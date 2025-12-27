Aproximativ 400 de migranţi salvaţi în Grecia, la sud de Creta

18:40

Echipele de intervenţie de la Detaşamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi doi copii cu vârste de 12 şi 13 ani, dintr-un grup de colindători, care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt, informează inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui. Potrivit sursei citate, poliţiştii au luat legătura cu părinţii celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15.15.