Andreea Bostănică, cadou fabulos de Crăciun. Ce a primit influencerița de la iubitul misterios
SpyNews, 26 decembrie 2025 22:30
Andreea Bostănică a primit un cadou fabulos de Crăciun! Iubitul influenceriței nu se oprește din surprize, iar fanii tinerei au fost în extaz, văzând cum o tratează bărbatul pe șatenă. Iată cât de răsfățată este Andreea Bostănică!
• • •
Acum 30 minute
22:30
Andreea Bostănică, cadou fabulos de Crăciun. Ce a primit influencerița de la iubitul misterios
Andreea Bostănică a primit un cadou fabulos de Crăciun! Iubitul influenceriței nu se oprește din surprize, iar fanii tinerei au fost în extaz, văzând cum o tratează bărbatul pe șatenă. Iată cât de răsfățată este Andreea Bostănică!
22:20
Care este motivul pentru care Randi nu se poate bucura pe deplin de sărbători! Afecțiunea medicală cu care artistul se confruntă. Declarații exclusive # SpyNews
Chiar dacă a sosit Crăciunul și fiecare familie se adună în jurul mesei festive, artistul Randi nu se poate bucura pe deplin de toate bucatele pregătite pentru această zi specială. Cântărețul ne-a mărturisit că se confruntă cu probleme de stomac, care îi interzic să consume preparatele sale preferate, precum cozonacul și salata de boeuf. Chiar și fără ele, sărbătorile îl aduc mai aproape de familie, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, Randi ne-a spus cât de important este Crăciunul pentru el, cum a fost anul 2025, dar și ce planuri are pentru 2026. Interviu exclusiv!
22:20
Alice Peneacă, declarații exclusive! Cum i s-a schimbat viața manechinului după ce a devenit mamă # SpyNews
Alice Peneacă a acordat declarații exclusive pentru Spynews.ro, vorbind deschis despre transformările din viața ei după ce a devenit mamă. Manechinul a dezvăluit ce fel de părinte este, dar și modul în care maternitatea i-a influențat prioritățile. Totodată, ea a oferit detalii și despre proiectele sale profesionale actuale.
22:20
Anul 2025 a fost marcat în România de o escaladare a violenței domestice, reflectată prin numeroase cazuri de femicid, care au scos la iveală probleme sistemice și au generat apeluri la acțiune legislativă și socială,
22:20
Top 3 rețete de pește! Cum să obții un preparat delicios și ușor după mesele pline din primele zile de Crăciun # SpyNews
După mesele copioase de Crăciun, un preparat ușor și gustos cu pește poate fi exact ce ai nevoie. Descoperă top 3 rețete simple și delicioase, care te ajută să te răsfeți fără efort în bucătărie. Aceste rețete sunt rapide, sănătoase și perfecte pentru a continua să te bucuri de sărbători cu gust, fără a te simți prea încărcat.
Acum o oră
21:50
Drama neștiută a Claudiei Pătrășcanu: „Pentru mine, câțiva ani, sărbătorile de iarnă nu au mai fost sărbători” # SpyNews
Claudia Pătrășcanu a făcut declarații inedite! Artista a povestit lucruri pe care nu multă lume le cunoaște despre viața ei. Aceasta a trecut prin momente cumplite, în urmă cu mulți ani, iar acum a mărturisit cum a simțit acea perioadă dificilă din viața ei.
Acum 2 ore
21:00
Anul 2026 vine cu schimbări în plan sentimental, pentru fiecare zodie în parte. Nu mai este vorba despre povești spectaculoase sau promisiuni deșarte, ci despre claritate, limite și relații care chiar funcționează. Astrele arată un an în care iubirea nu mai poate fi trăită superficial, iar fiecare zodie este pusă față în față cu propriile alegeri.
Acum 4 ore
20:30
Tragedie înainte de Crăciun! O femeie a fost ucisă, iar fiica ei grav rănită, din cauza unui meci de fotbal # SpyNews
O tragedie a avut loc cu câteva zile înainte de Crăciun! O familie a fost distrusă din cauza unui meci de fotbal. O femeie, mamă a trei copii, și-a pierdut viața, iar fiica ei de 13 ani a fost grav rănită. Cazul a șocat întreaga comunitate. Iată despre ce este vorba, mai exact!
19:50
Dana Rogoz, Crăciun inedit în China! Cum arată camera de hotel în care s-a cazat alături de familie # SpyNews
Dana Rogoz a avut parte de un Crăciun inedit! Actrița a ales o destinație cu totul și cu totul specială, anul acesta, unde să își petreacă sărbătorile. Nu va sta o zi, două, ci destul de mult, abia după Anul Nou revenind în țară. Vedeta nu este singură în China, ci alături de soțul și cei doi copii ai săi.
19:10
Theo Rose a petrecut Crăciunul în familie! Artista, ca în fiecare an, a avut parte de clipe de neuitat alături de cei dragi, însă, de această dată, cireașa de pe tort a fost constituită de către socrul ei, regizorul Laurețiu Damian. Iată cum a reușit tatăl lui Anghel Damian să îi facă pe toți atenți!
Acum 6 ore
18:40
Bătaie de zile mari, într-o parcare! Două femei s-au luat de păr, în plină zi, fără să le pese prea tarecă erau oameni care le priveanu. Imaginile surprinse au devenit virale rapid, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
18:10
Ce l-a scos din minți pe Andrei Bănuță, în a doua zi de Crăciun: „Am dormit cu tata, nu cu Mădălina Ghenea” # SpyNews
Andrei Bănuță și-a ieșit din minți, chiar în a doua zi de Crăciun! Cântărețul nu și-a început dimineața așa cum și-ar fi dorit și a relatat întreaga întâmplare pe rețelele de socializare. Artistul, atât de iubit de public, a spus ce l-a enervat cum a deschis ochii. Iată despre ce este vorba!
17:40
Bogdan de la Ploiești lămurește situația dintre el și Cristina Pucean! Care a fost, de fapt, motivul despărțirii # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a făcut lumină! Manelistul a spus cum au stat lucrurile, de fapt, între el și Cristina Pucean și ce a dus la despărțire. Mesajul lui a venit la câteva ore, după ce dan satoarea a anunțat că artistul ar fi înșelat-o încă de când erau un cuplu.
17:00
Cum a sărbătorit Cristina Pucean Crăciunul, în timp ce Bogdan de la Ploiești și Vanessa erau împreună! Terapia alternativă a dansatoarei # SpyNews
Cristina Pucean a găsit o modalitate prin care să își aline dorul de Bogdan de la Ploiești! Dacă până acum erau numai simple zvonuri de despărțire, acum totul este clar, ca lumina zilei! Bogdan de la Ploiești și Vanessa s-au afișat împreună, chiar de Crăciun, iar în urma acelei postări, dansatoarea a făcut o nouă declarație. Iată, totuși, cum și-a petrecut sărbătorile, în calitate de femeie singură!
Acum 8 ore
16:40
Vichi Raileanu, Crăciun nonconformist! Actrița din „Iubire cu parfum de lavandă” are brad atârnat de tavan # SpyNews
Vichi raileanu, una dintre actrițele serialului fenomen „Iubire cu parfum de lavandă”, și-a uimit fanii! Vedeta are un brad nonconformist, care a stârnit reacțiile tuturor celor care l-au văzut. Dacă erați obișnuiți ca bradul să se afle pe podea, ei b ine, Vichi Raileanu a optat pentru o alternativă destul de creativă!
16:00
Imaginile virale care au emoționat milioane de oameni! Totul s-a întâmplat în timpul unor inundații # SpyNews
Imaginile surprinse în timpul unor inundații au emoționat milioane de oameni din întreaga lume și au captat atenția internauților, stârnind stârnit valuri de reacții și comentarii. Ce s-a întâmplat în mijlocul dezastrului.
15:30
Interpretul de muzică populară Ion Drăgan s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, chiar în prima zi de Crăciun. Potrivit primei explicații oficiale, artistul a murit în urma unui infarct, vestea venind ca un șoc pentru familie, apropiați și admiratori.
Acum 12 ore
13:50
Imagini șocante care circulă pe internet! Ce s-ar fi petrecut la o serbare! Putea să se întâmple o tragedie # SpyNews
Imagini șocante apărute pe internet au stârnit un val de reacții, după ce ar fi surprins un incident petrecut în timpul unei serbări. În clipul video făcut public se vede cum situația a scăpat de sub control pentru câteva momente, existând riscul ca totul să se transforme într-o tragedie.
12:50
Au fost făcute publicce detalii despre ziua în care artistul Ion Drăgan va fi condus pe ultimul drum. Regretatul artist s-a stins din viață fulgerător, în ziua de Crăciun, după ce ar fi făcut infarct.
11:50
La prima vedere, ideea de a trăi în Spania poate părea atractivă, însă costul traiului poate fi mai ridicat decât se așteaptă mulți. Cat costă traiul acolo! O româncă a făcut calculele pe luna noiembrie.
11:20
Actorul ajuns om al străzii, cazat la hotel de Daniel Curtis Lee. Ce a urmat după întrece orice imaginație # SpyNews
Daniel Curtis Lee, fostul actor din serialul „Ned's Declassified”, a încercat să îi ofere ajutor fostului său coleg, Tylor Chase, vedeta care a ajuns fără adăpost, oferindu-i o cameră de mote. Gestul său de bunătate s-a transformat rapid într-o surpriză neplăcută, iar ce a urmat după întrece orice imaginație.
10:20
Elena Udrea își sărbătorește ziua de naștere! Ce mesaj emoționant a transmis la împlinirea celor 52 de ani # SpyNews
Elena Udrea își sărbătorește astăzi, 26 decembrie, ziua de naștere. Fostul politician a împlinit 52 de ani, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat recunoștința pentru momentele trăite, pentru familie, prieteni și experiențele care au marcat fiecare etapă a vieții sale.
09:50
Dovada că Angela Martini și Dragoș Săvulescu s-au împăcat. Cum au petrecut cei doi de Crăciun # SpyNews
După ce a înaintat actele de divorț, Angela Martini pare să se fi răzgândit. Fotmodelul și Dragoș Săvulescu par să mai fi dat o șansă poveștii lor de dragoste, iar Crăciunul petrecut împreună a fost dovada clară a acestui pas. Cum au petrecut.
Acum 24 ore
09:30
Faptul că piața muncii se schimbă rapid nu mai e un secret pentru nimeni. Specialiștii spun că până în 2030 vor apărea profesii care pot genera venituri de ordinul milioanelor, și că persoanele care aleg din timp aceste cariere vor avea un avantaj major, atât financiar, cât și profesional.
09:00
Cristina Pucean, prima reacție după ce Bogdan de la Ploiești și-a asumat relația cu Vanessa. Dansatoarea a transmis un mesaj tranșant # SpyNews
La scurt timp după ce Bogdan de la Ploiești și-a asumat public relația cu Vanessa, Cristina Pucean a avut o primă reacție. Dansatoarea a transmis un mesaj tranșant în mediul online.
08:40
Bogdan de la Ploiești și-a asumat relația cu Vanessa! Cei doi au petrecut Crăciunul împreună, în Dubai # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa nu se mai ascund! Cei doi și-au asumat public relația. Artistul a petrecut Crăciunul alături de noua sa iubită într-o destinație de lux, Dubai, iar imaginea făcută publică chiar de el a confirmat zvonurile care circulau de ceva timp.
25 decembrie 2025
23:20
Cum arată bradul de Crăciun al Vivianei Sposub! Vedeta a ales un decor simplu, dar de efect # SpyNews
Viviana Sposub a intrat în spiritul sărbătorilor și a prezentat tuturor bradul ei de Crăciun. Vedeta a optat pentru un decor simplu, dar de efect.
Ieri
22:30
Ramona Olaru și Ruxi, colind de senzație! Și-au luat cele mai senzuale ținute și arată demențial # SpyNews
Ramona Olaru și Ruxi au reușit să atragă toate privirile cu un colind care iese clar din tipare. Îmbrăcate sexy, cele două vedete s-au filmat în timp ce cântau piesa "Santa Baby".
22:20
Crăciunul nu este doar despre cadouri sau colinde. Este despre momentele petrecute în jurul mesei, în familie. Este perioada din an, când toți cei dragi se strâng acasă și trăiesc clipe de neuitat. Totuși, pentru români este extrem de important și ce se află pe masa de sărbătoare, iar, de obicei, friptura este vedeta serii. Iată trei dintre cele mai bune rețete de fripură!
22:20
Nea Marin: ,Eu nu am avut brad când eram copil” | Amintiri despre primul Crăciun alături de fiica lui, Larisa # SpyNews
Nea Marin a oferit un interviu emoționant, difuzat mâine, pe Antena Stars, în care își amintește de o perioadă grea a vieți sale, în care fericirea să măsura în covrigi, mere și nuci.
22:20
Mihaela Prigoană, primul interviu după moartea afaceristului! Declaraţii exclusive: „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua" # SpyNews
Mihaela Prigoană își amintește, cu lacrimi în ochi, de ziua în care Silviu Prigoană a încetat din viață. Inițial a crezut că este o glumă macabră, însă ce a găsit la locul tragediei a marcat-o pe viață.
22:20
Ioana Ignat și sora ei, Magda, mărturii emoționante: „Viziunea artistului nu trebuie niciodată contrazisă” # SpyNews
Ioana Ignat și sora ei, Magda, vorbesc deschis despre muzică, artă și.. viziunea artistului, care „nu trebuie niciodată contrazisă”. Totul, în cadrul unui interviu exclusiv, difuzat mâine dimineață, la Știrile Antena Stars!
22:20
Adrian Enache, nevoit să distreze oamenii, în ziua în care i-a murit tatăl | „Pe scenă cântam și râdeam, iar când mă duceam în spatele cortinei, plângeam...” # SpyNews
Adrian Enache a avut parte de o experiență teribilă: în ziua în care i-a murit tatăl, el a fost nevoit să urce pe scenă și să zâmbească, pentru a face spectatorii fericiți. Interviul emoționant, mâine, la Știrile Antena Stars!
22:00
Sorin Mărcuș și Marina Almășan au transmis un mesaj de Crăciun plin de căldură, alegând să împărtășească cu publicul gândurile lor de sărbători. Cei doi au petrecut Crăciunul într-un cadru liniștit, departe de agitația cotidiană, bucurându-se de momente de relaxare și de atmosfera de sărbătoare.
21:20
Emilia Ghinescu a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Ion Drăgan, exprimându-și durerea și tristețea pentru pierderea colegului și prietenului său. Ce a scris artista în descrierea unei imagini cu regretatul artist.
20:40
Lucia Bartoli rupe tăcerea! Fosta iubită a lui Philipp Plein, noi dezvăluiri în războiul cu celebrul designer # SpyNews
După o bună perioadă de timp în care a ales să tacă, Lucia Bartoli a vorbit despre tensiunile cu celebrul designer Philipp Plein. Fosta iubită a acestuia a făcut noi dezvăluiri despre situația în care se află în prezent.
20:00
Ce spun apropiații despre ultimele ore din viața lui Ion Drăgan. Artistul a murit în ziua de Crăciun # SpyNews
Ion Drăgan a încetat din viață astăzi, 25 decembrie, în ziua de Crăciun, lăsând un gol imens în lumea muzicii. Apropiații artistului au dezvăluit câteva detalii despre ultimele ore din viața sa.
19:30
Alexandru Ciucu a petrecut Crăciunul alături de fiicele sale, în Laponia. În timp ce mulți au apreciat fotografia și mesajul transmis de designer, un detaliu din imagine a stârnit curiozitatea urmăritorilor.
18:50
Natalia Mateuț, Crăciun atipic! În timp ce majoritatea petrec tradițional, prezentatoarea a ales o locație exotică # SpyNews
Anul acesta, Natalia Mateuț a ales să petreacă un Crăciun atipic, departe de tradițiile obișnuite. În timp ce majoritatea oamenilor sărbătoresc acasă, alături de familie, prezentatoarea și-a făcut bagajele pentru o destinație exotică, unde se bucură de soare, peisaje spectaculoase și relaxare totală.
18:00
Un tânăr de 17 ani a murit în ziua de Crăciun! Și-a pierdut viața într-un accident pe o șosea din Argeș # SpyNews
Sfârșit tragic pentru un tânăr în vârstă de 17 ani! Și-a pierdut viața în ziua de Crăciun, în urma unui accident rutier produs pe o șosea din județul Argeș. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragicului eveniment.
17:20
Primul Crăciun cu zăpadă după 28 de ani, în Viena. Atmosferă de poveste în capitala Austriei # SpyNews
Crăciun istoric la Viena, după 28 de ani! În capitala Austriei a nins. Străzile, piețele și clădirile istorice au fost acoperite de un strat alb, oferind localnicilor și turiștilor imagini de iarnă cum nu s-au mai văzut de aproape trei decenii.
16:50
Meghan Markle, pe primul loc în clasamentul celor mai antipatice vedete. Ducesa de Sussex l-a detronat pe Sean „Diddy” Combs # SpyNews
Meghan Markle a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai antipatice vedete, potrivit unui top realizat pe Ranker.com, bazat pe zeci de mii de voturi ale utilizatorilor. Ducesa de Sussex l-a devansat pe Sean „Diddy” Combs, care a coborât pe poziția a doua.
15:20
Cristina Ciobănașu a demonstrat, din nou, cât de inventivă este! Actrița i-a pregătit o surpriză de zile mari iubitului său, cel alături de care trăiește de ceva timp. Vedeta a dezvăluit ce cadou are pentru el de Crăciun. Iată despre ce este vorba!
15:00
Ce a făcut Ion Drăgan cu câteva ore înainte să moară. Artistul nu se aștepta la o asemenea tragedie # SpyNews
Astăzi, 25 decembrie, lumea folclorului românesc a primit o lovitură puternică! Artistul Ion Drăgan, iubit de mii de români, s-a stins din viață, atunci când nimeni nu se aștepta. Acesta avea numai 54 de ani, însă inima lui nu a mai putut rezista infarctului pe care l-a suferit. Iată ce a făcut înainte de tragedie!
14:30
Doliu în lumea muzicii populare! Artistul Ion Drăgan, îndrăgit de sute de români, a încetat din viață, chiar în prima zi de Crăciun. Acesta avea 54 de ani și a trăit ultimele sale clipe în locuința lui, din comuna Bălești, județul Gorj.
14:00
Tiktokeriță, în lacrimi! A clacat după ce salata boeuf a fost distrusă din cauza ligheanului # SpyNews
O tiktokeriță cunoscută s-a fipmat cu lacrimile în barbă! Aceasta a fost devastată din cauza a ceea ce i s-a putut întâmpla, chiar de Ajun. Influencerița a rămas fără salată boeuf, după ce aceasta a prins culoarea ligheanului în care a pus-o. Iată ce a povestit!
13:40
Antonia are un brad ca în povești! Pomul de Crăciun al acesteia se diferențiază de toate celelalte, iar imaginile postate de vedetă te lasă cu gura căscată. Chiar și prin ecranul telefonului se poate simți starea de liniște pe care o emană peisajul fotografiat.
13:10
Lumea Broadway-ului este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Imani Dia Smith, fosta actriță care a cucerit publicul în celebrul musical „The Lion King”. Tânăra a fost găsită fără viață într-o locuință din Edison, New Jersey, iar anchetatorii vorbesc despre un caz șocant de crimă.
12:30
Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite # SpyNews
Seară de gală pentru Chefi la cuțite ieri: Luca Zvaleni, finalistul lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar, după un maraton de gătit care a durat mai bine de trei ore.
12:20
Oana Roman s-a emoțioant până la lacrimi! Vedeta a primit cadouri inedite de la fiica ei, Isa, iar copila se pare că a reușit să o surprindă într-un mod extrem de plăcut. Oana Roman a postat un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba!
