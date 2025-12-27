Anca Țurcașiu, dezvăluiri în premieră despre mama ei! Ce intervenție și-a făcut aceasta și cum a slăbit enorm de la 120 de kilograme

22:20

Chiar dacă a sosit Crăciunul și fiecare familie se adună în jurul mesei festive, artistul Randi nu se poate bucura pe deplin de toate bucatele pregătite pentru această zi specială. Cântărețul ne-a mărturisit că se confruntă cu probleme de stomac, care îi interzic să consume preparatele sale preferate, precum cozonacul și salata de boeuf. Chiar și fără ele, sărbătorile îl aduc mai aproape de familie, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, Randi ne-a spus cât de important este Crăciunul pentru el, cum a fost anul 2025, dar și ce planuri are pentru 2026. Interviu exclusiv!