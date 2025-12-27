„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”

Golazo.ro, 27 decembrie 2025 22:50

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a anunțat că Malcom Edjouma (29 de ani) nu mai este jucătorul campioanei.

Acum 5 minute
23:20
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor Golazo.ro
Jack Grealish (30 de ani), jucătorul împrumutat de Manchester City la Everton, a organizat o petrecere costisitoare cu câteva zile înainte de Crăciun.
Acum 30 minute
23:00
Real Madrid a ochit vedeta rivalei Jucătorul lui Bayern Munchen ar putea ajunge gratis pe „Bernabeu”: „Îndeplinește toate condițiile” Golazo.ro
Leon Goretzka (30 de ani), mijlocașul celor de la Bayern Munchen, ar putea ajunge gratis la Real Madrid vara viitoare.
Acum o oră
22:50
22:40
„Sper să obțină ce și-a propus!” Lucrează de 50 de ani pentru CSA Steaua, dar vrea ca FCSB să devină campioană Golazo.ro
Radu Troi (76 de ani), fostul fotbalist al Stelei în anii '70 și actualmente antrenor în cadrul academiei din Ghencea a surprins, după ce a declarat că FCSB are cele mai mari șanse câștige titlul.
22:40
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al lui Udinese, a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Lazio, 1-1.
22:30
Dramă în fotbalul spaniol Un antrenor de la Valencia și cei 3 fii, victime după un  naufragiu în Indonezia! Soția și fiica au fost salvate Golazo.ro
Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, și cei trei fii ai săi au fost dați dispăruți în Indonezia.
Acum 2 ore
22:10
Cristian Geambașu Creer sau creier? Golazo.ro
Pe cine a crezut Louis Munteanu că prostește cu mesajul acela scris cu sensibilitatea generată de Inteligența Artificială?
21:50
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că formația din Gruia a rezolvat primul transfer al iernii.
21:30
Vinicius, așteptat în Arabia Saudită Un club de top din Golf are ușile deschise pentru starul brazilian Golazo.ro
Ramon Flores, directorul sportiv al celor de la Al Ittihad, îl așteaptă pe Vinicius Jr. (25 de ani), vedeta lui Real Madrid, să se alăture echipei.
Acum 4 ore
21:10
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul portughez al celor de la Al Nassr este de neoprit.
20:30
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare” Golazo.ro
Înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) a semnat un contract cu CS Dinamo, valabil începând cu 1 ianuarie 2026.
20:20
„Poate remedia problemele” Legenda Interului are încredere maximă în Chivu: „Sunt primii în Serie A, asta trebuie să însemne ceva” Golazo.ro
Christian Vieri (52 de ani), atacantul lui Inter din perioada 1999-2005, are încredere în echipa lui Chivu.
20:10
Kounde, pe urmele lui Yamal VIDEO. Ce făcea vedeta Barcelonei în Benin Golazo.ro
Jules Kounde (27 de ani) a ales să-și petreacă Crăciunul în Benin, țara în care s-a născut tatăl său.
19:50
Moment emoționant pe Anfield Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool - Wolves » Gest superb făcut de Van Dijk Golazo.ro
Liverpool - Wolves 2-1. Copiii lui Diogo Jota au intrat alături de jucători pe teren înaintea partidei de pe Anfield.
19:40
Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația” Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), membru al comisiei tehnice a FRF, a identificat motivul crizei de formă a lui Louis Munteanu (23 de ani).
19:30
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas Golazo.ro
Stefano Cusin, selecționerul Insulelor Comore la CAN 2025, a povestit cum i-a întâlnit pe Muammar Gaddafi, dictatorul Libiei, și pe Ismail Haniyeh, liderul politic Hamas. Ce i s-a întâmplat în Iran!
Acum 6 ore
19:00
„Aș fi ipocrit să afirm asta” Cristi Chivu, mesaj ferm înaintea ultimul meci al anului pentru Inter: „Nu mi-aș pierde nici demnitatea, nici loialitatea” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Atalanta.
18:30
Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, este dorit de Fiorentina, ultima clasată din Serie A.
18:10
Rechemat de Dinamo Cine e jucătorul pe care „câinii” au insistat să-l ia în cantonament » Rapid l-a pierdut după o gafă uriașă Golazo.ro
Codruț Sandu (19 ani), portarul împrumutat la Corvinul Hunedoara, va merge în cantonament, în Antalya, cu Dinamo.
17:50
Bagă miliarde în Stadioane SF FOTO: Arenele ultramoderne vor împânzi țara: case noi pentru 11 echipe de tradiție Golazo.ro
11 cluburi din fotbalul britanic au în plan să-și construiască noi stadioane sau să le renoveze pe cele actuale. Când ar putea fi inaugurate arenele ultramoderne și cine are proiecte grandioase.
17:30
Decisiv la Cupa Africii FOTO: Fotbalistul din Liga 1  s-a revanșat după eroarea imensă din primul meci! A marcat golul victoriei Golazo.ro
Yohan Roche (28 de ani), fundașul echipei Petrolul Ploiești, a fost decisiv pentru naționala Beninului în victoria cu Botswana, scor 1-0, la Cupa Africii.
Acum 8 ore
16:40
15:50
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde! Golazo.ro
Roman Abramovich, oligarhul rus apropiat de Vladimir Putin și fostul patron al lui Chelsea, vrea să-și protejeze 6 miliarde de euro, sumă înghețată acum într-o anchetă de guvernul insulei Jersey
15:30
S-au răzgândit în privința lui Louis  Au văzut ce a făcut și nu-l mai vor la echipă: „Nu ar fi fost tolerat! Extrem de neprofesionist” Golazo.ro
O publicație dedicată suporterilor lui Celtic Glasgow a scris despre gestul lui Louis Munteanu (23 de ani), cel care a fost pozat în tricoul rivalei FCSB.
Acum 12 ore
14:50
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult” Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a oferit o primă reacție, după ce poza în care purta tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în fotbalul românesc.
14:20
Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului  de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian Golazo.ro
Louis Munteanu a provocat un scandal imens după ce a purtat tricoul rivalei FCSB la o miuță cu prietenii.
14:00
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro” Golazo.ro
Robert Lewandowski confirmă o informație uimitoare apărută în ultima carte scrisă despre el. Ce i-a cerut Joan Laporta, președintele Barcelonei
13:10
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!” Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, amintit de un tehnician englez important, Roy Hodgson, care s-a retras, deși mai tânăr decât el
12:50
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!” Golazo.ro
Presa din Ungaria l-a contrazis pe Ionel Ganea (52 de ani), după ce acesta a declarat că fiul său, George (26 de ani) a plecat de la Ujpest pentru că era român.
12:10
„S-a pripit când a ales FCSB”  Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin” Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB.
11:50
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a transmis un avertisment pentru Octavian Popescu (23 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).
11:20
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului Golazo.ro
România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B
11:10
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal Golazo.ro
La finalul anului 2024, Gigi Becali a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat. Patronul FCSB a candidat pe listele AUR și a câștigat un loc în Camera Deputaților. De atunci, a avut o singură luare de cuvânt în plen.
Acum 24 ore
10:20
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el” Golazo.ro
Agentul Florin Vulturar a vorbit despre posibila plecare a lui Florin Tănase (30 de ani) de la FCSB, în această iarnă.
09:20
„Vrei să devii președinte?” Legenda fotbalului african a driblat răspunsul: „E întrebarea care îmi creează 99% din probleme” Golazo.ro
Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a răspuns zvonurilor legate de o presupusă candidatură pentru președinția țării.
Ieri
22:50
Egipt merge în optimi „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie la Cupa Africii! Salah, din nou decisiv Golazo.ro
Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie a Cupei Africii.
22:50
Dortmund vrea să transfere de la City Nemții vor să-l aducă în Bundesliga pe unul dintre cei mai promițători jucători ai „cetățenilor” Golazo.ro
Borussia Dortmund ar fi intrat în cursă pentru semnătura lui Oscar Bobb (22 de ani), mijlocașul lui Manchester City.
22:20
„Să-l transferăm pe Mbappe!”  Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal Golazo.ro
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a dat lovitura de Crăciun, după ce a câștigat premiul loteriei în valoare de 468 de milioane de euro.
22:00
Louis Munteanu, pedepsit Ce sancțiune dură ar fi primit golgheterul CFR-ului, după ce a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, va fi amendat cu 2.100 de euro, echivalentul a 10% din salariul său, după ce s-a afișat purtând tricoul celor de la FCSB.
21:30
Îl exclud pe courtois Atletico îl va șterge de pe „Aleea Legendelor” pe portarul marii rivale Golazo.ro
Atletico Madrid va schimba plachetele dedicate foștilor fotbaliști, din fața stadionului Metropolitano.
21:30
„Trebuie schimbate multe” A revenit după 16 ani la Dinamo și s-a apucat de treabă: „Sper să creștem nivelul” Golazo.ro
Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după o pauză de 16 ani și a oferit primele sale impresii despre club.
21:10
„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie” Golazo.ro
Alan Shearer (55 de ani), fostul mare atacant englez, a criticat decizia Premier League de a programa un singur meci de Boxing Day.
20:50
David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025 Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost inclus în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025.
20:30
La un pas de istorie Selecționata antrenată de un român visează cu ochii deschiși la calificarea în optimile Cupei Africii Golazo.ro
Zimbabwe, selecționată antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), visează la calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după 1-1 cu Angola.
20:10
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare” Golazo.ro
Fiii lui Diogo Jota se vor număra printre copiii care vor intra pe teren de mână cu jucătorii înainte de Liverpool - Wolves.
19:50
„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, neagă categoric posibilitatea ca Louis Munteanu (23 de ani) să semneze cu FCSB.
19:20
Cum făcea Eric bani în Brazilia VIDEO. La 16 ani era la Flamengo, dar mergea și la muncă: „Mă făceau «maimuță» până am început să fac bani Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL cum reușea să facă rost de bani pentru a ieși cu iubita în oraș.
19:00
„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, din cauza afacerilor.
18:20
Cu gândul la Mondial Cum se pregătește  Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci” Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) și-a setat obiectivul de a arbitra meciuri de la Campionatul Mondial 2026.
18:00
Contra, premiat în Qatar Tehnicianul român a fost desemnat antrenorul ultimelor două luni  Golazo.ro
Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al-Arabi, a fost desemnat antrenorul lunilor octombrie și noiembrie în Qatar.
