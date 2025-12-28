Obţinerea păcii în Ucraina presupune „o Rusie pregătită de cooperare”, declară premierul Canadei
DigiFM.ro, 28 decembrie 2025 09:50
Premierul canadian Mark Carney a condamnat sâmbătă „barbaria” atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului şi a insistat pe faptul că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de „o Rusie pregătită să coopereze”, relatează France Presse.
• • •
Acum 15 minute
09:50
O femeie din Sibiu e acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. Ce a făcut după ce a primit întreaga moștenire # DigiFM.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
09:50
Acum 30 minute
09:40
Mirabela Grădinaru, detalii neștiute despre prima întâlnire cu Nicușor Dan. Ce a atras-o la el: „Mi s-a părut fascinant” # DigiFM.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit despre prima întâlnire cu cel cu care formează un cuplu de peste 20 de ani, având împreună o fiică şi un fiu. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi şi de a se raporta la oameni. Şi recunosc că m-a atras foarte mult şi părul lui creţ”, spune Mirabela Grădinaru. Întrebată dacă Nicuşor Dan a „cerut-o”, ea a răspuns: „Nu încă”.
09:40
Regimul lui Zelenski nu este pregătit să se angajeze în discuţii constructive, afirmă Serghei Lavrov # DigiFM.ro
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
09:40
CCR, aşteptată să se pronunţe duminică asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor # DigiFM.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen.
Acum o oră
09:30
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, într-o emisiune televizată, în care a fost întrebată despre cele mai fericite, dar şi despre cele mai dure momente din viaţa sa # DigiFM.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit, în lacrimi, într-un interviu acordat Ionelei Năstase, în emisiunea „La Cină” de la Digi 24, despre cele mai fericite, dar şi despre cele mai grele momente din viaţa sa. Ea a dezvăluit că fiica sa şi a lui Nicuşor Dan s-a născut prematur şi că fiecare moment care marca o evoluţie în dezvoltarea acesteia a reprezentat o bucurie.
Acum 24 ore
17:20
Doi morți și zeci de răniți în urma unui carambol cu peste 60 de autovehicule în Japonia. 20 de maşini, cuprinse de flăcări # DigiFM.ro
Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.
16:50
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, nepoata regelui Charles, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă. Viitorul familiei regale este în siguranță” # DigiFM.ro
Prințesa Charlotte a fost intens lăudată de admiratorii familiei regale după apariția de la Sandringham. Regele Charles, regina Camilla, prinții de Wales și cei trei copii ai lor au participat joi la tradiționala slujbă de Crăciun.
16:00
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională de Interpol # DigiFM.ro
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internaţională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres.
15:40
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare de intensificări ale vântului, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 - 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, Carpaţii Meridionali şi Orientali.
15:30
P. Diddy solicită eliberarea sa imediată din închisoare. Avocați: „A fost tratat sever”. Rapperul, încarcerat într-un penitenciar din New Jersey # DigiFM.ro
Avocaţii lui Sean „Diddy” Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea imediată a acestuia, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism, potrivit Associated Press.
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că este însărcinată: Suntem încântaţi să ne mărim familia # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunţat că aşteaptă al doilea copil.
14:10
Mașini îngropate sub noroi, case distruse. Ploile puternice şi inundaţiile au făcut ravagii în sudul Californiei # DigiFM.ro
Ploile torenţiale abundente care au produs viituri şi alunecări de teren în sudul Californiei s-au oprit vineri, după trei zile. Locuitorii din staţiunea montană Wrightwood, grav afectată, au început acum să sape noroiul şi să evalueze pagubele, transmite Reuters.
12:40
O surpriză uriașă. Lamine Yamal le-a oferit momente de neuitat unor copii aflați pe o plajă, de Crăciun # DigiFM.ro
Chiar şi în vacanţă, Lamine Yamal nu renunţă la fotbal. Tânărul fotbalist a profitat de pauza competiţională pentru a petrece timp cu familia în Emiratele Arabe Unite, fără a renunţa însă la fotbal.
12:10
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei.
12:10
Muntele Etna a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia.
11:50
Cel mai bun selecţioner în 2025, desemnat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului # DigiFM.ro
Luis de la Fuente, antrenorul naţionalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecţioner din lume de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE.
11:20
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim toată magia sărbătorilor # DigiFM.ro
Lily Collins și soțul ei, Charlie McDowell, au celebrat primul Crăciun al fiicei lor. Actrița din „Emily in Paris” și regizorul „The One I Love” au devenit părinți în ianuarie. Zilele acestea, îndrăgita vedetă a distribuit fotografii rare cu fetița sa, în timp ce familia a sărbătorit alături de adorabila Tove.
10:40
Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Ieri
09:30
Trump, înainte de întâlnirea cu președintele Ucrainei: „Zelenski nu are nimic până nu îmi dau acordul” # DigiFM.ro
Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi pregătit cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, preşedintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu îşi va da "acordul", notează AFP.
09:10
Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunţat trupa indie rock prin intermediul site-ului său oficial vineri, informează Reuters, AFP şi EFE.
08:10
Află cine a fost Sfântul Ștefan, ce tradiții și obiceiuri se respectă pe 27 decembrie și ce urări și mesaje poți trimite celor dragi de onomastică.
26 decembrie 2025
16:00
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…" # DigiFM.ro
Elena Udrea a făcut un bilanț de ziua ei de naștere. Fosta politiciană, ce a a ieșit din închisoare în vara lui 2025, a împlinit 52 de ani în a doua zi de Crăciun și a ales să scrie un mesaj public pe Facebook. Spune că viața ei de astăzi este rezultatul alegerilor luate chiar de ea și că nu are regrete în afara de suferința fiicei sale.
16:00
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București. Papa Leon al XIV-lea i-a răspuns personal: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # DigiFM.ro
Un gest care pare desprins dintr-o poveste de Crăciun a emoționat o familie din București în seara Ajunului. Papa Leon al XIV-lea a trimis un răspuns personal unei fetițe, Isabela, impresionat de un desen și de o scrisoare în care copila îi vorbea despre rugăciunea sa pentru copiii afectați de război.
15:40
Scriitorul și fostul senator Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani, în a doua zi de Crăciun # DigiFM.ro
Scriitorul și politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național 'I. L. Caragiale' București.
15:00
Cele mai frumoase poze de familie cu Chris Hemsworth, Elsa Pataky și cei trei copii ai lor. Actorii serbează 15 ani de căsnicie # DigiFM.ro
Chris Hemsworth poate fi un zeu pe marele ecran, dar în viața reală pare să fie un adevărat supererou pentru cei trei copii ai săi: India Rose, născută în 2012, și gemenii Sasha și Tristan, născuți în 2014.
14:20
Răspunsul lui Haaland la avertismentele lui Guardiola privind excesul de greutate în perioada sărbătorilor: "Totul este în regulă" # DigiFM.ro
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie cu greutatea sa afişată pe cântar în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti, cu umor, antrenorul. Pep Guardiola ameninţase că nu îi va folosi jucătorii care depăşesc limita impusă de club în ceea ce priveşte greutatea ideală la reluarea antrenamentelor.
14:10
Mick Abrahams, chitarist şi membru fondator al trupei rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani # DigiFM.ro
Mick Abrahams, membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat solistul Ian Anderson, care i-a adus un omagiu „chitaristului virtuoz”.
13:40
Cerul va fi variabil la București, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei.
13:30
Prima centrală nucleară din Turcia ar urma să devină operaţională în 2026. Rusia a oferit o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari # DigiFM.ro
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de grupul Rosatom Corp. şi a adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026, transmite Reuters.
13:10
Bătaie între șase tineri, în Constanța. Au intervenit jandarmii și i-au dus pe toți la secție # DigiFM.ro
Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie, vineri dimineaţa, 26 decembrie, în faţa Pavilionului Expoziţional din Constanţa, fiind nevoie de intervenţia jandarmilor. Tinerii au fost imobilizaţi şi duşi la sediul Poliţiei Mamaia, pentru continuarea cercetărilor. Scandalul a izbucnit după ce un tânăr de 21 de ani l-a lovit pe altul, de 18 ani. Cel de 18 ani a refuzat să depună plângere.
13:10
Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump la reședința din Florida a președintelui american, în 28 decembrie: "Multe pot fi decise înainte de Anul Nou" # DigiFM.ro
Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump ar putea avea loc duminică, 28 decembrie, la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, în Florida, a relatat vineri, 26 decembrie, cotidianul ucrainean Kyiv Post, citând surse diplomatice, după ce şeful statului ucrainean a anunţat că se va întâlni în curând cu Trump, relatează dpa.
12:50
Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, despre ziua în care afaceristul a murit: "Era singur în locul în care a căzut. Cel mai trist a fost când i s-au luat toate lucrurile" # DigiFM.ro
A trecut mai bine de un an de la moartea fulgerătoare a lui Silviu Prigoană. Mihaela, femeia care i-a stat alături 10 ani, a rememorat momentele în care a aflat de tragedie. În ziua aceea, trebuiau să se întâlnească la munte, iar ea a povestit că mai avea mai puțin de 20 de kilometri până să ajungă la locul stabilit, în momentul în care a fost anunțată de moartea omului de afaceri.
12:10
Donald Trump le urează Crăciun fericit "ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein": "Toţi sunt democraţi" # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump le-a urat Crăciun fericit tuturor "ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein" şi apoi "l-au abandonat ca pe un câine", susţinând că a fost singurul care a rupt legăturile cu infractorul sexual condamnat înainte ca acest lucru "să devină la modă" şi că restul erau "toţi democraţi".
11:40
Jimmy Kimmel, mesaj de Crăciun presărat cu atacuri la adresa lui Donald Trump: "Tirania e în plină expansiune" # DigiFM.ro
Jimmy Kimmel a lansat un atac virulent, dar comic la adresa preşedintelui Donald Trump, într-un discurs special de Crăciun adresat Marii Britanii pe Channel 4.
11:10
Cum va fi vremea în ianuarie 2026. Se anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile.
11:00
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone rusești către porturile ucrainene de la Dunăre. Două aeronave F-16, ridicate pentru monitorizare # DigiFM.ro
Locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea au fost vizaţi joi spre vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunţă ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spaţiul aerian. Un apelant a cerut informaţii cu privire la sunetul exploziilor. MApN a precizată că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană, fiind identificate grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţul aerian naţional.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Retrospectivă 2025, anul de aur al arbitrajului românesc. Istvan Kovacs a scris istorie în Europa # DigiFM.ro
Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru arbitrajul românesc, mai ales pe plan internaţional, cu delegări la meciuri importante din cupele europene.
09:50
Crăciun cu arestări în Israel. Un palestinian costumat în Moș Crăciun, reținut de Poliția israeliană la o petrecere din Haifa # DigiFM.ro
Poliţia israeliană a arestat un bărbat palestinian îmbrăcat în Moş Crăciun în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun din Haifa, a anunţat un observator pentru drepturile civile, conform The Guardian.
09:40
Femeie de 45 de ani, cercetată pentru jaf armat în Italia, prinsă în judeţul Brăila. Autorităţile italiene au cerut arestarea acesteia # DigiFM.ro
O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, pe numele căreia autorităţile italiene au emis o semnalare privind săvârşirea unui jaf armat, în 22 decembrie, pe teritoriul Italiei, a fost reţinută, la propunerea poliţiştilor brăileni, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, fiind ulterior plasată cub control judiciar pentru 30 de zile în baza unei decizii judecătoreşti.
09:30
Mesaj de Crăciun cu subînțeles. Regele Charles al III-lea folosește discursul său anual pentru a cere compasiune și reconciliere # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea îndeamnă joi, de Crăciun, la ”preţuirea valorilor compasiunii şi reconcilierii” într-o lume incertă, care ”pare să se învârtă tot mai repede”, în discursul său tradiţional de Crăciun, axat pe dialogul interreligios, relatează AFP.
09:20
Alertă meteo în munți înainte de weekend. Risc de avalanșe în Carpații Meridionali, ninsori și viscol puternic până sâmbătă seară # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor, în Carpaţii Meridionali la altitudini mari, până sâmbătă seară. În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare. Joi, la ora 14.00, se înregistrau 130 cm la Vârful Omu şi 34 cm la Bâlea-Lac.
25 decembrie 2025
18:10
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54 de ani, la câteva ore după ce fusese la colindat # DigiFM.ro
Este doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Ion Drăgan, un artist îndrăgit de oameni din toate colțurile țării, s-a stins din viață subit, la vârsta de 54 de ani, chiar la câteva ore după ce colindase alături de câțiva apropiați.
18:00
Ce cadouri și-au făcut de Crăciun Cristiano Ronaldo și partenera sa Georgina. Au plătit opt milioane de euro # DigiFM.ro
Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.
17:50
Accident grav pe pârtie, la Predeal. O femeie care se dădea cu sania a leşinat, după ce a fost lovită de o altă sanie # DigiFM.ro
Un grav accident s-a produs, în ziua de Crăciun, pe o pârtie din staţiunea Predeal, unde o femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie, în urma impactului rănita pierzându-şi starea de conştienţă.
15:50
Papa Leon al XIV-lea denunţă, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf.. Petru, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea denunţă joi, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf. Petru, la Vatican, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume, evocând situaţia din Fâşia Gaza, într-un mesaj de pace în întreaga lume şi în favoarea încetării masacrelor, relatează AFP.
15:50
Primăriile de sector anunță că operatorii de salubritate au intervenit din timpul nopții pentru a curăța străzile # DigiFM.ro
Primăriile de sector anunță că operatorii de salubritate au intervenit încă din timpul nopții de miercuri spre joi pentru a curăța carosabilul și trotuarele, în urma ninsorii.
15:30
Kim Jong-un califică drept "ameninţare" planurile Seulului de a construi submarine nucleare # DigiFM.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi AFP şi EFE.
15:20
Crăciun pe Valea Prahovei: Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii, în acest an. Proprietarii de pensiuni, dispuşi să negocieze preţurile # DigiFM.ro
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul.
15:20
Tragedie în ziua de Crăciun. Un tânăr de 17 ani a murit după ce autoturismul în care se afla a ieșit în afara carosabilului, pe DN 73, la Țițești # DigiFM.ro
Un adolescent de 17 ani a murit în ziua de Crăciun după ce şoferul autoturismului în care tânărul se afla a pierdut controlul direcţiei într-o curbă, pe DN 73, în localitatea Ţiţeşti, autovehiculul ieşind în afara carosabilului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
