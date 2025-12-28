Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea întâlnirii cu Trump: „Garanțiile de securitate sunt esențiale”

21:30

Salvamontiştii din Zărneşti, judeţul Braşov, au intervenit, sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă care anunţa că un bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, din Masivul Piatra Craiului, se află în stop cardio-respirator. În pofida eforturilor depuse de salvatorii montani, inclusiv de un medic transportat cu un elicopter foarte aproape de locul respectiv, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Tot sâmbătă, salvamontiştii din Gorj au acordat primul ajutor unor tineri răniţi grav după ce s-au răsturnat cu un ATV, în Masivul Parâng.