagine, regina autoproclamată a R&B-ului românesc și Prințul Țiganilor apar […]
La cine a apelat mama gemenelor de la Indiggo ca să-și salveze fiicele. Rugăciuni disperate, înainte să fie atacată! # Cancan.ro
Noi detalii tulburătoare ies la iveală despre gemenele de la Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea, după episodul șocant din Miami, unde au fost reținute pentru că și-au agresat propria mamă. Documentele Poliției arată că acestea […]
Cum pot scăpa de amendă șoferii din România care sunt prinși de radar. Ce trebuie să aibă polițistul ca să fie totul legal # Cancan.ro
Vești bune pentru șoferii din România! Cum poți scăpa de amendă cei care sunt prinși de radar? Procesul verbal de amendă poate fi contestat în instanță, iar vitezomanii ar putea scăpa fără amendă sau fără […]
Cum arată Drew Barrymore la 50 de ani. Actrița a postat imagini cu ea nemachiată pe rețelele sociale # Cancan.ro
Actrița americană Drew Barrymore și-a surprins într-un mod plăcut fanii după ce a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care apare fără machiaj. În vârstă de 50 de ani, ea a ținut […]
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria # Cancan.ro
Odată cu sărbătorile de iarnă din acest an, hotelierii și patronii de pensiuni din zonele turistice din România s-au lovit de un adevăr dureros: de la an la an, tot mai puțini români își doresc […]
Care este numele perfect pentru un nou-născut? AI-ul pare să aibă o părere despre aproape orice: ce ar trebui să mănânci, cum să te antrenezi, cu cine să te combini și, mai nou, cum să-ți […]
Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie # Cancan.ro
Kim Kardashian a profitat de vremea rece pentru a merge să schieze și, în același timp, să își facă reclamă la linia de îmbrăcăminte de iarnă, iar fanii nici nu au recunoscut-o. Vedeta TV în […]
Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru o anumită categorie de români. Mii de angajați riscă să rămână fără loc de muncă după ce mai multe fabrici au anunțat că își vor încheia activitate, ori […]
Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, ninsori, polei și viscol în România. Care sunt zonele vizate, dar și până pe ce dată este în vigoare atenționarea meteo, de fapt? […]
Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică # Cancan.ro
Unii oameni cred că trezirea între 3 și 5 dimineața are o semnificație spirituală mai profundă, dar asta nu ține de domeniul medicinei somnului. Există o explicație științifică pentru trezirile nocturne, chiar dacă se pare […]
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins # Cancan.ro
S-a pornit mare scandal între Ramona Olaru și Alex Bodi. Cel mai probabil din cauza unor diferențe de mentalitate, prejudecăți sau mici răutăți, cei doi au ajuns la cuțite. În timp ce matinala de la […]
Este timpul să faceți o pauză binemeritată și să vă amuzați puțin alături de noi! Echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc haios, menit să vă binedispună pentru câteva momente și să vă pună câte […]
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați # Cancan.ro
În ciuda prețurilor extrem de ridicate de pe piața imobiliară din România există un oraș în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Locuința are 88 de metri pătrați, […]
Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, soției sale românce, Romina Gingașu, un avion privat # Cancan.ro
Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari și unul dintre cei mai discreți moștenitori ai unei averi impresionante, a ales să marcheze 9 ani de relație cu soția sa româncă, Romina Gingașu, printr-un gest care socheaza: […]
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul # Cancan.ro
După ce au fost la un pas să divorțeze, dar și după o serie de certuri și împăcări, Maria și Marius Avram au decis să își mai acorde o șansă la fericire. Fostul concurent de […]
Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București” # Cancan.ro
Sinceritatea Ramonei Olaru a declanșat în Alex Bodi o dorință (naturală) de exprimare, dorință despre care mulți cred că s-a transformat într-un gest menit să capteze atenția. Prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani […]
Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore # Cancan.ro
Odată cu debutul sezonului rece, România a intrat în alertă medicală! „Super-gripa” a umplut spitalele cu pacienți bolnavi, iar vârful epidemiologic se anunță abia peste două săptămâni. În ultimele 24 de ore au fost peste […]
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult # Cancan.ro
Mirabela Grădinaru a făcut mărturisiri neștiute de români. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a spus cum i s-a schimbat viața de când acesta a devenit președintele României. Toate detaliile în articol. Mirabela Grădinaru […]
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal” # Cancan.ro
Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul lucrează în restaurantul cu trei stele Michelin al lui chef Alain Ducasse din Monaco, unul dintre bucătarii cu cele mai multe stele Michelin din carieră. […]
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana # Cancan.ro
De Crăciun, Azteca și iubita lui, Dana au ales să facă un remix interesant! Nu vorbim aici despre vreo piesă, ci despre modul în care au ales să petreacă sărbătorile. Trapperul a vrut să împace […]
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie # Cancan.ro
Dacă vrei să știi cât costă o vilă în Toscana, trebuie să citești acest articol! Un domeniu din inima Toscanei a fost pus la vânzare la un preț neașteptat, comparabil cu cel al unui penthouse […]
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună” # Cancan.ro
Ion Drăgan a lăsat multă durere în urmă. Celebrul interpret de muzică populară s-a stins pe data de 25 decembrie 2025 și a șocat pe toată lumea care a avut ocazia să îl cunoască. O […]
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect. Teste de inteligență cu imagini care vă cer […]
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el # Cancan.ro
Angajații din România ar putea beneficia, în perioada următoare, de un nou tip de concediu plătit dedicat refacerii profesionale, în contextul creșterii numărului de cazuri de epuizare la locul de muncă. Un proiect legislativ aflat […]
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea” # Cancan.ro
Alina Pușcău a stârnit valuri cu cele mai recente declarații. Românii, uimiți de ceea ce a spus modelul, au făcut mici căutări pentru a afla adevărul din spate. Așa i-au dat jos ”masca” și au […]
Problemele de sănătate l-au pus la pământ de sărbători. George Tănase: “Mă zvârcoleam singur în pat” # Cancan.ro
George Tănase vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre Crăciunul în care a fost singur, cadourile pe care nu le postează pe social media și cum reușește să transforme sărbătorile în momente de pace și bucurie […]
Numărul românilor care pleacă în alte țări cu speranța unui trai mai bun pentru ei sau pentru a reuși să își întrețină familiile este într-o continuă creștere. Mulți sunt cei care își împărtășesc experiențele și […]
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei # Cancan.ro
Serviciul Județean de Ambulanță Constanța a prezentat o analiză detaliată a activității din perioada sărbătorilor de Crăciun, evidențiind volumul ridicat de intervenții înregistrate în cele două zile de 25 și 26 decembrie. Conform datelor furnizate […]
Maria Sole Agnelli a murit la 100 de ani! A fost o figură cheie în dinastia FIAT și sora avocatului Gianni Agnelli # Cancan.ro
Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și a Susannei Agnelli, a murit ieri, 26 decembrie 2025, la vârsta de 100 de ani. De-a lungul vieții, femeia a fost o prezență puternică în mai multe […]
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun # Cancan.ro
Andreea Răducan traversează în aceste zile un moment extrem de dificil, după ce bunicul ei, o figură esențială în viața de familie, a murit chiar în ziua de Crăciun. Fosta campioană a primit vestea cu […]
Pentru Mihai Ghiță, 2025 a fost un an plin de provocări și momente dificile, dar și de lecții despre viață și responsabilitate. Actorul dezvăluie pentru CANCAN.RO cum a reușit să treacă peste oboseală și singurătate, […]
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore # Cancan.ro
Vești importante pentru români! Sfârșitul de an vine cu un cod portocaliu de viscol în anumite zone ale țării. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Toate detaliile în articol. Ultimele zile din 2025 […]
Relaxarea de sărbători continuă și echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros în această zi. De data asta, vă prezentăm discuția prin mesaje a unui cuplu de îndrăgostiți care, sperăm noi, au rămas împreună […]
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!” # Cancan.ro
Horațiu Moldovan, în vârstă de 27 de ani și aflat în prezent sub formă de împrumut de la Atletico Madrid la Real Oviedo, a făcut pasul cel mare în viața personală. Portarul român și-a cerut […]
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru” # Cancan.ro
Toate vedetele și-au ținut prietenii virtuali la curent cu atmosfera din casele de Crăciun, cadourile pe care le-au primit și fericirea pe care au simțit-o. Printre ele s-a numărat și Adriana Bahmuțeanu, doar că nu a […]
Ce a pățit o româncă după ce fost chemată de o conațională ca să fie badantă în Italia. Când a ajuns în aeroport nu i-a venit să creadă # Cancan.ro
O postare apărută într-o comunitate online dedicată îngrijitoarelor românce din Italia a generat numeroase reacții, după ce a fost relatată o situație considerată de autoare drept una șocantă. În mesaj este descris cazul unei femei […]
Sezonul rece aduce anual dificultăți pentru conducătorii auto, iar una dintre cele mai întâlnite situații neplăcute este formarea gheții pe parbriz și pe geamurile laterale. Fenomenul poate provoca întârzieri semnificative dimineața și poate afecta vizibilitatea […]
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este toba de porc, nelipsită din meniul românilor. […]
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă în 2026! Universul este de partea lor și aduce abundență # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar patru dintre acestea vor ieși în evidență penru modul în care vor renaște ca din cenușă. Se anunță oportunități de neratat, obstacole distruse definitiv și dorințe împlinite. […]
Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bistriţa. De ce a plecat Diana de acasă în pijamale și de unde se întorcea Alex # Cancan.ro
Două familii din Bistrița-Năsăud trăiesc o dramă cumplită după un accident rutier produs în dimineața de Crăciun, în urma căruia doi tineri de 21 de ani au murit. Băiatul se întorcea de la o petrecere […]
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: „Ne-ai distrus pe toți” # Cancan.ro
Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Toți cei care l-au cunoscut personal, dar și fanii, sunt îndurerați de această […]
Prizele din locuințe ajung frecvent să fie suprasolicitate, mai ales atunci când televizoarele și computerele sunt lăsate conectate permanent la rețea. Deși pare un detaliu minor, menținerea acestor dispozitive în priză contribuie la un consum […]
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni # Cancan.ro
Credicionșii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 27 decembrie, pe Sfântul Ștefan. Peste jumătate de milion de români îi poartă numele acestuia – Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică, și altele. Dacă și tu ai pe cineva care poartă numele Sfântului, […]
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun # Cancan.ro
Coroanele funerare și luminile candelelor au înlocuit atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă în comuna Bălești, unde familia, prietenii și admiratorii se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Ion Drăgan. Comunitatea locală trăiește momente […]
La sfârşit de săptămână, CANCAN.RO a pregătit un test de perspicacitate pentru adevăratele genii. Acest puzzle provocator îți pune la încercare atenția, cerându‑ți să descoperi singurul papagal fără pereche din imagine. Haosul vizual intens îți testează […]
Crăciunul s-a terminat, iar televiziunile se pregătesc pentru transmiterea programelor speciale de Revelion. Însă până atunci, în grilele se pot regăsi emisiunile obişnuite fiecărui post TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi […]
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin # Cancan.ro
Moartea neașteptată a colonelului general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării și una dintre cele mai puțin vizibile personalități din structurile de putere de la Kremlin, readuce în prim plan seria de […]
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție # Cancan.ro
De Crăciun, mesele festive adună familii din toată lumea în jurul bucatelor preferate, iar casele regale europene nu fac excepție. Doar că, în cazul lor, tradiția se împletește cu istoria, iar farfuriile spun povești vechi […]
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani # Cancan.ro
Chitaristul Perry Bamonte, cunoscut pentru contribuția sa esențială la identitatea muzicală a trupei The Cure, a încetat din viață în perioada Crăciunului, la vârsta de 65 de ani. Informația a fost confirmată de reprezentanții formației, […]
