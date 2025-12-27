O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, nepoata regelui Charles, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă. Viitorul familiei regale este în siguranță”

11:00

Locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea au fost vizaţi joi spre vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunţă ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spaţiul aerian. Un apelant a cerut informaţii cu privire la sunetul exploziilor. MApN a precizată că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană, fiind identificate grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţul aerian naţional.