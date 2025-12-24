Directorul general al TAROM și-a dat demisia
Compania Tarom a rămas fără director. Costin Iordache și-a dat demisia, vinerea trecută, din funcția de director general, conform unui anunț făcut miercuri de companie. Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, la 19 decembrie 2025, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai […] The post Directorul general al TAROM și-a dat demisia first appeared on Ziarul National.
Uniunea Europeană pregătește controale asupra plasticului importat și alte măsuri pentru a susține industria de reciclare, după o serie de închideri de fabrici din cauza cererii scăzute și importurilor ieftine, inclusiv din China. Jessika Roswall, comisarul UE pentru mediu, a declarat pentru Financial Times că industria se află într-o „criză profundă”. Zece fabrici s-au închis […] The post Criză în reciclarea plasticului: UE strânge șurubul importurilor ieftine după închiderea fabricilor first appeared on Ziarul National.
La Suceava, spiritul Crăciunului a prins glas prin cântecele copiilor. Zeci de tineri artiști au urcat pe scenă la Concertul de Crăciun, unde au colindat, au cântat și au adus bucurie unei săli pline, formate din părinți, bunici și profesori. Evenimentul a transformat seara într-o adevărată sărbătoare a emoției și a tradiției, în care vocile […] The post Concert de Crăciun la Suceava: glasurile copiilor au unit generațiile, într-un eveniment susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României first appeared on Ziarul National.
Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, românii sunt printre europenii care folosesc cel mai puțin aplicații de Inteligență Artificială și se clasează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește utilizarea identității electronice. De asemenea, România continuă să înregistreze cea mai mică rată la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește interacțiunea digitală a […] The post Inteligenţa Artificială, încă o enigmă pentru mulţi români, deşi ţara noastră se află în topul european al conectivităţii la Internet first appeared on Ziarul National.
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, după ce a furat un seif cu bani dintr-o locuință. Hoţul a pus la cale un plan ingenios, inspirat parcă din filmele de acţiune. Infractorul s-a deghizat în livrator de mâncare și a intrat în casă cu ajutorul unei așa-numite „chei mincinoase”, reușind să sustragă un seif […] The post Spargere dată ca-n filme, la Cluj-Napoca: s-a deghizat în livrator de mâncare şi a folosit o “cheie mincinoasă”. A furat 41.000 de euro first appeared on Ziarul National.
Majoritatea magazinelor vor fi închise în prima zi de Crăciun, iar Lidl chiar şi în a doua, în timp ce supermarketul Auchan din AFI Cotroceni va fi deschis în 25 decembrie, între 14:00-22:00. De la Lidl, Mega Image și Carrefour, până la Kaufland, Penny sau Auchan, iată programul oficial de Crăciun! Program Lidl de Crăciun […] The post Programul supermarketurilor de Crăciun 2025. Ce orar vor avea magazinele Kaufland, Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan şi Penny first appeared on Ziarul National.
Catedrala Mântuirii Neamului este deschisă de miercuri, 24 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Oamenii care doresc să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului o pot face zilnic, în intervalul orar 9:00 – 17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Din 9 ianuarie […] The post Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide pentru credincioşi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Patriarhia Română a anunţat şi programul first appeared on Ziarul National.
Șeful Statului Major al forțelor libiene a murit într-un „accident” de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunțat marți seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah. Epava avionului transportându-l pe generalul libian, care a dispărut la scurt timp după decolarea din Ankara, a fost găsită, a anunțat […] The post Primele imagini de la locul în care s-a prăbuşit avionul care îl transporta pe Șeful Statului Major al Libiei. Oficialul a murit când pleca din Turcia first appeared on Ziarul National.
Ajunul Crăciunului, ziua de 24 decembrie, aduce o serie de credințe populare și obiceiuri moştenite de români de sute de ani. Se spune că în Ajunul Crăciunului cerurile se deschid şi de acest moment se pot bucura oamenii buni. Cetele îngereşti pot fi auzite doar de cei curaţi la suflete. Deschiderea cerului permite oricărui creştin […] The post Ce tradiţii respectă creştin ortodocşii în Ajunul Crăciunului 2025. Datini şi obiceiuri populare first appeared on Ziarul National.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, marţi seară, că rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se vor muta în noua platformă din Sănătate, care va funcționa din august 2026. Viitoarea platformă este într-un grad de execuție tehnică de peste 65% în momentul de față. Cum va funcţiona noua platformă din […] The post Reforma din Sănătate înseamnă dispariţia reţetei de la medicul de familie. Cum va ajunge prescripția medicală direct la farmacist first appeared on Ziarul National.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, marţi seară, adoptarea “Ordonanței Trenuleţ”, precizând că aceasta vizează mai multe direcții, de la consolidarea bugetară până la stimularea economiei. Printre măsuri se numără reducerea impozitului pe cifra de afaceri la 0,5% în 2026, așa cum a anunțat Alexandru Nazare. De asemenea, impozitul va fi eliminat din 2027. Potrivit […] The post Guvernul a adoptat, marţi seară, noua “Ordonanță trenuleț”. Ce măsuri fiscale și sociale prevede first appeared on Ziarul National.
Investitorii globali își măresc pariurile pe companiile chineze de inteligență artificială. China a accelerat listarea pe bursă a unor producători de cipuri de succes, în special Moore Threads și MetaX. Reduce decalajul tehnologic față de SUA, pe măsură ce intensifică sprijinul acordat producătorilor de cipuri IA. Potrivit Reuters, administratorul de active britanic Ruffer a […] The post Investitorii globali se îndreaptă către inteligența artificială chineză first appeared on Ziarul National.
Criza profundă din industria auto europeană pare să se îndepărteze, în timp ce înmatriculările de mașini noi în UE au înregistrat o creștere pentru a cincea lună consecutivă, susținute de modelele hibride și de ponderea vehiculelor electrice, potrivit cifrelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În luna noiembrie, în cele 27 de țări […] The post Piața auto europeană își revine first appeared on Ziarul National.
Tot ce e frumos și bun, zice poezia. În proza guvernamentală, nu-i așa? Ordonanța trenuleț a guvernului Bolojan numai frumos și bun nu ne aduce. Bolojan tocmai a declarat că nu îi scrie lui Moș Crăciun. Știe el ce-i mai bine pentru noi. Și se substituie el Moșului, că a primit o scrisoare de la […] The post Ce ne aduce Moș Crăciun? first appeared on Ziarul National.
Pe măsură ce Statele Unite intensifică presiunile pentru îndepărtarea lui Nicolas Maduro de la putere, liderul venezuelean a apelat la China pentru ajutor. Săptămâna trecută, ministrul chinez de externe Wang Yi a răspuns la prezența militară a SUA, denunțând „intimidarea unilaterală” și reafirmând sprijinul Chinei pentru suveranitatea Venezuelei. Retorica este puternică, dar Beijingul nu a […] The post Va sări China în apărarea Venezuelei? first appeared on Ziarul National.
Încă de când s-au deschis târgurile de Crăciun, în acest an, s-a vorbit adesea despre produsele care se găsesc la standurile și la căsuțele din lemn amenajate în aceste spații, dar mai ales despre prețurile cam „piperate” la preparatele de sezon, de care mulți dintre cei care au ales să meargă să viziteze aceste spații […] The post Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC – FOTO first appeared on Ziarul National.
Mai zilele trecute, la Berlin, s-au adunat sub găzduirea neamțului Merz, cancelarul celor care au răvășit lumea în cele două războaie mondiale, cei mai de seamă șefi europeni, care mimează găsirea unor soluții pentru realizarea unei păci trainice între cele două beligerante ‒ Rusia și Ucraina. Cum era de așteptat, de la masa discuțiilor nu […] The post Războinicul din Ţara lalelelor first appeared on Ziarul National.
S-a dat alerta în rândul salvatorilor, marți după-amiază, 23 decembrie, după ce, din primele informații, tavanul care acoperea piscina din incinta unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste mai multe persoane aflate în apă. Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce, conform primelor informaţii, tavanul de la piscina interioară […] The post BREAKING NEWS: Tavanul care acoperea piscina unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie first appeared on Ziarul National.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 23 decembrie, la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. La ieșire, acesta a transmis un mesaj susținătorilor care l-au așteptat în fața instituției, în pragul Sărbătorilor de iarnă. Și a vorbit despre situația economică din România și despre […] The post Călin Georgescu, mesaj tranșant: „O bătaie de joc”. Austeritatea nu e „reformă”, ci „un asasinat economic odios și de neimaginat” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
În timp ce majoritatea oamenilor se pregătesc de venirea Crăciunului, pun la punct listele de cumpărături pentru masa festivă, au grijă să caute cadouri cât mai frumoase pentru familie și prieteni și împodobesc bradul, un profet i-a băgat în sperieți pe cei care l-au auzit vorbind de sfârșitul lumii. Nu de alta, dar profeția sa […] The post În timp ce mulți abia așteaptă să vină Crăciunul, un profet anunță sfârșitul lumii! Spusele sale i-au băgat în sperieți pe cei care l-au auzit! VIDEO first appeared on Ziarul National.
Se fac percheziții, marți, 23 decembrie, în casa în care a locuit Rodica Stănoiu. Informațiile au apărut în primă fază pe surse. Și vin la doar câteva zile după ce Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce anchetatorii au decis deshumarea, în contextul unor suspiciuni privind împrejurările morţii fostului ministru al Justiţiei. […] The post Surse: Percheziții la casa în care a locuit Rodica Stănoiu. Ce vizează autoritățile first appeared on Ziarul National.
Vești pentru șoferi! Un nou sector din Autostrada Moldovei s-a deschis circulației chiar înainte de Crăciun. Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi, 23 decembrie, în jurul orei 11. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la […] The post VIDEO. Autostrada Moldovei: S-a deschis circulația pe A7 Focșani – Adjud/CNAIR: Se circulă continuu de la București la Adjud first appeared on Ziarul National.
Ai simțit recent dorința de a schimba lucrurile sau de a experimenta cu ceva nou? Acea tensiune încărcată din aer nu este a ta – este energia Calului care prinde avânt și preia controlul în 2026. Zodiacul chinezesc începe pe 17 februarie 2026, cu Anul Calului, și se termină pe 7 februarie 2027, caracterizat prin […] The post Horoscop chinezesc 2026. Anul Calului de Foc se definește prin inițiativă, mișcare rapidă și putere interioară first appeared on Ziarul National.
Vom avea un Crăciun cu zăpadă, anul acesta. Anunțul vine de la meteorologii ANM, care au transmis o alertă de vreme severă. De sărbători sunt anunțate intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger pentru toată țara. Începând de marți, de la ora 18, […] The post Vin ninsorile peste România. Meteorologii ANM anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară, sub cod galben first appeared on Ziarul National.
Analiza fenomenului mortalității în rândul generalilor și al înalților ofițeri ruși între 2022 și 2025 dezvăluie o dinamică profund atipică, care depășește cu mult riscurile standard ale unui câmp de luptă modern. Numărul ridicat de decese, natura lor ambiguă și contextul politic în care au avut loc indică nu doar costurile unui război intens, ci […] The post Generalii care dispar: anatomia unei mortalități atipice în elita militară rusă first appeared on Ziarul National.
În era dezinformării și a fake news-ului, parlamentarii „reacționează” la solicitarea ministrului Sănătății, făcută în luna septembrie. Oficialul ceruse sancțiuni pentru medicii conspiraționiști. Senatul a adoptat luni, 22 decembrie, un proiect de lege care prevede sancționarea medicilor care răspândesc în spațiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național […] The post Ce sancțiuni vor primi medicii care răspândesc informații false și teorii conspiraționiste în spațiul public first appeared on Ziarul National.
Senatorii și deputații suveraniști fac calcule și urmează să decidă, în urma unei reuniuni ce va avea loc marți, 23 decembrie, la Parlament, dacă au destule semnături pentru a începe demersurile în vederea supendării din funcție a șefului statului. Parlamentarii suveraniști ar urma să decidă marți dacă au semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare […] The post Suveraniștii fac calcule. Se întâlnesc marți pentru a vedea câte semnături au pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
Peisaj de iarnă istoric în Arabia Saudită, unde a nins în deșert pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Zăpada a acoperit zone deșertice pe mii de kilometri pătrați – de la lanțul muntos Tuwaiq din vest până la regiuni aflate mai aproape de Riad. Dunele de nisip s-au transformat în pârtii pentru săniuș. […] The post A nins în Arabia Saudită, după 30 de ani. Dunele de nisip s-au transformat în pârtii pentru săniuș VIDEO first appeared on Ziarul National.
Sărbătorile de iarnă „bat la ușă”. E forfotă în marile orașe, înaintea Crăciunului, iar oamenii fac ultimele cumpărături de pe listă, pentru masa festivă. Iar cei care nu au apucat încă să meargă în magazine să caute cadouri pentru cei dragi își fac timp să ajungă la cumpărături, la fel și cei care nu au […] The post Crăciun de poveste în Maramureș: pensiunile se pregătesc de marea Sărbătoare. Turist străin: „Sunt multe lucruri care m-au impresionat” first appeared on Ziarul National.
Vești bune pentru cei care au lăsat cumpărăturile de Crăciun pe ultima sută de metri. Magazinele au reduceri atractive la numeroase produse în zilele de dinainte de Crăciun. În această perioadă, românii se uită la fiecare leuț pe care-l scot din buzunar. Motiv pentru care mulți vânează reducerile și promoțiile la diferite produse, în magazine. […] The post Sărbători cu buget redus! Produsele care s-au ieftinit și cu 50%, înainte de Crăciun first appeared on Ziarul National.
Mesaje de tip RO-Alert au fost emise în noaptea de luni spre marți, în județele Tulcea și Galați, după atacuri cu drone ale forțelor rusești pe teritoriul ucrainean, în apropiere de granița cu România. Sunt detalii anunțate marți dimineață, 23 decembrie, de Ministerul Apărării. Sistemele radar ale MApN au monitorizat situația, iar preventiv au fost […] The post Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Mesaj RO-Alert în județele Tulcea și Galați first appeared on Ziarul National.
Guvernul a pregătit un nou pachet de măsuri fiscale și bugetare, incluse în așa-numita „ordonanță trenuleț”. Documentul reglementează, printre altele, majorarea salariului minim, înghețarea salariului în sectorul bugetar, măsuri noi legate de E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, dar și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru partide. Premierul Ilie Bolojan a […] The post Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026. Guvernul pregătește noi măsuri fiscale de ”relansare economicǎ” pentru anul viitor first appeared on Ziarul National.
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026, după ce primăriile nu vor mai putea acorda reducerea de 95 la sută. Dispare și scutirea de taxe pentru cele electrice. Reducerea de 95%, eliminată Primăriile vor putea acorda o reducere de cel mult 30% pentru mașinile hibrid și nu de 95%, așa cum […] The post Impozitul pe mașinile hibride crește semnificativ. Cât vor plăti proprietarii din 2026 first appeared on Ziarul National.
Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. Coliziune între un microbuz și un autoturism, ambele cu platforme Un accident cu mai multe victime s-a produs marți dimineață. Conform Poliției Sibiu sunt implicate ”două ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un […] The post Accident grav pe autostrada A1, lângă Sibiu. S-a activat planul roșu de intervenție: sunt 12 victime, inclusiv patru minori first appeared on Ziarul National.
BERBEC Starea ta de spirit se îmbunătățește mult pe tot parcursul zilei, deoarece vei avea timp să te bucuri de unele dintre hobby-urile pe care le-ai lăsat deoparte. Zâmbetele nu vor lipsi și există cineva în apropiere care te place. TAUR Dacă crezi că relația ta nu este atât de bună pe cât […] The post Horoscop 23 decembrie 2025 – Mai faci un pas pentru a îmbunătăți ceva first appeared on Ziarul National.
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Ministrul a vorbit cu premierul Ilie Bolojan și a decis să renunțe la funcția de ministru în Guvernul României. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua portofoliul cel mai dur lovit […] The post BREAKING NEWS Daniel David și-a dat demisia de la Educație. Cine are cele mai mari șanse la preluarea portofoliului first appeared on Ziarul National.
Indicele Nasdaq este pe cale să șteargă pierderile din decembrie, pe fondul reapariției apetitului pentru acțiunile din sectorul tehnologic, care a stimulat creșterile pe piețele bursiere globale. Aurul, argintul și cuprul au urcat la niveluri record. Petrolul a înregistrat o creștere pe fondul tensiunilor geopolitice accentuate după ce SUA au intensificat blocada asupra Venezuelei, relatează […] The post Tehnologia alimentează câștigurile acțiunilor. Aurul, argintul și cuprul, la niveluri record first appeared on Ziarul National.
Președintele României a anunțat că vrea să declanșeze un referendum în rândul procurorilor, cu scopul declarat de a „evalua” activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. La prima vedere, inițiativa lui Nicușor Dan poate părea doar o altă controversă politică, încă un episod de zgomot instituțional. În realitate, însă, miza este incomparabil mai mare. În momentul în […] The post Nicușor Dan contra Justiției, linia roșie a statului de drept first appeared on Ziarul National.
Parlamentul UE a criticat dur Comisia Europeană, pe care a și acuzat-o, într-o Rezoluție adoptată de această instituție, că folosește standarde duble, atât în evaluarea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) din țările Uniunii, cât și în decizia de a bloca fonduri. Pe de altă parte, durata evaluării de către Comisie a cererilor de plată […] The post Comisia Europeană, pusă la zid. Evaluare neuniformă a PNRR-urilor și standarde duble first appeared on Ziarul National.
Cântărețul și compozitorul britanic Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani. „Cu profundă tristețe anunțăm decesul iubitul nostru Chris. A murit în pace, în spital, mai devreme astăzi, după o perioadă scurtă de suferință, înconjurat de familie”, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei. Cântărețul rock și blues Chris Rea a petrecut […] The post A murit Chris Rea. Cântărețul avea 74 de ani/VIDEO first appeared on Ziarul National.
România și-a propus să construiască centrale pe gaze care să producă circa 3.500 MWh, autoritățile clamând faptul că, astfel, energia se va ieftini. În realitate, și liberalizarea pieței gazelor va arăta din plin acest lucru, producerea energiei din gaze naturale este mai scumpă de 2,4 ori decât cea pe cărbune, atrag atenția specialiștii din sector. […] The post Avertismentul specialiștilor. Energia produsă din gaze naturale, de 2,4 ori mai scumpă decât cărbunele first appeared on Ziarul National.
Fenerbahçe este zguduită de un scandal major care pune sub semnul întrebării cel mai scump transfer din istoria clubului. Președintele Sadettin Saran se află sub investigație, fiind suspectat de implicare într-o rețea de trafic de droguri. Poliția i-a percheziționat locuința, iar oficialul s-a prezentat voluntar la audieri. În acest context exploziv, mutarea mijlocașului olandez Joey […] The post Turcia fierbe! Patronul lui Fenerbahçe, acuzat pentru trafic de droguri first appeared on Ziarul National.
Uniunea Europeană – 27 de state, 450 de milioane de locuitori, divizată politic chiar și în cele mai bune momente – are nevoie să se extindă și mai mult? Nouă țări sunt oficial în curs de aderare, iar oficialii UE au sugerat recent că altele ar putea fi adăugate până în 2030. Ultimul raport al […] The post Divizata UE trebuie să se extindă mai mult? first appeared on Ziarul National.
România nu mai are, oficial, nicio țară prietenă în Uniunea Europeană. Decizia absolut impertinentă și nedreaptă a Comisiei Europene, luată împotriva zootehniei românești, a fost votată cu două mâini de toate statele UE, care s-au unit, în mod halucinant, ca să distrugă fermierii din țara noastră. Autoritățile din România sunt în stare de șoc și […] The post Am ajuns batjocura UE. Toate statele au votat pentru închiderea zootehniei din România first appeared on Ziarul National.
Mauro Icardi a intrat definitiv în istoria lui Galatasaray. Atacantul argentinian a devenit jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în campionat pentru clubul din Istanbul, după reușita din victoria cu Kasimpasa, 3-0. Cu 60 de goluri, Icardi l-a depășit pe Gheorghe Hagi, care avea 59. Până la meciul de duminică, Gheorghe Hagi era […] The post Scrisoare legendară de la Mauro Icardi pentru Hagi first appeared on Ziarul National.
La unsprezece luni după revenirea la Casa Albă, Donald Trump consideră că a găsit în sfârșit o soluție pentru a pune capăt războiului în Ucraina. Formula sa pare simplă: teritoriu în schimbul garanțiilor de securitate. Conform planului actual, Ucraina ar ceda Rusiei 20% din teritoriul Donețkului, însă va primi un pachet de garanții de securitate, […] The post ”Nealinierea armată”, o cale mai bună pentru Ucraina? first appeared on Ziarul National.
