Lavrov: Regimul lui Zelenski şi aliaţii săi nu sunt pregătiţi pentru negocieri constructive
StirileProtv.ro, 28 decembrie 2025 08:50
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
