Pensia piloților, între adevăr și minciună!

17:00

Încă de când s-au deschis târgurile de Crăciun, în acest an, s-a vorbit adesea despre produsele care se găsesc la standurile și la căsuțele din lemn amenajate în aceste spații, dar mai ales despre prețurile cam „piperate” la preparatele de sezon, de care mulți dintre cei care au ales să meargă să viziteze aceste spații […] The post Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC – FOTO first appeared on Ziarul National.