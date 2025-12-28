Cum a rămas SUA cu 4,8 microsecunde în urmă față de timpul universal: o pană de curent din Colorado și ceasurile atomice din Boulder
Digi24.ro, 28 decembrie 2025 07:10
O puternică furtună care a lovit statul american Colorado săptămâna trecută a întrerupt alimentarea cu energie electrică a peste o duzină de ceasuri atomice responsabile de menţinerea orei oficiale a Statelor Unite, provocând o întâziere a standardului naţional de timp cu 4,8 microsecunde, scrie presa americană, potrivit Agerpres.
Stare de urgență la New York și New Jersey, din cauza unei furtuni de zăpadă. Mii de zboruri perturbate # Digi24.ro
O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite, iar în mai multe state a fost declarată stare de urgență. Mii de zboruri au fost anulate, pasagerii rămânând blocați în aeroporturi, relatează Reuters. Furtuna a perturbat traficul aerian după weekendul de sărbători și a determinat autoritățile din New York și New Jersey să declare stare de urgență din cauza condițiilor meteorologice. Locuitorilor din mare parte a regiunii nord-estice li s-a recomandat să evite conducerea autovehiculelor din cauza condițiilor periculoase.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 decembrie
Pensiile speciale ajung din nou pe masa Curții Constituționale. Ce prevede proiectul atacat de instanța supremă la CCR # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe, astăzi, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, pe 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen.
Canada va acorda Ucrainei 1,827 miliarde de dolari în ajutor pentru reconstrucție, permițând Kievului să acceseze împrumuturi în valoare de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Anunțul a fost făcut după o întâlnire între premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul întâlnirii acestuia din urmă cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică în Florida.
Rusia nu a fost suficient descurajată și a atacat, spune un expert. Ce se poate face pentru a contracara ceea ce e dispus să facă Putin # Digi24.ro
NATO nu trebuie să fie „naivă” în privința Rusiei, a avertizat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul în care Europa se confruntă cu presiuni crescânde în materie de securitate din cauza războiului în curs de desfășurare al Moscovei în Ucraina și a amenințărilor hibride susținute de-a lungul flancului estic al alianței. În cadrul unui interviu acordat TVP World, profesoara Beatrice Heuser de la Brussels School of Governance a afirmat că invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina nu a fost rezultatul eșecului descurajării, ci mai degrabă al absenței oricărei măsuri de descurajare clar articulate încă de la început.
Un cutremur cu magnitudinea 6 a fost resimţit sâmbătă, la ora locală 21:51, (duminică, 02:51 GMT) la Lima şi în mai multe oraşe din nordul Peru, cu epicentrul în Oceanul Pacific, în largul coastelor regiunii Ancash. Până în prezent, nu au fost raportate pierderi umane sau materiale, potrivit surselor oficiale, relatează EFE, preluată de Agerpres.
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0 # Digi24.ro
„Politica bazată pe personalitate” este noua față a diplomației americane, înlocuind procese și instituții care au stat la baza politicii externe a Statelor Unite de multe decenii. În era Trump, întrebarea nu mai este ce poate Washingtonul să facă pentru țările străine, ci ce pot acestea să facă pentru Washington, în timp ce caracteristicile principale ale politicii externe a lui Trump sunt relațiile tranzacționale și trimișii speciali.
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament să-și dea foc în Piața Roșie din Moscova # Digi24.ro
Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia a deschis o potențială mină de aur pentru Vladimir Arseniev. Omul de știință în vârstă de 75 de ani conduce o firmă din Moscova care produce componente pentru un dispozitiv de comunicații folosit de echipajele tancurilor. În timp ce tancurile rusești traversau Ucraina în 2022, afacerea sa era inundată de comenzi pentru apărare, potrivit Reuters.
„Cocaină, aur și carne”: cum a devenit Amazonul columbian o afacere profitabilă pentru grupările criminale # Digi24.ro
Deasupra Amazonului columbian, Rodrigo Botero privește din cabina unui mic avion cum se întinde sub el coronamentul pădurii tropicale – o mare nesfârșită de verde întreruptă de pete maronii, tot mai întinse. În calitate de director al Fundației pentru Conservare și Dezvoltare Durabilă (FCDS), el a petrecut ani de zile cartografiind din aer transformarea acestui peisaj fragil, relatează The Guardian.
Amazon a blocat 1.800 de candidați la un loc de muncă în domeniul IT. Erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false # Digi24.ro
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord. Anunțul fost făcut într-o postare pe LinkedIn de Stephen Schmidt, directorul de securitate al gigantului tehnologic american, informează Corriere della Sera.
Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea întâlnirii cu Trump: „Garanțiile de securitate sunt esențiale” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în oraşul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor şi a Canadei în ajunul unei întâlniri cruciale cu omologul său american Donald Trump, scrie Corriere della Sera. Ziarul italian precizează că întâlnirea cu Trump a fost devansată.
Alimentul care te ajută să-ți păstrezi memoria până la bătrânețe și reduce riscul de demență (studiu) # Digi24.ro
Avertismentul pentru alergici, privind ciocolata Dubai, lansat de specialiștii Agenției britanice de supravegherea alimentelor # Digi24.ro
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat Agenția de supraveghere a siguranței alimentare din Marea Britanie.
Obiceiul care te face mai puternic fizic, deși este criticat de societate. Cum poate fi înjuratul benefic pentru sănătate # Digi24.ro
Un nou studiu arată că înjurăturile pot îmbunătăți performanța fizică, ajutându-i pe oameni să fie mai concentrați, mai încrezători și mai puțin distrași. Deși înjuratul nu este tocmai acceptat în societate, cercetătorii susțin că ar putea fi, paradoxal, cheia unei condiții fizice mai bune, relatează Euronews.
Șeful serviciului de informații al armatei ucrainene susține că Rusia va recruta sute de mii de noi soldați în 2026 # Digi24.ro
Federația Rusă plănuiește să recruteze peste 400.000 de noi soldați pe parcursul anului 2026, a declarat șeful serviciului de informații al Armatei ucrainene, Kirilo Budanov, citat de presa ucraineană.
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital # Digi24.ro
O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, sâmbătă seara, în Medgidia, Constanța, iar în urma impactului, doi poliţişti şi celălalt şofer au fost transportaţi la spital.
Putin lansează noi amenintăți după ce Zelenski l-a acuzat că nu vrea să încheie războiul: Vom rezolva toate obiectivele prin forță # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, relatează Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.
„Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicușor Dan” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a spus la Digi24 că se simte „copleșită” de eticheta de Primă Doamnă care i-a fost pusă după alegerile prezidențiale. Se implică în cauze sociale, la fel cum făcea și înainte ca Dan să devină președinte, dar își păstrează locul de muncă și stilul vestimentar.
Care este relația lui Nicușor Dan cu cei doi copii ai săi. Mirabela Grădinaru: „Totul este natural” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a declarat la Digi24 că ea și președintele au „același tip de parenting” și atunci „totul este natural”. „Conversațiile cu Nicușor sunt mereu despre copii și durează doar câteva secunde, dar întotdeauna îmi răspunde”, a spus ea. Grădinaru a explicat că cei mici înțeleg responsabilitățile tatălui lor și că respectă aceleași reguli ca ceilalți copii de la școală.
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan și ce a atras-o la el: „Mi s-a părut fascinant” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, a vorbit în cadrul interviului difuzat de Digi24 pe 27 decembrie, despre momentul în care l-a cunoscut pe președintele Nicușor Dan. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni”, și-a amintit partenera de viață a liderului de la Cotroceni.
Tragedii pe munte, de Crăciun. Un turist a murit în Piatra Craiului, iar doi tineri au fost răniți grav după un accident cu ATV-ul # Digi24.ro
Salvamontiştii din Zărneşti, judeţul Braşov, au intervenit, sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă care anunţa că un bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, din Masivul Piatra Craiului, se află în stop cardio-respirator. În pofida eforturilor depuse de salvatorii montani, inclusiv de un medic transportat cu un elicopter foarte aproape de locul respectiv, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Tot sâmbătă, salvamontiştii din Gorj au acordat primul ajutor unor tineri răniţi grav după ce s-au răsturnat cu un ATV, în Masivul Parâng.
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a spus la Digi24 că mâncarea preferată a președintelui este fasolea cu ciolan. Ea a recunoscut însă că nu reușește să obțină gustul mâncării din copilărie de care-și aduce acesta aminte.
Ministrul Apărării spune că în Armata Română mai sunt „lucruri de eficientizat”: „Nu înseamnă să scazi salarii, să scazi pensii” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a exclus, într-o intervenție la Digi24, posibila scădere de salarii sau pensii în rândul militarilor. Acesta a subliniat, însă, că în Armata Română „mai sunt lucruri de eficientizat”.
Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Răspunsul noului ministru al Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă, la Digi24, că „România nu trimite trupe atâta timp cât se desfășoară conflictul în Ucraina”. Despre ce va face țara noastră după un eventual armistițiu de pace, el a spus că „vom vedea cum va arăta ipotetica finalizare a discuțiilor despre pace, după care președintele României, CSAT și Ministerul Apărării vor lua decizii”.
Volodimir Zelenski a ajuns în Canada. Se întâlnește cu premierul Mark Carney, apoi discută cu liderii europeni # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Halifax, în Canada, pentru a se întâlni cu premierul Mark Carney, o escală înainte de întâlnirea sa prevăzută pentru duminică, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, transmit AFP şi DPA.
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicusor Dan, este azi la Digi24. Este invitata Ionelei Năstase și a lui Adi Hădean la emisiunea „La cină”, de la ora 21.00.
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții” # Digi24.ro
Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a declarat în direct la Digi24 că a propus ca în bugetul pe anul 2026 cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „De văzut cât de mult încape în buget”, a adăugat Radu Miruță.
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni # Digi24.ro
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, sâmbătă seară, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea acestei utilităţi din cauza unei defecţiuni la instalaţia de utilizare ce alimentează blocul, informează Biroul de Presă al societăţii de gaze.
Sprijinul populației pentru intrarea Serbiei în UE scade. Câți sârbi ar vota pentru aderare dacă ar avea loc un referendum # Digi24.ro
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, citat de Agerpres.
Ministrul britanic al apărării anunță o campanie pentru a recruta tineri în armată: „Este o nouă eră în apărare” # Digi24.ro
Forţele armate britanice vor lansa în luna martie un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării britanic, citat de Reuters şi AFP.
Un cutremur cu magnitudinea 7.0 s-a produs sâmbătă seară în mare, la aproximativ 32 de kilometri oraşul taiwanez de coastă Yilan (nord-est), conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze, transmit agenţiile internaţionale de presă.
Anchetă în Italia, după ce milioane de euro strânse pentru civilii din Palestina ar fi ajuns la gruparea teroristă Hamas # Digi24.ro
Nouă persoane au fost arestate în Italia, fiind acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro în ultimii doi ani pentru gruparea teroristă Hamas, relatează BBC.
Intervenţie de urgență în Vaslui: doi copii sunt dați dispăruți după ce s-ar fi înecat. Ei erau într-un grup de colindători # Digi24.ro
Echipele de intervenţie de la Detaşamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi doi copii cu vârste de 12 şi 13 ani, dintr-un grup de colindători, care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt, informează ISU Vaslui.
Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza” # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu a subliniat că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”, pe fondurilor ultimelor atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Kiev.
Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate # Digi24.ro
Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului.
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, înaintea întâlnirii programate cu președintele american Donald Trump, că Ucraina nu va accepta nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, relatează Kyiv Post.
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de Digi24 la 21:00: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce a spus despre mine” # Digi24.ro
Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare. Planul armatei ruse se întinde până în 2036 # Digi24.ro
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, potrivit unui raport analizat de președintele Vladimir Putin împreună cu alți oficiali ruși.
Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele # Digi24.ro
2026 vine cu modificări importante pentru șoferi. Poliția plănuiește să pună în funcțiune și mai multe radare inteligente, care pot să detecteze viteza și condusul agresiv sau mersul pe contrasens. Amenzile ajung direct acasă. Aceste camere inteligente vor fi cumpărate de Compania de Drumuri, dar și de primării.
Patru spanioli au fost dați dispăruți în urma unui naufragiu al unui vapor turistic în Indonezia. La bord se aflau 11 persoane, iar incidentul a avut loc în vecinătatea Labuan Bajo, o destinație frecventată de turiști, care vizitează Parcul Naţional Komodo, potrivit News.ro.
Agenţia anticorupţie din Ucraina a acuzat mai mulți parlamentari de mită. A fost împiedicată să percheziţioneze sediile unor comisii # Digi24.ro
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev.
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură, după o avarie la CET SUD. Anunțul Termoenergetica # Digi24.ro
Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură pe 27 decembrie din cauza unei avarii la CET SUD. Cele mai mari probleme sunt în Sectoarele 2 și 3. Termoenergetica a anunțat că avaria va fi remediată pe parcursul zilei, însă durează aproximativ 24 de ore până când căldura și apa caldă vor ajunge la robinete și calorifere.
Incendiu la un fast-food din Giurgiu: cinci angajați au ieșit singuri din clădire. De la ce a pornit focul # Digi24.ro
Cinci angajaţi ai unui fast-food din municipiul Giurgiu s-au autoevacuat, sâmbătă, în urma izbucnirii unui incendiu, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în vestul Guatemalei, potrivit Agerpres, care citează AFP și Reuters. Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.
Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, după mai multe săptămâni de atacuri la graniță. Anunțul a fost făcut de miniștrii Apărării din cele două țări, care au anunțat și eliberarea mai multor soldați. De la izbucnirea războiului au murit peste 40 de persoane și au fost strămutați aproximativ un milion de civili.
Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Traficul e blocat, sute de șoferi sunt afectați # Digi24.ro
O mașină a luat foc pe centura Capitalei, în nord-estul orașului, nu departe de cartierul Pantelimon. Traficul este blocat în zonă.
Trump cere Departamentului de Justiție să dezvăluie numele democraților din dosarele Epstein. „Faceți-i de rușine” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a îndemnat Departamentul de Justiție din SUA să facă publice numele oricărui democrat menționat în dosarele legate de Jeffrey Epstein și a adăugat că agenția ar trebui „să îi facă de rușine”, scrie USA Today.
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Digi24.ro
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani, scrie Reuters. Polonia a ridicat avioanele de vânătoare, în timp ce Ucraina a anunțat că cel puțin un om a murit și alți 28 au fost răniți în urma atacurilor ruse.
Ploile torențiale și inundațiile au devastat sudul Californiei: zeci de case îngropate în noroi și drumuri blocate # Digi24.ro
Ploile torenţiale abundente care au produs viituri şi alunecări de teren în sudul Californiei s-au oprit vineri, după trei zile, locuitorii din staţiunea montană Wrightwood, grav afectată, începând să sape noroiul şi să evalueze pagubele.
