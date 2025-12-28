O femeie din Sibiu e acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. Ce a făcut după ce a primit întreaga moștenire

O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.

